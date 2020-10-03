Препятствия для поиска без вести пропавших в ОРДЛО устранили лишь на бумаге

Источник: МККК

В 2018 году Верховная Рада приняла закон № 2505, призванный скоординировать усилия для более эффективного поиска без вести пропавших лиц в Украине. Прежде всего речь идет о людях, которые пропали в ходе вооруженного конфликта на Донбассе. Несмотря на регулярные поисковые операции, законодательную базу и привлечение международных организаций, на сегодня так и не создан орган, ответственный за выяснение судьбы без вести пропавших лиц. Кроме того, до сих пор неизвестно точное количество таких людей.



Что это за координационный орган?



Комиссия по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах была создана Кабинетом министров для реализации закона, чтобы аккумулировать всю имеющуюся информацию о людях, которые пропали без вести в результате вооруженного конфликта на Донбассе, беспорядков внутри страны, чрезвычайных происшествий или других событий, повлекших массовую гибель людей.



Комиссию создали в предпоследний месяц президентства Петра Порошенко. Только спустя 15 месяцев, в июле 2020 года, правительство Дениса Шмыгаля утвердило обновленный состав Комиссии, без которого орган не мог начать работу.



В состав Комиссии вошли 19 человек, представляющие Международный комитет Красного Креста (МККК), Аппарат омбудсвумен, Национальную полицию, СБУ, Офис генпрокурора, ГСЧС, Генштаб ВСУ и Минреинтеграции.



«Теперь, наконец, есть надежда, что эта система заработает и родные лиц, пропавших без вести во время войны на Востоке, получат хоть какую-то информацию о близких им людях», — отреагировал на утверждение состава Комиссии народный депутат и глава парламентского Комитета по вопросам прав человека Дмитрий Лубинец, отметив, что Комиссия приступает к работе.



Но по состоянию на момент выхода этой публикации Комиссия ни разу не собиралась на заседания; глава органа так и не был назначен. Как сказали «Новостям Донбасса» в Минреинтеграции, проведение первого заседания Комиссии должно инициироваться министерством внутренних дел.



«На данный момент приглашение об участии в заседаниях Комиссии в Минреинтеграции не поступало», — говорится в ответе первого замминистра Ростислава Замлинского на запрос НД.



Одной из возможных причин, по которой Комиссия не начала работу, могло стать отсутствие предусмотренного на 2020 год финансирования и ситуация может сдвинуться с места в 2021 году. Как сообщили в Секретариате Кабинета министров, в проекте государственного бюджета на следующий год на материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии планируется потратить 400 тысяч гривен. Окончательная сумма будет известна после принятия госбюджета Верховной Радой. Стоит отметить, что участие в работе Комиссии не оплачивается, ее члены будут работать на общественных началах.



Для чего нуэна Комиссия и почему это важно?



Именно Комиссии отведены полномочия по созданию поисковых групп для розыска без вести пропавших лиц; Комиссия должна при согласии с силовыми структурами давать разрешение на поиск людей на оккупированной территории; Комиссия должна обеспечивать ведение Единого реестра без вести пропавших лиц, который до сих пор не создан.



«У каждой структуры есть свой список пропавших без вести. Беда в том, что единого реестра пропавших без вести нет, это самая большая проблема», — объясняет пресс-секретарь делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Александр Власенко.



«Нужно совместить списки всех ведомств и создать единый реестр для того, чтобы знать какое количество людей пропало без вести. Нужно понять, кто эти люди, сколько их», — продолжает он.



В МККК следующим образом видят алгоритм действий по поиску людей, пропавших по обе стороны линии фронта — украинская сторона и «ДНР/ЛНР» должны создать свои единые списки без вести пропавших и на их основании приступить к розыску.



«Скажем на одной стороне есть тела неопознанные, а это на самом деле люди, которых на другой стороне разыскивают. Но пока не заработает орган, пусть это будет Комиссия, эта ситуация никак не будет сдвигаться с мертвой точки», — поясняет спикер делегации МККК.



Парадоксальным выглядит тот факт, что в функции Комиссии входит мониторинг за тем, как Национальная полиция разыскивает без вести пропавших. Одновременно с этим, Комиссия может приступить к работе исключительно по инициативе МВД.



Под патронатом МВД также может оказаться ведение Реестра без вести пропавших лиц, хотя изначально эти функции были возложены на Министерством юстиции. При этом 20 августа, спустя почти месяц после утверждения состава Комиссии, Минюст предложил определить администратором Реестра государственное предприятие, входящее в сферу управления МВД.



Фактическое отсутствие координационного органа не означает бездействие в поиске без вести пропавших людей. Поисковые операции продолжаются на Донбассе с первых дней вооруженного конфликта.



«У Украины есть одно большое преимущество по сравнению с другими странами, где были вооруженные конфликты и где мы работали. Здесь процесс поиска пропавших без вести лиц начался до того, как закончился конфликт. Этот момент дает возможность скорее найти этих людей. Но каждый год упущенного времени все усложняет», — отмечает Власенко.



За 6 лет конфликта МККК зарегистрировал около 1500 случаев исчезновения, почти половина из них — гражданские лица. Более 750 человек до сих пор не найдены, из них более 95% — мужчины.



В то же время, в МККК напоминают, что точное количество без вести пропавших неизвестно, а случаев исчезновений может быть куда больше, чем известно организации.



«Почему мы говорим о создании Комиссии? Очень важно, чтобы появился такой орган, который аккумулирует всю информацию и он будет работать уже и с органами судебно-экспертной медицины для того, чтобы эффективно анализировать неопознанные тела и которые можно опознать», — заявляет Власенко.

Родственники более 750 человек на сегодня живут в состоянии постоянного стресса, надеясь разыскать своих близких, их останки и попрощаться с ними. В МККК понимают этих людей, которые чаще всего жалуются на бездействие или недостаточно активные действия правоохранителей, так как семьи без вести пропавших живут этим 24 часа в сутки, в то время как поисковые мероприятия в таком режиме проводиться не могут.