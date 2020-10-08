«Нет доступа даже к воде»: как коронавирус повлиял на жизнь ромов?

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«Ромы – самое дискриминируемое этническое сообщество в Украине», - говорит Александра Коряк, ромская активистка, национальная консультантка Совета Европы в проекте «Защита национальных меньшинств, в том числе ромов, и языков меньшинств в Украине».



Нападения на ромские поселения, трудовая эксплуатация, отсутствие доступа к медицинским услугам, государственным сервисам, невозможность получить образование, дискриминация в медиа, стереотипы о «цыганах» и, как следствие, враждебное отношение части общества, - вот лишь толика проблем, с которыми сталкиваются ромы в Украине. Между тем, пандемия COVID-19 только усугубила условия, в которых вынуждены жить рома.

Алла живет в одном из поселков Киевской области. До карантина работала на рынке.



«Продавала орехи, постельное белье, предметы обихода: посуду, коврики, веники, всего понемногу. У нас четверо детей. Переехали из Донецкой области в связи с войной, снимаем квартиру. Платим как положено, в срок, потому что хозяйка сразу сказала, что, мол, одно нарушение, и пойдём на улицу; вообще не хотела нас брать, это муж уговорил, попросил. Муж работает разнорабочим: где его берут, там и работает, чаще всего – грузчиком в магазинах и на оптовых продуктовых базах, или же на стройке», - рассказывает Алла.



Когда в Украину пришла эпидемия коронавируса, семья Аллы, как и тысячи других ромских семей, оказалась в крайне затруднительных обстоятельствах: постоянной работы нет, соцпакета нет, уверенности в завтрашнем дне – тоже нет.



«Мы живем бедно. Старшие дети на карантине не могут учиться, потому что у нас нет ни компьютера, ни телефона. Телефон есть только у нас с мужем, один на двоих, он нужен, чтобы искать работу. Я знаю, что про цыган говорят, как будто мы все воруем, грабим, убиваем, обманываем на картах, и с того живём. Но живём мы как все обычные люди, и понятно, что среди нас разные бывают, как среди украинцев или поляков. Кстати, моего мужа обокрали в Польше, когда он был на заработках. Обокрали поляки, в доме у которых он жил. Нам теперь надо называть всех поляков ворами и идти их бить, как бьют нас?», - говорит Алла.



Семья Аллы в период карантина получает гуманитарную помощь: продукты, маски и антисептики. Может обратиться за медицинской помощью (или по любому другому вопросу) к волонтерам и социальным работникам. Без этой поддержки, с учетом отсутствия постоянной трудовой занятости, семья потеряла бы арендуемое жилье.

Александра Коряк «Есть гораздо более печальные примеры. Трудовая миграция в случае с ромами может выглядеть так: люди приезжают, скажем, во Львовскую область, чтобы там работать, и из подручных материалов строят времянки – это нельзя назвать жильем, это какие-то вещи типа коробок, палок, тряпок. И живут там. К таким стихийным поселениям у наших мониторов и медиаторов нет доступа, поскольку мы попросту можем не знать о том, что такое поселение есть. Только если случайно кто-то кому-то скажет, что вот, там-то или там-то «поселились цыгане», тогда мы узнаем о таких перемещениях».

Активистка подчеркивает, что в таких поселениях нет доступа к воде, что особенно плохо во время пандемии, когда крайне важно соблюдать чистоту и регулярно мыть руки. Там нет электричества, возможности обогреть стихийное «жильё». Об этих людях, как было сказано выше, попросту никто не знает, соответственно, нет никаких объективных данных по заболеваемости коронавирусом, нет никакой информации о том, как они живут и с какими трудностями сталкиваются.



«На такие поселения совершаются нападения. Зола Кондур (ромская правозащитница, вице-президентка благотворительной организации ромского женского фонда «Чирикли» - авт.) не раз говорила мне о том, что в группах в социальных сетях она видела информацию о готовящихся нападениях. И из других источников также периодически поступает такая тревожна информация. То есть, давайте подумаем: при существующих стереотипах, что, если где-то появились ромы, они якобы сразу же пойдут воровать и делать какие-то еще плохие вещи, - не ромы готовят нападения на местных людей, а наоборот!», - говорит Александра.



Она подчеркнула, что национальность не может быть неким отягчающим обстоятельством, ведь, если человек совершает преступление, это не имеет и не может иметь отношения к национальности. Подобные стереотипы негативно влияют на жизнь реальных людей. Так, сейчас, когда из-за пандемии коронавируса был введен жесткий карантин, проблемы с доступом к медицинским услугам возникают даже у тех людей, которые имеют собственное жилье и хорошо оплачиваемую работу. Но как быть тем, кто не имеет возможности закрыть даже базовые потребности?



«Я выезжала к местам проживания ромов, была в поселениях с самыми ужасными условиями, которые только можно себе представить. И вот ромы, которые живут в таких поселениях, мне рассказывали, что, например, когда беременная ромская женщина едет в роддом, она полностью себя приводит в порядок, готовится, одевается в чистую одежду, и, возможно, даже откладывает какие-то деньги. Но, тем не менее, она не может покрыть все расходы. Она не может обеспечить себе отдельную палату, какие-то более комфортные условия. С другой стороны, некоторые врачи могут иметь некие предубеждения против ромов: мне поступала информация даже об отдельных палатах с худшими условиями, в которых размещают ромских женщин. Обычно такие истории мы получаем, например, из Закарпатья», - рассказывает Александра Коряк.

Фото: Архив НД. 2016 год. Харьковская область

О проблемах ромов в Украине регулярно говорит и активистка, журналистка Ольга Веснянка. В 2020 году Ольга приняла участие в менторской программе для украинских правозащитников при финансовой поддержке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Бюро демократических институтов и прав человека (ОБСЕ/БДИПЧ). В частности, мониторов интересовал доступ к идентификационным документам, а именно – свидетельствам о рождении рома Донецкой области.



Напомним, что 2 июня Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ЕКРН) опубликовала выводы по выполнению двух приоритетных рекомендаций, предоставленных Украине в 2017 году.



Ольга Веснянка подчеркивает, что, в частности, ромские женщины сталкиваются в этом контексте с множественной дискриминацией и предубеждениями, что влияет и на их социальное положение.

Ольга Веснянка «У многих ромских женщин нет паспортов, даже уже имея собственные семьи и являясь матерями. Так происходит в результате влияния совокупности различных факторов: бедности, семейных обстоятельств, удаленности жилья, и, соответственно, затрудненности доступа к государственным сервисам / учреждениям. Кроме того, таких женщин не всегда правильно понимают в паспортном столе, к их историям и объяснениям не прислушиваются, и здесь также сказывается влияние стереотипов о рома».

Значительная часть ромов в Украине не имеет документов, идентифицирующих личность. В частности, исследование показало, что рома в Украине испытывают трудности при регистрации факта рождения. Процедуры регистрации рождения и связанные с этим процедуры (получение паспорта) в основном являются обременительными для них, малопонятными и сложными. Государство пока не смогло ввести достаточно гибкую процедуру регистрации рождения, которая учитывала бы особые потребности рома. Также пока не разработан единый программный документ, который бы системно оценивал вектор государственной политики по рома на будущее.

Фото: Архив НД. 2016 год. Харьковская область

Ольга Веснянка добавила, что местные громады, в которых поселяются ромы из-за стереотипов могут негативно воспринимать людей, которые нуждаются в помощи.



«Если говорить, например, о специфике этих явлений в Донецкой и Луганской областях, то важно понимать, с чем столкнулись ромские семьи, которым пришлось покинуть места жительства на временно оккупированных территориях. Нельзя не вспомнить большую ромскую громаду в Славянске, где, по данным коллег и ромских организаций, во время оккупации города боевиками произошел погром ромов, и многие ромские семьи были вынуждены уехать. Часть уехала в Харьковскую область, и даже, к сожалению, известно, что и далее, уже будучи в роли переселенцев ромы в Харьковской области сталкивались с проявлениями дискриминации и агрессии. От ромских посредников известны такие случаи: например, кто-то, выкрикивая слова, провоцирующие ненависть на почве национальности, забросали камнями окна палаты в больнице, где лечился ромский мальчик-переселенец», - рассказывает Ольга.



Во время пандемии COVID-19 помощь ромам оказывают волонтерские организации, но, учитывая ряд приведенных выше обстоятельств, эффективная государственная политика (выявление проблем и потребностей, медицинская и юридическая помощь) могла бы существенно облегчить ситуацию.