У Зеленского говорят о наличии «мирного плана» по Донбассу. Почему его подробности на раскрывают?

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Россия блокирует дальнейшие переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе в рамках Минского процесса и проведение саммита «нормандской четверки». Камень преткновения — очередность выполнения таких пунктов Минских соглашений, как выборы на Донбассе и передача Украине контроля над своей границей.



Переговоры по урегулированию конфликта стоят на паузе из-за постановления Верховной Рады о проведении местных выборов. С одной стороны, четвертый пункт документа противоречит Минским соглашениям, ведь в нем говорится, что местные выборы в ОРДЛО могут пройти только после передачи Украине контроля над границей с Россией. С другой стороны, противоречие касаемо очередности этих двух пунктов заложено в самих Минских соглашениях изначально. Ведь там указано, что выборы в ОРДЛО должны пройти по украинскому законодательству при мониторинге со стороны Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. А значит, в соответствии с международными стандартами.



В такой обстановке глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у Украины есть план по достижению мира на Донбассе.



«У этого плана в конце есть то, чего так хочет украинский народ, и чего, надеюсь, ждут все прогрессивные страны и наши партнеры, и чего в первую очередь ждут жители Донбасса, ждут наши военные, их семьи. Удалось так выстроить атмосферу в переговорном процессе, как в Минске, так и в Нормандском формате, когда ни у кого в этом не возникает сомнений. Осталось только получить ответ от наших визави», — отметил он.



Но точные детали и конкретные пункты этого мирного плана пока не озвучены. С одной стороны — это логично, ведь мирные переговоры — процесс сложный и хрупкий, но с другой — запрос граждан на мир в стране колоссальный.



«Власть действует правильно, потому что сказать, что у нас нет плана и мы не знаем, что делать, наверное, это точно вызовет недовольство в обществе, это понятно <...> Ермак говорил, что есть время до конца 2020 года. И вот он план "а", но мы его даже не знаем. О плане "Б" и речи не идет. Покажите его обществу, правительству — были бы дискуссии», — полагает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.



Какая-то конкретика об этом плане прозвучала во время интервью главы Офиса президента одному из Украинских телеканалов:



«Финальным этапом этого плана является проведение местных выборов на основании украинского закона и на основании норм копенгагенской конвенции», — сказал Ермак.



В то же время он подчеркнул, что выборы должны пройти согласно Копенгагенской конвенции, в демилитаризованной зоне и при возвращении Украиной контроля над своей границей с Россией в ОРДЛО. О тех же условиях говорил и вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.



В Копенгагенском документе, на который часто ссылаются украинские власти в вопросе проведения выборов на Донбассе, сказано, что голосование может быть признано при условии свободной работы СМИ, открытости избирательного процесса, равной доступности к нему политических партий, реализации избирательного права человека и так далее. Соблюдение ни одного из этих пунктов Украина не может гарантировать при проведении выборов в Донецке и Луганске, если не будет контролировать участок своей границы.



Кроме того, Киев не сможет пригласить и обеспечить безопасность представителей БДИПЧ ОБСЕ, чтобы они наблюдали за выборами, как прописано в Минских соглашениях. Пресс-секретарь этой организации Катя Андруш объясняет: наблюдать за избирательным процессом организация может лишь на территории государств-участников ОБСЕ, по приглашению правительства страны, где проходят выборы.



«Мы приезжаем наблюдать за выборами туда, где они проходят согласно нормативно-правовой базы, установленной властями принимающей страны», — отмечает Андруш.



При этом БДИПЧ ОБСЕ не может признать или не признать выборы легитимными, они лишь дают рекомендации и анализируют среду, в которой проходит голосование, поясняет она.



«Мы приезжаем не для того, чтобы говорить жителям какой-либо страны, легитимно ли их правительство или нет. Мы приезжаем наблюдать за избирательным процессом», — подытожила пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ.



Только Украина может назначить выборы, быть ответственной за их контроль и признание. И пройти они могут только в соответствии с украинскими законами. Киев одним из критериев обеспечения безопасности и законности считает контроль над границей. Возможно, именно в этом пункте Украина и хочет модернизировать Минские соглашения. Вместе с тем Киев часто говорит об их безальтернативности. Кремль же категорически против переписывания текста договоренностей.



«И сегодня у всех наших партнеров есть четкое понимание и уже невозможно сказать, что что-то не делается в Украине. Или Россия реально готова к прекращению этой войны или она должна сказать, что к этому не готова», — говорит Ермак.



В этой ситуации команде Зеленского остается делать все, чтобы продемонстрировать свою приверженность мирному плану.

«Ну и, конечно, демонстрировать все это западным партнерам и говорить о том, что смотрите, мы же хотим, к Украине претензий нет, но вот та сторона воюет и не хочет сложить оружие и как нам быть в этой ситуации мы ничего сделать не можем и ничего по политическим условиям Минских соглашений делать не будем», — отмечает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.



Предыдущие инициативы: создание консультативного совета, национальной платформы по примирению, введение в ТКГ Витольда Фокина, создание подгруппы в ТКГ по совместному контролю границы — не получили широкой общественной поддержки.



«Нужно понимать, что поле для маневров у украинской власти небольшое и мы видим, что идеи, которые презентуются, от них позже отказываются из-за того, что есть сопротивление внутри. <...> У них нет широкого мандата для действий», — подчеркнул Мусиенко.



Теперь у Зеленского ищут другие способы вывести переговоры из тупика. Для этого на Банковой решили параллельно запустить два процесса. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук озвучил идею сформировать совет людей, которые хорошо знают Донбасс и работали там.



«Они занимали там очень важные позиции: организационные, политические, хозяйственные. Их там знают, они знают хорошо Донбасс. Мы думаем над тем, как создать совет людей. Не одного взять члена делегации Украины в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать собирать мнения, предложения», — заявил Кравчук.



Вторая идея — более активно привлечь к процессу Верховную Раду. С этой целью создана парламентская группа по законодательным изменениям для урегулирования войны на Донбассе. Помогут ли эти инициативы в решении противоречий между Киевом и Москвой — прогнозировать сложно. Еще одно из таких неразрешенных противоречий — особый статус Донбасса. На днях в интервью европейской редакции Politico президент Зеленский заявил: «Я откровенно говорю, что те детали, которые этот пункт предусматривает, регулируют изменения Конституции относительно децентрализации. Мы изменяем децентрализацию, голосуем важный законопроект и тогда эти изменения в Конституции предоставляют те возможности Донбассу, в которых они нуждаются».



Леонид Кравчук говорил, что Минские соглашения не могут быть выполнены из-за разных позиций Украины и РФ. Похоже, пока в команде Зеленского все еще надеются убедить Кремль пойти на уступки по их трансформации, заручившись поддержкой Франции и Германии. Поэтому, Андрей Ермак вновь говорит о возможности проведения очередного Нормандского саммита.



«Безусловно мы считаем, что такой саммит, такая встреча должна произойти как можно скорее. В этом нас поддерживают наши партнеры в нормандском формате Германия и Франция. Я считаю, что на следующей неделе у нас пройдет видеоконференция политических советников и мы все же будем говорить о том, чтобы как можно скорее прошел саммит и уже были какие-то решения», — сказал Ермак.



В Кремле на это заявление, как и на предложение рассмотреть мирный план, пока публично не отреагировали.

