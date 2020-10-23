Посидели за партой полмесяца и ушли на самоизоляцию. Как родители и дети отнеслись к школьному карантину

Фото: education.24tv.ua

Школы Донецкой области ушли на осенние каникулы в два этапа: с 15 и с 19 октября. В ноябре ученики школ в «красных» городах и районах будут обучаться дистанционно – так же, как и отдельные классы, у которых есть основания уйти на самоизоляцию. К середине октября на самоизоляции из-за болезни находились 112 школьников и 107 учителей. Таким образом, на дистанционное обучение еще до каникул перешли 33 школы Донецкой области. В некоторых городах на самоизоляцию ушли отдельные классы – почти 600 по всей территории области, подконтрольной украинскому правительству.



В Донецкой области есть несколько городов, в которых школьники по-прежнему учатся, но удаленно: Славянск, Бахмут, Константиновка, Авдеевка и Николаевка. Из-за местных выборов городская власть решила отправить школьников на каникулы после 2 ноября.



Стоит отметить, что месяц назад Славянск был на втором месте по количеству школьных классов, которые ушли на самоизоляцию из-за коронавируса. В семи классах Славянска, которые отправились на карантин в середине сентября, учатся 172 школьника.



По одному заразившемуся ученику выявили в ООШ-17, ООШ-5 и педагогическом лицее. Еще четыре класса ушли на самоизоляцию в 15-й общеобразовательной школе. Причем противоэпидемиологическая мера применялась здесь в два этапа. Сначала коронавирус подтвердился у учителя, который приходил в школу 1 сентября. Следуя инструкции, руководство школы провело внутреннюю проверку и установило, что занятия заболевший педагог проводил в трех классах. Все три сразу же отправили на самоизоляцию.



Через несколько дней вирус диагностировали у ученика еще одного класса этой же школы. Симптомы заболевания у него проявились вечером, а сделанный тест подтвердил наличие COVID-19. Класс, в котором учился школьник, всем составом ушел на самоизоляцию. Кроме того, самоизолироваться пришлось трем преподавателям, которые проводили в этом классе уроки.



«Мы были готовы к любому развитию событий, вплоть до введения более жесткого карантина, поэтому заранее готовили оптимальную модель занятий в онлайн-режиме. Для этого мы используем платформу "Нові знання", так что сложностей с переводом нескольких классов на дистанционное обучение у нас не было. Родители, конечно, сначала выражали недовольство тем, что их детей снова отправляют на карантин, но мы действуем четко по инструкции, - объяснила заместительница директора школы №15 по учебно-воспитательной работе Марина Ефремова. - В связи с тем, что некоторые классы ушли на самоизоляцию, график занятий у нас не изменился. Ученики этих классов изучают те предметы, которые они проходили бы и при очном обучении».



В большинстве случаев, дети и родители действительно недовольны тем, что очное обучение пришлось прервать.



«Сначала, когда появилась информация, что отдельные классы снова отправляют на самоизоляцию, многие родители, конечно, возмутились. Но когда стало известна причина, то есть подтвержденный диагноз у учителя, пришлось смириться, ведь мы все понимаем, что это вынужденная мера, и что здоровье главнее всего, - рассказала Анна, мама ученицы 7-го класса школы №15. - Дочка тоже сильно расстроилась, и даже не потому, что снова пришлось перейти на дистанционную учебу, а потому, что она опять лишилась возможности встречаться и общаться со сверстниками, с подругами. Из разговоров с другими родителями знаю, что учебу в режиме онлайн многие считают слабой заменой очному образованию, но у нас особых проблем с этим не возникало - почти все задания дочка выполняет самостоятельно и моя помощь в этом ей почти не нужна. То, что усовершенствовали платформу, через которую идет преподавание, хорошо, ведь теперь я могу полностью контролировать ее успеваемость, просматривать задания, следить за оценками».



Подобная картина проявилась и в других городах. Весной родители школьников по всей стране сначала привыкали к тому, что их дети не ходят в школу, усложняя тем самым их рабочие будни. Осенью же ситуация повторяется, вот только заболеваемость среди населения выше, большая часть страны пока «оранжевая», а работать и учиться надо.



В Киеве родители описывают примерно те же проблемы, что и родители в Славянске: дети недовольны прерывистым учебным процессом – некоторым удалось позаниматься в школе всего полмесяца, некоторым повезло больше – они ходили в школу полтора месяца.



Андрей – переселенец из Луганска, воспитывает с женой двух дочерей. Он считает, что несмотря на сложности онлайн-обучения, нужно было начинать новый учебный год так же, как весной они закончили предыдущий.



«Весной дети перешли на онлайн-обучение и было ощущение, что этот процесс нормально организован. Они смотрели онлайн-презентации, отвечали на вопросы, получали домашние задания. Но осенью этот процесс происходил совсем по-другому, потому что, как мне кажется, все расслабились. Во многих городах ослабили карантин, но количество заболевших не уменьшалось. В нашей школе дошло до абсурда: киевский лицей, в котором учатся мои дети, объявил, что уроки будут проходить офлайн. Но уже вечером 1 сентября три класса отправили на двухнедельную самоизоляцию, из-за того, что коронавирус подтвердили одному из учеников», - рассказал Андрей.



Одна из его дочерей тоже в сентябре переболела коронавирусом.



«Буквально через неделю после начала учебного года дочка пришла из школы с температурой. Мы, не ожидая осложнений, сделали платный ПЦР-тест, который показал, что дочь болеет. В тот же вечер мы узнали, что она не одна, среди ее одноклассников были заболевшие, к тому же были заражены несколько учителей», - вспоминает мужчина.



По его словам, в Украине пока далеко не все школы могут обеспечить качественное дистанционное обучение, потому что эти же учителя должны преподавать офлайн тем, кто не ушел на самоизоляцию. Из-за этого впоследствии одни ученики могут уйти вперед по школьной программе, а другие начнут отставать.



Для эпидемиологов случаи заражения школьников коронавирусом не стали неожиданностью.



«Конечно, это было ожидаемо. Если вирус циркулирует в обществе, то и дети попадают в этот процесс, - считает руководитель Донецкого областного лабораторного центра Сергей Моховик. - Случаи заражения в школах объясняются тем, что дети были по своим домам, а теперь они собрались вместе. И дело даже не в коронавирусе. Всегда после летних каникул кто-то из детей что-то "заносит" в школу. В этом году эпидемиологическая ситуация осложнена коронавирусом. Мы отслеживаем ситуацию и, в случае возникновения очагов заболеваемости, рекомендуем принять меры к разобщению и самоизоляции».



Существует еще один аспект темы, а именно степень риска, которому подвергаются ученики и учителя. В этом вопросе специалисты разделяют проблему на две части.



«Вероятность заразиться для детей и педагогов одинакова, - отмечает Сергей Моховик. - Но при равном риске заражения нужно учитывать, что согласно статистике, лица старше 60-ти - в силу имеющихся у них хронических заболеваний и пониженного иммунитета - тяжелее переносят заболевание. Это, опять же, касается любого вируса, попадающего в организм пожилого человека».

Павел Коротенко, Юля Тараруй