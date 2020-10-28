«Красная» Луганщина. Что происходит в переполненных больницах области

Переполненные инфекционные отделения, катастрофическая нехватка врачей и медсестер, инфицированные медики, которые лечат больных — все это реалии «красной» зоны эпидемической опасности, в которой сейчас находится вся Луганская область. Об этом пишет hromadske.



Долгое время Луганская область была образцом борьбы с коронавирусом. Благодаря жестким ограничительным мерам (вплоть до закрытия границ области), она долго оставалась единственным украинским регионом, где не было смертельных случаев. Низким было и число больных COVID-19.



Сейчас все иначе. С 19 октября вся подконтрольная Украине территория Луганской области входит в «красную» зону. В других областях в эту самую опасную категорию попадали только отдельные города и районы.

Очередь из более чем сотни автомобилей после после введения ограничений на въезд в Луганскую и Донецкую области. Конец марта 2020 года



Северодонецк: от свиного гриппа до COVID-19



Март 2020-го. В Северодонецке — нынешнем административном центре Луганской области — еще не зарегистрировано ни одного случая COVID-19. И когда спрашиваешь инфекциониста о пандемии, он охотнее рассказывает не о «короне», которой еще не видел, а о гриппе A/H1N1.



«В 2009 году у нас на 30 койках лежали более 40 больных, но мы никому не отказали в госпитализации! Тогда врачи тоже были в масках, очках. Потом поняли, что достаточно надеть “забрало” или обычные очки, перчатки и не лезть к лицу руками. Из персонала заболела только одна санитарка. И только один смертельный случай был в городе», — рассказывал тогда инфекционист.



Через семь месяцев, в октябре 2020-го, я стараюсь уговорить гендиректора Северодонецкой городской многопрофильной больницы Романа Водяника разрешить съемку в инфекционном отделении.



«Если, не дай бог, заболеете, то попадете к нам и будете знать все! У меня болел один журналист. Он лежал в отделении, делал даже какие-то репортажи “с места событий”», — отвечает гендиректор.



Одновременно и пациент, и врач



«Под ковидных больных у нас 90 коек, — говорит Водяник. — Но мы видим, что этого мало, и терапевтическое отделение — то есть весь этаж частично переводим под ковид. Администрации города и области дали нам дополнительные средства, и мы смогли оборудовать эти места “кислородом”. И сегодня-завтра у нас уже будет не 90 мест, а 120. Вчера было 90, и мы были заполнены на 100%. Увеличиваем до 120 — и мы уже на 70-80% заполнены».



Но проблема не в количестве мест (при необходимости, инфицированных можно разместить хоть на всех 640 койках, которые есть в больнице), а в подготовленных медиках.



«Сейчас основной вопрос — это врачи, медсестры, санитарки. Их не заменит никакой волонтер, — убежден Водяник. — Даже не у каждого врача есть необходимые знания, чтобы лечить тяжелые пневмонии. У меня в трех отделениях врачи одновременно болеют ковидом, лечатся, и они же лечат своих пациентов. То есть, если медик либо на стадии выздоровления, либо болеет в легкой форме, то он в своем отделении одновременно и пациент, и врач».

Генеральный директор Северодонецкой городской многопрофильной больницы Роман Водяник

Сейчас COVID-19 болеют 12 медиков из инфекционного отделения. Всего же в больнице положительные диагнозы получили 60 медработников.



Двое медиков уже неделю находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Оба работали с больными COVID-19.



«У нас врачи и медсестры работают и на полторы, и на две ставки. Мы даже не можем оплатить то количество часов, которое они отрабатывают. Я считаю, что это тихий молчаливый подвиг медперсонала», — говорит Водяник.



Недавно глава Луганской ОГА Сергей Гайдай анонсировал планы усилить инфекционные отделения интернами и врачами, которые уже вышли на пенсию.



В Северодонецке говорят, что уже привлекают их, но только к работе с теми, кто болеет в легкой форме. Ведь необходимой квалификации для работы со случаями средней и тяжелой степени у них нет.



Лучшая помощь от горожан



«У нас в последние дни — 90-93 ковидных пациентов, и где-то третью неделю мы на одном уровне, — говорит Водяник. — Наверное, мы вышли на плато. И сейчас лучшая помощь, которая может быть от горожан — беречь себя и своих родных, минимизировать общение, соблюдать все рекомендации. Если бы каждый человек выполнял санитарно-гигиенические нормы, то мы бы не были в “красной” зоне».



«Если люди до сих пор не начали их выполнять, то, наверное, уже и не начнут», — говорю я.



«Поэтому мы и люди», — улыбается гендиректор больницы.



Старобельск: одна инфекционистка на несколько районов



Каждую весну медики инфекционного отделения Старобельской больницы проходят учения по противодействию холере. Ранее они были преимущественно теоретическими. Но из-за начала эпидемии больница получила защитные костюмы, поэтому персонал тренировался их надевать.



За несколько дней до учений в больнице получили новенький французский аппарат искусственной вентиляции легких. Но его несколько дней не могли подключить — из-за отсутствия в инфекционном отделении евророзеток.



Сегодня, после семи месяцев пандемии, инфекционное отделение оборудовано значительно лучше. Однако людей, которые могут работать и с этим оборудованием, и с больными коронавирусом в больнице мало.



«Сейчас в нашем отделении 6 медсестер из 11 болеют. Нам дают медсестер из других отделений, но их все равно мало, и им очень трудно. Они работают по 12 часов: с 8 до 20 отработали день, следующий день — с 20 до 8. А должно быть так, что медсестра вернулась и двое суток отдыхает. Но не получается», — говорит Валентина Андрушко, заведующая инфекционным отделением Старобельского районного территориального медицинского объединения.

Валентина Андрушко слушает, как дышит пациент отделения

Валентине Андреевне 71 год. В этой инфекционке она работает 44 года, 36 из них возглавляет отделение.



«Были эпидемии вирусного гепатита, были эпидемические вспышки гриппа, были дизентерии — все было, — вспоминает она. — И больных было много, но легче работалось. Никогда не было все так серьезно».



Из двух врачей-инфекционисток в больнице одна переболела COVID-19 и не планирует возвращаться к работе.



«Когда я осталась одна, то очень трудно стало работать, — признается заведующая. — У меня рабочий день до 14.00-14.30. А сейчас я раньше 16-17 часов с работы не выхожу. На выходных тоже прихожу, осматриваю тяжелых больных. Хотя есть дежурный врач — но он придет и впервые увидит этого больного».



«Мест для больных не всегда хватает»



Как и северодонецкое, инфекционное отделение в Старобельске в последнее время заполнено на 100%.



«На прошлой неделе у нас было 6 тяжелых больных, и нам не хватало кислорода — по 4-5 баллонов в сутки тратили. Наше отделение рассчитано на 30 коек, и практически все заполнены. И так уже две-три недели. Бывает так, что даже не хватает наших коек. Тогда люди едут в другие инфекционные отделения, например, в Беловодск или Рубежное», — говорит врач.



Участились случаи позднего попадания в больницу. Именно они — самые проблемные. Несмотря на большое количество инфицированных, люди не стали относиться к эпидемии серьезнее.



«В некоторые магазины не пускают без маски, в некоторые пускают. Говорят: “Я скажу, чтобы заходили в масках — они пойдут в соседний магазин, где можно заходить без масок”», — рассказывает Валентина Андреевна.