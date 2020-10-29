«Вирусная пневмония – не показание к госпитализации». Семейный врач о коронавирусе, бесплатных тестах и коммуникации с пациентами

Министр охраны здоровья Максим Степанов 20 октября заявил, что министерство разработало детальный план действий, если эпидемическая ситуация в Украине ухудшится, а 26 октября стало известно, что доклиническую фазу испытаний уже прошел препарат, который Украина может представить в качестве своего варианта вакцины против коронавируса. Еще одна хороша новость от министерства – первая партия препарата «Ремдесивир» для борьбы с коронавирусной инфекцией прибудет в Украину в ближайшее время.



А тем временем мы переживаем традиционную волну сезонных респираторных вирусных заболеваний. На фоне пандемии COVID-19 складывается впечатление, что болеют абсолютно все, также есть мнение, что всех больных необходимо лечить в стационаре, а бесчисленные блогеры учат, «как правильно лечить коронавирус». Но обилие информации совершенно не означает, что ей можно верить. К сожалению, в потоке подобных «новостей» порой тонут реальные факты, зато такая среда благотворна для возникновения мифов о врачах, которые «не хотят лечить пациентов».

Елена живет в Харьковской области. Около недели назад она почувствовала недомогание, затрудненное дыхание, поднялась температура.



«У меня диагностировали вирусную пневмонию, но отправили с ней домой! Не назначили ни антибиотика, ни лечения в стационаре, ничего. Какой-то минимальный набор лекарств, как при простуде, пить побольше жидкости, и постельный режим. Такое лечение я бы и сама себе назначила. С воспалением легких надо лежать в больнице», - возмущается женщина.



В комментариях «Новостям Донбасса» семейный доктор из Киева Дарина Дмитриевская поделилась своим опытом и ответила на несколько вопросов о сезонных вирусных респираторных заболеваниях, коронавирусной болезни и пневмонии.

Дарина Дмитриевская «Если речь о том, что человек лежал в стационаре, и после лечения и выписки ну него КТ все еще показывает пневмонию, то это совершенно нормально. На что ориентируются врачи? На тяжесть состояния, и на то, может ли человек кого-то заразить или нет (обычно опасность заразить других минует через 10-12 дней, и, если прошло это время, человек уже может контактировать с другими людьми). Совершенно другая история – если человек находился в тяжелом состоянии, была одышка, низкая сатурация, его поддерживали, возможно, даже в реанимации, его пролечили, ему стало лучше. В принципе, длительное время пребывать в больнице ему не стоит, поскольку существуют внутрибольничные бактериальные инфекции. А признаки вирусной пневмонии (и бактериальной в некоторых случаев это тоже касается) еще какое-то время будут сохраняться в легких – до двух месяцев. Она понемногу рассасывается, это небыстрый процесс. Если человека выписали из больницы, и он самовольно сделал не назначенное, совершенно ненужное ему КТ, и увидел там пневмонию, то не следует поднимать крик, потому что это закономерно, и человеку с этим не нужно находиться в больнице».

Она подчеркивает, что сама по себе пневмония не является показанием для госпитализации.



«Вирусная пневмония до 25% поражения легких – это легкое течение. Даже до 50% поражения – это средняя степень. И это тоже не является показанием для госпитализации, потому что очень часто люди с такой степенью поражения нормально дышат сами, в основном – без антибиотиков. Важно слушать рекомендации своего врача: если вам врач говорит о госпитализации, значит, это должна быть госпитализация», - рассказала Дмитриевская.



У Анны, жительницы Донецкой области, коронавирус диагностировали не сразу.



«Я не сразу смогла связаться с семейным врачом, продолжала ходить на работу, а потом все-таки созвонились, и, услышав, как я описываю симптомы, врач сказала, что это ОРВИ, дала рекомендацию пить побольше теплого отвара трав, чаю, компота… Лежу, лечусь, одышка появилась. Сердце колотится. Думаю, что такое? Пошла, сделала тест, - коронавирус. Почему врач раньше не поняла, почему не отправила на тестирование, я не знаю. Сейчас я здорова. Хорошо, что все обошлось», - поделилась своей историей девушка.



Что касается диагностики и течения коронавирусной болезни, врачи отмечают, что большинство таких пациентов врачи наблюдают и ведут дистанционно.



«От выхода врача на дом в большинстве случаев нет никакой пользы: например, при той же вирусной пневмонии, которая не прослушивается. И тут очень часто вопрос в качестве коммуникации между врачом и пациентом. Как пациент описывает свое состояние? Как врач опрашивает? Конечно, бывают случаи, когда болезнь резко меняет течение, человек был в нормальном состоянии, и вдруг ему резко стало хуже. Со своими пациентами я стараюсь быть каждый день на связи и развивать культуру общения. Мы же понимаем, что один человек при температуре 36,8 и легком кашле скажет, что все в порядке, а другой сообщит, что уже умирает. Одна из целей семейной медицины: взаимопонимание и доверие. Качество коммуникации. Тогда врач имеет хорошие шансы оказать качественную помощь пациенту», - подчеркивает семейный доктор.



Говоря об алгоритме действий при проявлении симптомов коронавируса, Дмитриевская отметила, что это заболевание редко начинается именно с потери обоняния (хотя бывают и более редкие бессимптомные формы, когда первым явным признаком является именно потеря обоняния).

«Если вы наблюдаете проявление симптомов вирусного респираторного заболевания (простуды), в первую очередь вам необходимо самоизолироваться, потому что, COVID это или не COVID, но в любом случае это заразно. И если для одних людей это может быть менее опасно, то для других, имеющих сопутствующие патологии, имеющих сниженный иммунитет, такое заболевание может быть очень опасным. Далее мы в рабочее время связываемся с семейным доктором (и, кстати, если необходим больничный, то сразу говорим об этом доктору), детально описываем свои симптомы и следуем рекомендациям врача», - пояснила врач.



Она говорит, что многие доктора сразу начинают назначать антибиотики и другие препараты, потому что тоже напуганы. Но такие назначения – это неправильная тактика, убеждена доктор.



«Безусловно, есть разное течение болезни, и в части случаев, когда имеем дело не только с вирусным, но и с бактериальным заболеванием, мы назначаем антибиотики. Важно понимать, что делается это не с первого дня, без анализов, и даже не со второго и не с третьего, а должны быть проведены определенные обследования, и должны быть четкие показания к назначению антибиотиков. Это не значит, что врач не хочет вас лечить, а значит только то, что в большинстве случаев антибиотики ни к чему, и они никак не способствуют процессу выздоровления, а имеют побочные эффекты и убивают микрофлору», - рассказала Дарина Дмитриевская.

Относительно бесплатного тестирования, по словам доктора, ситуация сложная.



«Сейчас с бесплатными тестами на COVID-19 все очень плохо, потому что, к сожалению, не было принято решение увеличить мощности государственных лабораторий. Сейчас смотрю вебинар Киевской школы экономики, и говорят, что есть статистика: более 30 000 тестов делается за день, и примерно такое же количество по Украине – в очереди. Очередь нарастает с каждым днем: в других областях число ожидающих очереди может быть в два-три раза больше, чем тех, кто уже сделали этот тест. Сейчас в Киеве ответа на бесплатный тест мы ожидаем до девяти дней – и к этому времени большинство пациентов уже выздоравливают и не являются заразными», - подчеркнула Дмитриевская.



О ситуациях, в которые попадают заболевшие коронавирусом, регулярно пишет волонтерка Леся Литвинова из Киева, которая при помощи Благотворительного фонда «Свои» старается обеспечить потребность в кислородных концентраторах хотя бы для части пациентов, чье состояние особенно тяжело.



Она консультирует, как выбрать кислородный концентратор самостоятельно. И просит присоединиться к сбору средств для тех, кто не может дышать самостоятельно.



В других постах волонтерка описывает свои эмоции и истории пациентов и их родственников:



«Эти выписки читать невозможно. Эти голоса в трубке слышать невозможно. Родственники не плачут и не ругаются. И это плохо. С теми, кто плачет или кричит, легче - можно утешать или орать в ответ. Они говорят тихими, мертвыми голосами. Без всяких эмоций. Понимая, что зря позвонили. Но вдруг.



- Простите, я понимаю, что мы не в Киеве. Но бабушку выписали, а у нее 57 процентов кислорода. У нее губы синие. У нее ногти черные. Я понимаю, что вы не можете помочь. Простите, что побеспокоила. Простите.



Фотографии самоделок из старых баллонов и пластиковых бутылок лежат у меня в отдельной папке. Это до боли напоминает деревянные щиты и наколенники из журналов, перемотанных скотчем на Майдане. Практически бесполезно, но невозможно же ничего не делать».

По словам медиков, характеризовать ситуацию с коронавирусной инфекцией в Украине как стабильную нельзя. Но рекомендации о том, как обезопасить себя и близких - все те же: часто мыть руки, правильно носить стерильные защитные маски, пользоваться перчатками и антисептиками. Стоит задуматься над тем, что, если бы все мы добросовестно выполняли эти простые инструкции, жертв и заболевших могло быть и меньше.