Карантин выходного дня: убивает бизнес, но спасает жизни?

Фото: Андрей Панков/Facebook

Карантин выходного дня возмутил предпринимателей по всей стране. Украина пока пережила только один уикенд в режиме карантинных ограничений, когда кафе, спортклубы, торговые центры и другие развлекательные заведения закрыты с начала субботы до конца воскресенья.



Правда не все города согласились выполнить постановление Кабмина. Как минимум десять украинских городов отложили введение карантина выходного дня. Среди них и три города в Донецкой области – Мариуполь, Краматорск и Славянск.



На днях депутаты Рады даже попытались отменить карантин выходного дня. Для этого решения голосов не хватило, но депутатом удалось обязать правительство предупреждать о введении новых карантинных ограничений не позднее, чем за семь дней. Кроме этого, не позднее, чем за семь дней до начала действия ограничений правительство должно подать в Верховную Раду законопроект о предоставлении государственной поддержки и льгот населению и бизнесу на время карантина. Ведь именно бизнес, особенно малый и средний в Украине, сегодня наиболее активно бьет тревогу – некоторые предприниматели могут просто не пережить длительный карантин выходного дня, не говоря уже о полном локдауне. А в правительстве обещают ввести жесткие ограничения вроде тех, что были весной в том случае, если карантин выходного дня не позволит стране выйти на плато по количеству заболевших, то есть если количество заболевших коронавирусом будет расти.



Местные советы вынуждены подчиниться



Неделю назад, когда городские советы отказались выполнять постановление Кабмина, премьер Денис Шмыгаль напомнил местным властям, что у них нет другого выхода – они не могут разрешать или запрещать решения Кабмина на территории отдельного города или поселка. Так, пандемия обнажила старую проблему – противостояние органов местного самоуправления с центральной властью. Часто это противостояние основано на деньгах, а именно на распределении финансовых потоков. Процесс децентрализации, который по сути уже вышел на финальную стадию в Украине, направлен в первую очередь на финансовую самостоятельность громад и как раз должен прекратить эту «борьбу». Но в кризисных ситуациях вроде той, что сложилась во время пандемии в Украине, города по закону обязаны подчиняться центральной власти. То есть обеспечить слаженную работу полиции и Госпотребслужбы.



«Нет работы – нет налогов», «Наши дети голодуют», «Нет бизнеса – нет экономики» – волна протестов от предпринимателей прокатилась по всей стране, не считая аннексированного Крыма и неподконтрольной части Донбасса. В Краматорске до 100 человек у здания горсовета собрались отстаивать свои права.



Накануне акции в Краматорске городская комиссия и штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации приостановили действие ограничений «красной зоны» карантина. Так, был снят запрет на работу магазинов, кафе и ресторанов. Но в Донецкой облгосадминистрации лишь повторили слова Шмыгаля – местная власть не имеет право отменять общегосударственные решения. В случае с карантином городская администрация может только усилить его.



«Речь идет даже не о потере прибыли. Я хочу сохранить своих сотрудников, – говорит краматорский предприниматель Дмитрий. – Для нас проще закрыться, чем работать в режиме доставки. У нас огромные арендуемые площади, большое количество людей, у нас совершенно другие особенности, другие лимиты электроэнергии и другие расходы».



«Мой бизнес с трудом пережил весну, – говорит Елена, которая занимается продажей женской и мужской одежды на рынке. – Нас уже обязали носить маски, дезинфицировать помещение, соблюдать дистанцию и стараться контролировать наших покупателей. Так почему же не оставить все как есть, учитывая, что на рынке чистого воздуха побольше, чем в забитом супермаркете. На выходных большинство людей идут за покупками – как за продуктами, так и за одеждой. А мы, получается, теряем прибыль. К тому же всегда есть риск заразиться в будний день».



Городской голова Краматорска Андрей Панков тоже заявил, что считает введение карантина выходного дня неуместным.

«Вижу только обратный эффект — эта норма приведет к массовым скоплений в учреждениях в будние дни после работы. Это — не выход».

Отметим, что с 15 ноября новым мэром Краматорска избран самовыдвиженец Александр Гончаренко, который был главным конкурентом Панкова на местных выборах. Следующие выходные Краматорск, скорее всего, проведет в режиме карантина.



В соседнем Славянске городская власть тоже выступила на стороне малого и среднего бизнеса. Там пояснили, что как минимум рынки должны работать, потому что они не только пополняют городской бюджет, но также служат местом занятости для переселенцев из Донецка.

Мэр Славянска Вадим Лях «… выходной в 100-тысячном прифронтовом Славянске и городах-миллионниках Киеве или Харькове имеют существенные различия. Наши предприниматели уже много месяцев и без того работают лишь для того, чтобы сохранить свой бизнес и рабочие места. А для жителей пригорода выходные дни — единственная возможность приехать за покупками в город либо продать здесь, на рынках, излишки выращенной сельхозпродукции».

Городской голова утверждает, что на прошедших выходных полиция Славянска ограничилась точечными проверками, были разъяснительные беседы, но «копейкой» никого из предпринимателей не наказали за то, что они продолжили работать. Неделю назад он заявил, что направил письмо в Кабмин с просьбой пересмотреть карантинные ограничения для таких городов как Славянск.



К слову, действующий мэр хочет остаться в кресле городского головы и во втором туре выборов соперничает с кандидатом от ОПЗЖ Павлом Придворовым. Лях – выдвиженец «Оппозиционного блока». Голосование должно состояться 22 ноября, во второе карантинное воскресенье.



Нельзя забывать, что на фоне протестных волнений кандидаты в мэры могут активно пользоваться темой отмены карантина. Вне зависимости, является ли кандидат действующим мэром или нет, ему выгодно взаимодействовать с избирателями на этой острой теме.



В отличие от Славянска, за выходные в Мариуполе полицейские составили 40 административных актов. Это почти третья часть от нарушений карантина выходного дня по всей Донецкой области. Правда, перед тем как уйти на уикенд городская власть заявила, что не видит предпосылок для введения карантина выходного дня. Но уже на этой неделе мэр Вадим Бойченко сказал, что город вынужден подчиниться решению центральной власти.



«За» и «против»



В украинском парламенте представители разных политических сил выступили за отмену карантина выходного дня и изложили свою инициативу на бумаге в виде законопроекта. Но, как уже было сказано, голосование за проект было провалено.



Народный депутат из Донецкой области Муса Магомедов (внефракционный) в числе тех, кто считает, что правительство не подготовилось к ограничениям.

«Именно отсутствие механизмов помощи со стороны государства и вызывает обеспокоенность бизнеса. Во время весеннего локдауна власть предложила поддержку ФОПов с детьми, программу по частичной безработице, признание карантина форс-мажором (с выдачей соответствующих сертификатов Торгово-промышленной палатой). В список программ помощи в Кабмине относят и «кредитные каникулы» в рамках программы «5-7-9%». Оценивая весенний локдаун, в Торгово-промышленной палате считают эффективность предложенных мер низкой.Увидеть влияние карантина выходного дня на эпидемиологическую ситуацию мы сможем не сразу. А вот потери бизнеса уже заметны. По информации ресурса Opendatabot только сфера общественного питания за выходные потеряла 27%. Для бизнесов, которые не оправились после весеннего локдауна, это весомые цифры».

Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий («Слуга народа») тоже выступает за программы поддержки украинского бизнеса во время карантина. Одновременно с этим он считает карантин выходного дня вариантом, который не стоит отбрасывать.

«У нас будет время посмотреть, как в наших условиях действуют эти ограничения. Не приведут ли они к побочному эффекту. Когда, например, в пятницу все рестораны будут забиты людьми и там начнут массово нарушать карантин. Это может нивелировать позитив, который мы ожидаем от карантина выходного дня. Пока мы сдержанно относимся к новым ограничениям. Мы не можем не реагировать на то, что количество инфицированных уже более 11 000 в сутки».

Дмитрий Лубинец – еще один внефракционный народный депутат родом из Донецкой области, который выступил против карантина выходного дня.

«Во-первых, это бессмысленно с точки зрения решения проблемы. Если власть не имитирует бурную деятельность, а хочет результата, то такой своеобразный локдаун вряд ли поможет. Потому что коронавирус, к сожалению, распространяется не только по выходным, но и в будние дни.

Во-вторых, это удар в сердце малого и среднего бизнеса. Речь не о ТРЦ, не обеднеют, а о людях, которые имеют торговую точку и торгующих непродовольственными товарами, о владельцах небольших ресторанов и кафе, которые разорятся, о кинотеатрах, на работе которых можно будет поставить крест.

В-третьих, как и предыдущие решения, изменения в постановление №641, регламентирующего карантин, противоречат Конституции Украины. В частности, постановление Конституционного Суда от 28 августа утверждает, что конституционные права и свободы граждан не могут быть ограничены подзаконными актами. А здесь одним махом грубо нарушаются право людей на предпринимательство (статья 42 Конституции «Каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом»). За такую ​​правовую безграмотность рано или поздно придется расплачиваться».

Пока правозащитники и адвокаты рекомендуют украинцам подавать иски в административный суд об отмене или признании незаконным постановление правительства, а также оспаривать выписанные штрафы, в Кабмине обещают уже постфактум помочь бизнесу.



Карантин выходного дня сегодня особенно неприятен для тех украинских предпринимателей, которые терпят убытки и вместе с тем борются против введения программных регистраторов расчетных операций (РРО) с 1 января 2021 года. Например, перед тем как выйти на акцию в центре города, предприниматели перекрыли трассу Краматорск-Славянск.

Фото: Виктория Гончаренко/Facebook

Люди требовали отмены кассовых аппаратов для бизнесменов на упрощенной системе налогообложения. Этому конфликту власти и малого бизнеса уже не один месяц. Слово за Кабмином, который пообещал облегчить закон для предпринимателей.