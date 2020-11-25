От реинтеграции до изоляции. Как разделились мнения украинцев по Донбассу

Центр Разумкова опубликовал результаты исследования «Фактор общественного мнения в формировании политики урегулирования Российско-украинского конфликта: возможности и риски». Опрос показал противоположные мнения в украинском обществе касательно возможных путей восстановления территориальной целостности. Кроме того, существенная разница во мнениях наблюдается в региональном разрезе.



Сам анализ дает обширное понимание позиций граждан относительно путей восстановления мира, их отношение к мирным инициативам и отдельным шагам власти, направленных на это.



В демократических режимах общественное мнение — один из аспектов формирования государственной политики. Власть прислушивается к тому, что думают в народе. Но в случае с некоторыми чувствительными вопросами это не работает и власти нужно определяться — идти против воли народа или убедить его, что такое решение необходимо.



Способы определения настроения масс разные: социологический опрос, выборы, митинг и референдум. Но общество, его мысли и стремления неоднородны, часто даже конфликтны. Поэтому крайне трудно угодить всем.



Замедление прогресса в решении конфликта на Донбассе



Мир на востоке Украины — главное предвыборное обещание президента Владимира Зеленского. А еще одной «изюминкой» политического кредо стала идея внедрения народовластия («кожен з нас президент»).



Эксперты пока не видят оснований полагать, что перспектива восстановления мира на Донбассе улучшилась. Положительные сдвиги есть, но они не решают ключевых противоречий между Россией и Украиной.



Отдельные мирные инициативы украинской власти воспринимались как попытки пересечения «красных линий» и вызвали активную реакцию со стороны патриотически настроенной части общества, политических оппонентов и даже внутри «Слуги народа».



Почему же сначала власти позволяли себе игнорировать критику со стороны оппозиционно настроенных? Как говорится в докладе, играла роль уверенность в широкой общественной поддержке, что давало больше места для маневров и компромиссов в переговорах по Донбассу.



А разброс мнений в результатах опроса Центра Разумкова показал, что народ — это как лебедь рак и щука из известной басни. И что с этим делать — непонятно. К тому же у власти нет четкой стратегии, по крайней мере публичной, по реализации конфликта. Это ключевая проблема, отмечается в докладе. Основная причина, почему такого пошагового плана нет, состоит в том, что существуют различия в видении путей достижения этой цели, отдельных шагов на пути к миру. И любое решение может быть принято лишь частью общества, но не смотря на это, в случае ошибки винить будут лишь власть.



Донбасс — самая рейтинговая тема Владимира Зеленского



Согласно проведенному социологическому исследованию, отношение к действиям и заявлениям Зеленского по восстановлению мира на Донбассе оценивается более положительно, чем его действия и заявления по большинству других вопросов. Так, позитивные оценки усилий, направленных на установление мира на Донбассе, а их 37,1%, значительно преобладают над оценкой деятельности Зеленского на других приоритетных направлениях: борьба с коррупцией 22,4%, внутренняя политика 28,1%, борьба с эпидемией коронавируса 27%.

Важно отметить, что именно «усилия, направленные на установление мира на Донбассе» являются наиболее весомым фактором формирования отношения граждан к деятельности президента (46%).

Такой уровень одобрения миротворческих усилий и их важность как в формировании отношения граждан к Зеленскому есть признаком того, что именно это направление и дальше будет оставаться приоритетным для президента и его команды, заключают эксперты.



С кем воюет Украина на Донбассе?



Абсолютное большинство опрошенных граждан — 64,6% — считают конфликт на Донбассе российско-украинским. Если брать в разрезе частей Украины, то на Востоке и Юге Украины более четверти опрошенных 29,8% и 28,7% соответственно считают конфликт внутренним, но все же доля тех, кто думает, что конфликт между Россией и Украиной — 39,9% и 47,1 %, соответственно.

Как восстановить мир?



Общественное мнение разделено почти пополам относительно варианта восстановления контроля над неподконтрольными территориями согласно тексту Минских соглашений (особый статус, амнистия, выборы в восстановлении контроля).



Для 38,8% респондентов такой вариант выглядит удовлетворительным. В то же время, 43,9% считают это недопустимым. Заметна разница в оценках такого варианта жителями Юга и Востока Украины, где с ним согласились более 50% опрошенных.



В случае невозможности возврата этих территорий под контроль Украины, почти половина респондентов готовы поддержать фактическую изоляцию ОРДЛО (то есть прекращение всех отношений, социальных выплат и тд.). Такой вариант является недопустимым для 28,7% опрошенных. Опять же, в отличии от региона страны процент менялся. На Юге и Востоке — 33,6% и 41,1% соответственно считают этот вариант недопустимым.



Наиболее предпочтительным вариантом (50% опрошенных) было бы возвращение этих территорий под контроль Украины на условиях, которые были до начала конфликта. Это самый предпочтительный вариант для украинцев, его поддерживает большинство во всех регионах.



Абсолютно недопустимыми результатами завершения конфликта для большинства граждан является отделение этих территорий или последующее присоединение их к России — так считают 69,1% опрошенных. Желанными или допустимыми такие варианты считают около 30% жителей Юга и около 20% жителей Востока.



На какие компромиссы можно идти?



Анализ ответов граждан позволяет также в определенной степени детализировать актуальный вопрос возможных компромиссов и «красных линий», то есть цены, которую украинцы готовы платить за мир на Донбассе.



Почти треть — 30,5% опрошенных согласны с тем, что для уменьшения потерь украинская сторона должна соблюдать режим полного прекращения огня в зоне ООС при любых условиях. А вот 37,3% считают с точностью наоборот. Еще треть респондентов не смогли определиться с ответом.



В то же время, наблюдается существенное отличие в оценках в опять же региональном разрезе.



Так, только 16% опрошенных на Юге и 22% — на Востоке считают, что отсутствие ответа на провокации приведет к увеличению потерь. А около 43% и 50% соответственно считают, что для уменьшения потерь Украина должна соблюдать режим полного прекращения огня.

Для абсолютного большинства граждан неприемлемы компромиссы за счет суверенитета и территории государства. Лишь 9,2% опрошенных соглашаются, что ради установления мира на Донбассе можно уступить часть суверенитета Украины, против — 70,6%. Лишь 13,3% считают возможным уступить оккупированные территории ради установления мира на Донбассе, 65% — против

Инициатива по прекращению огня, которую считают важным шагом к миру большинство — 54,5% опрошенных, другой третью общества рассматривается как односторонняя уступка со стороны Украины, которая не способствует урегулированию конфликта.



Практически поровну разделились позиции опрошенных относительно целесообразности прямых переговоров с ОРДЛО.



Вызвавшая резонанс идея совместных инспекций с «Л-ДНР» почти половиной опрошенных воспринимаются как односторонние уступки, которые не способствуют урегулированию конфликта.



А то, что прямые переговоры с Владимиром Путиным смогут поспособствовать урегулированию конфликта поддержали 44,8%. Не разделяют такую точку зрения 20%.



Реакция общества на такие инициативы, как, например, совместный контроль, вынуждает власть давать «задний ход». Непонятна также причина низкой поддержки режима прекращения огня и других мирных шагов.



Как бы голосовали на референдуме по статусу ОРДЛО?



Немного более половины опрошенных приняли бы участие в референдуме, определяющем статус ОРДЛО.



Один из возможных вариантов ответа — «реинтеграция», повторяющий текст Минских договоренностей (особый статус, амнистия, выборы), поддерживают 34,6% тех, кто намерен принять участие в референдуме. Другой, альтернативный вариант — «изоляция» поддерживают большинство опрошенных граждан — 51,1% тех, кто принял бы участие в референдуме.



Позиции по этим вопросам жителей разных регионов Украины почти зеркально противоположны. Так, «изоляционный» вариант поддержали бы на референдуме 71% жителей Запада и 60% Центра, тогда как на Юге и Востоке проголосовали бы за него лишь 26% и 31% соответственно. И наоборот, «реинтеграционный» вариант активно поддерживается жителями Юга и Востока.





По многим вопросам налицо существенная разница мнений по Донбассу у Запада и Центра с Югом и Востоком. Возможно, это объясняется территориальной близостью к Донецкой и Луганской областей и наличием связей.



С кем Украина ведет переговоры?



Абсолютное большинство граждан — 65,9% — считают Россию стороной переговорного процесса. В то же время, практически 21,5% респондентов считают, что в Минске Украина ведет переговоры с «ДНР» и «ЛНР».



Большинство считает, что решения, принимаемые самопровозглашенными властями в ОРДЛО, не самостоятельны, а регулируемые Россией.



Половина респондентов считают, что желание вернуться в состав Украины с особым статусом или без такового является доминирующим настроением на оккупированных территориях.



Из каких источников граждане узнают новости о Донбассе



В докладе говорится, что основным фактором влияния на общественное мнение является телевидение, ведь 75% опрошенных получают информацию о ситуации по Донбассу из украинского ТВ.



В рамках исследования был опрошен 2021 респондент во всех регионах Украины за исключением ОРДЛО и оккупированного Крыма.



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