Погибнуть на шахте или пропасть после бунта. Что происходит с горняками при «ЛНР»

Более 40 угольных предприятий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей были закрыты, но несмотря на реструктуризацию большинство горняков так и не добились выплаты задолженности по зарплатам за полтора-два года. Боевики вынуждают уволенных сотрудников искать работу в России и подавляют любые попытки горняков добиться своих требований на мирных протестах. При этом контрабанда угля из шахт ОРДЛО на территорию РФ не останавливается.



Об этом рассказал представитель уполномоченной Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский во время презентации отчета «Восточной правозащитной группы» «Социально-экономические протесты в ОРДЛО» в Киеве в четверг.



Украинские собственники потеряли контроль над своими активами после того, как предприятия захватили боевики. Часть шахт они оставили в распоряжении группировок «ДНР/ЛНР», а другие — передали под управление компании «Внешторгсервис», которую контролирует беглый украинский бизнесмен Сергей Курченко. С тех пор захватчики вывозят уголь в РФ, откуда контрабандный антрацит под видом уже российского сырья экспортируется, по данным журналистов, в 19 стран мира, в числе которых Польша, Турция, Грузия, Египет, Канада и другие.



По информации Лисянского и правозащитников, в течение последних пяти лет вооруженного конфликта оккупационные администрации вывезли из ОРДЛО около 68 млн тонн угля общей стоимостью 4,8 млрд долларов.



Неприбыльные шахты оккупанты закрывают. В отдельных районах Луганской области (ОРЛО) о второй волне реструктуризации заявили весной 2020 года. Такое решение главы «ЛНР» Леонида Пасечника спровоцировало массовые забастовки на шахтах «Никанор-Новая» в Зоринске и «Комсомольская» под Антрацитом.



Нарушения прав рабочих этих двух предприятий легло в основу отчета «Восточной правозащитной группы». Лисянский видит взаимосвязь между протестами на «Никанор-Новой» и «Комсомольской» — после протестов на первой шахте горняки убедились в возможности противостоять «ЛНР»: «Люди увидели, что против оккупанта можно бороться и они выходят за свои социально-экономические права». Авторы доклада утверждают, что собранные данные основаны на интервью с горняками, лидерами профсоюзов при «ЛНР», активистами и родственниками задержанных протестующих.



Шахта «Комсомольская»



В этом году боевики впервые применили к мирным протестующим шахтерам дополнительные резервные силы, подчеркивает Лисянский. Произошло это во время протеста на шахте в начале июля, в котором участвовало более 120 горняков. Село Дубовское, где расположена шахта, окружили отряды «народной милиции». Мобильную связь и интернет отключили, заблокировали социальные сети и ряд интернет-ресурсов. Въезд и выезд из села запретили под видом мер по борьбе с распространением COVID-19.



«Эти резервные силы ввели в связи с тем, что местные сотрудники "МГБ" отказались допрашивать и применять радикальные меры, выполняя приказ из Луганска», — заявил Лисянский во время презентации отчета.



За 8 дней забастовки силовики «ЛНР» задержали более 30 человек и, как сообщил представитель омбудсвумен, судьба троих из них остается неизвестной. «У них есть статус без вести пропавших. Это я могу заявить официально», — уточнил Лисянский.



Спустя неделю забастовки и акций протеста под зданием оккупационной администрации люди добились как минимум частичной оплаты задолженности.

Шахта «Никанор-Новая»



Добиться выполнения своих требований в полном объеме не смогли и участники шестидневной подземной забастовки в Зоринске. В конце мая сообщалось, что сотрудники «Никанор-Новой» получили выплаты за 5 из 22-х месяцев, в течение которых «ЛНР» задолжала горнякам 200 млн рублей (2,87 млн долларов). После протестов уволили главу «федерации профсоюзов», экс-депутата Луганского облсовета от Партии регионов Олега Акимова.



Для Зоринска шахта была градообразующим предприятием, на котором работали почти 750 человек, но «ЛНР» ее закрыла.



С начала конфликта, по данным ВПГ, «ЛНР» ликвидировала 22 шахты, «ДНР» — 19. На фоне пандемии и невозможности выехать на подконтрольную Украине территорию из-за блокировки КПВВ боевиков люди едут на заработки в Россию. По мнению Лисянского, группировки специально создают условия для рекрутирования шахтеров в РФ: «И они едут на шахты РФ. Выезжают целыми бригадами — Кемеровская область, Ростовская, Нижний Тагил, север России».

Кроме этого, указывает представитель омбудсвумен, «ДНР/ЛНР» не придерживаются технических требований при ликвидации угольных предприятий. По его словам, «шахты просто бросают», не обеспечивая откачку воды. В результате этого метан по сейсмологическим трещинам проникает на поверхность и скапливается в жилых помещениях. Лисянский рассказал, что мониторы ВПГ фиксировали случай взрыва в погребе на территории ОРЛО, вызванного концентрацией метана в земле: «Человек шел в погреб, включил свет и произошел взрыв. К счастью, он не пострадал». Когда именно произошел инцидент правозащитник не уточнил, но отметил, что в 2017 и 2020 годах «ЛНР» распространяла среди населения инструкции о том, как не допустить скопления метана.



Опасно для жизни и экологии



Правозащитник указывает, что безопасность граждан не находится в приоритете оккупационных властей. Это следует также из статистики производственных жертв, которую привел Лисянский — за 5 лет погибли более 200 шахтеров, 2500 получили травмы.



На фоне ликвидации предприятий «официальной» угольной промышленности в ОРЛО процветают копанки, работа которых являлась незаконной при украинской власти. «Восточная правозащитная группа» насчитала 47 копанок в ОРЛО. Большинство из них расположены в Лутугинском и Антрацитовском районах — там, где закрылись предприятия, а угольные пласты остались. Карьерный способ добычи угля — еще одна причина экологического бедствия в регионе. Лисянский констатирует, что следствием этой эксплуатация ресурсов стало исчезновение рек в Антрацитовском районе, а также обмеление Волнухинского, Лутугинского и Исаковского водохранилищ.



Украинские чиновники и активисты неоднократно заявляли об угрозе экологической катастрофы, на грани которой Донбасс оказался из-за загрязнения минами и неправильного способа консервации шахт. В октябре глава Минреинтеграции Алексей Резников сообщил об обращении в Международное агентство по атомной энергии с просьбой провести экспертизу радиационного загрязнения в ОРДЛО. Вопрос о том, пропустят ли боевики миссию МАГАТЭ для независимой оценки, остается открытым. Что остается фактом на сегодня так это то, что за социально-экономическими нарушениями в ОРДЛО могут наступить последствия техногенного характера, которые затронут Донбасс целиком, вне разделения по линии фронта.