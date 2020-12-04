Выжить в 2014-м. Где сейчас студенты-первокурсники из Донбасса?

Вопрос реинтеграции оккупированного Донбасса — одна из самых горячих тем. Спорят о способах, методах и сроках. Вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что безопасная реинтеграция будет происходить не менее 25 лет. По его мнению, должно поменяться поколение, чтобы восстановленный Украиной контроль на этих территориях Донецкой и Луганской областей привел также к «преодолению разрушения раздора в головах».



Но в какой-то степени она уже происходит — через абитуриентов с оккупированной части Донбасса, кто поступает в украинские вузы. С момента начала военных действий на Донбассе прошло больше шести лет. И тех, кто получил высшее образование, уже немало.



Так что же с ними стало?



Май 2014 года. Студентка второго курса Валерия Еременко по специальности «международная экономика» Донецкого национального университета, как и ее одногруппники, получила оценку «автоматом» и ждала осени.



«Ближе к сентябрю объявили, что учеба начнется 1 октября. Мы искренне верили, после Славянска, что еще чуть-чуть — и все закончится. Хотя и рассматривали запасные варианты, например, как уехать в другой город и стать вольным слушателем, но оказалось, что в реальности это было куда сложнее», — говорит девушка.



Потом университет переехал в Винницу и стал собирать своих студентов. Предполагалось, что обучение будет дистанционное, пока ситуация не изменится. Но продолжить обучение Валерия не смогла — не было денег на его оплату.



«Мы решили с родителями взять академотпуск и за это время накопить денег. Надеялись, что все к весне, возможно, решится. Глупо было верить, но и обвинять в глупости нас нет смысла — надежда умирает последней», — говорит она.



Тем временем, тот «университет», который остался в Донецке, предложил продолжить обучение. Обещали, что можно будет не платить за учебу или сделать это в рассрочку, а также предложили перевести на бюджет без выплаты стипендии.



В итоге Валерия проучилась в Донецке до четвертого курса.



«Была надежда, что когда мы защитим и получим диплом в Ростове (диплом, который могут признать в другой стране), у меня будет больше шансов найти работу в Украине. Так вот, защиты в Ростове мы ждем до сих пор», — призналась девушка.



Она восстановилась в университете в Виннице и получила уже украинский диплом. Сейчас Валерия живет в Киеве и осваивает уже новую профессию — проектный менеджмент.



Дончанин Юрий (имя изменено по просьбе героя) поступал, когда в 2014 году на Донбассе только начинались боевые действия. Поэтому ВНО он сдавал уже не в Донецке, а в Днепре. Степень бакалавра получил в Мариупольском государственном университете.



«Мариуполь был единственным городом, который принимал студентов в начале октября. В то время, когда в других городах учебный процесс уже начался с сентября для первого курса. А в МГУ, связи с военными действиями, этот учебный процесс планировался и начался с октября и, следовательно, сама вступительная кампания была дольше по времени. В некоторые вузы я не прошел по бюджету. И в середине сентября мне позвонили из Мариуполя и сказали, что я прохожу на бюджет и что они меня ждут», — говорит парень.



Магистратуру уже закончил в Киево-Могилянской академии. Туда поступал на общих основаниях.

После окончания обучения подписал контракт с Вооруженными силами Украины.



«Выбрал этот вариант исходя из того, что я призывного возраста и мне нужно было так или иначе решать вопрос с армией. Я решил, что подписание контракта будет разумнее и с материальной точки зрения, и с той точки зрения, что я не буду терять год на срочной службе», — рассказал он.



На оккупированной территории родственники остались, но поехать он туда не может.



Квоты и страхи



В этом году абитуриенты с неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма получили возможность поступать по квотам в любое высшее и профессионально-техническое учебное заведение. Часть украинского общества решила, что льготники займут чужие места. Однако страхи были напрасными. Во-первых, дети с оккупированных территорий проходят конкурсный отбор только между собой. То есть абитуриент с подконтрольной территории не может претендовать на это бюджетное место. А во-вторых, согласно данным Минобразования, по этой квоте из Донбасса поступили всего лишь 1629 человек. Еще 397 абитуриентов — из Крыма. При этом выделено было 12 600 бюджетных мест.

Координатор организации «Донбасс СОС» Виолетта Артемчук отмечает, что в этом году число студентов из оккупированных территорий уменьшилось в сравнении с прошлым из-за пандемии.



«Многие из тех, кто хотел поступать через процедуру ЗНО, на него не попали и пошли через образовательные центры без ЗНО. Мне кажется, что, если бы этого закона не было, все студенты, которые не выехали на ЗНО, в принципе не поступили бы. Этот закон дал возможность поступить», — говорит она.



А вот Кирилл Тихонов уехал в Эстонию. Парень из Стаханова летом 2014 года приехал в гости к родственникам в Днепропетровскую область. Обратно вернуться уже не смог. Месяц ходил там в школу, потом вернулся в Стаханов. Была надежда, что все наладится. Но учеба там продлилась всего пару недель, и он с семьей переехал в Харьков. Там в 2015 году поступил в университет имени Каразина на филологический факультет. Однако на четвертом курсе перед зимней сессией он бросил университет.



Вернется ли в Украину, пока не знает. Но переживает за двоюродного брата, который учится в 10 классе. Тот остался на оккупированной Луганщине.



«Он хотел бы в Киев поступить. Возможно, ему это очень помогло бы. Интеграция на законодательном уровне — это хорошо. Но еще немаловажно отношение между людьми. Это же должно быть в первую очередь... Ну вот какое отношение к чуваку из "ЛНР"... Я, честное слово, боюсь. Я знаю, как это из провинции переехать в город-миллионник, а потом в Европу. Это каждый раз вызов, сложности в общении, менталитете, интересах», — говорит он.



Информационный вакуум



О важности информирования детей на неподконтрольной территории настаивают в «Донбасс СОС». Виолетта Артемчук рассказывает, что многие не знают о том, что сложно устроиться на работу с «дипломом», выданным на оккупированной территории. Даже в России, не говоря об Украине.



«У нас были звонки. Парень получил там диплом в профтехучилище, он плиточник-облицовочник, это рабочая специальность. Он пытался устроиться здесь с этим дипломом, получили отказ. Девушка нам звонила. Она хотела устроиться на работу медсестрой в Харькове с дипломом медучилища из Луганска. Она не знала, что этот диплом ни о чем. Для нее было это новостью "я же также ставлю капельницы"», — говорит она.



Но в следующем году информационной кампании может и не быть. В бюджете на 2021 год финансирование на это не заложено. Как и на поддержку правительственной «горячей линии» для поступающих в учебные заведения. Правозащитники уже написали обращение к правительству и президенту.



Сейчас в школах на оккупированных территориях учится около 443 тысяч школьников.



«Нужна информационная кампания, чтобы донести, что выпускники с оккупированных территорий могут поступать по упрощенной процедуре в любой вуз Украины. Им достаточно сдать экзамены и стать студентом, это открывает им мир, это открывает им возможности трудоустройства и в Украине, и в мире. Многие о такой процедуре не знают», — настаивает Виолетта.



Еще министерство образования разрабатывает пилотный проект создания бесплатных подготовительных курсов для абитуриентов из Донбасса и Крыма.



По словам замминистра образования Андрея Витренко, предполагается, что жители оккупированных территорий и «серой зоны» смогут разово пройти подготовку для поступления в украинские вузы. Срок продолжительности курсов — до одного года.



Менеджер Центра прав человека ZMINA Алена Лунева отмечает, что такие курсы помогут детям из оккупированных территорий не только в поступлении, но и в адаптации на подконтрольной правительству.



«Четкая стратегия и преодоления проблем людей помогают действительно показать, что мы переживаем за наших граждан. Конкретные действия власти для реинтеграции временно оккупированных территорий, защиты прав тех, кто пострадал от конфликта, красноречивее, чем громкие лозунги», — говорит она.



После окончания высших учебных заведений студенты из оккупированных территорий наравне со всеми остальными выпускниками находятся в поиске работы и занимаются обустройством своей жизни. Никаких преференций или послаблений из-за своего происхождения у них нет. Так сложилось у всех героев этого материала.



Чтобы дети из неподконтрольных территорий выбирали украинское образование, они должны быть уверены не только в том, что получат диплом. Они должны быть уверены в том, что здесь будут работать суды, выполнены социальные гарантии, доступна медпомощь, можно будет беспрепятственно вести бизнес, а чиновники и правоохранители будут стоять на страже закона. В этом случае остаться здесь захотят не только жители оккупированных территорий, но и те тысячи вчерашних выпускников, которые родились в свободной Украине.



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