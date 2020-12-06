Последняя надежда на заработок. Почему предприниматели Славянска боятся локдауна?

Едва успев объявить об отмене «карантина выходного дня» правительство заявило о намерении ввести на новогодние праздники более жесткий карантинный режим, пообещав принять при этом «сбалансированное решение». «Новости Донбасса» пообщались с предпринимателями и рядовыми жителями Славянска о том, что они думают по этому поводу.



Весенний опыт и попытки восстановления



Жесткий карантин и пока единственный Украине, действовал с 12 марта по по 22 мая. На этот период были запрещены работа учебных заведений; проведение массовых мероприятий; работа кафе, ресторанов, ТРЦ, рынков, кинотеатров, театров, спортзалов, бассейнов, салонов красоты и парикмахерских. Общественный транспорт в городах работал по пропускам, международное пассажирское сообщение, а также транспортное сообщение внутри страны были закрыты. Также запрещались прогулки в парках и на детских площадках, перемещение по улицам ограничивалось группами не более 2 человек.



Четкий перечень ограничений для «новогоднего» локдауна пока не сформирован, но уже понятно, что предпринимателям снова предстоит пережить очень сложный период. Наихудшие ожидания царят в сфере ресторанного бизнеса.



«Честно говоря, сейчас у нас возникают проблемы даже с выплатой заработной платы сотрудникам, – говорит администратор кафе «Франсуа» Елена Савченко. – Мы с большим трудом пережили весенний двухмесячный простой и восстановиться полностью за лето-осень не удалось. Это связано с тем, что экономический кризис затронул не только нас, но и всех людей, у которых просто нет денег для посещения кафе. Наш сегмент продукции – это фастфуд и мы ориентируемся на клиентов среднего класса, но сейчас люди заходят меньше и на вынос практически ничего не заказывают. Мы даже убрали детскую зону, чтобы увеличить число столиков, но это дает небольшой эффект. Конечно, мы, как и другие предприниматели, рассчитывали, что в новогодние праздники сможем поправить свои дела, но, похоже, что сделать этого нам не дадут».



Не менее пессимистичный прогноз высказывают и предприниматели, работающие в сфере непродовольственных товаров.



«Я вообще считаю, что локдаун – это малоэффективная мера по борьбе с распространением коронавируса и от нее больше вреда, чем пользы, - считает продавец компьютерной техники Стас. – Те 8 тысяч гривен, которые правительство, якобы, обещает выдать в качестве компенсации – капля в море, которая не позволит не то, что сохранить бизнес, но даже прокормить семью. Накоплений за это год сделать не удалось, поэтому если отдел придется закрыть, то я не знаю, за счет чего буду жить. Начну с того, что переберу во дворе старые железки и сдам их на металлолом».

Среди предпринимателей очень популярен афоризм о том, что декабрь – это месяц, который кормит малый и средний бизнес целый год. Поэтому временное закрытие именно теперь многие воспринимают как удар по своему бизнесу. Кроме того, предприниматели обращают внимание на диспропорцию в применении карантинных ограничений.

«Если этого требует эпидемиологическая обстановка, то локдаун вполне объясним, но я не вижу логики в том, как правительство определяет, кто под него попадет, - делится соображениями директор магазина "Книгарня Є" Виктор Разживин. – Например, в магазин вроде нашего за день заходят немного людей и скоплений народа здесь никогда не бывает. А в супермаркетах люди часто толпятся и это считается нормальным. Не говоря уже об общественном транспорте, где санитарные нормы практически не соблюдаются. Получается несправедливо».

С таким мнением соглашаются и предприниматели, работающие на центральном рынке Славянска.



«Когда весной закрылся рынок, я кормила двоих детей только за счет того, что устроилась работать продавцом в магазин за 5 тысяч гривен в месяц, - говорит предпринимательница Алиса. – Если нас закроют еще и на новогодние праздники, то это будет катастрофа».

«Прошлый локдаун мне пришлось с сыном жить на пенсию родителей, потому что других доходов кроме торговли на рынке у меня нет», - рассказывает схожую историю предпринимательница Лариса.



Она считает, что лучше ввести жесткий карантин со 2 января, когда люди «уже успели потратить деньги и сидят по домам, доедая праздничное оливье».



Формат и сроки локдауна пока в проекте



С конкретными сроками жесткого карантина Кабмин на сегодня еще не определился. Но, возможно, правительство выполнит рекомендацию главы государства. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что пока в стране не нужно вводить локдаун для сдерживания распространения COVID-19. По словам президента, жесткие ограничения не стоит вводить в декабре, но есть вероятность такого сценария в январе.



Кроме сроков введения, в кабинетах государственных чиновников также обсуждается формат карантина, то есть будет ли он одинаковым для всех регионов страны. Не исключено, что центральная власть позволит органам местной областной власти принимать окончательное решение о введении карантина. С такой инициативой, пожалуй, согласятся многие мэры.



К примеру, городской голова Славянска Вадим Лях ранее отказался вводить в городе режим «карантина выходного дня» и отправил в Кабмин обращение с просьбой разрешить местным органам власти самим решать - какие ограничения обязательны, а какие только рекомендуемы.

Вадим Лях «Ответа я пока не получил, но таким ответом, наверное, можно считать предлагаемый правительством формат «интеллектуального» локдауна, когда перечень ограничений будет формировать местная власть, исходя из локальной эпидемиологической ситуации. Сейчас об этом еще рано говорить, поскольку официального документа о введении локдауна и связанных с ним мероприятий нет, все пока на уровне публичных заявлений. Центральную елку, мы конечно, ставим, хотя массовых мероприятий возле нее проводить, скорее всего, не сможем. Так же точно с домиками для новогодней ярмарки – мы их выставили, но как они будут работать и будут ли работать вообще – не знаем. Если торговлю продуктами на вынос разрешат, то можно будет дать людям возможность поторговать. Если нет, то будет просто дополнительное украшение новогодней площади».

Тем временем горожане надеются, что праздники пройдут так, как полагается праздникам, ведь год выдался, мягко говоря, непростым.



«Этот год был очень тяжелым для всех без исключения и Новый год – это, наверное, единственный повод за последние 7-8 месяцев как-то порадоваться и повеселиться, – описывает собственные ощущения жительница Славянска Татьяна Деревянко. –

Праздника хочется всем, но, в то же время, ситуация с коронавирусом – пугающая. И, конечно, если введение жесткого карантина приведет к тому, что убережет какое-то количество людей от заражения, то его надо вводить. Но дело в том, что эффективность локдауна зависит от того, как мы будем соблюдать эти правила. Ведь, понятно, что лучше всего мы, к сожалению, умеем их нарушать. Поэтому все зависит от каждого человека, и от нашей общей общественной ответственности».