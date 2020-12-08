Беда, которую измеряют литрами воды. Как в пандемию живут прифронтовые поселки Донбасса

Фото:UNICEF

Украина, как и весь мир живет в реалиях пандемии коронавируса уже девять месяцев. Гораздо сложнее пришлось городам и поселкам на Донбассе, где по-прежнему звучат звуки выстрелов. Несмотря на режим относительный «тишины», жители прифронтовых поселков и городов живут в напряжении. Поводов для переживаний много – люди боятся не только погибнуть или потерять близких, но и остаться без возможности добывать себе еду, лекарства, воду. Именно добывать – ведь далеко не везде есть централизованное водоснабжение, некоторые поселки по-прежнему живут без электричества, газоснабжения.



Например, в прифронтовом поселке Опытное где живут 38 человек, нет ничего из вышеперечисленного. И транспорт здесь тоже не ходит. В поселке не осталось ни одного целого дома. Местные жители настояли на том, чтобы остаться жить здесь, в основном потому, что им больше некуда ехать, да и сами они маломобильны.



За годы конфликта из-за пробоины в водопроводе «Горловка - Торецкий» прилегающие прифронтовые поселки тоже регулярно остаются без воды. Среди них и жители Новгородского.



Людям привозят помощь волонтеры из благотворительных организаций.

В отчете детского фонда ООН ЮНИСЕФ за 2019 год говорится, что обстрелы и изношенная инфраструктура, расположенная вблизи линии соприкосновения, угрожают водоснабжению более 3,9 миллиона человек на востоке страны. Вооруженный конфликт ставит под угрозу очистку сточных вод, а значит это рано или поздно приведет к загрязнению и распространению инфекций.



Подробно об этом «Новости Донбасса» рассказывали в видеорепортаже:



Проблема «обезвоживания» Донбасса существует давно. Особо острой она стала во время активных боевых действий. Теперь же, когда человечество борется с коронавирусом, потребность в доступе к воде стала вдвойне актуальной. Нужна и питьевая, и техническая вода.



«После того как в начале войны мы несколько недель провели под обстрелами, я всегда делаю запасы воды в подвале. Даже зимой», – объясняет Светлана, жительница Павлополя, что расположен под Волновахой. Женщина добавляет, что страх неизвестности не покидает ее уже седьмой год.



Светлана вместе с сыном делает запасы воды в бетонном подвале их дома. Бутилированную питьевую воду в поселок привозят волонтеры разных благотворительных организаций, среди которых ЮНИСЕФ. В Павлополе проживают до 500 человек. Ежемесячно жители поселка получают 12 кубов воды, но этого хватает лишь частично.

Еще в начале вооруженного конфликта в Павлополе артиллерийскими обстрелами были разрушены здание школы, фельдшерский пункт и несколько частных домов.



В селе Старомарьевка тоже нет воды. С начала вооруженного конфликта численность жителей села сократилось вдвое. Здесь, на берегу реки Кальмиус, в своих домах остались 150 человек, среди них 7 детей. Чтобы добраться до питьевой воды местные жители идут или едут на велосипедах около трех километров в соседнее Гранитное, куда воду привозят волонтеры. Обратно уже с несколькими литрами воды люди преодолевают еще три километра. Иногда из кранов в домах жителей Старомарьевки течет техническая вода – ею поят скот.



Там, где нет центрального водоснабжения, люди часто роют себе колодцы или пользуются скважинами. По данным организации «Право на захист», в пяти прифронтовых районах Донецкой области (Бахмутский, Волновахский, Попаснянский, Ясиноватский и Торецкая ВЦА) 157 колодцев и 97 скважин, в 22 поселка местная власть подвозит воду, в 23 – подвозят гуманитарные организации.

Жизнь городов или крупных поселков, где есть и газ, и свет, и вода, тоже не назовешь беспечной, ведь всегда есть риск, что будет обстреляна линия электропередач или водонасосная станция.



В 2021 году ООН-Украина планирует помочь 1,9 миллионам людей – по оценке организации, это минимальное количество украинцев, которые могут пострадать от COVID-19 из-за плохого водоснабжения и антисанитарии.



Селидово, Авдеевка, Никольский, Марьинский, Ясиноватский районы – с начала года, сотни тысяч воды были отправлены на эти территории, потому что воды или нет совсем, или пропала и неизвестно, когда появится.

Организации не только подвозят воду, но и помогают местной власти материалами для строительства водопровода, обустройсьва колодца и так далее. Например, «АДРА Украина» помогла трубами Новоукраинке и Параскоиевке в Марьинском районе.

В двух прифронтовых поселках на так называемой светлодарской дуге благотворительная организация «Пролиска» помогла восстановить восемь колодцев.



«В селе Кодема Бахмутского района проживают 380 человек. Центрального водоснабжения здесь нет. Последние годы местные жители пьют воду, которые им провозят гуманитарные организации. Чистка и капитальный ремонт колодцев в последний раз в населенном пункте выполнялся десятки лет назад. Во время конфликта вопрос с доступом к питьевой воду здесь встал особенно остро: из-за военных действий и постоянных взрывов около населенного пункта вода ушла из ряда колодцев и скважин или стала непригодной для питья.



В селе Зайцево Бахмутской ОТГ проживают 1350 человек. Здесь есть местное центральное водоснабжение, однако, из-за низкого уровня воды в скважине и периодического порыва труб из-за передвижения военной техники, централизованное водоснабжение в населенном пункте не всегда доступно. В эти моменты местные жители пользуются колодцами, которые также не ремонтировали долгие годы», – рассказал о ситуации в поселках руководитель «Пролиски» Евгений Каплин.

В некоторых селах местные жители пытаются решить проблему самостоятельно, рассчитывая только на свои силы. Но в тех населенных пунктах, где остались жить преимущественно пенсионеры, это очень тяжело. Часто они становятся зависимыми от гуманитарной помощи не по собственной воле, а просто потому что их пенсия позволяет им жить и довольствоваться лишь малым.



В селе Зоряное Марьинского района большая часть улиц живет без воды, а из колодцев вода ушла. Местные жители говорят, что не смогли добиться помощи от чиновников и решили за собственный счет провести водопровод. Но суммы оказались неподъемными для многих здесь.



«Все организовали заинтересованные жители села. Предварительно конечно обращались и к депутатам (перед выборами пообещали, после затихли), к сельсовету, горводоканалу. Но отвернулись от проблемы все. Помог только директор агрофирмы, купив за свой счет трубы в Днепре. Остальное собирали с дворов, по 5 тысяч гривен. Сейчас по магистральным трубам уже идет вода. Но официально это все незаконно, так как никто не взял на баланс трубы», - рассказала нам местная жительница Наталья.



В Павлополе тоже местные жители пытаются самостоятельно решить проблему с водой. Но здесь нужно починить насосную станцию. Она была построена в 60-е годы прошлого века. Предприятие, обслуживающее ее насосы, остановило свою деятельность в 2014 году. После этого в поселке исчезло централизованное водоснабжение.



Местные жители самостоятельно собирают деньги на покупку запчастей и ремонтные работы. Но пока этих денег не хватает на покупку нового оборудования так же, как и на капитальный ремонт насосной станции. Сегодня техническая вода в Павлополе идет с плохим напором и лишь на некоторых улицах.



«Я понимаю, что нужно часто мыть руки. Но как их здесь мыть, если не у всех в селе есть вода, а у некоторых каждый литр на счету», – говорит жительница Павлополя Валентина. Больше всего женщина беспокоится о своих внучках – восьмилетней Даше и шестилетней Кате.

Фото: UNICEF

По данным международных гуманитарных организаций, каждый четвертый житель восточной Украины страдает от нехватки воды.



ЮНИСЕФ напоминает, что право на безопасную питьевую воду и надлежащие санитарные условия заложено в Конвенции о правах ребенка, Резолюции ООН и Женевской конвенции. Оно такое же важное, как и право на питание, медицинское обслуживание и физическую безопасность.