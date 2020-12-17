Трамвай и «другие»: как организация DonbassQueer отстаивает права человека

Бахмут, 2020. Все фото со страницы Евгения в Facebook

Как часто мы говорим и делаем то, что думаем? Живем ли в гармонии со своим внутренним и окружающим миром? А если твой мир отличается от общепринятых канонов, и тебя считают изгоем?



Евгений Трачук, парень из Бахмута, которого в городе больше знают под псевдонимом Женя Трамвай, позиционирует себя как небинарная личность, создал организацию DonbassQueer и отстаивает права ЛГБТК-сообщества. Как ему живется со своими убеждениями в маленьком городке на Донбассе, молодой человек поделился с нашим изданием.



Почему Трамвай?



Лента его страницы в Facebook бросается в глаза оригинальными рисунками, эпатажными фотографиями и записями о различных проектах, в основном посвященным защите прав ЛГБТК-сообщества. Да и сам псевдоним у парня довольно неординарен. Почему именно Трамвай?



«Это очень давняя история с псевдонимом. С пятнадцати лет я начал заниматься творчеством, писать стихи, рисовать картины и мне захотелось иметь псевдоним. В 2014 году я жил в Харькове и написал сборник стихов под названием “Громадський транспорт”, – рассказывает Евгений, – меня вдохновила эта тема и я подумал, что такого есть в Харькове, чего нет в родном Бахмуте? Сразу вспомнил трамвай, причем первые буквы совпадали с фамилией, и я сказал: “Окей, пусть будет Трамвай”».

Киев, 2020

Для творческой личности работать под своим именем было слишком формально и неинтересно, так Евгений Трачук стал Женей Трамваем. Псевдоним укоренился и теперь близкие друзья, знакомые и незнакомые люди обращаются к нему так.



Путь к себе



Евгений родился и вырос в Бахмуте, окончил Горловский иняз, но с карьерой пока не сложилось. Как он сам признается, парню сложно усидеть на одном месте, ему нужен постоянный «движ». Еще в институте начал заниматься переводами сериалов и репетиторством, подрабатывал лаборантом. Рабочий график был очень насыщенным. Сейчас Евгений предоставляет услуги ВИЧ-сервиса, консультирует людей, находящихся в группе риска, в области контрацепции и тестирования на ВИЧ, гепатит и венерические заболевания.



«Не скажу, что я специально стремился и вижу дальнейшую перспективу в этом направлении. Просто нужно где-то работать и это перекликается с моим активизмом по защите прав людей ЛГБТК+. Существует стереотип, что люди, относящиеся к этой категории, автоматически попадают в группу риска. Я считаю, что это не так», – комментирует Евгений.

Фото Гарри Ефимова в рамках “Гуртобуса”, Бахмут, 2020

Сейчас Женя Трамвай говорит на такие темы открыто и позиционирует себя как небинарная личность, то есть человек с нейтральной гендерной идентичностью. Но так было не всегда.



«Можно называть себя кем угодно и как угодно, внутренней сути это не изменит. Однажды я понял, что мне тяжело находиться в каких-то гендерных рамках. Даже после того, как я определил себя гомосексуальным мужчиной. Поэтому я выбрал дефиницию “квир” – это больше, чем сексуальная ориентация, а скорее социально-политическое самоощущение», – считает Евгений.



Сoming out



«Я воспитывался в рабочей семье с традиционными устоями, поэтому, когда почувствовал первые признаки влечения к своему полу, то испугался. Дома на такие темы разговоры никогда не велись, интернета и компьютера у нас не было. Полный вакуум и в семье, и в школе. О представителях ЛГБТК-сообщества я узнал только к 16-17 годам. Видимо поэтому процесс принятия себя так затянулся», – рассказывает Женя.



В 2019 году Женя Трамвай совершил каминг аут. Он стал открыто говорить о своей гендерной идентичности не только в близком кругу, но и в компании малознакомых людей. По его словам, такая позиция связана с определенным риском, но сейчас это принципиально. Хотя от родителей он скрывался до последнего.

ЗапоріжжяПрайд, Запорожье, 2020

«Сначала я планировал уехать из Бахмута, а потом открыться на расстоянии, но не получилось. Мне стало все сложнее подавлять это в себе. В то время я начал давать местным СМИ открытые интервью о своей деятельности как ЛГБТК-активиста. Был день каминг аута, и я подумал, почему бы в эту дату не рассказать все родителям, – вспоминает Евгений, – Тогда я отправил свое интервью маме на вайбер. И мама ответила, что любит, понимает, ценит и принимает меня любого».



Сейчас дома он может свободно разговаривать по телефону и обсуждать с друзьями свои планы, не скрываясь от близких. В комнате Жени висит радужный флаг, но все же вслух тема его гендерной идентичности не поднимается. Парень считает, что семье нужно привыкнуть, прежде чем принять его до конца.



Трамвай и «другие»



Летом 2019 года Трамвай побывал сразу на двух прайдах – в Киеве и Харькове. В своем родном городе ему всегда не хватало объединения с единомышленниками.



«Я понимал, что уехать пока не получается, а эта движуха – часть меня, и я хочу, чтобы она была постоянно, – говорит Женя, – Тогда я решил прочесть лекцию для тех людей, которые были неравнодушны к ЛГБТК-движению. А потом загорелся зарегистрировать организацию. Это дает больше возможностей для реализации своих идей. Так появилось комьюнити DonbassQueer».

ХарківПрайд, Харьков, 2019

Хотя, по мнению Жени, для того чтобы что-то делать, необязательно регистрировать общественную организацию и писать заявки на гранты. Подавляющее большинство мероприятий, которые прошли под эгидой DonbassQueer, активисты провели на голой инициативе. Кроме лекций и неформальных встреч, Женя и его единомышленники провели в Бахмуте марш против гендерно обусловленного насилия. Для небольшого города это был прорыв в области защиты прав человека.



Евгений планировал расширить деятельность организации и прочел несколько лекций в Краматорске. Была задумка вместе с местными активистами организовать марш женщин 8 марта, но городские власти запретили все инициативы еще до официального введения карантина.



«Ничего глобального мы пока не сделали как организация и с одной стороны меня это угнетает, – говорит Женя, – Но, с другой стороны, я понимаю, что весь шарм в том, что ты не ждешь поддержки извне, а просто берешь и делаешь. Все это происходит очень осознанно и конечный результат приносит чувство удовлетворения».

ЗапоріжжяПрайд, Запорожье, 2020

У Евгения есть несколько единомышленников, которые поддерживают его инициативы постоянно, но, в основном, он сам занимается развитием организации. Ведет официальную страницу DonbassQueer в Facebook, коммуникации, менеджмент и бухгалтерия – тоже на нем.



«Я пытался делегировать обязанности на других членов организации. Но, в основном все они были из числа переселенцев и вскоре разъехались по другим городам. Сейчас нас осталось только двое, я и моя подруга, которая занимается фотографиями», – констатирует молодой человек.



Проблемы с толерантностью



Быть активистом ЛГБТК-сообщества в маленьком городе на Донбассе непросто. Более просвещенные представители других общественных организаций восприняли появление DonbassQueer положительно и даже провели несколько совместных мероприятий. Чего не скажешь о рядовых жителях Бахмута.

Акция «Богородице, патриархат прогони», Бахмут, 2020

«Пока мы не попали в медийное поле, наши акции воспринимались жителями совершенно спокойно. Затем стали появляться слухи, что в Бахмуте пройдет прайд. Этот фейк совершенно осознанно распустили местные СМИ. Тогда начали проявляться первые хейтерские атаки в основном в мою сторону. Возможно потому, что я часто появлялся в интервью и на фотографиях. А буквально на днях какая-то женщина на улице показала мне дулю и сказала: “На! Видел?”», – делится Евгений.



В основном хейтерские атаки появляются в социальных сетях. Первые ласточки прилетели после информации о проекте «Полонені», который Женя воплотил в жизнь с помощью местной художницы Марии Вышедской. Под ее постом в Facebook было много негативных комментариев от пользователей.



Проект «Полонені»



Одна из последних инициатив организации DonbassQueer – проект «Полонені», размещенный в Инстаграм. Это онлайн-дневник ЛГБТК + людей, которые по разным причинам были вынуждены остаться на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Фото: Facebook Маша Вышедская

«Тема болезненная, поэтому мы решили за нее взяться. Учитывая сегодняшние реалии, наши героини и герои действительно стали заложниками ситуации, “пленными”, и поэтому мы считаем крайне важным, чтобы их голоса услышали. Сразу возникла идея онлайн-дневника, но его нужно было как-то оформить. Сначала я сам хотел это воплотить в виде коллажа, но потом решил пойти другим путем и обратился к профессиональной художнице Маше Вышедской», – рассказывает Евгений.



С помощью портретов и иллюстраций, выполненных на планшете, художнице удалось придать эмоциональную окраску и визуализировать онлайн-дневник. Главная цель проекта «Полонені» привлечь внимание к жизни людей ЛГБТК+ на неподконтрольной территории.

Фото: Facebook Маша Вышедская

«Мне очень приятно, что участники почувствовали поддержку, которую с помощью этого проекта мы хотели им оказать. Что своими личными историями и мыслями поделились с другими людьми. Мы изначально хотели, чтобы проект был доступен для всех, поэтому выбрали онлайн-формат в виде Инстаграм-аккаунта. Он продолжает жить и ждет новые истории от новых людей», – говорит Женя Трамвай.

Фото: Facebook Маша Вышедская

Что дальше?



Сейчас он занимается в основном творчеством, дни проводит в мастерской Марии Вышедской, рисует, экспериментирует и готовится к отъезду. Парень хочет быть там, где он не будет чужим и одиноким. Бахмут - родной и любимый город, просто здесь было много негативного травматического опыта. А для Жени на данном этапе важно чувство защищенности и нахождения в дружеской среде, среди людей, которые его ценят, уважают и понимают.

«На данный момент я все-таки планирую уехать и приостановить свою активную деятельность в DonbassQueer. Если приложить усилия, можно сделать кучу проектов, но главная цель нашей инициативы, считаю, была достигнута. Мы дали начало движению по защите прав людей ЛГБТК+ в регионе. Я очень надеюсь, что оно продолжится моими единомышленниками», – резюмирует Евгений.

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