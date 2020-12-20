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Как Верняев и Подкопаева. Где на Донбассе теперь готовят будущих олимпийских чемпионов?

Василий Панасюк
21 декабря 2020, 07:00

Как Верняев и Подкопаева. Где на Донбассе теперь готовят будущих олимпийских чемпионов?

До 2014 года одним из главных мест в Украине, где готовили будущих спортсменов-олимпийцев, было Донецкое высшее училище олимпийского резерва имени Сергея Бубки. В него поступали обучаться и тренироваться спортсмены со всей Украины, ведь там были все необходимые условия. Но после начала войны в 2014 году учебное заведение переехало в город Бахмут, который находится на подконтрольной Украине части Донецкой области. «Новости Донбасса» рассказывают, что случилось с Донецким училищем и всей его базой, которая осталась на неподконтрольной территории, и в каких условиях тренируются спортсмены в Бахмуте.

Донецкое высшее училище олимпийского резерва имени Сергея Бубки — это специальное учебное заведение, в котором образовательный процесс объединен с подготовкой спортсменов высокого уровня. Оно является «кузней» олимпийских призеров.

Училище было основано в 1990 году и за время его работы было воспитано сотни профессиональных спортсменов, победителей и призеров чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр. Например, его выпускниками являются известные гимнасты Лилия Подкопаева, Олег Верняев и Игорь Радивилов.

Донецк: реалии при «ДНР»

После начала войны на востоке Украины в 2014 году учебное заведение в Донецке перешло под контроль группировки «ДНР».

Сейчас там продолжают тренироваться спортсмены. Правда, доступ к участию в чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх закрыт. Поэтому, остается соревноваться на местном уровне, который трудно назвать профессиональным, либо выступать на локальных турнирах в России — под флагом «ДНР» не допустят ни на один официальный международный старт.

В холле училища в Донецке по-прежнему висят фотографии выдающихся выпускников, которые завоевывали медали под украинским флагом. Но в 2016 году им сзади дорисовали флаги «ДНР» в фоторедакторе.

Несмотря на то, что училище способно готовить спортсменов высочайшего уровня, талантливые атлеты вынуждены переезжать. Получившие российский паспорт выбирают Россию, другие — едут на подконтрольную Украине территорию.

Бахмут: старт «с нуля»

В 2015 году Украина юридически переместила училище в город Бахмут Донецкой области. Учебное заведение получило статус переселенца. Сюда, в частности, приезжают учиться и тренироваться спортсмены из оккупированной территории.

«Были переведены спортсмены с неподконтрольной территории, которые восстановились на обучение здесь у нас. Сейчас продолжается этот процесс: тренера работают со спортсменами с неподконтрольной территории — переводят их сюда», — сказал в комментарии «Новостям Донбасса» старший методист училища-переселенца Сергей Любченко.

Все спортивные объекты, инвентарь и многие профессионал остались в Донецке. Училище в Бахмуте создавалось практически «с нуля». После переезда основаться пришлось в корпусе бывшего детского лагеря.

«Приехали — не было ничего. Обустроили здесь общежитие. Провели отопительную систему, потому что лагерь мог работать только летом», — говорит Любченко.

Несмотря на это, за 6 лет олимпийское училище, теперь именуемое спортивным колледжем, обрело новую историю достижений.

«За это время смогли подготовить двух мастеров спорта международного класса, регулярно 5-7 человек попадают в на призовые места на международных соревнованиях, количество медалей на чемпионатах Украины выросло по сравнению с 2015 годов в разы», — отметил старший методист училища.

Юный тяжелоатлет Владислав Голованов поделился с «Новостями Донбасса» своими впечатлениями от обучения и тренировок в колледже.

«Тренироваться здесь хорошо, учеба нормальная, кормят тоже хорошо. Недавно я занял первое место — поднял рывок 76 килограмм, а толчок — 100 килограмм. Хочу стать двукратным чемпионом Украины до 15 лет и поехать на чемпионат Европы», — рассказал спортсмен.

Наставник Влада, тренер по тяжелой атлетике Игорь Обухов, говорит, что всего необходимого для достижения высоких результатов хватает.

«И скоро у нас будет самый лучший зал в Донецкой области», — отметил он.

В 2021 году в Бахмуте заканчивают строительство нового корпуса колледжа. В нем будут залы для занятий тяжелой атлетикой, пулевой стрельбой, вольной борьбой, дзюдо, тхэквондо, игровыми видами спорта. Также предусмотрены учебные аудитории.  

Рядом строятся бассейн и легкоатлетические дорожки. В городе появится фактически клон Донецкого училища олимпийского резерва, только обновленный. Финансы на это выделили из бюджета области. 

Общежитие, в котором будут жить молодые спортсмены, находится в нескольких метрах от главного корпуса. Здание еще ждет реконструкция.

Учебное заведение претендует вновь стать колыбелью выдающихся спортсменов Украины. Тренеры и педагоги мечтают, чтобы их выпускники приняли участие в Олимпийских играх. 

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