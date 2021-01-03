Донбасс в проектах современных художников: осмысление индустриального региона и восстановление связей

Война, пандемия, переселение, деиндустриализация и экологический кризис стали актуальными вызовами для Донбасса. Культуролог Дмитрий Чепурной описал в своей статье несколько тактик и стратегий художественных сообществ Луганской и Донецкой областей, их гибкость и адаптивность, которые могут стать, по мнению автора, примером для других во время кризиса.



Рассказ о современном искусстве в Донецкой и Луганской областях условно можно разделить на до и после начала российско-украинской войны. Подавляющее большинство людей, занимавшихся актуальными художественными практиками, были вынуждены уехать из отдельных районов Донбасса. Некоторые из художников(ниц) подверглись цензуре и попали в плен из-за своей деятельности, например, Сергей Захаров, которого задержали после акции группы «Мурзилки» в публичном пространстве Донецка. Территория платформы культурных инициатив ИЗОЛЯЦИЯ была захвачена и превращена в нелегальную тюрьму. С 2014, эвакуировав членов команды, фонд продолжает работать в изгнании. В книге «Светлый Путь» бывший пленный Станислав Асеев описывает собственный опыт пребывания в тюрьме на территории бывшего артцентра. С началом войны произошло перемещение не только большого количества деятелей, связанных с многочисленными культурными инициативами, а также музеев и культурных учреждений, которые потеряли свои коллекции, архивы и имущество.



Некоторые из переселенцев(ок), попав в свободные города Донецкой и Луганской областей, занялись общественной, образовательной, правозащитной деятельностью. Вместе с ними в эти города были перемещены также и учреждения культуры - университеты, библиотеки, краеведческие музеи. Такое перемещение значительно оживило жизнь в монофункциональных городах, здесь начали происходить фестивальные события: «Будуємо Україну Разом», «Фестиваль Думок», «Plan B», «The Most Fest», «Кіносхідці», «Терра Фокс» и другие. Благодаря международной и государственной поддержке в этих городах также появились «общественные хабы», которые в большинстве своем не создают аутентичные культурные проекты на местах, а являются принимающей стороной для внешних инициатив. Изменить динамику можно было бы с помощью государственной и городской поддержки культуры. Уже сейчас в некоторых городах появляются общественные бюджеты, активной является культурная политика государства, которая, в частности, представлена ​​Украинский культурным фондом. Однако культурный ландшафт региона сегодня в сфере современного искусства представлен скорее не институтами, а самоорганизованными сообществами - «Луганская Контемпорари Диаспора» (Луганск / Северодонецк), «Платформа ТЮ» и «Творчсхид» (Мариуполь), Резиденция «Диффузии» (Краматорск / Бахмут), «Резиденция Плюс/Минус» (Северодонецк), «Shum Rave» (Славянск), «Резиденция Аура Города» (Старобельск), «Гарелея Неотодрешь» (Лисичанск).



Одной из заметных художественных групп, объединяющая представителей(ниц) с обеих сторон линии соприкосновения, является «Луганская Контемпорари Диаспора», основанная в 2015 году (Антон Лапов, Евгений Королетов, Настя Малкина и другие).

Работая с темой военного конфликта, его социокультурными причинами и последствиями, группа использует различные стратегии, включающие перформативные, аудиальные и визуальные практики. На данный момент объединение представляет проекты участников(иц), проживающих в Луганске и других городах региона. В процессе поиска новых инструментов для эффективного выражения «Луганская Контемпорари Диаспора» экспериментирует с различными медиа и направлениями, участвует в выставках, работает с документальным кино (фильм «Северодонецк», 2017), издает журнал («Golden Coal», 2017), участвует в организации фестивалей и музыкальных событий. Под инициативой лейбла «ВОСТОК», основанного группой, выходят сборники электронной музыки, которые представляют артистов из Луганска, Донецка, Алчевска, Северодонецка и других городов. Музыкальное направление является продолжением работы, заявленной журналом «Golden Coal», о неформальных художественных инициативах Луганска и Донецка, изолированных от всеукраинского культурного поля: рейв-сообщество «Призма» (Донецк), «Порисуй», сквот «Будка» (Луганск) и другие. Одна из последних длительных художественных инициатив с участием некоторых членов диаспоры в сотрудничестве с художником Валентином Галимовым – «ЦСИ Северодонецк». Это спекулятивный культурный центр, функционирующий как кружок, образовательная программа и мастерская аудиовизуальных воркшопов по граффити-живописи, анимации, философии искусства, генеративной графике.

Спекулятивность и ирония часто являются инструментом украинских художников(ниц), которые делают проекты в регионе. Наряду с проектом «ЦСМ Северодонецк», который создавал миф о новом институте в городе, стоит упомянуть выставочный проект «Музей города Светлоград» в Лисичанском краеведческом музее.

Созданный кураторской группой «ДЕ НЕ ДЕ» в пространстве краеведческого музея, проект демонстрировал советское видение будущего развития Северодонецко-Лисичанской химической агломерации. Альтернативные сценарии также были темой художественных проектов «Олимпиада 84 в Донецке» с участием Петра Армяновского, «Факультета чувствительности» Алевтины Кахидзе в Бахмуте, фотозон «Луганск» с участием Андрея Достлиева, диптиха «План побега из Донецкого региона» Романа Минина, фильма «Светлоград» Алины Якубенко и других.

Новая работа «Луганской Контемпорари Диаспоры» (ЛКД) под названием «Туннель в Луганск», была создана уже во время карантина и опубликована изданием «Заборона». Она тоже посвящена возможности преодолеть разобщение между Украиной и отдельными районами Донбасса. Работая с медиумом сториз, ЛКД создает новый подземный путь в родной город, преодолевая воображаемым способом линии фронта и жесткие карантинные ограничения.



В противоположность работе с темами спекулятивного будущего, художники(цы) и культурные менеджеры(ки) часто взаимодействуют с индустриальным наследием более утилитарно, используя заброшенные здания как площадки для реализации своих проектов. В таком случае индустриальные «заброшки» становятся местом для социализации и самореализации.



Разрушенные пейзажи исследует художник Александр Кучинский, который ведет блог «Индустриальный рай» и вместе с друзьями участвует в экспедициях в заброшенные промышленные зоны, инфраструктуру монофункциональных городов. Александр Кучинский описывает свой визуальный блог как «Portrait of Splitted Region» («Портрет разделенного региона»), обозначая этой парадоксальной метафорой то ли разделение по линии фронта, то ли конфликт старой плановой индустриальной экономики с неолиберальным постсоветским капитализмом. Художник развивает собственную практику вокруг противоречий, связанных с индустриальным наследием, эстетикой распада и человеком в такой среде.

Пространства заброшенных зданий становятся местами для интервенций проекта «Гарелея неотдерешь», самоорганизующейся инициативы Виталия Матухно и молодежи из Лисичанска, которая организует pop-up выставки. Так же как Александр Кучинский, они не только взаимодействуют с индустриальной эстетикой, но и тематизируют телесное присутствие и совместное освоение таких мест. Проект предлагает молодым художникам(цам) представить свои работы, мотивирует их исследовать свою территорию и привлекает внимание к проблеме заброшенных зданий в ткани города. Участие в выставках принимают фотографические инициативы с обеих сторон линии разграничения, такие как «Угольная пыль» (Саша Шакал, Луганск) и «Лампа» (Даниил Бугаенко, Луганск/Северодонецк) и другие.



Фотоблоги часто становятся важным инструментом художников(ниц), живущих и работающих в регионе. Подобно «Индустриальному раю», художница Мария Вдовиченко ведет свой аккаунт «Печальный штарик», в котором фокусируется на жизни исключительно города Старобельска. Таким образом, представляя свою деятельность в формате визуальных блогов, их авторы(ки) рефлексируют о жизни в регионе через фотографические наблюдения, работая со стереотипами относительно его жителей.



Борьбу со стигматизацией Донбасса также системно декларирует сообщество «Shum Rave» (Славянск), который организует вечеринки электронной музыки на панораме знаковых исторических и природных достопримечательностей. Примерами таких интервенций является лайв у бельгийской больницы в Лисичанске на Белокузьминовских скалах или акция «Культуре нужен дом» в Славянске, привлекающий внимание к состоянию домов в городе. Похожие культурные проекты в регионе воплощает Левон Азизян, основатель фестиваля «Терра Фокс», объединяющий дискуссионную и музыкальную программы вокруг бельгийского наследия Лисичанска.



Институциональной критики и продолжением работы с «заброшками» можно считать также и самоорганизующуюся pop-up выставку «Голова» художника Егора Кучерука, которая состоялась на заброшенной многоэтажке в Краматорске. Концепцией выставки было недовольство художественной средой в городе и регионе, а темой художественных работ - поиски своего места в такой среде. По словам организатора и художника, выставка является протестом против отсутствия институтов.

В 2018 году Егор Кучерук был участником резиденции «Диффузии», инициированной при участии немецкого художника Алана Мейера. Инициатива является платформой для взаимодействия украинских художников(ниц) с востока Украины, которые в основном работают с классическими медиа: живопись, мурал, скетч и иллюстрация. В этом году проект имел широкую географию, в сотрудничестве с резиденцией «Аура города», который также имеет традиционное направление, они приняли участие в серии событий во Львове, Старобельске и Краматорске. Классические художественные практики, часто не соответствуют критериям актуального искусства с его дематериализацией, впрочем, пользуются популярностью среди художественных сообществ и создают инфраструктуру для взаимодействия авторов(ок) из разных городов и разных поколений, в противовес концептуальным проектам ЛКД, сфокусированным на привлечении «своего» поколения. В проектах «Диффузии» приняли многие художники и художницы из региона, в частности, Елена Клочко (Бахмут), работающая с живописью и видео, Мария Вишедская (Бахмут), которая сочетает иллюстрацию и мурал с дорожными практиками и пешими прогулками, создавая свои работы в городской среде, Женя Трамвай, который работает с квир-рисунком как продолжением своей активистской деятельности, Дмитрий Коломойцев и Сергей Захаров (Донец /Киев) в последних проектах сочетают собственную живописную практику с психотерапевтической реабилитацией ветеранов АТО и ООС и бывших узников «Л-ДНР».



Еще одним сообществом, которое занимается переосмыслением истории Донбасса и ревитализацией здания первой городской автостанции Северодонецка, является «Резиденция Плюс/Минус». В середине 1960-х после открытия нового автовокзала, здание изменило функцию на кафе, а в 1990-е под названием «Кафе Шахматное» перешло в частную собственность, и к началу 2000-х часто упоминалось в криминальных хрониках. Последнее десятилетие кафетерий был закрыт. В октябре 2018 года, во главе с соучредительницей Екатериной Сирык, это место стало домом для неформального творческого объединения «Плюс/Минус». В течение 2019 года в «Шахматном» прошло около 30 культурных событий: лекции, выставки, художественные резиденции и музыкальные перформансы. Знаковыми для «Плюс/Минус» являются исследовательские работы «Донбасс - семейный фотоархив», серия музыкальных событий «Електросевер», летняя школа «Завод дал нам все» совместно с ИЗОЛЯЦИЕЙ и университетом Сент-Эндрюс и рейв «Завод сопротивлений» в коллаборации с диджеями из Великобритании и ЕС.



Географически и логистически отдаленный от других городов, промышленный Мариуполь также формирует собственные сообщества. Одна из них возникла вокруг «Платформы ТЮ» в 2016 году. Директорка Диана Берг и ее организация последовательно инициирует арт-резиденции и проекты на грани современного искусства и женского активизма - если две первые итерации резиденции «З.міст» приглашали украинских художников(ниц) работать с индустриальной средой Мариуполя, то нынешняя резиденция «Woven Network» («Кружево») была посвящена феминистическим практикам с привлечением международных резиденток. Участницей всех указанных резиденций стала художница Мария Пронина - поэтесса, которая переехала из Донецка и работает с различными медиа: текстом, фотографией и коллажем. Соучастником большинства резиденций выступает Саша Сквозняк - мариупольский режиссер, основатель объединения экспериментальной документалистики «Творчсхід» (совместно с Василием Ляхом, Вовой Мороу, Оксаной Казмин), исследующий местный культурный ландшафт с помощью видео. Ежегодно 22 апреля вдень рождения Владимира Ленина «Платформа ТЮ» инициирует проект «Деком». Его цель критически осмысливать посткоммунистическое наследство и процессы декоммунизации в Украине через художественные практики. Некоторые из проектов «ТЮ» происходят на других площадках, например, Мариупольский краеведческий музей стал постоянным местом интервенций в рамках «Декома».

Такое сотрудничество постсоветского краеведческого музея и современного искусства имеет свою длинную историю взаимодействия в регионе. В 2013 году знаковой в Луганском краеведческом музее стала «Разгерметизация музейного универсума». Организатором выставочного проекта стал Антон Лапов.



Актуальное искусство Донбасса, утяжеленное войной и постиндустриальной трансформацией, отталкивается от ситуации критического недовольства существующим положением вещей в обществе, городе и сообществе. А современные художники часто в своих практиках прибегают к социальным и политическим антагонизмам со средой. В такой ситуации, хотя большинство немногочисленных художественных инициатив, по определению Жака Рансьера, действуют в подобных эстетических режимах, они часто находятся в диалоге или наоборот противостоят или целенаправленно игнорируют существование друг друга. Работая с небольшой аудиторией и своим уже знакомым зрителем, они ограничиваются своими часто закрытыми сообществами. Симптоматично, что названия художественных инициатив «Гарелеи», «Луганской Контемпорари Диаспоры», «Платформы ТЮ» или «Резиденции Плюс/Минус» подчеркивают состояние неуверенности, присущее художественным сообществам в регионе. Если название ЛКД подчеркивает номадический (кочевнический) характер объединения, который формируют художники(цы) с опытом переселения, «Гарелея» является субверсией определения галереи (как специального пространства, в котором для осмотра размещены произведения искусства), указывая на самоорганизованный характер и отсутствие определенного пространства. «Платформа ТЮ», по словам Дианы Берг, выбрала такое название из-за желания избавиться «пафоса длинных названий галерей», а «Резиденция Плюс/Минус», по словам Екатерины Сирык, указывает на формат «неопределенности в деятельности» организации: несмотря на то, что объединение имеет свое пространство, оно не может декларировать себя как полноценный культурный центр.



Как и в других регионах страны, современное искусство востока Украины нуждается в поддержке образовательных и культурных учреждений. Но наиболее остро существует потребность поддержки неформальных объединений и инициатив, которые создают критический культурный ландшафт, благодаря которому происходит включение региона в более широкие национальные и международные процессы. Восстановление связей, интеграция и конверсия конфликтных нарративов - это те задачи, которые ставят перед собой современные художники и художницы на востоке Украины. От других культурных деятелей в Украине эти сообщества требуют более широкого представления не только в контексте войны и прав человека – это вопросы, связанные с экономической трансформацией региона, экологией, инклюзией, будущим вне шахтерской индустрии с должным сохранением ее наследия. Подобное привлечение и работа должны осуществляться с вниманием и заботой к потребностям отдельных сообществ, создавая новые возможности для культурных деятелей в ситуации всеобщей разобщенности.