«Буквальный терроризм» и «Молодежь Вотана». Как ультраправые в Украине используют телеграм для пропаганды своих взглядов

Коллаж: Снежана Хромец / Заборона

В июне 2020 года Служба безопасности Украины задержала участника войны на Донбассе, россиянина Александра Скачкова, который последние несколько лет живет в Украине. Его и еще нескольких добровольцев обвинили в том, что они продавали манифест Брентона Тарранта — австралийского террориста, который в 2019 году убил в мечетях 51 человека. По данным спецслужб, документ распространялся через телеграм-каналы. Уже через месяц Скачков вышел из СИЗО под домашний арест. Канал, с которым связывают Скачкова, успешно функционирует и сейчас.



Телеграм создавался, чтобы помочь активистам, выступающим за демократию, но слабые правила в отношении контента сделали его популярной платформой для экстремистов. Заместительница главной редакторки «Забороны» Юлиана Скибицкая и независимый журналист Леонид Рагозин изучили, как ультраправые и неонацисты используют телеграм для пропаганды своих идей. Этот материал создавался вместе с американским изданием Rest of World и был адаптирован для аудитории Восточной Европы. «Новости Донбасса» публикуют его с разрешения «Забороны».



15 марта 2019 года австралиец Брентон Таррант пришел в одну из мечетей Крайстчерча в Новой Зеландии. Около шести минут Таррант расстреливал всех, кто был внутри, а потом поехал в исламский центр неподалеку, где тоже расстрелял прихожан. Всего погиб 51 человек, еще 40 получили ранения.



Перед терактом Таррант запостил в твиттере свой манифест, где рассуждал о превосходстве белой расы и будущем «замещении», под которым подразумевалось, что белые люди будут постепенно ассимилированы цветным населением. Спустя несколько дней после теракта этот 87-страничный документ, переведенный на русский язык, достиг широкой аудитории крайне правых сторонников таких идей в странах Восточной Европы. Его распространяли в первую очередь через телеграм.



Кто именно переводил манифест, неизвестно, но одна из первых публикаций появилась спустя пять дней после стрельбы на сайте русскоязычной неонацистской платформы WotanJugend, а позже и в ее канале в телеграме. Название переводится как «Молодежь Вотана» (Вотан, он же Один — это главный бог германской и скандинавской мифологии, Jugend отсылает к Гитлерюгенду).

Публикацию удалили через несколько месяцев, но сохраненные копии страницы все еще можно найти через сервис Wayback Machine. Исходный пост в телеграм-канале WotanJugend тоже удален, но репосты сохранились в других каналах. А вот фотография граффити, изображающая стрелка из Крайстчерча в полном боевом снаряжении с манифестом в руках, все еще была доступна в канале WotanJugend на момент подготовки материала. Фотография подписана так: «Да святится Имя твоё» (орфография автора сохранена).

Идейный вдохновитель



За созданием канала WotanJugend стоит россиянин Алексей Левкин, который сам называет себя его «идейным вдохновителем» и «автором». В 2014 году Левкин переехал из России в Украину. «Заборона» уже писала, что так поступили многие россияне радикально правых и неонацистских взглядов. Часть записались в батальон «Азов», известный своим лояльным отношением к ультраправым. Левкин тоже воевал в составе «Азова». Более того, в интервью одному из греческих изданий, как пишет «Беллингкэт», Левкин назвал себя «идейным вдохновителем» «Национальных дружин». Это парамилитарное образование возникло на базе «Азова» и партии «Национальный корпус». Идеологом «Азовского движения» Левкина также называла в одном из своих постов координаторка международных связей «Национального корпуса» Елена Семеняка.





Мы встречаемся с Левкиным в кофейне на Майдане Независимости. За углом находится его своеобразная резиденция Militant Zone, где можно купить одежду с ультраправой символикой и встретить единомышленников. Сам Левкин невысокого роста, но плечист, побрит наголо, с окладистой рыжей бородой и голубыми глазами. Сходство со скандинавскими викингами стопроцентное и, очевидно, неслучайное: как и многие ультраправые, Левкин ими восхищается. Он делает заказ на стойке и, расплачиваясь, шутит: «Счет вышел на 88 [число 1488 отсылает к Адольфу Гитлеру] гривен».

Фото: Brendan Hoffman for Rest of World

Левкин прославился в том числе благодаря своей группе «М8Л8ТХ», которую он основал в 2002 году. Две восьмерки снова отсылают к Гитлеру, хотя, как говорит «Забороне» Левкин, изначально название группы задумывалось как «молох войны, который перемалывает судьбы людей, а про Гитлера уже потом придумали». На фотографии баннера со старым логотипом группы начала нулевых, опубликованной WotanJugend, вместо буквы Х была свастика.

Фото с телеграм-канала «WotanJugend»

Группа Левкина существует и сейчас: 13 декабря она выступала на им же организованном фестивале HERETIC FEST. На концерте зрители зиговали и кричали «Хайль Гитлер», некоторые пришли с флагами Третьего Рейха.

Фото: Андрей Бойко / Заборона

Российский информационно-аналитический центр «Сова», который изучает неонацистов и экстремистов, пишет, что в 2006 году Левкина арестовали в России за двойное убийство, однако впоследствии обвинения были с него сняты. По информации этого центра, Левкин также входил в банду неонацистов, которая обвинялась в актах вандализма на еврейских и мусульманских могилах, нескольких нападениях и по крайней мере четырех убийствах.



Сам Левкин не любит, когда его называют неонацистом и подчеркивает, что такое определение по отношению к нему некорректно. «Мои взгляды к программе НСДАП вообще не имеют никакого отношения», — утверждает Левкин. Глобально он рассуждает о всемирной консервативной революции, которую характеризует как «идею отказа от современных общественных отношений и возврата к определенному исконному, не первобытному, а скорей примордиальному состоянию».



Евросоюз распадется, а страны Восточной Европы — Украина, Польша, страны Балтии — создадут свое объединение «Междуморье», или «Интермариум».



«Я хотел бы, чтобы мир вернулся духовно в архаичную эпоху, — говорит он. — Это была бы эпоха племен, неких корпораций, которые кроили бы историю по-новому». Идею «Междуморья» активно продвигает близкая к Левкину координаторка международных связей «Национального корпуса» Елена Семеняка. Она также поддерживала идею Реконкисты — националистической революции, которая должна начаться в Украине, впоследствии распространиться на Россию, а затем и на всю Европу.



Буквальный терроризм



Левкин утверждает, что сейчас не администрирует паблик WotanJugend и ведет только канал Thule Signal, где публикует, в основном, свои мысли о текущих событиях или об истории. Там можно встретить исторические заметки, мемы на ультраправую тематику, анонсы мероприятий. Название канала переводится как «Общество Туле» — это оккультная группа, которая повлияла на Гитлера в начале его восхождения к власти. Thule Signal и WotanJugend, очевидно, тесно сотрудничают: каналы часто репостят друг друга, а некоторые публикации появляются там одновременно. У WotanJugend почти 15 тысяч подписчиков, у Thule Signal — чуть больше трех тысяч. Контент распространяется и на других каналах ультраправой тематики, в названии одного из которых есть слово «терроризм» — Literally Terrorism.

В других соцсетях Левкина нет: Facebook, например, удалил его страницу после серии публикаций «Беллингкэт» о неонацистах в Украине. Левкин говорит, что телеграм — наиболее лояльная соцсеть. Каналы могут забанить за пропаганду терроризма или запрещенные изображения и видео — такие, как игиловские казни или убийства. В большинстве праворадикальных пабликов такого контента нет, а значит, они в безопасности. Левкин говорит, что не слышал о случаях блокировки ультраправых каналов.





Неонацистские и ультраправые паблики часто прославляют гитлеровский рейх и его армию, исследуют крайне правую философию и политическую теорию, высмеивают людей с другим цветом кожи, левых и либералов.

Они также прославляют исполнителей террористических атак, мотивированных расовой ненавистью, таких как стрелок из Крайстчерча или Тимоти Маквей, убивший 168 человек при помощи бомбы в Оклахома-Сити в 1995 году. Стихотворение, опубликованное WotanJugend в 2019 году, провозглашает: «Огонь по черной биомассе, огонь по желтой протоплазме… Огонь за Тимоти Маквея».



Кроме того, на этих каналах рекламируются офлайн-лекции и мастер-классы, а также тренинги по ножевому бою, которые проводит в том числе и Левкин.

Реклама турнира по ножевому бою в одном из ультраправых пабликов



Регулярная рубрика — списки дружественных телеграм-каналов: одни на русском и украинском, другие — на английском, немецком и других европейских языках. Но англоязычные каналы Левкин считает некачественными, потому что они не генерируют оригинальный контент: «Англоязычные каналы более тупые и маргинальные, с неприкрытым экстремизмом». По его мнению, русскоязычные и украиноязычные каналы намного интереснее и лучше скоординированы, хотя единого «правого фронта», как он утверждает, нет: «Есть чаты, в которых люди общаются, чтобы продвигать неопределенно общую повестку дня».



Ответ на «новую этику»



В широкой экосистеме ультраправых и неонацистских телеграм-каналов немногие так же верны идеям гитлеризма старой школы, как WotanJugend. Даже самый видный из современных восточноевропейских неонацистов, Сергей «Боцман» Коротких (или коллектив, работающий под его брендом), отошел от прямого гитлеризма. Коротких, выходец из Беларуси, в 2014 году переехал в Украину, где стал начальником разведки батальона «Азов» и получил украинское гражданство из рук бывшего президента Петра Порошенко. С 2015 по 2018 годы Коротких, согласно его декларации, был начальником отдела полиции охраны «объектов стратегического значения». Однако на вопрос «Забороны» об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что «Боцман» никогда не работал в МВД. Некоторые активисты и журналисты подозревают, что Боцман может быть причастен к убийству журналиста Павла Шеремета — подробно об этом «Заборона» уже писала. Его телеграм-канал, насчитывающий 23 тысячи подписчиков, отличается открытым хейтерством и непристойным юмором.

После того как в российской тюрьме нашли мертвым одного из самых известных российских неонацистов Максима «Тесака» Марцинкевича, Коротких в своем стриме назвал его важной фигурой для всей правой сцены. Это неудивительно: они были соратниками. Вместе с Тесаком Коротких развивал неонацистскую организацию «Национал-социалистическое общество», членов которой обвиняли в убийстве. При этом Коротких остается вполне легальной фигурой в украинском медиапространстве. Он регулярно появляется в политических ток-шоу на украинском телевидении как представитель «Национального корпуса». Подробнее о Коротких можно прочитать в этом материале «Забороны».



Большинство каналов продвигают то, что они называют «традиционалистскими и консервативными взглядами». Это хорошо сочетается с открытым расизмом и разжиганием ненависти к геям и феминисткам. Левкин говорит, что многие ультраправые каналы успешно обращаются к тем, кого крайне правые называют «нормусами» — то есть к обычным людям. Они могут не поддерживать ультраправые идеи, но их взгляды радикализировались после протестов Black Lives Matter и засилья политкорректности.



Основная их аудитория — молодежь. Левкин говорит, что не изучал портрет своего читателя, потому что не планирует зарабатывать деньги на рекламе в канале, но по его наблюдениям, его читают люди 20-30 лет. Левкин преимущественно зарабатывает продажей одежды и атрибутики из своего магазина, а также концертами. Канал помогает ему в этом.

Пропаганда наемничества



Крайне правые, воевавшие по другую сторону конфликта на востоке Украины, тоже создают свои экосистемы в телеграме, хотя в основном обитают в инстаграме. Каналы, связанные с отрядом «Русич» открытых неонацистов Алексея «Фрица» Мильчакова и Яна «Великого Славяна» Петровского, избегают чистой крайне правой тематики, фокусируясь на пропаганде профессионального наемничества и связанного с этим стиля жизни.



Петербуржец Мильчаков и выросший в Норвегии Петровский происходят из той же среды, что и российские крайне правые, перебравшиеся в Украину. Мильчаков был близким другом воевавшего в «Азове» и работавшего в «Нацкорпусе» до 2016 года Романа Железнова. Выбор стороны фронта в российско-украинской войне не был для него очевидным. Во время революции он ездил на Майдан, и даже став бойцом одного из самых жестоких подразделений самопровозглашенной «Луганской народной республики», продолжал общаться с товарищами по другую сторону фронта. В 2015 году Мильчаков участвовал в дискуссии о войне на Донбассе в эфире онлайн-радио «Азова». При этом добрые отношения с азовцами не мешали Мильчакову делать кровожадные заявления об украинских военных и даже позировать с отрезанным ухом убитого бойца «Айдара».



И Мильчаков, и Петровский влились в состав самой известной российской частной военной компании «Вагнер», поэтому воевали не только в Украине, но и в Сирии и Ливии. Они регулярно постили фотографии и видео из опасных командировок. Самый популярный из телеграм-каналов отряда (более пяти тысяч подписчиков) специализируется на комиксах из жизни наемников. У этих каналов нет явной идеологической направленности, даже пропутинской, поэтому они просто пропагандируют войну.

Украинские праворадикальные паблики в основном связаны с полком «Азов» и партией «Национальный корпус». Это каналы региональных отделений «Нацкорпуса» и его дочерних проектов, таких как «Центурия». Аудитория у этих каналов небольшая: от трех до пяти тысяч подписчиков. Левкин, который раньше плотно сотрудничал с «Азовом», считает, что в их продвижение вкладывается слишком мало денег. Он утверждает, что сейчас не ведет с «Азовом» и «Национальным корпусом» никаких совместных проектов: «Я их поддерживаю — раньше были семинары, мероприятия, но с момента карантина ничего не было».



В отчете, который опубликовал Центр по борьбе с терроризмом в Вест-Пойнте (автор — журналист CNN Тим Листер), говорится, что существование «военизированных группировок» в «Азове» заставило ультранационалистов со всего мира смотреть на Украину «как на страну своей мечты». Сам Левкин называет Украину «землей обетованной». В отчете Королевской комиссии Новой Зеландии по расследованию стрельбы в Крайстчерче говорится, что незадолго до нападения Брентон Таррант сообщил своей семье, что планирует переехать в Украину.



Однако праворадикалы мало представлены в политической жизни страны. Даже получивший большую популярность после Евромайдана «Правый сектор» по результатам выборов 2014 года был представлен в парламенте только лидером Дмитрием Ярошем. Депутатом был и командир «Азова» Андрей Билецкий, но единой сильной партии в Верховной Раде не было и нет. Зато бывшие азовцы нашли себя в Министерстве внутренних дел: кроме уже упомянутого Боцмана, правой рукой министра Арсена Авакова остается бывший замкомандира полка «Азов» Вадим Троян.



И «Национальный корпус», и консервативная группировка «Традиция и порядок» заявляют о своих политических амбициях. Но пока соцсети и уличные акции остаются их главной трибуной для продвижения взглядов и вербовки сторонников.



«Вольер»



19 ноября 2020 года 19-летний львовский антифашист и экологический активист Антон Грибницкий возвращался домой. Возле подъезда его ждали несколько молодых людей с битами, позже к ним присоединилось еще девять человек. Они начали избивать Антона, периодически выкрикивая: «Стоять, шавка [так на сленге называют антифашистов]». Антону удалось вырваться и спрятаться в кафе, откуда он вызвал скорую. Помимо ушибов и ссадин парень получил сотрясение мозга и перелом пальца.



Еще в марте данные об Антоне появились в телеграм-канале «Вольер». В описании канала говорится, что это «база антифашистов, анархистов и другой левой сволочи, созданная для улучшения их идентификации». Попасть в «Вольер» может кто угодно, если авторы посчитают его приверженцем левых идей или членом ЛГБТ+ сообщества. Например, в «Вольере» выкладывали фотографию правозащитника Максима Буткевича.



Автор и создатель канала — 26-летний Алексей Свинаренко. В 2014 году он был активным участником Евромайдана, раненым во время расстрелов в феврале. Как только на востоке страны началась антитеррористическая операция, Свинаренко пошел добровольцем в батальон «Святая Мария». В 2015 году он баллотировался в горсовет Житомира от «Радикальной партии Олега Ляшко», но не прошел.

Сейчас Свинаренко возглавляет радикальную организацию «Национальное сопротивление». Она пока малоизвестна, однако уже активно проявляет себя на уличных акциях — например, ее участники выступали против мэра Львова в 2018 году. В этом году «Национальное сопротивление» вышло на марш памяти УПА, который ультраправые и националисты проводят каждый год 14 октября, с баннером «Жизни белых важны». Это расистская отсылка к лозунгу Black Lives Matter («Жизни черных важны»), который стал главным символом протестов против убийства темнокожего Джорджа Флойда полицейским.



В комментарии «Забороне» Свинаренко называет «Вольер» «правозащитным центром». «С 2015 года леворадикалы совершили десятки нападений на почве ненависти. Значительная часть пострадавших являются волонтерами, ветеранами АТО (например, Дмитрий Вербич)», — объясняет Свинаренко цель создания канала. На Дмитрия Вербича действительно напали в мае 2018 года, — по одной из версий, это сделали участники леворадикальных групп, которые «охотятся на нацистов в Киеве».



В телеграме часто появляются каналы, где публикуют данные ЛГБТ+активистов или людей левых и антифашистских взглядов. Летом 2019 года один из таких каналов публиковал фотографии людей, которые посещали Марш равенства — главное мероприятие украинского ЛГБТ+ комьюнити. Но этот канал быстро заблокировали из-за жалоб пользователей: чаще всего так же происходит и с другими подобными пабликами. «Вольер», как утверждает Свинаренко, не блокируют, потому что он не нарушает правила соцсети: вся информация, опубликованная там, взята из открытых источников. Впрочем, в чате, который привязан к каналу, публикуют в том числе и адреса предполагаемых «мишеней».



«Ни одного случая нападения из-за публикации информации в нашем канале не было», — утверждает Свинаренко. Антон Грибницкий уверен, что радикалы следили за ним давно и публикация его данных в канале не сыграла весомой роли. Его знакомая Виолетта, чьи страницы в соцсетях опубликовали в «Вольере», рассказала «Забороне», что после публикации получала угрозы в личные сообщения. А 5 декабря в Киеве избили ЛГБТ+активиста Кирилла Самоздра. Ранее он вывесил на балконе своей комнаты в общежитии радужный флаг, после чего его личные данные были опубликованы в телеграм-каналах.



«Это интернет»



В Украине запрещена пропаганда любых неонацистских идей. Однако системная борьба с неонацистскими и ультраправыми пабликами не ведется. Этим не занимается ни телеграм, который не ответил на наш запрос, ни украинская полиция. Спикер министерства внутренних дел Артем Шевченко в комментарии «Забороне» сказал, что не читает паблики в телеграме и не знает про ультраправые каналы. По его словам, для того, чтобы полиция обратила на них внимание, нужно обратиться с заявлением и тогда уже это начнут расследовать. В то же время Шевченко добавляет, что закрыть все каналы все равно не получится, «потому что это интернет». При этом с телеграм-каналами, где продаются наркотики, полиция работает и регулярно отчитывается об успехах. В МВД даже создали специального бота, который блокирует такие каналы.



Для радикалов телеграм остается наиболее свободной площадкой, где можно пропагандировать свои идеи, набирать новых сторонников и координировать нападения на оппонентов. Авторы и админы таких пабликов выстраивают свою политику так, чтобы не попасть на глаза полиции. Одна молодая пара, с которой поговорила «Заборона», утверждала, что у них есть собственный украиноязычный канал в телеграме [упомянутый ими канал существует, у него 4000 подписчиков]. Они сказали, что очень осторожны и соблюдают простые правила, чтобы оставаться в безопасности: «Не призывайте к свержению режима — вместо этого говорите о нашем видении будущего. О Тарранте все еще можно говорить, но в биографической форме». По их словам, ключ к успеху — выйти за пределы крайне правого пузыря, смешав политическую пропаганду с развлекательным контентом. Таким образом, утверждают они, им удалось привлечь основных последователей и «даже некоторых левых».