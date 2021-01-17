Кто подтолкнет Украину к многовекторности в 2024 году?

Принято считать, что захватом Крыма и части Донбасса Россия навсегда изменила электоральный баланс в Украине и теперь Киев вряд ли когда-либо вернется к своей традиционной политике так называемой многовекторности 90-х и 2000-х годов. На первый взгляд может показаться, что это так, да и некоторые лидеры мнений, которые считают себя национал-патриотами, даже видят в этом плюс временного отсутствия украинского суверенитета на Донбассе и в Крыму.

Но беглый анализ данных социологических исследований показывает, что многое зависит от успеха реформ и политики тех людей, которые декларируют себя представителями прозападного курса развития страны. Их неуспех и крах может значить неизбежное снижение доверия к реформистскому курсу..

Данные исследования группы “Рейтинг”, проведенного 16-20 декабря прошлого года, показывают разочарование значительной части граждан Украины насчет того как в стране идут дела. 71% опрошенных считают, что идут они “не в правильном направлении”, больше 70% считают, что экономическое положение в Украине ухудшилось в последнии полгода. И во многом по этому показателю граждане будут оценивать успешность правительства, выбранного и декларируемого им внешнего курса.

Одновременно, по данным опроса, проведенного этой же компанией 2-4 января партию власти «Слуга народа» готовы поддержать большинство избирателей, но если по итогам парламентских выборов 2019 года за нее проголосовали около 40% избирателей, то теперь ее поддерживают лишь почти 22% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором. Партию, которая открыто декларирует курс на изменение политики в отношении России, «Оппозиционную платформу - За жизнь» готовы поддержать 17,4% опрошенных, партию «Европейская солидарность» - 14,5%, партию «Батькивщина» - 10,9%.

Партии «Слуга народа» в свое время удалось объединить во многом противоположные полюсы украинской политики, как и прозападные голоса, так и людей, в целом, прозападных, но осторожно относящихся к европейским перспективам Украины и не радикальных в вопросах идеологии. Сейчас не вполне понятно, кто же из этих двух лагерей остается верным “СН”, какие внешнеполитические векторы развития страны им ближе, и какой партии примкнут отколовшиеся.

Рейтинги президентских симпатий куда более яснее выражают наметившийся тренд общественных настроений. Президентский рейтинг возглавил действующий президент, которого готовы поддержать 26,2% из тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Вторым идет один из лидеров партии “Оппозиционная платформа - За - жизнь!” Юрий Бойко с результатом 16.6%. За бывшего президента Петра Порошенко готовы голосовать 13.3% опрошенных. За лидера партии “Батькивщина” Юлию Тимошенко готовы голосовать 10.5 %. Тренд на медленный и уверенный рост поддержки достаточно лояльных к Москве сил очевиден уже сейчас. Сейчас они, как минимум, могут рассчитывать на попадание своего кандидата во второй тур президентских выборов.

К тому же, пока непонятно, какие новые политические структуры могут появится к парламентским выборам. Ведь одной из причин медленного роста популярности партий, которые принято называть пророссийскими, является высокая токсичность их лидеров и слишком пророссийский вектор развития страны, который они видят. Более умеренные в этом вопросе политические силы, с “новыми лицами” при поддержке олигархических медиа вполне могут попробовать откусить свой кусок электорального пирога из разочаровавшихся в откровенно прозападных политиках.

Своей победой на выборах действующему президенту на какое-то время удалось консолидировать большую часть избирателей вокруг умеренного в вопросах идеологии и прозападного курса. По-сути, для части своих избирателей Зеленский выступил промоутером проевропейского курса. Они поверили, что президент сможет совместить политическое движение на запад и защиту их личных прав, как это принято в Европейском союзе, где права любых меньшинств, региональных, культурных, языковых групп защищаются законом. Ощущение того, что их ожидания не оправдались, могут оттолкнуть людей от условного “прозападного лагеря”, если результатом действий власти станет строительство Европы не по тому образцу, который существует в ее западной части. Пока на уровне деклараций действующая власть выгодно отличается почти от всех своих соседей, как на Западе, так и на Востоке. Например, в Польше сотни тысяч человек протестуют требуя защитить свое личное пространство от контроля государства. На севере, в Минске, протестуют против отсутствия свободных выборов. На востоке, в Москве, авторитарный режим почти открыто расправляется со своими политическими противниками и в прямом эфире нарушает принцип нерушимости границ соседей.

На этом фоне украинская власть действительно смотрится очень выигрышно и привлекательно, но хватит лишь деклараций для сохранения симпатий избирателей и защиты их прав?

Партия власти “Слуга Народа” показала хороший хороший пример политического блиц-крига и не факт, что граждане Украины снова не захотят резко перетасовать политическую колоду, убрав из нее надоевшие лица. Многие украинские олигархи заинтересованы в нормализации отношений с Россией и были бы довольны даже сохранением действующего статуса кво, без обострений, при условии, что это избавило бы их бизнес от внимания российской власти и дало бы доступ к ее финансовому ресурсу.

Прозападный курс предполагает деолигархизацию, демонополизацию, прозрачность и подотчетность. Несмотря на некоторые бенефиты доступа к западному рынку многие украинские бизнесмены хотели бы ими пользоваться без дальнейшего прогресса в части прозрачности. Уже сейчас собранные ими в парламенте группы демонстрируют полное отсутствие какой-либо политической, либо идеологической платформы, кроме воли своих патронов и никто не знает какой она окажется завтра.

В этой ситуации возвращение Украины к традиционной политике “многовекторности” по итогам выборов 2024 года, когда украинцы будут выбирать и парламент и президента, уже не видится такой уж фантастикой. Определенные параллели можно провести и с 2005 годом, когда казалось, что у проигравшего президентские выборы Виктора Януковича уже нет шансов в большой политике. Но системная работа его штаба, медиа, финансовая поддержка олигархов и самое главное - разочарование людей на волне финансового кризиса 2008 года позволили ему, хоть и в жесткой борьбе, но занять президентское кресло.

Возвращение Украины к своей старой международной политике вовсе не означает, что партии, которые называют пророссийскими одержат верх на этих выборах. Для них достаточно сформировать “блокирующий пакет” голосов в парламенте из своих депутатов и сателлитов. Публично эти силы могут даже открыто конфликтовать по различным второстепенным вопросам, но по ключевым будут голосовать в унисон.

Возвращение “многовекторности” не защитит Украину от дезинтеграции, ведь такая “нейтральность” будет вовсе не результатом общественного консенсуса, как это бывает в других странах, сознательно выбравших или в силу исторических обстоятельств пришедших к такой модели существования. А вполне возможно приведет к постоянному противостоянию как внутри парламента так и между парламентом и президентом. Все это может затормозить развитие Украины в любом направлении, а вопрос возвращения неподконтрольных территорий даже на уровне деклараций будет отложен в долгий ящик.

Сейчас все карты в руках у действующих политиков. Большинство из них представляют прозападный вектор развития страны. Такими их видят и избиратели. Значит успех реформ - это успех прозападного вектора, какую бы фамилию не носил президент, который их проводит. В то же время и любой провал может обернуться ростом антизападных настроений в обществе.

Позиционирующие себя прозападными лидеры думают, что их тренд пришел в Украину навсегда и они не будут выкинуты за борт украинской политики. Но главное тут не ошибиться и в пылу борьбы и критики не срубить сук на котором они сидят.