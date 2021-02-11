Художник из Краматорска выставил картины во Львове. Мы поговорили с ним о том, как изобрести свой стиль и остаться собой в поствоенном городе

Данил Туркин

«У этого сердца есть чувства, которые уснули.

А теперь эти чувства пробуждаются

И это нельзя описать простыми словами.

Как только он родится в этом мире,

он сможет стать кем угодно»



Этими словами 24-летний художник из Краматорска Данил Туркин (Exculat) начинает нашу беседу. Поэзия — одно из его увлечений, но главная страсть жизни устремлена к живописи, которую художник манифестирует через собственный стиль под названием «компровитизм». Этот термин не вызовет никаких ассоциаций в памяти. Безуспешным окажется и поиск объяснения в интернете. Энциклопедией в данном случае служат сами картины художника, наполненные мистическим символизмом и близкие по духу к криптограммам с закодированными посланиями. В разговоре с «Новостями Донбасса» художник рассказал о себе, своем искусстве и о том, как разгадывать его картины.



Между мирами



Данил родился и живет в Краматорске, одном из центров тяжелой промышленности Украины. Десятки заводов, в числе которых промышленные гиганты машиностроения, металлургии и сопутствующие предприятия — стимулируют краматорчан зарабатывать на жизнь тяжелым трудом на производстве. В городе с почти 200-тысячным населением такую жизнь выбрал каждый десятый житель. Но не Данил. «Вырос я в обычном спальном районе. Ну вот знаешь, тот самый район, где бабушки существуют вперемешку с бандитами и ты просыпаешься в три ночи от того, что кто-то кричит в окно какой-то там Любе. Обычное дело, — смеется и продолжает. — Рисовал я всегда. Прям с самого детства. Сначала стандартные солнышки, домики, потом стало интересно рисовать рыцарей и их доспехи. А дальше все пошло само собой. Родители всегда поддерживали меня в творчестве. И если бы не они, то я, скорее всего, настолько активно творчеством и не занимался».

Источник: Dzyga/Facebook

До прихода к живописи Данил создавал принты для одежды, работал графическим дизайнером и тату-мастером. Так освоил цвет и контур, а во время опыта росписи стен — научился работе с красками в широком формате. «В целом, шаг за шагом, всё это меня и привело к полотнам, а без них уже более не представляю свою жизнь».



В своей художественной практике Данил обращается к потустороннему: верит, что единая реальность раскладывается на множество миров и каждый человек обитает в своем собственном: «Еще в детстве я любил засматриваться на своё отражение в зеркале, которое после длительного наблюдения обретало весьма размытые формы и множество образов, через меня, смотрели на меня. В детстве подобного рода сеансы прерывались по причине моего страха смотреть глубже, но с возрастом страх пропадает и это становится весьма интересным полем для экспериментов. Для меня потусторонний Мир основан на воображении и образах, которые оно создает. Он может принимать различные формы и являть себя в различном облике. Я нахожу это забавным, осмысляя свои полотна, которые также передают то, что создает мое воображение».



Полотна — тоже отдельный мир, в которой образы людей и неземных существ сосуществуют в универсальном мире математических формул. «Сама возможность открывать новые Миры, конечно, восхищает, но лично для меня не является самой целью и единственным верным смыслом жизни, хотя это определенно способствует постижению новых смыслов», — говорит художник.

«Lilium». Из личного архива Данила Туркина

Война и выход



Как и для большинства жителей Донбасса, война отразилась на характере Данила и на его становлении как художника. Краматорск оккупировали одним из первых, 12 апреля 2014 года. Спустя несколько дней началась операция по освобождению города от боевиков, вылившаяся в ожесточенные бои, которые продолжались до тех пор, пока боевики не отступили в начале июля того же года. На тот момент Данилу было 17 лет. «Так вышло, что когда все это волнение только начиналось, мы как раз оказались в эпицентре всего этого бума, как информационного так и материального. В доме где я жил, этажом выше снесло стену, не говоря уже о прочих инцидентах. Семья у нас многодетная и уже с детства меня волновали вопросы о том, как нам жить дальше, — рассказывает Данил. — Каждая новость, имеющая влияние на судьбу Мира и нас, вводила меня в затяжные размышления о том, как нам быть и жить в случае того, если нас накроет какая-никакая волна. Она и накрыла, плавно и бесповоротно. Но она же и помогла открыть во мне что-то новое, сокрытое и непроявленное. Вероятнее всего это во мне с годами росло, что как следствие, теперь находит отражение на моих полотнах».



Картины Данила сродни эпохе постмодернизма, возникшего в первой половине 20 столетия как результат переосмысления двух самых жестоких войн за всю известную историю человечества. В духе близком к традиции постмодернизму — неограниченно выражать состояние своей души — возникла экспозиция EXIsT. Сейчас она проходит во львовской галерее современного искусства «Дзиґа» (и будет доступна до 27 февраля). В названии выставки заложены два понятия — «Еxit» (выход) и «Еxist» (существование) — подразумевающие под собой выход за пределы существования.

Прошлого не уничтожить, поэтому каждый художник ищет собственные пути его переосмысления. Как именно это делать каждый выбирает сам для себя. Следовательно и называть эту взаимосвязь с миром можно по своему. Так возник компровитизм — стиль, в котором Данил преподносит свое творчество. Объясняя этимологию этого термина, художник обращается к словам Compro и Vita и трактует их как «приобретающий жизнь»: «Компровитизм — это о слиянии разнообразных сторон жизни в единое целое, ключ к созерцанию самой квинтэссенции жизни, уникальному и индивидуальному опыту, что приобретается нами в этой жизни». Слово «компровитизм», по его словам, само нашло его во время написания картины Insider. Это о том, чтобы позволить жизни быть тем, чем она есть«: «Жизнь ведь сполна осмыслена, самодостаточна и не нуждается в объяснении, она лишь желает проявляться. Так вот давайте поможем ей в этом».

Black magic cult : Insider. Из личного архива Данила Туркина

Взгляд внутрь себя



Свое мировоззрение художник выражает посредством не только ярких картин, но и яркой внешности. Татуировки, покрывающие его тело и лицо — равноправные фрагменты его творчества и веры в мистицизм. Неоднозначность и непохожесть на окружающих еще не приводили к конфликтам вокруг художника, но однажды назвали «шизофреником»: «Но я понимаю, что рано или поздно, какие-то неприятные ситуации могут возникнуть. Но тут уж ничего не поделаешь. Всем не угодить».



По личной инициативе и собственными силами Данил организовал три выставки своих картин — в Дружковке, Краматорске и Львове. «Предложений от галерей пока что не поступало и арт-дилера у меня нет. Так что я открыт к сотрудничеству». Про себя он говорит так — «тот самый художник, который пишет в любую свободную минуту»: «А вообще я, как и все люди, хожу в магазин, занимаюсь домашними делами, слушаю лекции, смотрю фильмы, пишу картины и стихи».

Из личного архива Данила Туркина

Несмотря на непродолжительное существования в измерении живописи, Данил хочет претендовать на самодостаточность и автономность от искусства извне. «На меня-художника повлиял я сам», — говорит он, аргументируя тем, что его «никто никогда ни к чему не склонял», но впервые впечатлил Пикассо и «какой-то журнал из детства»: «Не помню вообще, откуда он взялся и о чем был этот журнал, но он был настолько ярким и красочным, что мне это запомнилось на многие годы. С душой, наверное, был сделан».



Позитивные тенденции — то, о чем художник хочет говорить через свои полотна. А еще о том, как не идти на поводу политических и религиозных сил, общественно-моральных веяний и глубоких философских размышлений. «Моя задача — побудить человека смотреть вглубь самого себя и находить там, внутри, ответы на все вопросы... Я не оратор, который любит рассказывать все о своих картинах. Я даю возможность высказаться зрителю».



Для Данила художник — в первую очередь, эмпат, который постоянно находится в поиске и экспериментирует. «У меня нет художественного образования. И, если честно, не понимаю как можно стать художником, выучившись на него. Вот выучиться можно, да. А вот как им после этого стать? Главная особенность меня-художника в том, что я не могу не делать того, что делаю, и в обыденном я вижу символизмы, знаки и нахожу смыслы происходящего. Художник — это состояние души».