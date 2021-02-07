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Как прифронтовые города живут без отопления и почему «ДНР» мешает починить газопровод

Василий Панасюк
07 февраля 2021, 18:09

Как прифронтовые города живут без отопления и почему «ДНР» мешает починить газопровод

В Донецкой области около 26 тысяч жителей прифронтовых Марьинки и Красногоровки живут без центрального газоснабжения. В домах местных жителей нет отопления уже более 6 лет – в 2014 году из-за обстрела пострадала газораспределительная станция.

Местные жители говорят, что в их квартирах и домах бывает по 8-10 градусов тепла. Чтобы хоть как-то обогреть жилище в холодное время года, люди пользуются печками-«буржуйками» и электрическими обогревателями.

Для печи нужны дрова или уголь, а это для многих немалые затраты.

«Как исчезло отопление, не было ничего. Страдали, а потом местные власти пообещали мне выписывать дрова, никто ничего не дает. "Буржуйку" горсовет дал. И что теперь? Сейчас буду выгребать», – рассказал житель Марьинки Николай.

В другой комнате у мужчины - электрический обогреватель. Правда, он признается, что в целях экономии включает его ненадолго. Температура в уже разогретой квартире достигает 14 градусов. На улице в это время 8 градусов тепла.

Мужчина говорит, что и электричество экономит, но и дрова тоже старается расходовать как можно дольше. Запасов дров ему хватит до марта. Местные хранят их прямо в своих подъездах.

«Вот, куб взял. Еще и воруют соседи. Не хватило. Я взял три куба. Получается, 4 куба обошлись в 4 тысячи гривен», – добавил Николай.

Те, кто использует электрообогреватели, платят от 1 тысячи до 2 тысяч гривен в месяц — все зависит от умения экономить. Вместе с тем в январе цена за электричество поднялась. Тяжелее всего пенсионерам, многие отдают за коммунальные услуги больше половины своей пенсии.

«У нас нет газа, все на электричестве: мы еду готовим, купаемся, обогреваемся — полностью. Еще такую плату за электричество сделали. Разве можно так? Мы же получаем по 2200 гривен. А как только получили — бежим платить— боимся долгов», – сетует Людмила, жительница Красногоровки.

О том, что говорят местные жители о ситуации в Марьинке и Красногоровке, смотрите на видео:

В непростой ситуации жителям прифронтовых городов Донбасса помогают международные организации. Местные и областные власти разводят руками — за все эти годы ремонт так и не был проведен из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны группировки «ДНР».

«Мы начали этот процесс еще в прошлом году, была технично-проектная документация. Заказчик — Марьинская военно-гражданская администрация. Общая стоимость 16,5 миллионов гривен — это восстановление газораспределительной станции «Марьинка», которая находится на «нуле» и к ней ограничен доступ из-за вопросов безопасности», – говорит директор департамента развития базовых отраслей производства Донецкой ОГА Артем Литвинов.

18 января в Трехсторонней контактной группе «ДНР» (представители группировки лишь консультируют) все же согласилась на проведение ремонтных работ. Но уже 25 января вооруженные группы отозвали гарантии, мотивировали такое решение «обострением на линии соприкосновения в этом районе».

Как рассказал Сергей Гармаш, принимающий участие в заседаниях ТКГ с украинской стороны на общественных началах, главная причина отказа от «режима тишины» — политические требования, выдвигаемые «ДНР», на которые украинская сторона не может пойти.

«Они ставят в зависимость проведение ремонтных мероприятий, о которых уже есть договоренность – настаивают на создании нового уже координационного механизма по согласованию с ними каких-то действий. Это непонятно, потому что раньше такого механизма не было и просто по прямой договоренности с СЦКК ремонтные работы проводились», – пояснил Гармаш.

В облгосадминистрации уверяют, что готовы были начать ремонтные работы уже в январе. Закончить их планировали за менее, чем полгода.

«Ремонтные работы планировали разбить на несколько этапов, там есть установка оборудования, установка и восстановление зданий, которые находятся на территории ГРС и закупка еще оборудования, которое требуется изготовить. Весь этот процесс восстановления рассчитан на 125 суток, мы просим «режим тишины» на 150 суток, потому что могут быть форс-мажорные обстоятельства», – говорит Артем Литвинов.

Областная власть рассматривает еще один вариант — провести газопровод из Курахово и построить новую газораспределительную станцию. Правда, такой проект обойдется в 10 раз дороже. Примерно в 120-150 миллионов гривен.

Как отмечает Литвинов, нужно достроить 23 километра газогона и достроить снижающую газораспределительную станцию.

Чиновник утверждает, что при предоставлении гарантий безопасности и выделении средств из областного бюджета, батареи в домах жителей Красногоровки и Марьинки могут стать теплыми уже в этом году. А пока что местные жители готовятся отапливать свои квартиры собственными силами.

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