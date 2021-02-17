Украинский Нью-Йорк на Донбассе: Как молодежь пытается вдохнуть новую жизнь в старый поселок

Поселок Новгородское может снова стать Нью-Йорком

В Донецкой области прифронтовому поселку Новгородское собираются вернуть историческое название. Так всего в шести километрах от неподконтрольной Горловки на карте снова может появиться Нью-Йорк. «Новости Донбасса» посетили населенный пункт и узнали у местных жителей, как они относятся к переименованию.



Существует несколько версий, почему поселок, основанный немцами-колонистами в XIX веке, назвали Нью-Йорком. Согласно одной из них, жена одного из промышленников была американкой и название новой родины стало для нее своеобразным подарком.



Местный краевед, учитель Надежда Гордиюк рассказала другую версию: «Первые официальные упоминания о сельце Нью-Йорк мы можем найти в книге Екатеринославской губернии в 1859 году. И только в 1879 году земли графа Игнатьева, которые находились именно в этом месте, выкупают немцы-меннониты. То есть, название Нью-Йорк имеет более древнюю историю, чем приобретение немцами-меннонитами этой земли».

На местном кладбище сохранились остатки надгробий основателей поселка. Порядок здесь помогают поддерживать участники молодежной общественной организации.



«Именно здесь "Инициативная молодежь Украинского Нью-Йорка" — это школьники и дети — своими силами с топорами и лопатами убирали кладбище, потому что оно было заброшено: все заросло, ни одной тропинки, ничего не было», — рассказывает учитель украинского языка, председатель общественной организации «Инициативная молодежь Украинского Нью-Йорка» Кристина Шевченко.



Одно из надгробий на старом кладбище

В советские времена в Дзержинском районе Сталинской области все еще существовал поселок Нью-Йорк. Однако советская власть в период холодной войны не могла оставить такое название, и в 1951 году было решено переименовать поселок в Новгородское.



Так он называется и сейчас. Но с 2016 года инициативная группа местных жителей пытается вернуть историческое название. Для этого создали организацию.



«Нью-Йорк — это возможность привлечь внимание инвесторов, возможность открытия новых рабочих мест. Таким образом мы дадим новое дыхание жизни нашему поселку. Например, когда обстреляли поселок Новгородское, то это не звучало вообще, потому что таких названий может быть очень много. А если обстреляют украинский Нью-Йорк, я думаю, что это привлечет внимание международных СМИ», — считает Кристина Шевченко.

Поселок Новгородское может снова стать Нью-Йорком

Неподконтрольная Горловка отсюда видна как на ладони. Близость к линии фронта жители поселка ощущают каждый день. Посельчане рассказывают, что иногда «бабахает» так, что в домах дрожат люстры или кажется, что началось землетрясение.



Сейчас в поселке проживают почти 10 тысяч человек. До начала конфликта большая часть жителей работали и отдыхали в Донецке и Горловке. Однако еще в 2000-х некогда развитая немцами промышленность поселка пошла на спад, оставив руины заброшенных заводов.

Промышленные руины в Новгородском

Единственное работающее крупное предприятие здесь — фенольный завод, сейчас он является подразделением Авдеевского коксохима. Инициативная группа ветеранов именно этого предприятия неоднократно выступала с критикой переименования.



После решения поселкового совета вернуть название Нью-Йорк, в местном доме культуры провели собрание. Тогда группа ветеранов выступила против переименования. И части жителей поселка эта идея по-прежнему не по душе.



«Отрицательно вообще я отношусь к переименованию. Лучше бы помогали людям, пенсионерам, [дали деньги] на лечение — сколько больных людей. Цены бы лучше не поднимали. Раз уж меняют название, пусть обеспечат людей работой и всем остальным. Ведь раньше были заводы, фабрики при этом названии. Были люди обеспечены работой», — говорит местная жительница.

Поселок Новгородское

Некоторые считают переименование лишней тратой денег, которая ничего не даст. Но часть жителей все же выступает за Нью-Йорк и надеется, что с изменением названия изменится и жизнь поселка.



«Отношусь только положительно. Во-первых, здесь жили родители, деды, они жили в Нью-Йорке, мои соседи родились в Нью-Йорке. Доживать тоже хотят в Нью-Йорке. Хотелось бы, возможно, изменений к лучшему в нашем поселке. В последнее время он немного депрессивный», — аргументирует свою позицию другая жительница.



Возвращение исторического названия поселка вызвало бурные обсуждения. Сейчас о донбасском Нью-Йорке говорят не только в Украине, но и за ее пределами. Так, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба даже предложил провести здесь заседание Генассамблеи ООН. Но пока Новгородское посещают только представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Вместе с другими международными организациями при поддержке местного бизнеса здесь восстановили одно из немногих исторических зданий.



Магазин, который построили немецкие переселенцы, в Новгородском знают все. Он проработал 100 лет. В последние годы здание было заброшено, но сейчас здесь готовится к открытию историко-культурный центр «Украинский Нью-Йорк».

Историко-культурный центр «Украинский Нью-Йорк»

«Мы находимся в уникальном здании, которое показывает очень интересную историю этого поселка Нью-Йорк, который имеет немецкие корни и находится на востоке Украины, где люди используют те традиции, то прошлое, чтобы осмыслить свое новое будущее», — подчеркнула представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ноэль Калхун.



По мнению местных властей, открытие центра станет толчком для развития туризма. В планах — поиск и восстановление памятников меннонитской культуры и создание интерактивной карты.



Но говорить об этом пока рано, ведь возвращение исторического названия поселку поддержал парламентский комитет, но решающее слово — за голосованием Верховной Рады. Его точная дата еще неизвестна.