Минские соглашения: Можно ли вывести переговоры о мире на новый уровень?

Несколько дней назад исполнилась шестая годовщина вторых Минских соглашений. Уже традиционно в первые дни февраля Россия ежегодно инициирует заседание Совета безопасности ООН. Также по традиции представитель РФ сначала обвиняет Украину в невыполнении Минских соглашений, а затем безэмоционально выслушивает призывы стран-участниц ООН прекратить вооруженную агрессию против Украины. Россия с первых дней конфликта на Донбассе надела на себя маску сторонней наблюдательницы, но эта роль ей, как зачинщице «русской весны» в Украине, не подходит. Украинские эксперты, участники переговорного процесса в прошлом и их сегодняшние коллеги констатируют, что существенных перемен почти нет. Позитив, произошедший благодаря первым Минским соглашениям, почти сразу же был нивелирован Дебальцевским котлом. Вторые Минские соглашения сегодня остаются предметом для споров среди дипломатов, а невыполнение договоренностей – основанием для санкций против России.



В Кремле тем временем продолжают посылать сигналы на международную арену. Они звучат в выступлениях Владимира Путина и российских дипломатов довольно кратко: «Донбасс не бросим», а пока Минские соглашения остаются без подвижек, регион «живет, как он живет».



Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников признает, что далеко не каждый пункт «Минска» прописан в пользу Украины.

«Это пункт 9, где речь идет об очередности местных выборов и взятии контроля над границей Украины и России. Как минимум этот пункт нуждается в модернизации и пересмотре, иначе он невыполним. Для этого должны сесть стороны, наши партнеры – Германия и Франция, которые помогают в режиме нормандского формата. Проанализировав каждый пункт, нужно четко понять, что договоренности в такой редакции выполнить невозможно».

При этом он добавляет, что Минские соглашения «остаются единственным фундаментом» для достижения основной цели — прекращения войны на Донбассе.



Кроме этого Резников подчеркнул, что Минские соглашения носят политико-дипломатический характер. Это не международное соглашение и не международный закон.



«Приходится постоянно напоминать российским представителям, что в Трехсторонней контактной группе есть Россия, Украина и посредник — ОБСЕ. И Украина дала согласие на посредничество ОБСЕ, но никогда не давала на посадничество РФ. Логика хромает у россиян, потому что, если Минские соглашения — это международный закон или договор, как они его называют, якобы утвержденный Советом безопасности ООН, тогда возникает вопрос: а кто субъекты? Если Россия и Украина — субъекты, тогда пусть Россия даст легитимацию этому закону и проголосует за него в Думе», — высказался Резников.



Минские соглашения были приняты в трагические моменты для страны, напоминает нардеп от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, которая в прошлом была представительницей Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Трехсторонней контактной группе. Она отмечает, что «Минск» сработал положительно для Украины хотя бы в том, что вооруженное наступление было остановлено, а Россия получила санкции.



При этом Геращенко, как представительница политсилы, оппозиционной к партии президента, недовольна действиями Владимира Зеленского и его командой.

«Украинская новая власть каждый день брала и брала на себя новые обязательства абсолютно забыв, что страной-агрессором является Россия».

Она подчеркивает, что режим тишины, объявленный летом прошлого года, не соблюдается, а на линии фронта уже погибли 13 украинских военнослужащих.



Евгений Марчук, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе (2018-2019), премьер-министр Украины (1995-1996) в свою очередь считает, что неправильно называть сегодняшнюю ситуацию на линии фронта «перемирием».

«Никакого перемирия нет. Перемирие включает политические компоненты. Есть прекращение огня и то оно не всегда сохраняется».

Он напомнил, что незаконные вооруженные формирования на Донбассе не пускают патрули ОБСЕ к участку государственной границы между Украиной и Россией. В отчетах мониторинговой миссии ОБСЕ регулярно появляется информация о том, что наблюдателей не пропустили вооруженные люди на блокпостах, которые ведут к Новоазовску – поселки Новоласпа, Староласпа, Николаевка и так далее. Таким образом боевики, контролируемые Россией, пункт соглашения о постоянном мониторинге ОБСЕ на участке украинско-российской границы. По словам Марчука, в ответ на эти факты за переговорным столом российская сторона отвечала лишь одно: «Такая реальность».



Экс-премьер Украины выступает против смены формата Минских переговоров, а именно, чтобы среди подписантов появились страны-участницы Будапештского меморандума.

«Это будет большая пауза. Россия этим воспользуется и будет много других негативных последствий», — отметил Марчук.



Однако он предлагает задействовать США и Великобританию для возвращения Крыма.

«Оккупировав Крым, Россия завершила то, против чего был направлен Будапештский меморандум, потому что она демонстративно его нарушила», — напомнил Марчук.



В Офисе президента Украины уже не раз заявляли, что предложат новому руководству США возобновить должность спецпредставителя по вопросам Украины. Эта должность появилась в 2017 году при администрации президента Дональда Трампа. Ее занимал Курт Волкер, который подал в отставку в сентябре 2019 года во время процедуры импичмента Трампа, которого обвинили в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. Сенат оправдал Трампа.



В конце января глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что президент Владимир Зеленский обратится к новой администрации США относительного возможного включения в нормандский формат.



Зеленский считает, что переговоры в Нормандском формате исчерпают себя, если продолжатся без участия США.



В то же время украинские дипломаты согласны, что включение США в нормандский формат возможно только в случае достижения консенсуса между всеми участниками, в том числе и Россией.



Этьен де Понсен, чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине также отмечает, что санкции против России сегодня привязаны к Минским договоренностям. Он предостерегает: если формат «Минска» будет изменен, могут быть сняты и санкции. Но включение представителей США в переговоры на нормандском уровне вполне возможны.



Дипломат отметил, что много раз слышал от Киева о существовании «плана Б», однако не знает, в чем он заключается. «Но пока его ["плана Б"] нет, вы должны придерживаться "плана А", а это нормандский формат и Минские соглашения», — добавил он.



Комментируя возможность более активного вовлечения США в урегулирование конфликта на Донбассе, дипломат напомнил, что в прошлом происходил «обмен мнениями» между участниками нормандского формата и специальным представителем Госдепа США по Украине.

«В данный момент такого спецпредставителя от США нет, но как только он появится, мы в Париже и Берлине будем рады рассмотреть такие дополнительные пути урегулирования. Но наша задача — все же найти решение ситуации, которая является чисто политической со всех сторон. Решение этой политической ситуации зависит в первую очередь от Москвы, от России».

Прежде чем «вплетать» в переговорный процесс по Донбассу тему Будапештского меморандума или Крымской платформы, Украине нужно предварительно это обсудить в диалоге с международными партнерами. Так считает Роман Бессмертный, который дважды был членом Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (2015-2016 гг., июль-август 2019).

«Задача — в диалоге с Парижем, Берлином и Вашингтоном проработать, не нужно сразу брать это в переговорный процесс. Нужно разработать методику вхождения в эту тему и потом предложить в переговорном процессе».

Председательница правления Гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская, которая принимала участие в переговорном процессе, посвященном политическим вопросам, подчеркивает, что Конституция Украины запрещает создавать политические партии или организации, которые используют насилие против суверенитета и территориальной целостности страны. А Минские соглашения никоим образом не предусматривают изменений в Конституции. Есть и другой незыблемый документ, но уже международный.

«Копенгагенский документ (пункт 6) говорит, что государства-участницы ОБСЕ обязаны отделять группы, которые поддерживают насилие, терроризм и использование оружия против демократических институтов с целью нанесения ущерба суверенитету, территориальной целостности стран или выборам в целом. Это тоже неизменная сторона, потому что ОБСЕ как организация не имеет ни одной амбиции изменить эти документы».

Она отметила, что часть сегодняшних, таких обычных и привычных международных стандартов были написаны после Второй мировой войны, то есть воплощают в себе эмоции, пережитые во время и после трагедии.



«Эти нормы являются результатом гуманного выбора после войны. В том числе это касается общей декларации по правам человека и документов, которые определяют право жертв на правду и на преследование тех, кто совершили военные преступления против человечности», — отметила Айвазовская.



Тем не менее, Россия не изменит своей позиции относительно Украины в ближайшем будущем, считает экспертка.



«Россия ожидает, что Украина будет менять свои подходы к собственным правилам, определенным процедурам и практикам, которые являются частью нашего цивилизационного пространства», — говорит Айвазовская.



По ее мнению, Украине стоит сегодня прийти к единой стратегии развития и единой стратегии реинтеграции Донбасса и Крыма. Это нужно для того, чтобы быть готовыми в нужный момент вернуть свои территории.



«Мы не можем сейчас изменить Российскую Федерацию, это ее цивилизационный выбор. Но мы можем в тот момент, когда она будет в другом фарватере внимания, реализовать тот сценарий, который является единственным приемлемым для Украины – возвращение этих территорий под свою юрисдикцию де-факто, потому что они являются украинскими», — резюмировала Айвазовская.

Тезисы, изложенные в материале, прозвучали во время публичной дискуссии на тему «Минские соглашения: исполнить нельзя разорвать».