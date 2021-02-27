Выборы в России. При чем тут Донбасс?

Фото: kremlin.ru

За последние полгода политическая обстановка в России существенно изменилась: последствия пандемии, недовольство властью, рост оппозиционных настроений, митинги. При всем этом на носу — парламентские выборы, которые должны пройти в России в сентябре этого года.



Сейчас конституционное большинство сосредоточено в руках провластной партии «Единая Россия», однако после осенних выборов партия впервые за долгие годы может потерять свое доминирующее положение.







«Конечно, ее позиции ослабели, но, тем не менее, процентов 30 она своих должна собрать. Хотя последние два избирательных цикла, в 2011 и в 2016 годах, в ходе компании рейтинги "Единой России" падали. То есть, критика увеличивается, интерес избирателей растет. И в этой ситуации, как выясняется, партии власти сказать нечего, и поэтому рейтинги ее падают», — отмечает российский политолог Аббас Галлямов.



На предстоящие вызовы готовятся реагировать в Кремле. Фонд «Петербургская политика» выдвинул три таких сценария. Они получили названия «Крепость», «Ветер перемен» и «Ускользающее большинство».



«И самый вероятный вариант называется "Крепость", который созвучен с планом, который вводят сотрудники полиции, когда во время митинга они блокируют свои полицейские участки, не пропускают туда адвокатов и так далее, — отмечает обозреватель «Московского Центра Карнеги» Константин Скоркин, — собственно, такой план с таким же названием будет применяться на выборах. Это будет означать, что партия власти, "Единая Россия", должна получить конституционное большинство, никаких поблажек оппозиции не предусмотрено, вся вертикаль власти на местах в центре будет работать на этот результат, как это было там во время голосования по поправкам в Конституцию», — отмечает Константин Скоркин.



Согласно последнему опросу Левада-Центра, проведенному в декабре 2020 года Единая Россия может рассчитывать лишь на 43% голосов. Для конституционного большинства этого не достаточно, но у действующей власти в руках сосредоточен огромный админресурс. Это может позволить получить такие результаты, какие необходимы Кремлю. А само голосование, как показал референдум на пеньках и в багажниках за поправки в Конституцию, не обязательно проводить по стандартам и закону.



«Мы видим прекрасно на примере Украины и на примере Молдовы, Грузии, Белоруссии, всего постсоветского пространства, что манипуляции на выборах и их квалификации, они действительно являются очень взрывоопасными моментами, даже самыми взрывоопасными моментами, — отмечает российский экономист и социолог Владислав Иноземцев, — потому что, если человек видит, что есть такой человек, за которого он проголосовал, и он получил там, условно, меньше голосов, чем этот человек лично знает, сколько за него голосовало, это вызывает серьезный отпор».



Эти риски осознают и в Кремле. Поэтому эксперты говорят о втором возможном сценарии — «Ветер перемен». В парламент в таких условиях может пройти до пяти партий, но «Единая Россия» все равно получит «около 260 мандатов» из 450.



«Естественно, политологи, особенно за границей, будут говорить о том, что они получили в прошлый раз 71%, а сейчас 64%, это серьёзное поражение, но это такой вот, знаете, разговор ни о чём, который займёт полосы газет и интернета на какое-то время, потом затихнет», — говорит Иноземцев.



Недополучение партией власти конституционного большинства «не несет в себе принципиальной угрозы». А кроме Единой России на преодоление 5% барьера могут рассчитывать: ЛДПР Жириновского, КПРФ Зюганова, Справедливая Россия и Коммунисты России. Их в РФ называют «системной оппозицией» — все они функционируют в рамках единой вертикали власти.



«Их нельзя назвать провластными в полном смысле этого слова. Здесь провластной только будет "Единая Россия". Понятно, что это системный актив в том смысле, что они стараются не атаковать лично Путина. Это не следствие каких-то там внутренних убеждений. Они просто знают, что таковы правила игры. Хочешь участвовать в политике, вот так надо играть, иначе тебя выдавят в несистемное поле и будут палкой по голове бить», — подчеркивает Аббас Галлямов.



Выгодная Кремлю сторона этого сценария «возможность выхлопа "пара" общественного недовольства» и даже «расширение объема допустимой критики».



«Если они пройдут в Госдуму и ситуация будет меняться, и они почувствуют, что их запрос на критику Путина, а он растет, они будут и Путина критиковать, со временем они все станут оппозиционерами. И во всем мире всегда так было. Из вчерашней системной политики вдруг становятся яростными критиками режима», — добавляет политолог.



В то же время Кремлю нужно будет удержать хотя бы такой уровень поддержки, ведь с другой стороны давит несистемная оппозиция, хедлайнером которой является вернувшийся из Германии в Россию после отравления «Новичком» Алексей Навальный. Правда, по приезду на Родину его арестовали. Следом — приговорили к тюремному сроку.



Именно возвращение главного оппозиционера, его арест и фильм-расследование о дворце Путина вызвали небывалый всплеск протестов по всей стране. Социальное недовольство также растет в связи с ухудшением социально-экономического положения в России.



«Лучшее, что может сделать сейчас Кремль — это отказаться как раз от идеи захватить большинство и создать уже в Госдуме три, ну, в коалиционной Госдуме, вот от парламента, контролируемого одной партией, перейти к парламенту коалиционному, — говорит Аббас ГАллямов, — если вот он это сделает, то как раз это будет единственным способом избежать массовых протестов, потому что избиратели увидят, что в общем-то политические вопросы можно решать и в социальном политическом пространстве, то есть, в парламенте, а не на улице».



Такой сценарий условно назвали «Ускользающее большинство». Именно в случае его воплощения удовлетворены окажутся все стороны, утверждают эксперты. Власть сможет контролировать Думу путем коалиции ЕР с более слабыми и управляемыми партнерами, а протестное движение «заявит об успехе и рекордно низких показателях власти».



Но здесь «возникает риск утраты контроля над многими одномандатными кампаниями». На местах могут начать выдвигаться несистемные оппозиционеры, которые имеют шанс получить большинтсво поддержки в округе. Так может выдвинуться жена Алексея Навального — Юлия. Поэтому, утверждают эксперты, уже сейчас перед российской верхушкой стоит задача, как не допустить участия в выборах нежелательных для Кремля лиц.



«Ну, на селе, конечно, опрокинуть "единороссов" не получится, но в городах, в том числе, не очень крупных, средних городах варианты победы одномандатников-оппозиционеров над единороссами с помощью "умного голосования" они очень велики. Я не скажу, что они стопроцентные, да, но как минимум в половине округов Навальный реально может опрокинуть "единороссов"», — считает Аббас Галлямов.



«Умное голосование» — это система, разработанная командой Алексея Навального, задача которой лишить голосов партию «Единая Россия». Накануне дня выборов команда Навального называет список кандидатов-противников единороссов, которые имеют больше всего шансов победить и рекомендует сосредоточить оппозиционные голоса на нем. Правда, не все так однозначно — у такого подхода есть недостатки.



«Поэтому я думаю, что опять-таки даже "умное голосование" – это не стратегия оппозиции, это стратегия недовольных. Потому что, если вы считаете себя либералом и призываете голосовать за коммунистов, ну, извините, что это стратегия, и почему она ваша, — отмечает Владислав Иноземцев, — это стратегия подигрывания силам, которые вы реально не поддерживайте. И более того, даже если вдруг поддерживаете ситуативно, вы их не контролируете. Мы прекрасно знаем, как очень многие люди, которые проходили по умному голосованию, в первое же голосование в местных заксобраниях начинали поддерживать законопроекты и решения "Единой России"».



Центризбирком России уже объявил, что жители Донбасса с российскими паспортами смогут проголосовать на парламентских выборах.



По мнению обозревателя Московского центра Карнеги Константина Скоркина, количество жителей ОРДЛО с паспортами РФ не так велико, чтобы иметь какое-то значение для Кремля. В то же политические силы могут использовать тезисы о поддержке Донбасса.



«То есть никто не будет во власти Российской сильно возражать там, что какая-то партия будет выдвигать требование включить Донбасс в состав России. Но в то же время ясно, что там пока это не выгодно России, никто этого делать не будет. Это просто будет такая демагогия на какой-то популярной в патриотических кругах теме», — Константин Скоркин.



В парламентских выборах также будет принимать участие объединенная партия национал-патриотических сил «Справедливая Россия — За Правду». Ее лидеры — Захар Прилепин, Иван Охлобыстин, Юлия Чичерина, Геннадий Семигин — все они поддерживали боевиков «Л/ДНР» на Донбассе. Партия «За правду» Прилепина призывала к признанию самопровозглашенных республик, а в ее программу была вписана интеграция ОРДЛО в состав России. Будет ли в программе «Справедливая Россия — За Правду» этот пункт, пока что неясно.



«Эссеры сейчас объединяются, значит, с Прилепиным и с "Патриотами России". В принципе это, наверное, грубовато прозвучит, да, но по своей сути правильно, да, союз трёх нулей. В электоральном смысле все они из себя ничего особенного не представляют. Ни одна из этих партий не в состоянии была бы преодолеть этот 5% барьер, — отмечат Аббас Галлямов, — их теперь суммировали в надежде на то, что они, значит, отберут часть избирателей у КПРФ. Ну, если Кремль и бросит административные силы на его поддержку, наверное, 5% они смогут взять. Сами по себе в честной борьбе — вряд ли».



Российская элита цепко держится за власть. В этом им в основном помогает силовой блок: ФСБ и МВД, а также подконтрольная ЦИК и суды. Вместе с тем продолжает работать пропагандистская машина. Поэтому смена власти демократическим путем вряд ли может произойти, считает Владислав Иноземцев.



«Поэтому я думаю, что этот режим не будет сменен электорально. Вот. У него есть перспективы только быть уничтоженным какой-то мощной революцией либо существовать действительно».



Министерство иностранных дел Украины уже предупредило Кремль о последствиях привлечения жителей неподконтрольных территорий к голосованию на выборах в Госдумсу.



«Участие в этих выборах жителей Донбасса, как и жителей временно оккупированного Крыма, поставят под сомнение их легитимность, а результаты такого голосования не будут признаваться ни Украиной, ни международным сообществом», — отметил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.