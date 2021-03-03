Компания Ахметова вернула государству «Добропольеуголь». Каковы реальные причины и последствия?

«Добропольеуголь» – крупнейший угольный актив Украины

Энергетическая компания ДТЭК самого богатого украинского олигарха Рината Ахметова разорвала договор аренды крупнейшего угольного актива Украины – «Добропольеуголь». «Новости Донбасса» разбирались в том, какие реальные причины данного решения и угрожает ли оно благополучию тысяч жителей шахтерского города Доброполья и его окрестностей.



Десять лет компания ДТЭК вела добычу на одном из крупнейших угольных активов «Добропольеуголь». Аренда была заключена до 2060 года. Шахты приносили хорошую прибыль, а в модернизацию компанией были вложены сотни миллионов долларов. Но в ДТЭК аренду решили разорвать досрочно. «Добропольеуголь» передали обратно государству в январе этого года.



Жители Доброполья говорят, что пока явных изменений в городе не ощущается, ведь прошло еще мало времени. Но настораживающие тенденции уже просматриваются, и еще люди не знают, что их ждет завтра.



«Пока еще все нормально. Но ДТЭК вывез все, что можно было, – все секции, цветмет и пр. То есть все, что смогли, они забрали», – говорит житель Доброполья.



«Чуть-чуть ухудшилось снабжение [шахты]. Пока явно мы этого еще не видим, так как прошло немного времени. Но мы еще ничего не знаем: ни о зарплате, ни о чем. Работаем, как и работали, выполняем, даже перевыполняем план», – делится шахтер.



«Мы видим по часовым тарифным ставкам, что уже упала зарплата. А ежедневное снабжение пока идет: и материалы поставляются, и оборудование. Вывезли только отработанный металлолом, а оборудование все на месте», – рассказал иной горняк.



На каких условиях вернули шахты



В чем же причина такого решения со стороны ДТЭК? И было ли оно взаимовыгодным для государства и частной компании?

«Совпало несколько факторов. Во-первых, это теплая зима, во-вторых, – сокращение промышленного производства и в-третьих, – сокращение всех бизнесов потребления электроэнергии из-за пандемии ковида. И поэтому уже весной тепловые электростанции ДТЭК вышли из зимы с профицитом угля на складах, то есть угля очень много, его некуда девать», – поясняет главный редактор интернет-издания «Бизнес Цензор» Сергей Головнев.



При оформлении сделки Украина выплатила компании Ахметова порядка 400 млн грн за оборудование, которое осталось на предприятии и которое технически нельзя изъять. В обратном порядке ДТЭК погасил 230 млн грн задолженности перед государством за аренду этих шахт, которая возникла весной 2020 года в связи с энергетическим кризисом и простоем в течение почти четырех месяцев.



Правительство охотно забирает крупнейшее угольное предприятие и планирует сделать его частью госкомпании «Центрэнерго». Туда же в ходе аудита переведут еще несколько эффективных шахт.



«Сегодня шахты ГП "Добропольеуголь-добыча" являются наиболее эффективными из тех, что находятся в собственности государства. Они могут быть экономически сбалансированными. И с точки зрения обеспечения собственной ресурсной базой "Центрэнерго" – это лучшее решение. Потому что это позволит государственной компании конкурировать на рынке электроэнергии, имея собственную ресурсную базу», – уверен заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов.



В состав ГП «Добропольеуголь-добыча» входят пять шахт: «Алмазная», «Белицкая», «Добропольская», «Новодонецкая» и «Пионер».

От остальных шахт, которые сбывают уголь на теплоэлектростанции «Центрэнерго», они отличаются высоким объемом добычи и его низкой себестоимостью. «Добропольеуголь-добыча» не является дотационным за счет прошедшей там модернизации и может работать без госпомощи.



«"Центрэнерго" не имеет своей эффективной ресурсной базы. На иных госшахтах себестоимость добычи очень высокая. И понятно, почему она очень высокая – на них воровали последние 10-15 лет. То есть они не эффективны, они добывают мало угля, там на такие объемы угля работает много людей. И "Центрэнерго" приходится платить большую цену за этот уголь, при том, что это угольным шахтам никак не помогает, а "Центрэнерго" еще больше становится убыточным», – отмечает главный редактор интернет-издания «Бизнес Цензор» Сергей Головнев.



В Минэнерго обещают: переход от одного владельца к другому на сотрудниках никак не скажется. Весь штат переведен в новосозданное ГП «Добропольеуголь-добыча».



ДТЭК не ушла из Доброполья полностью



Компания ДТЭК не покинула Доброполье. Во-первых, у руководства остаются люди с предприятий Ахметова. Во-вторых, обработкой добытого на шахте угля по-прежнему занимается «Добропольская центральная обогатительная фабрика». Ее ДТЭК государству не вернула.



Госпредприятие заплатит двум компаниям – ДТЭК и «Обогатитель» в Селидово, которая принадлежит бизнес-партнеру Ахметова Анатолию Подопригоре, – суммарно 385 млн грн за обогащение 3 млн т угля.



Кроме того, ДТЭК за 6 млн грн дает в аренду «Добропольеуглю-добыче» шахтное оборудование для укрепления лав. Успели структуры ДТЭК заработать и на поставках электроэнергии на шахты. Некоторые эксперты заявляют: цены при этом завышены. В ДТЭК эту информацию опровергают.



«Сотрудничество ЦОФ и ГП "Добропольеуголь-добыча" является оправданным и взаимовыгодным. Поэтому утверждение, что ДТЭК зарабатывает на госсобственности, является манипулятивным», – заявила компания в ответ изданию «Лига».



Почему вернули предприятие



Сомнения вызывает еще один факт. Сначала ДТЭК говорит об излишках угля и отказывается от аренды объединения «Добропольеуголь», а уже в январе, после возврата предприятия государству, выкупает у него же 330 тыс. т угольной продукции для своих ТЭС.



Часть экспертов считают, что излишки угля и спад производства не является истинной причиной возврата шахт. Возможно, дело в развитии «зеленой» энергетики и постепенном отказе от угольной промышленности.

«Речь об историях с Green Deal, о том, что Украина в 2023 году собирается синхронизировать систему с сообществом европейских операторов систем электроэнергии, как наше "Укрэнерго". И поэтому Украине так или иначе придется сокращать работу угольной генерации. И ДТЭК приняла стратегическое решение отказаться от этого бизнеса», – считает Сергей Головнев.



В ДТЭК, которой принадлежит более десятка шахт и угольных фабрик, ориентированность на «зеленую» генерацию подтверждают, но отказались от шахт в Доброполье якобы не поэтому.



«Этот бизнес из наших расчетов и прогнозов будет работать как минимум десять лет. Угольная генерация в Украине будет востребована, вопрос объемов, конечно. Это бизнес, который будет играть свою важнейшую роль на рынке вспомогательных балансирующих услуг. Так быстро "батареек" мы не настроим, как бы нам не хотелось», – говорит генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.



В Украине действительно продолжается процесс пересмотра энергетической стратегии, постепенно угольная отрасль и тепловая генерация будет замещаться возобновляемыми источниками энергии. Также в процессе реформирование угольной промышленности. Государственные шахты разделят на три группы в зависимости от финансового состояния и спроса на их продукцию. Затем большинство из них будет выставлено на приватизацию.



«Если частных инвесторов не найдем на эти шахты, то они будут ликвидированы», – подчеркивает замминистра энергетики Максим Немчинов.



«И встанет вопрос: а кто же будет их закрывать? И на кого пойдет имиджевый негативный поток из-за того, что люди останутся без работы? Конечно, ДТЭК не захочет это брать на себя, и в ее интересах передать как можно больше активов государству, чтобы именно государство их закрывало», – отмечает Сергей Головнев.



Государство будет закрывать шахты



Министерство энергетики Украины собирается завершить реформирование угольной отрасли до 2030 года. При этом от 15 до 20 государственных шахт в Украине могут закрыть, это решится в ходе аудита.



В Донецкой области насчитывается порядка семи шахтерских моногородов, где занятость людей и бюджет напрямую зависят от добычи угля. Чтобы избежать там негативных социальных последствий, потребуются годы работы, переквалификация людей и поиски инвестиций. В ближайшем будущем этим будет заниматься Министерство развития громад и территорий, но их программа еще в разработке. А пока центры экологических инициатив уже приступили к работе с семью шахтерскими городами в Донецкой области.

«Рассматривается вопрос повторного использования шахтной воды. Использование шахтной воды – это проблема для всех шахтерских городов. И здесь есть несколько вариантов. Например, ее очистка и использование в технических нуждах. Это и использование для тепловой генерации путем установления тепловых насосов. Эта технология очень распространена на Западе. Плюс ведутся переговоры по разработке новых программ для того, чтобы люди шли не на угольные специальности, а на те должности, которые будут отвечать рынку труда», – перечислил руководитель отдела энергетики общественной организации «Экодия» Константин Криницкий.



Уже в ближайшие годы энергетическую сферу Украины и регионы с угольной промышленностью ждут перемены. Однако сами жители шахтерских городов не представляют свое будущее без шахт.



«Уехал бы куда-нибудь, скорее всего, за границу. А что тут делать? Здесь жизнь просто остановится», – уверен горняк из Доброполья.



«Доброполье без шахт – это не город. Все работающие здесь люди уйдут или на другие шахты, или уедут на заработки в другие страны», – считает его земляк.