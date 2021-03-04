Рядом с линией фронта: Насколько реальна идея Зеленского построить аэропорт на Донбассе

Аэропорт «Донецк» после обстрелов

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство нового аэропорта на Донбассе. Насколько реалистична идея построить аэропорт в нескольких десятках километров от зоны боевых действий и будет ли он безопасным, анализирует hromadske.



Зачем нужен новый аэропорт?



Последний рейс из аэропорта «Донецк» имени Сергея Прокофьева вылетел 26 мая 2014-го. Вскоре аэропорт был полностью разрушен в ходе боевых действий. Такая же участь постигла и международный аэропорт «Луганск». Аэропорты Мариуполя, Краматорска и Северодонецка уцелели и остались на подконтрольной Украине территории, однако не функционируют как гражданские, поскольку расположены слишком близко к линии фронта.



Поэтому после нескольких неудачных попыток запустить существующие аэропорты появилась идея построить новый.



«Между Луганской и Донецкой областями будут искать точку [для строительства]. И в этом году, в любом случае, мы начнем проектирование нового, серьезного аэропорта для этих двух областей», — сказал президент.



Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай уточнил, что аэропорт планируется построить в Донецкой области. Доехать до него из Северодонецка (крупнейшего города подконтрольной части Луганской области) можно будет за полтора часа.



«Аэропорт Донбассу нужен. Это еще один шаг к тому, чтобы инвесторы и наши международные партнеры видели перемены к лучшему. Это еще один шаг к улучшению сервиса. Ты хочешь приехать в регион, чтобы обсудить вопросы развития, сотрудничества – но не можешь даже нормально туда добраться и в конце концов откладываешь поездку на потом», – говорит Гайдай.

Остатки терминала аэропорта «Донецк»

«Даже донецкий аэропорт принимал только чартеры»



Хотя сама идея постройки аэропорта имеет право на существование, к ней есть ряд вопросов, подчеркивает Василий Шевченко, который работал первым заместителем министра транспорта и связи Украины в 2008-2010 годах.



«Концепт этого аэропорта имеет право на жизнь. Аэропорты Мариуполя и Краматорска слишком близки к линии соприкосновения. Но любая идея должна иметь основания. А основой этого процесса может быть только активное развитие рынка авиаперевозок», – считает он.



В то же время военный обозреватель Михаил Жорохов называет идею строительства нового аэропорта абсурдной по экономическим и логистическим причинам.



«До войны в этих регионах было четыре аэропорта. И эти аэропорты почти не были задействованы. Даже донецкий, построенный под Евро-2012, принимал лишь чартерные рейсы. Регулярные рейсы осуществлялись только в Киев и Москву. Даже если завтра война закончится, и оккупированные территории вернутся в Украину, я не думаю, что новый аэропорт будет экономически выгодным», – убежден он.



Еще один вопрос – целесообразно ли вообще строить новый аэропорт неподалеку от уже существующего.



«Где строить? В Славянске? Рядом Харьков (174 км, – Ред.), там есть крупный аэропорт. И смысла строить рядом еще один нет. Нужно, чтобы они были за 500-600 км. Почему нет аэропорта в Черниговской области? Потому что до Киева – 110 км. Это час на машине», – подчеркивает Жорохов.

Аэропорт "Харьков"

Прихоть ценой в миллиарды



Бывший первый заместитель министра транспорта и связи Василий Шевченко предполагает, что идея строительства аэропорта идет не от авиационной отрасли: «Я так понимаю, это одни и те же люди предлагали – что Порошенко, что Зеленскому. И это не авиаторы, а строители. Строителям это же счастье – построить за миллиард. Отрасль лоббирует сама себя. Дороги – да, что еще? Аэропорты можно. Что еще? Города. Что еще?»



По словам Василия Шевченко, новый аэропорт может стоить налогоплательщикам примерно столько же, сколько постройка взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра. Сейчас планируется, что ее строительство продлится три года и обойдется государству в 3,95 миллиарда гривен.



«Самое сложное в аэропортах – взлетно-посадочная полоса. Туда бизнес не будет вкладываться, потому что это средства, которые очень медленно возвращаются. Но бизнес всегда вкладывается в терминал. В терминалах есть коммерческая привлекательность, потому что там есть все эти торговые центры», – объясняет Шевченко.



Отметим, что есть и значительно более дорогостоящий пример – реконструкция аэропорта «Донецк» обошлась государству в 870 миллионов долларов (почти 7 миллиардов гривен по курсу 2012 года, а по современным – фантастические 23 миллиарда).



Ближайшее безопасное место для самолетов



Военный обозреватель Михаил Жорохов считает, что расстояние от нынешней линии разграничения должно быть не менее 150 км, и в этм радиусе есть уже существующие аэропорты.



«Берем линию разграничения, отмеряем 150 км и, условно говоря, получим Харьков. В другую сторону есть Запорожье, Днепр. Есть бердянский военный аэродром, который использовался в советские времена. Привести его в порядок и сделать из него гражданский будет в разы дешевле», – говорит эксперт.



По словам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, безопасным расстоянием от линии соприкосновения считается примерно 120 км. Отметим, что в Донецкой области нет ни одного населенного пункта, который находился бы на таком расстоянии от опасной зоны.



«Если у нас приоритет – привлечение европейских компаний, то они, думаю, без особого энтузиазма будут рассматривать возможность полетов туда. Но это не значит, что они совсем не будут летать. Сейчас авиаторы готовы пойти на все, чтобы запустить отрасль», – уверяет Василий Шевченко.



Израильский опыт



Есть ли в других странах мира, где время от времени обостряются вооруженные конфликты, аэропорты, расположенные неподалеку от линии фронта?



Например, международный аэропорт «Тбилиси» в Грузии расположен в 55 километрах от неподконтрольной правительству территории Южной Осетии. А международный аэропорт «Гянджа» (Азербайджан) — в 60 километрах от Нагорного Карабаха.



Но интереснее всего пример Израиля.

Аэропорт имени Бен-Гуриона в Израиле

Аэропорт им. Бен-Гуриона считается самым безопасным аэропортом в мире, хотя расположен в 10 километрах от Западного берега реки Иордан и в 60 км от Сектора Газа. Обе эти территории контролируются Израилем, однако оттуда время от времени случаются атаки на это государство.



«Я в свое время общался с офицером охраны этого аэропорта, – рассказывает Михаил Жорохов. – Они контролируют территорию, с которой может быть пуск ракеты из переносного зенитно-ракетного комплекса. Охрана аэропорта работает как спецподразделение в штатском. Там наблюдательные посты, датчики, термодатчики... Кроме того, в самом аэропорту стоят зенитно-ракетные комплексы, которые могут отбить даже прямую атаку».



Но воплотить это в украинских условиях, по мнению военного обозревателя, практически невозможно.



«У нас другая ситуация – россияне могут поставить любую систему, даже “Бук”. К тому же, в аэропорту Бен-Гуриона служат исключительно ветераны спецподразделений. Такая государственная гражданско-военная компания. Но воплотить это в Украине... Даже в израильских условиях это стоит очень дорого», – заключил военный обозреватель.