Что такое Стамбульская конвенция и почему Украина ее не ратифицирует?

На ежегодном Марше женщин регулярно звучит тезис о том, что Украине важно ратифицировать Стамбульскую конвенцию. В этот раз прозвучит тоже, ведь за прошлый год ситуация не изменилась. Материал подготовлен hromadske.



Международный документ о предотвращении насилия против женщин, который Украина подписала одной из первых еще в 2011-м, у нас все еще не интегрирован в законодательство. В то же время пандемия только обострила проблему: в Украине сообщения о случаях насилия в первой половине 2020-го участились на 40%.



Как конвенция на самом деле защищает права женщин и что мешает Украине ее наконец ратифицировать — объясняет hromadske.



Что это за документ и как он работает?



Стамбульская конвенция, а точнее Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия — это международное соглашение Совета Европы, которое ратифицировали по меньшей мере 34 страны. Важность конвенции в том, что это первый международный юридически обязывающий законодательный акт, призванный защищать права женщин во всем мире и в любое время — как в мирное, так и в периоды войн. Он фиксирует общие принципы, как эти права должны защищаться.



И самое главное: этот документ устанавливает уголовную ответственность за насилие против женщин (понятно, что она действует только в тех странах, которые ратифицировали конвенцию). В ряде статей конвенции ее авторы конкретизируют, о каких формах насилия идет речь: это не только сексуальное и физическое, но еще и психологическое, экономическое, принудительный брак, принудительный аборт или стерилизация, увечье женских гениталий, «преступления, совершенные во имя так называемой чести», преследования.



Все страны, которые ратифицировали конвенцию, обязуются криминализировать эти преступления. Успехи в борьбе с насилием в этих странах оценивает Группа экспертов по действиям против насилия в отношении женщин и домашнего насилия.



Кристина Ковалева из Запорожья держит портре дочери Насти, которая погибла в результате поджога ее собственным мужем, Запорожье, 22 февраля 2020 года

Фото: Андрей Новиков/hromadske



Хотя в фокусе внимания конвенции именно женщины как наиболее уязвимая категория, подписанты документа отмечают, что его действие может распространяться и на мужчин, детей или пожилых людей — всех, кто нуждается в защите от насилия.



По данным ООН за 2019 год, более трети женщин в мире по крайней мере один раз в жизни подвергались насилию, в том числе сексуальному. А пандемия в 2020-м ухудшила положение женщин в мире — ООН зафиксировала рост не только случаев домашнего насилия, но и разнообразной дискриминации в отношении женщин. Например, именно женщины вдвое чаще теряли работу, а доля женщин, живущих за чертой бедности, рекордно выросла. Если обобщить, то на пути к гендерному равенству за год пандемии человечество «откатилось» на целую четверть века назад.



Но так ли уж эффективна Стамбульская конвенция? Конечно, могут возникать вопросы к тем же Грузии или Турции, которые ратифицировали конвенцию, но права женщин там все равно систематически нарушаются. Турция, к слову, подумывает о том, чтобы выйти из конвенции (которая было подписана в турецком Стамбуле, как ни парадоксально), поскольку она якобы подрывает «семейные ценности». Власти Польши тоже заявляли о таком намерении — причем еще до того, как запретили женщинам делать аборты даже из-за тяжелых болезней и генетических патологий плода, чем вызвали чрезвычайно бурную реакцию как внутри страны, так и за ее пределами.



Несмотря на это, ратификация конвенции — важный и нужный шаг, объясняет hromadske руководитель киевского бюро фонда Heinrich Böll Foundation Сергей Сумленный:



«Стамбульская конвенция предусматривает, что у женщин значительно больше возможностей защитить себя, в частности в международных институтах. Потому что страна, которая ратифицировала эту конвенцию, обязуется перед другими государствами-подписантами не только провести определенные законодательные изменения, но и соблюдать их. И за невыполнение теоретически ее можно привлечь к ответственности, хотя сделать это крайне сложно — и в этом заключается проблема международного законодательства».



В Украине же как-то противодействуют насилию — зачем нужна еще и конвенция?



Вопрос защиты женщин от насилия сейчас в Украине более чем актуален. ООН подсчитала, что именно женщины в нашей стране составляют 86% жертв изнасилований и 78% пострадавших от домашнего насилия.



Только за десять месяцев 2020 года женщины в Украине 174 386 раз сообщали о домашнем насилии. Для сравнения на протяжении всего 2019-го от женщин поступило более 114 000 таких обращений. В 2018 году сообщений о насилии было 110 932. Разумеется, дело может быть не только в общем росте количества случаев насилия, а скорее в том, что женщины все меньше боятся обращаться в полицию.