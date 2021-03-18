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Власть или граждане: За кем последнее слово?

18 марта 2021, 17:09

Власть или граждане: За кем последнее слово?

Фото: 0629.com.ua. Протест жителей Никольского, февраль, 2021 Фото: 0629.com.ua. Протест жителей Никольского, февраль, 2021

В Украине, как и во всем мире, от жителей можно часто услышать, что мы — простые люди — ни на что не влияем, а со всеми проблемами должна справляться избранная власть и профессиональные чиновники, у которых есть полномочия.

И трудно за это осуждать людей, ведь в теории это действительно так и каждый вовсе не обязан быть активистом, если власть эффективна. Но далеко не всегда это так и даже там, где чиновники активно работают всегда есть пространство для улучшений.

Но даже обычные люди «без полномочий» не беспомощны, а в силах изменить жизнь в своих городах, если они знают, как и готовы работать, объединяясь с единомышленниками.

Отстоять Национальный парк от застройки, защитить свои права, изменить атмосферу в своих городах: все это по силам героям сюжета «Новостей Донбасса». При этом никто из них не носит депутатский значок и не работает в госструктурах.

Экология

В феврале жители Никольского района вышли на акцию протеста против добычи циркония. Поводом для беспокойства людей стало вот объявление о проведении аукциона на сайте службы геологии и недр. Люди возмущены тем, что мнение общества не было учтено, ведь руда, из которой добывают цирконий, несет опасность для экологии.

Местные Никольского уверяют — им не нужны ни деньги в бюджете от продажи лота, ни новые рабочие места. Главное это здоровье населения и сохранение природы края. На бурную реакцию местных жителей сразу отреагировали областные власти.

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко заверил, что без мнения общественности, а также измерений влияния на окружающую среду добывать цирконий не намерены.

Но протест — лишь один из многих способов выразить свою позицию. Ведь некоторые решения власти принимаются даже если большинство против.

Такое самовыражение трудно представить на неподконтрольном Донбассе.

И пока в Никольском, что возле Мариуполя, люди могут спокойно протестовать, ведь им ничего за это не грозит, на подконтрольной «ДНР» и «ЛНР» территории свободный протест представить невозможно. Стоит вспомнить забастовки шахтеров в Антраците и на шахте в Зоринске. Тогда протест жестко подавили. Но тем не менее даже там в ситуации жесткой цензуры и репрессий, люди, чувствуя несправедливость, пытаются отстоять свои права. И им нужна поддержка.

Что будет с проектом добычи циркония на юге Донетчины еще не ясно. В это же время на севере области местным активистам удалось отстоять дубовый гай в заповедной зоне. Чиновники решили построить олимпийскую базу в курортном месте города Святогорска, но не учли, что она будет располагаться на территории заливных лугов реки Северский Донец.

Активисты говорят, что они не против спортивной базы, а против застройки заповедника. Люди создали группу в соцсетях и чат, где обсуждали свои действия.

После встречи с протестующими глава области пообещал, что старые дубы трогать не будут и в целом внимательно отнесутся к вопросу экологии. Строительство базы перенесли в другое место, а на месте лугов будет региональный парк.

Бизнес

Защита своих прав и развитие своей громады не всегда подразумевает конфликт с чиновниками или протесты. В Славянске местный бизнесмен Виктор Левит отреставрировал старинное здание, вернув ему исторический облик, и построил концертную площадку возле него.

«Ну, лучшая помощь – это когда не мешают и когда помогают в оформлении документов. Помощь была, то есть все, что требовалось от местных властей, все мы получали довольно быстро. Поэтому никаких проблем со строительством у нас особо не было», – говорит бизнесмен.

Теперь этот комплекс называется «Монополия Крона» в честь купца, который владел этим зданием. Вряд ли этот проект можно на 100% назвать социальным и кажется, что это обычный бизнес-проект, но по словам многих местных жителей, по факту он повлиял на атмосферу в городе. Славянск получил одну из самых крупных концертных площадок под открытым небом на подконтрольной украинской власти части Донецкой области.

«Во всяком случае, эту инвестицию больше можно назвать социальной, потому что уже на протяжении 2 лет мы поддерживаем ее из собственных средств, потому что она не приносит доходов, которые могли бы хотя бы на содержание этой площадки. Поэтому, конечно, город изменился в этом плане», – считает Левит.

Главной проблемой города и области Левит считает отток молодых людей. Его проект отчасти помогает решить эту проблему.

Общество

Важность молодых кадров для города понимает не только бизнес. Зачастую именно молодежь становится драйвером перемен. В Славянске для нее работает сразу несколько общественных пространств.

Одно из таких — платформа инициатив «Теплица». Здесь с 2015 года молодые люди могут получить неформальное образование и объединиться с единомышленниками для продвижения своих инициатив. Некоторые из них опосредованно были связаны и с политикой, хотя сама платформа — полностью аполитична.

Во время последних местных выборов «Теплица» объединилась с предпринимателями города, чтобы стимулировать молодежь проголосовать. Для этого активисты разыграли айфон среди проголосовавших.  

«И в итоге у нас во время розыгрыша было зарегистрировано 355 участников. Суть флешмоба была такова: сделай свой выбор, сфотографируйся возле избирательной урны без бюллетеня, опубликуй фото в социальных сетях с хештегом Славянск выбирает и затем рандомно выбирается победитель, ты можешь стать обладателем айфон 12. Эту новость подхватила молодежь», – рассказала. Анна Авдиянц – руководительница «Теплицы».

После выборов активисты работают с новой властью и местным велоклубом ТОР - разрабатывают программу велосипедной инфраструктуры для Славянска.

«Когда депутаты проголосуют за данную программу, то управление ЖКХ Славянска примет на баланс и все работы по строительству или ремонт дорог будут уже проводиться в нашем городе соответственно разработанной концепции и с учетом тех изменений в велоструктуре, которые будут прописаны в данной программе», – пояснила Авдиянц.

Еще одно сосредоточение гражданского общества в городе Славянске — «Друкарня». Как говорят сами создатели платформы, их организация — это пространство для обмена и диалога между активными гражданами.

«Роль нашей организации, которая здесь открылась с помощью немецкого МИДа, заключается в том, чтобы сочетать экспертов и гражданское общество с европейскими странами, то есть наша общая цель —  это перенести, так сказать, Славянск на ментальную карту Европы. И именно поэтому мы делаем все проекты для обмена и диалога в регионе», —  рассказал проектний менеджер «Друкарни» Артур Агеев.

Одно из основных направлений работы организации — охрана окружающей среды и региональное развитие.

«Это сотрудничество как с органами власти, бизнеса, так и другими, и в данном случае мы очень тесно сотрудничаем с исполнительным звеном власти, с различными представителями, которые этим занимаются», - добавил Агеев.

Для лучшей коммуникации и взаимодействия граждан с властью в Украине создали общественные советы. Они существуют при органах власти и призваны консультировать, выдвигать предложения или рекомендации по принимаемым решениям от общественности. Но основой для их работы все равно остаются активные граждане.

Каждый может собственными силами улучшить условия жизни в своем городе или селе. Выборы, незаконные застройки, коррупция, бюджет, непопулярные решения местных властей — все это можно проконтролировать.

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