Азовский судоремонтный завод

Азовский судоремонтный завод в Мариуполе возвращают в государственную собственность. Сотрудники без зарплат выходили на акции протеста на улицы Мариуполя и перекрывали дороги, начался процесс банкротства. Представители частной компании, в чьих руках более 15 лет находился завод, заявляли, что отключение его от электроэнергии грозит Мариуполю экологической катастрофой. Как скоро предприятие вернут государству, что будет с коллективом и ожидает ли его дальнейшая приватизация – рассказывают «Новости Донбасса».



Проблемы одного из старейших предприятий Донбасса начались несколько лет назад, но в феврале этого года ситуация усугубилась. Единственный судоремонтный завод на украинской части Азовского моря простаивает почти два месяца и оказался на грани закрытия.



С 1 февраля в цехах и доках завода прекратили ремонт судов и машиностроительного оборудования, люди ушли на 2/3 зарплаты, предприятию обещали отключить электроэнергию.

Начальник такелажного цеха Николай Егоров работает на СРЗ более 40 лет. Говорит, что такая ситуация здесь впервые. Судоремонтный практически парализован, работа в цехах остановлена, причалы пустые, сотрудники сидят дома.



Запретили принимать суда



Первого февраля капитан Мариупольского морского порта своим распоряжением запретил швартовать суда к причалам СРЗ. Решение было принято в связи с окончанием срока действия разрешений Регистра судоходства Украины.



И. о. начальника службы транспорта Азовского судоремонтного завода Вадим Лисовский показывает пустые причалы.



«Сейчас мы находимся на причале номер один, где должны выполняться перевалочные работы, здесь у нас в основном сыпучие грузы. Напротив мы видим седьмой и восьмой причалы, тоже грузовые. Причалы пустые с 1 февраля этого года», – констатирует Лисовский.



К процессу подключилась Служба безопасности Украины. Там заявили, что выявили нарушения.



«Наши сотрудники в Мариуполе обнаружили, что с декабря 2019 года на Мариупольском СРЗ осуществляется ремонт военных кораблей, вспомогательного флота государственных предприятий, а также торговых кораблей, которые ходят под иностранными флагами, осуществляется ремонт без разрешительных документов Регистра судоходства Украины. Кроме того выявлено, что гидротехнические сооружения, а иначе говоря причалы данного завода находятся в неудовлетворительном состоянии», – рассказала советница СБУ в Донецкой области Галина Прищепа.

Причалы АСРЗ

В то же время на СРЗ считают, что оснований для запрета принятия судов нет, планировали обращаться в суд. Судоремонтники ссылаются на статью закона Украины «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции». В этом случае продлевать действие разрешительного документа, выданного в зоне операции Объединенных сил, не требуется.



Долги и убытки



Из-за запрета на швартовку предприятие полностью остановилось, пакет заказов на 80 миллионов гривен корабелы выполнить не могут, говорит генеральный директор Азовского судоремонтного завода Олег Турский.



«Вот с первого февраля четыре судна, которые направлялись в акваторию СРЗ, были вынуждены развернуться и изменить базу выгрузки. Судно, которое шло к нам в ремонт, к сожалению, вынуждено было срочно менять свои планы ввиду такого форс-мажорного решения», – поделился Турский.



Из-за простоя в работе у завода образовался огромный долг за электричество – более 2,5 миллионов гривен. От «Донецких элетрических сетей» в конце февраля приходило уведомление об отключении элетроэнергии. На предприятии утверждают, что это может обернуться техногенной и экологической катастрофой.



«Если затонет док, то это вылив нефтепродуктов в Азовское море, если будет обесточена КСН (канализационная насосная станция) – это фекалии, которые также будут все в Азовском море. Поэтому мы хотим, чтобы все эти органы обратили внимание на ситуацию», – подчеркивает исполнительный директор ООО «Управляющая компания "Мариупольская инвестиционная группа"» Олег Иванюшенко.



Сохранится ли коллектив



Работники АСРЗ отмечают, что на предприятии занято более 500 специалистов, в том числе узкопрофильных профессий, благодаря которым завод – единственный на Азовском побережье может выполнять сложные ремонты.



Сотрудники судоремонтного выходили на акции протеста, перекрывали улицы, за помощью обращались к местным депутатам и руководству города.

Акция протеста работников АСРЗ

Руководство СРЗ и трудовой коллектив также обратились к президенту Украины, министру инфраструктуры, руководству Фонда госимущества и в другие структуры с просьбой ввести неотложные меры по разблокировке деятельности предприятия, чтобы не допустить техногенную экологическую катастрофу в Азовском море и увольнение сотрудников.



В данный момент Фонд государственного имущества Украины проводит процесс возврата целостного имущественного комплекса Азовского судоремонтного завода (АСРЗ) с ООО «СРЗ» на баланс одноименного государственного предприятия. Конкретные сроки в Фонде пока не называют, так как процесс возврата имущественных комплексов плохо урегулирован на законодательном уровне.