У Донецкого металлургического завода появился инвестор, который обещает вложить в него 10 миллиардов рублей. Правда, на днях в «ДНР» заявили, что отсрочили запуск предприятия «по техническим причинам». Этот промышленный гигант наряду с другими предприятиями был взят под контроль незаконными вооруженными формированиями «ДНР». Но завод не плавит металл с 2019 года — тогда его доменные печи погасли.



В 2017 году неизвестная ранее в донецких краях компания «Внешторгсервис» заменила группу «Донецксталь» и стала фактическим, незаконным владельцем. «Внешторгсервис» связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко. Благодаря регистрации в непризнанной Южной Осетии компании удавалось зарабатывать на предприятиях неподконтрольного Донбасса, торговать продукцией и ввозить сырье на неподконтрольную территорию. Но с начала года в донецких и луганских пабликах все чаще звучат обвинения в адрес Курченко и его подчиненных – большинство захваченных заводов и шахт на грани разорения, из некоторых все еще «допивают» последние «соки», не давая взамен ничего. Гневные публикации в последнее время все больше напоминают информационную атаку. Но работники большинства захваченных предприятий действительно недовольны условиями труда. Особенно остро стоит вопрос выплаты долгов по зарплате – их люди ждут месяцами. А после того как Донецкий металлургический завод из-за нерентабельности был выведен из структуры «Внешторгсервиса» вполне логичным становится вопрос: получат ли работники свои деньги? Это по меньшей мере 45 миллионов рублей или 17 миллионов гривен.



Мороженое и сталь. Пельмени и чугун



Инвестором, иначе говоря, фактическим владельцем ДМЗ стал донецкий бизнесмен Игорь Андреев. В городе он известен, прежде всего, как владелец Торгового дома «Горняк», который контролирует предприятия по производству пельменей и вареников «Геркулес», молочных продуктов «Добрыня» и колбас «Пан фазан». Он же владеет сетью продуктовых магазинов «Геруклес-Молоко».



Кроме того, бизнесмен контролирует Енакиевский коксохимпром, шахту «Щегловская глубокая», обогатительную фабрику «Чумаковская» и Шахтоуправление «Донбасс».



На территории ДМЗ по факту находятся два предприятия: доменное производство и электросталеплавильный цех «Истил», который «ДНР» переименовала в «Юзовский металлургический завод». Предприятие открыто на базе Донецкого электрометаллургического завода (ДЭМЗ) в 2016 году. Несколько раз завод запускали, а потом снова останавливали. По данным Telegram-канала @dontel, предприятие было открыто не без стараний того же Андреева и его торгового дома.



Производство чугуна и стали наряду с мороженым и полуфабрикатами называют давним бизнесом Андреева.



«В ноябре 2016 года тогдашний “министр” экономического развития и торговли промышленности ДНР Алексей Грановский и тогдашний “министр” по доходам и сборам Александр Тимофеев, он же Ташкент, провели совещание с руководителями предприятий, которые занимаются “легальным” сбором металлолома, на котором дали понять, что с 1 декабря все они обязаны продавать собираемый ими металлолом не напрямую потребителям, а одной-единственной компании ООО “Торговый дом Горняк”», – рассказал журналист Никита Синицин, который несколько лет назад изучал экономические процессы на неподконтрольной территории Донбасса.



Это было до торговой блокады, когда на перевозку сырья специальный штаб на Донбассе выдавал разрешение и груз везли, например, из Енакиево или Донецка в Мариуполь.



«По словам источника, одного из предпринимателей, с которым я тогда общался, в 2016 году должна была действовать следующая схема: металлолом, собранный этими “легальными” предприятиями (легальными в условиях “ДНР”), отправляется на адрес “Торгового дома Горняк”. А впоследствии “Торговый дом Горняк” под видом металлолома якобы должен оставаться в “ДНР”. Но на самом деле его отправляли в Украину для потребления украинскими металлургическими предприятиями», – рассказал Синицин.



Андреев также является владельцем металлургического завода «Электросталь» в Курахово (это подконтрольная территория Украины). Но на данный момент «Электросталь» находится в состоянии ликвидации.



Кстати, вместе с ДМЗ из-под контроля «Внешторгсервиса» и вывели и Енакиевский коксохимпром.



На Алчевском металлургическом комбинате – почти так же, но пока без инвестора



Похожая ситуация сложилась на Алчевском металлургическом комбинате. Во время активных боевых действий в 2014-м комбинат несколько раз попадал под обстрел, его работу парализовало. Формально меткомбинат был одним из активов «Индустриального союза Донбасса» до весны 2017 года, как и ряд других предприятий. «ЛНР» пыталась самостоятельно возобновить производство, но комбинат вновь был остановлен. Затем на несколько лет пришел «Внешторгсервис».



2020-й стал для промышленников неподконтрольного Донбасса годом забастовок. Получая максимум по 30% от зарплаты предыдущих месяцев, работники АМК сначала письменно обращались к руководству, затем стали угрожать настоящим бунтом. Тогда появилась информация, что меткомбинат выводят из системы «Внешторгсервиса».



В феврале была остановлена на два месяца доменная печь №1. Началась забастовка, остановили пятую доменную печь и аглофабрику, люди вышли с требованием выплатить задолженность. Сейчас там полностью остановлено коксохимическое производство. Выплатят ли работникам долги по зарплате – неизвестно, потому люди стали увольняться. В «ЛНР» не озвучивают сумму долга, по приблизительным подсчетам Telegram-канала @dontel, это минимум 400 миллионов рублей или 154 миллиона гривен.



Кстати, нередко на АМК приостанавливали производство из-за забастовки работников других предприятий. Так, на Ясиновском коксохимическом заводе, с которого кокс поступал на Алчевский меткомбинат, люди потребовали выплат. Они тоже еще с осени прошлого года получат малый процент от своей зарплаты.



Работники Енакивеского и Макеевского металлургических заводов тоже выходили на забастовки – производство приостанавливается не только из-за долгов. Кстати, когда на Стахановском заводе ферросплавов рабочие бастуют и отказываются работать, их заменяют бригадами с Харцызского трубного завода. Но их выплаты тоже растягиваются на месяцы.



Может ли украинское правительство помочь донецким и луганским работягам?



На переговорах Трехсторонней контактной группы пока не поднимают этот вопрос. Как рассказала представительница украинской делегации в экономической подгруппе ТКГ Виктория Страхова, сейчас на повестке дня стоят вопросы бесперебойного водоснабжения в области, сохранения экологии, пенсионного обеспечения, возвращения вагонов «Укрзализныци» и мобильной связи.



«Чисто по-человечески мне, конечно, жаль этих людей. Мы бы хотели как-то им помочь. Но до возвращения этих территорий под контроль Украины, решение этих вопросов невозможно с нашей стороны. Когда эти территории вернутся под контроль государства, мы сделаем все необходимые механизмы с нашей стороны, чтобы людям была выплачена заработная плата», – сказала Страхова.



Она добавила, что пока работники захваченных шахт и заводов на неподконтрольной территории Донбасса должны добиваться справедливости по отношению к себе от тех менеджеров, которые сегодня управляют этими предприятиями.



«Право на труд и надлежащую оплату, а также социально-экономические гарантии людей – это забота всех контролеров предприятий», – считает Страхова.



Те, кто уехали VS Те, кто остались



Пока одни жители неподконтрольного Донбасса занимаются ротацией на заводах, другие едут на заработки подальше – в Россию. Паспорт этой страны получить уже не так сложно, да и проехать через границу можно даже в период пандемии. Проезд на территорию «большой Украины» для большинства жителей неподконтрольного Донбасса сегодня закрыт со стороны незаконных вооруженных формирований.



По наблюдениям журналиста Павла Дурнева, те, кто уезжают на заработки и те, кто живут и работают дома во что бы то ни стало, уже давно разделились на две группы, которые, как говорит журналист, «друг друга раздражают». Заробитчане из Донецка и Луганска живут в условиях постоянных разъездов, но приносят в семью порой в десятки раз больше, чем те, кто ждут выплаты долгов и экономического роста «республики».



«Ты везде натыкаешься на неполные семьи. То, что среди старшеклассников до 60-70% детей живут без отцов – это просто норма. Существует уже очень давно четкая граница. Раньше, в 2014-м, 2015-м, 2016-м годах было условное разделение на тех, кто выехал и остался, еще какие-то разделы между переселенцами были. Сейчас – очень жесткий раздел между теми, кто шевелится, зарабатывают деньги и уезжают из своей семьи, и теми, которые сидят, что бы не случилось. И эти группы уже очень большие», – поделился наблюдениями журналист.