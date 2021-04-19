10 лет строгого показа. Как госканал потратил миллионы во времена Порошенко

Фото: «Радио Свобода»

С 1 марта начал спутниковое вещание государственный телеканал «Дом», который работает для жителей оккупированной части Донбасса и Крыма. Наращивание охвата, казалось бы, должно вызвать энтузиазм в медийных и политических кругах Украины, но нет — на канал обрушился вал критики со стороны условных пророссийского и патриотического лагерей.



И если недовольство представителей первого лагеря можно объяснить конкуренцией за внимание жителей восточной Украины, то во втором лагере, по странному стечению обстоятельств, больше всего возмущаются медиадеятели, передачи которых за миллионы гривен покупало государство в период президентства Петра Порошенко. При этом на 10 лет приобретались программы, в которых обсуждались актуальные на тот момент политические события. Это увеличивало стоимость контента и было сомнительным шагом с точки зрения нынешнего руководства госвещателя.



«Новости Донбасса» решили разобраться, что изменилось в подходе государственного медиа и справедлива ли критика в его адрес со стороны предшественников.



Иновещание: перезагрузка и неподконтрольные



Телеканал «Дом» уже второй год работает на базе государственного предприятия «Мультимедийная платформа иновещания Украины» (ГП «МПИУ»), куда также входит телеканал UATV. Специализация последнего — это, как раз, вещание в других странах.



UATV был запущен в 2015 году в период активной фазы российско-украинской войны на Донбассе. Канал должен был стать ответом Russia Today, продвигая украинскую повестку дня в мире. После избрания Владимира Зеленского президентом произошла перезагрузка «МПИУ» — к концу 2019 года сменился менеджмент и к UATV добавился канал «Дом», часть программ которого теперь ретранслирует международный украинский вещатель.



И на UATV, и на «Доме» сейчас есть как информационный, так и развлекательный контент, часть которого пока что приобретается у других медиагрупп.



Закупка контента — один из краеугольных камней, которые критики запустили в огород «Мультимедийной платформы иновещания Украины». Звучали обвинения в покупке фильмов у медиагруппы «Украина» Рината Ахметова и даже продуктов компании, к которой был причастен действующий президент Владимир Зеленский — «Студия 95 квартал».



После реформы все государственные закупки в Украине можно отследить с помощью соответствующих онлайн-ресурсов. Это и сделал журналист «Новостей Донбасса», сотрудничающий с редакцией канала «Дом», Виталий Сизов. Но любой желающий может повторить поиск.



Так, 3 марта 2021 года «МПИУ» заключил договор с телеканалом «Украина» на общую сумму почти 3 миллиона 650 тысяч гривен.



На телеканал «Дом» пойдут три сезона сериала «Певица и султан» (всего 95 серий) и сериал «Клан Ювелиров» (95 серий). Права на мыльные оперы будут действовать в течение одного года, и канал может демонстрировать их дважды за этот период. Запомните нюанс о сроках показа — детально об этом будет ниже.



15 марта этого год был заключен договор с ГП «Национальный центр Александра Довженко» почти на 93 тысячи гривен. За эту сумму Центр на год передавал права на 5 показов 44 мультфильмов, среди которых культовые отечественные мультики «Как Петя Пяточкин слоников считал» и «Как казаки в хоккей играли».



493 тысячи гривен «Мультимедийная платформа иновещания Украины» заплатила компании «Фильм ЮА Дистрибьюшен» за показ фильмов «Борщ. Секретный ингредиент», «Жюль Верн», «Леонардо да Винчи», 11-го сезона «Школы доктора Комаровского» и другого контента.



На 30 тысяч гривен было закуплено 4 эпизода познавательной телепрограммы «Фантастические украинцы».



Подписаны и другие контракты, но там фигурируют суммы поменьше. При этом в перечне закупок отсутствуют факты приобретения контента производства «Квартал 95» государственным предприятием «Мультимедийная платформа иновещания Украины». Но именно в этом обвиняют госмедиа.







Как предшественники контент закупали



До смены власти в 2019 году философия закупок контента госпредприятием отличалась от того, как это происходит сейчас.



Раньше «Мультимедийную платформу иновещания Украины» возглавляла Людмила Березовская — бывшая исполнительная продюсер «5 канала» Петра Порошенко. Сейчас она входит в наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины от партии Порошенко «Европейская Солидарность». На запрос «Новостей Донбасса» Березовская не ответила.



Тогдашний менеджмент «МПИУ» предпочитал заключать договоры с правом трансляции не на один-два года, как это обычно делается, а на целых десять лет. При этом закупались по таким условиям, в основном, общественно-политические программы «5 канала» Петра Порошенко и телеканала «Эспрессо», основателем которого является нынешний его коллега по парламентской фракции «Европейской солидарности» Николай Княжицкий.



Николай Княжицкий (слева) и Петр Порошенко (по центру). Снимок из трансляции канала «Эспрессо»

Так, согласно договору от 3 июля 2017 года, «МПИУ» на 10 лет получил права на демонстрацию телепрограмм «Машина времени», «Кино с Яниной Соколовой» и «Невыдуманные истории» (48 выпусков каждой программы) по 1 миллион 596 тысяч гривен.



В том же году госпредприятие купило у «5 канала» программу «Семейные встречи с Габриелой Масанга» (52 выпусков — 754 тысяч гривен). Права на демонстрацию тоже рассчитаны на 10 лет.



В то же день, 3 июля 2017 года, государственный вещатель купил у ООО «Голдберри» (телеканал «Эспрессо») права на несколько программ общей стоимостью 1 миллион 680 тысяч гривен.



Самой дорогой оказалась программа «Княжицкий» (48 выпусков), где ведущим был, как не сложно догадаться, политик Николай Княжицкий. Ее оценили в 840 тысяч гривен. И программу этого же канала «Ответы с Ольгой Лень» — за 210 тысяч гривен.



По договору от 14 августа 2018 «МПИУ» получил на десять лет программы «Субботний политклуб», «Культ: экспресс с Марией Бурмакой» и уже упомянутого «Княжицкого» (по 31 программе каждого). Все это обошлось государственному бюджету в 1 миллион 381 тысячу гривен.



Сиюминутное шоу на 10 лет



Читатель, не искушенный тонкостями медиарынка, может задаться вопросом: «А в чем, собственно, проблема выкупить права на показа программы на 10 лет?» С этим вопросом «Новости Донбасса» обратились к руководительнице отдела закупки контента в одной из украинских медиагрупп.



«По нашему опыту украинские телеканалы берут права на один-два года, реже на три. Как правило, бóльший срок нужен в случаях, когда есть затраты на адаптацию контента с иностранного языка или телеканал уверен, что контент будет актуален такой долгий срок. В наших реалиях, с постоянно меняющимся рынком, это часто нецелесообразно», — говорит собеседница «НД» на условиях анонимности.



Она поясняет, что долгосрочные права стоят дороже. «Поэтому это должен быть очень уникальный и эксклюзивный контент, который с большой вероятностью будет долго приносить прибыль», — подчеркивает медиаменеджер.



Исходя из опыта, собеседница отметила, что на международном рынке часто сталкивается с закупками прав больше чем на 2-3 года, но вот срок 7-10 лет даже там встречается не так часто.



«На такой длительный срок телеканалы чаще всего покупают права на какие-то очень знаковые фильмы, блокбастеры голливудских компаний, причем они выкупаются эксклюзивно на шесть, семь, возможно, даже десять лет», — указала в разговоре с «Новостями Донбасса» Вера Ельчик, нынешняя заместительница директора по вопросам планирования эфира «Мультимедийной платформы иновещания Украины».



Она отметила, что закупку на 10 лет в своей практике не встречала, но допускает, что такое может быть.



«Лично с чем сталкивалась — фильмы с Адриано Челентано, на определенной территории он действительно выкуплены на года вперед. Нашему телеканалу предлагали, например, рассмотреть покупку аж с 2024 года: текущие контракты закрываются, и мы можем только об этом начать говорить. То есть, на длительный срок закупается то, что не потеряет своей актуальности, скажем, и через двадцать лет», — поделилась представительница «МПИУ».



Бюро канала «Дом» в Краматорске. Фото вещателя

Одним из важнейших критериев при закупке контента является его актуальность, пояснила «НД» руководительница профильного отдела в одной из медиагрупп. «Чаще всего мы стараемся искать универсальный контент, который с годами не теряем актуальность. Исключение — новостной контент, политические шоу, освещение культурных событий и так далее. У последнего вида, как правило, срок годности короткий», — подчеркнула она.



Но вот почему-то руководство «Мультимедийной платформы иновещания Украины» времен президента Порошенко делало все наоборот, закупая на 10 лет программы, в которых «в моменте» обсуждаются политические события страны.



«Но мы же понимаем, что довольно странно покупать с правами на год, и, уж тем более, на десять лет, контент, содержащий слова: "В этом году Украина впервые...", "На этой неделе в топ-чарте…", "В этом году была принята земельная реформа", а мы вынуждены это показывать в 2028 году, например. Но реформа же принята не в 28-м? Словом, речь идет о четких маркерах, привязанных к датам. Нельзя ставить в эфир топ-песен пятилетней давности, и ожидать, что мы убедим аудиторию в том, что актуальная на тот момент песня и сегодня вошла в топ-чарт», — сетует в беседе с «Новостями Донбасса» нынешний директор «МПИУ» Юлия Островская.



Юлия Островская. Фото: канал «Дом»

Аукцион невиданной щедрости



А была ли стоимость закупки передач у «Пятого» и «Эспрессо» оправданной? В течение 2017-2019 годов оба вещателя получили более трех миллионов гривен каждый — это деньги из госбюджета Украины.



«Условия ценообразования зависят от объема прав, их эксклюзивности или нет, сроков лицензии, закупаемого пакета часов (чем больше, тем дешевле, как правило), качества самого контента, его новизны и уникальности. Кроме этого, есть средняя рыночная цена за каждый вид прав. Также на стоимость влияет тип компании-закупщика: это общенациональный канал или региональный, его аудитория и бюджет», — пояснила «НД» представительница одной из украинских медиагрупп.



Если бы предыдущее руководство МПИУ приняло решение купить эти передачи на год, то это стоило бы дешевле бюджету, и не выглядело бы так странно, подчеркивает Островская.



«Я понимаю, что стоимость контента диктуется рынком. Но при этом телеканал UATV свой собственный контент продавал за 560 гривен за час. Какой это был контент: например, программа об Иване Кожедубе, или о музее в Бердичеве. Информация в этих программах не устареет и вряд ли поменяется. Их можно было продавать дороже но не продавали, потому что такова рыночная стоимость. Столько на тот момент за них готовы были платить. И при этом покупать "Кино с Яниной Соколовой" по 12 тысяч за 20 минут — просто потому что права на десять лет? А зачем на десять лет? Купили по две тысячи, но на год, через год купили новые выпуски», — поясняет «НД» гендиректор иновещателя.



Островская указала, что предшественниками был закуплен контент на украинском языке, а иновещание у «МПИУ» сейчас русскоязычное. «Соответственно, нам нужно продублировать контент на русский язык. Я понимаю, зачем адаптировать художественные фильмы. Но имеет ли смысл дублировать разговор Янины Соколовой о фильме пятилетней давности?» — задает риторический вопрос руководительница «МПИУ».



Поэтому, поясняет она, нынешнее руководство госвещателя издало приказ о том, что на данный момент это неуместно.



Фото: канал «Дом»

«Но дело в том, что на это потрачены бюджетные средства, и чем ситуация может обернуться для нас, я тоже не знаю, — указала Островская. — Мы будем отправлять запросы в ряд контролирующих органов, способных дать ответ на вопрос о том, что делать в ситуации, когда человек, контракт которого был до 2021 года, принял решение, действующее до 2028 года».



По ее словам, если бы это были бесплатные лицензионные договоры, согласно которым UATV или «Дом» может показывать контент на свое усмотрение, то вопросов бы не было. «Но ведь здесь выбран путь десяти лет и мультипоказа. И увеличение стоимости контента вызвано именно мультипоказом и десятью годами, в течение которых мы должны показывать это много раз, чтобы оправдать перед налогоплательщиками такие огромные траты», — резюмировала гендиректор ГП «МПИУ».