Когда перестанут стрелять? Кравчук ответил на вопросы жителей Донецка

Глава делегации на переговорах по Донбассу ответил на вопросы дончан. Фото: Depositphotos

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбасса Леонид Кравчук ответил на вопросы жителей Донецка. Это произошло в программе российского госканала RT.



Вопросы задавали жители прифронтового поселка Октябрьский на окраине Донецка, который сильно пострадал за время боевых действий. Кравчук общался с ними по видеосвязи, модератором выступила корреспондентка российского канала. «Новости Донбасса» собрали главное из этого разговора.

Ольга: Уже настолько мы устали от этих бомбежек, от этого кошмара. Очень прошу вас разберитесь, помогите нам закончить эту войну. Мы устали. Ведь мы жители Украины - у нас украинское гражданство. Донбасс устал от бомбежек. Я хочу спросить у вас, когда закончится этот кошмар?



Кравчук: Есть только один путь: президент России и президент Украины принимают решение встретиться по Донбассу. Президент России говорит: «Я могу встретиться с президентом Украины, но вопросы Донбасса я обсуждать с ним никогда не буду». Но мы понимаем, что политику в данном случае строят не ОРДЛО, а политику строит президент РФ Владимир Путин и Кремль. Если они встретятся и создадут основу для дальнейшего движения вперед, то дальше все стороны — и российская, и украинская, и жители Донбасса — будут идти по пути прекращения войны.



Ольга: Я не могу понять, какое отношение Владимир Путин имеет к Донбассу? У нас здесь нет никого из России. Мы сами здесь живем и страдаем от этого ужаса, который происходит. Вы меня простите я еще раз извиняюсь. И еще скажите, пожалуйста, вот у нас же люди не могут проезжать на подконтрольную Киеву территорию для того чтобы получить пенсии. Здесь выделили людям [какие-то деньги] — они могут как-то существовать. Но люди заработали пенсии, работая в Украине, но получить их они не могут. Когда этот вопрос будет решен, чтобы люди свободно могли заезжать и получать свои деньги?



Кравчук: Все пропускные пункты в том числе и два таких проблемных, как КПВВ «Счастье» и «Золотое». Они построены по-современному: там можно на месте получить все справки, в том числе и касающиеся пенсий. Но почему-то создаются искусственно препятствия, чтобы эти пункты не работали. Я много раз выступал на заседания Трехсторонней контактной группы. Говорю: «Давайте не будем цепляться за детали кроме. Давайте мы откроем КПВВ, пусть люди спокойно приходят и решают свои важные вопросы».



Корреспондентка RT: А вообще, зачем эта экономическая блокада, почему люди должны выезжать куда-то? Может быть, вернут людям пенсии, если это Украина?



Кравчук: Сегодня я получил документы — просто сердце кровью обливается. Украинские солдаты погибли, их просто расстреляли из тяжелых минометов 82-го калибра. Они что, сами себя расстреливают?



Ольга: Леонид Макарович, я вам могу одно сказать. У нас гибнут маленькие дети, у нас гибнут старики. У нас точно так же столько погибших молодых которые могли бы иметь своих детей. Но это уже не родившиеся дети. Буквально вчера были обстрелы: Старомихайловка, Спартак, аэропорт. Вчера бомбили очень страшно - люди сидели в подвалах. У нас опять погиб мужчина. У нас гибнут не солдаты, а мирные люди.



Кравчук: Я не буду говорить, какие-то радужные вещи, но, на мой взгляд, уже начались какие-то шаги: заседала рабочая группа по безопасности. Хотят усилить механизм контроля за прекращением огня. Если мы в эту среду, 28 апреля, примем это решение, как дополнение за контролем за прекращением огня, то мы сделаем первый очень важный шаг — чтобы перестать стрелять и убивать. Но, поверьте мне, пока стреляют постоянно. И не только с украинской стороны. Есть миссия ОБСЕ — они очень объективные люди — они фиксируют и на каждом заседании говорят: «Стреляют с двух сторон». Поэтому, где больше, а где меньше, соревноваться не будем. Когда мы решим эту проблему прекращения огня, мы пойдем дальше.

Александр: Я отец троих детей... Вы помните случай в 2014 году5 ноября? На территории школы №63 дети пошли играть в футбол и начался обстрел. Живу уже седьмой год с этим: не могу никак привыкнуть, что нет больше моего ребенка. В общем, живем, как говорится, на пороховой бочке. Леонид Макарович, можете ответить на вопрос, когда все это закончится?



Кравчук: Я встречался с президентом и не было такого случая, чтобы он сказал, что не хочет мира. Его программа, с которой он шел на выборы, — главная тема была обеспечить мир на Донбассе и он придерживается этого. Но не одна же Украина виновата в том, что произошло: украинских войск на территории России нет. Войска и оружие российские на территории, которую не контролирует Украина, есть. И убийства происходят и с той, и с той стороны. <...>А всего убито уже 13 тысяч украинских людей. И когда я встречаюсь с матерями, женами, детьми — они не могут понять, как и вы сейчас говорите, зачем убивают людей? Я господину Грызлову говорю: «давайте встретимся, давайте пусть встречаются на высшем уровне и примут решение прекратить огонь на Донбассе и прекратить войну». Когда мы прекратим войну, мы сможем решать вопросы, которые касаются людей. Я понимаю, что нельзя сравнивать Донбасс со Львовской областью. История сложилась так, но это вовсе не означает, что, если мы разные, то мы должны воевать. Надо договариваться.

Наталья: Леонид Макарович, почему именно во время Майдана все это обрушилось на Донбасс? Почему не на западную Украину почему именно мы так неугодные Киеву? У меня два дома разрушены. Внука забирали в реанимацию - у него судороги были от испуга. Чем вам не угодил Донбасс? Проще, наверное, с американцами дружить нежели с Донбассом?



Кравчук: Вы были на Майдане?



Наталья: Нет конечно.



Кравчук: А я был. Я не идеализирую Майдан, но когда начались события на Майдане, там были только молодые люди. И они поднялись на протест — о Донбассе речи не шло. Донбасс отреагировал сам на то, что произошло в Киеве. Люди Донбасса, не все конечно, но часть людей <...>начали ставить вопрос: «Мы должны отделиться от Украины». Не пытаться найти общую точку. Начались сказки о «бандеровцах». И поэтому начались эти конфликты. Давайте спрошу: вы хотите войны?Наталья: Нет конечно.



Кравчук: Я, поверьте мне, тоже не хочу. Потому что я пережил три оккупации и две войны. Я лично знаю, что такое война. И таких людей много для того, чтобы мы сказали: «Войне — нет». Если мы начнем это все понимать, а не будем искать виноватых. А если будем искать виноватых, то не сможем говорить о завтрашнем дне.



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