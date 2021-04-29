«Протогосударство без выхода к морю»: 7 лет абсурда «ЛНР»

Женщина с российским флагом в Луганске, 14 сентября 2014 года / Фото: Darko Vojinovic / AP

27 апреля исполнилось семь лет с тех пор, как в 2014 году люди, захватившие здание областного управления Службы безопасности Украины, провозгласили создание «Луганской народной республики», говорится в статье hromadske.



Английская Википедия дает определение «ЛНР» как «протогосударства без выхода к морю». И за эти семь лет оно подарило миру немало абсурда.



«ЛНР» списала «конституцию»



«Конституции» «ЛНР» и «ДНР» практически идентичны. Более того, около половины текста обоих «основных законов» были списаны с «конституции Республики Крым», принятой после его аннексии Россией.



В качестве иллюстрации того, как они писались и как менялись, посмотрим на статью 4.1. На момент принятия этих «документов» она была абсолютно идентичной в «конституциях» «Республики Крым», «ДНР» и «ЛНР»: «Социальная политика направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, народное благосостояние, доступность основных материальных и духовных благ».



Первая половина этой статьи была списана с Конституции России (ст. 7), а вторая – с Конституции Чувашии (тоже ст. 7).



Однако позже в этой статье «конституции ЛНР» появилось одно дополнительное слово – «моральных [благ]». Хотя ни в одной из поправок к «Конституции» о внесении дополнений в эту статью не говорилось.



Но были и изначальные различия. Скажем, законодательный орган «ЛНР» назывался «Верховным Советом», а «ДНР» – «Народным Советом». Впоследствии оба «органа власти» синхронизировались, и стали называться «народными».



Почти сиамские близнецы



«ЛНР» и «ДНР» не без оснований воспринимаются в Украине как сиамские близнецы. Однако есть у них и существенные различия. Особенно ярко это проявляется во время эпидемии коронавируса.



Сейчас между «республиками» отсутствует любое сообщение, поэтому попасть из Донецка в Луганск можно разве что через Россию. Если «ДНР» максимально усложнила передвижение людей через линию разграничения в Украину, то «ЛНР» лишь несколько его ограничила. Так, за прошедшую неделю, движение через линию разграничения в Луганской области было в 30(!) раз интенсивнее, чем в Донецкой.

Представитель «ДНР» Денис Пушилин (слева) и представитель «ЛНР» Владислав Дейнего (справа) после переговоров в Минске, Беларусь, 8 сентября 2015 года / Фото: AP

Трехсторонняя контактная группа с непризнанными участниками



Трехстороннюю контактную группу по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) в России и «Л-ДНР» называют просто «контактной». Таким образом Россию пытаются представить посредником, а сепаратистов наделить статусом стороны переговоров. Формулировка «Трехсторонняя контактная группа» их лишает такого статуса автоматически, ведь три стороны – это ОБСЕ как посредник и Украина с Россией как стороны конфликта.



Так или иначе, во всех рабочих группах ТКГ у боевиков есть свои представители, и говорят действительно преимущественно они, а не Россия. И наиболее колоритные участники ТКГ представляют как раз «ЛНР».



Скажем, Родион Мирошник сейчас представляет «республику» в политической подгруппе. До 2014-го он возглавлял Луганскую областную телерадиокомпанию. В отличие от других представителей боевиков в ТКГ, он не занимает в «ЛНР» никаких должностей и позиционирует себя как политолог.



Двое «переговорщиков», Владислав Дейнего и Ольга Кобцева, в августе 2019-го посетили подконтрольную Украине территорию в Станице Луганской. Там они поспорили с главой Станично-Луганской райгосадминистрации Юрием Золкиным о том, где проходит линия разграничения, и оттолкнули оператора Пятого канала.



Два путча и две смерти лидеров «ЛНР»



Два первых главаря «ЛНР» – Валерий Болотов и Игорь Плотницкий – покинули свои должности в результате мятежа. Валерия Болотова устранил тогдашний «министр обороны ЛНР» Игорь Плотницкий. Позже самого Плотницкого в результате переворота сверг «министр госбезопасности» Леонид Пасечник. Причем оба раза отставки Болотова и Плотницкого официально объяснялись состоянием здоровья – по лучшим советским традициям.



46-летний Болотов умер от сердечного приступа в 2017 году в Москве. Его жена подозревала, что Болотова отравили. 56-летний Игорь Плотницкий то ли бежал в Россию, то ли был туда принудительно вывезен. О его дальнейшей судьбе ничего достоверно неизвестно. Однако некоторые боевики утверждали, что его посадили за решетку за растрату российских денег.



Впрочем, первому главе «ЛНР» не повезло еще больше. Геннадий Цыпкалов в 2014-м пять дней был и.о. «главы ЛНР» и четыре месяца – «премьер-министром ЛНР». В 2016-м его задержали за – вы не поверите – попытку государственного переворота. Через несколько дней его нашли повешенным в тюремной камере.

Символика Советского Союза и флаг России, нарисованные у ворот телекомпании в Луганске, 27 октября 2015 года / Фото: Max Black/AP

Советская символика «республик»



«ЛНР» и «ДНР» создают себе различные визуальные образы.



Если пророссийские боевики в Донецке пытаются максимально приблизиться к соседнему государству – паспорта, флаги и гербы «ДНР» и России очень похожи. И даже гимн «ДНР» – фактически вариация на тему российского. Сравните первые строки припева: «Славься, Отечество наше свободное» в гимне России, и «Славься, Республика наша народная» в гимне «ДНР».



А вот «ЛНР» активно апеллирует к советской эстетике. Ее герб напоминает герб советской республики (некоторые элементы, впрочем, можно трактовать не по законам геральдики, а по «понятиям» уголовного мира). Гимн начинается словами «Над тобою победы знамена», которые являются отсылкой к победе Советского Союза во Второй мировой, ставшей одним из столпов идеологии «русского мира».



Большинство сайтов «органов власти ЛНР» размещены в домене .su, который в 1990-м выделили для Советского Союза. Обычно домены для стран, прекративших существование, тоже закрываются (так было, например, с доменом Югославии .yu). СССР распался еще в 1991-м, однако домен используется до сих пор.



«Новые русские»



«ЛНР», как и «ДНР», постепенно становятся Россией. Москва признает свидетельства о рождении, аттестаты, дипломы и даже паспорта, выданные в «республиках». Но самое важное, что Россия активно раздает жителям «Л/ДНР» собственные паспорта.



Так, российские паспорта получили 205 тысяч жителей «ЛНР». Паспорта самой «республики» – более 600 тысяч. Вероятно, это более половины жителей оккупированной части Луганской области (местные «органы статистики» сообщают о 1,4 миллиона жителей, однако реальная численность населения значительно меньше).



Как утверждает заместитель председателя комитета Государственной думы России Виктор Водолацкий, в «ЛНР» и «ДНР» проживают 538 тысяч граждан России, а к концу года эта цифра достигнет 1 миллиона.



Как следствие, «новые русские» становятся не только непритязательной к условиям труда и размерам зарплат рабочей силой, но и неразборчивыми избирателями. Так, за поправки в Конституцию России (которые обнулили все четыре президентских срока Владимира Путина), избиратели из «ЛНР» голосовали на отведенных для них участках в четырех городах Ростовской области. Для этого их туда централизованно подвозили.



Регулярно возникает идея об открытии избирательных участков в самих «республиках».



За кого болеть в матче сборной «ЛНР» и Седьмой российской военной базы?



Да, на временно оккупированной территории существует футбол, и он даже немного профессиональнее, чем дворовый. По крайней мере, Украинская ассоциация футбола сначала насчитала, а затем дисквалифицировала 26 украинских футболистов за участие в сборных «ЛНР» и «ДНР».



Существуют в «Л/ДНР» и свои футбольные чемпионаты, а также международные соревнования, в которых принимают участие местные клубы.



Последнее из таких состязаний – «Лига братских народов», которая проходила в декабре 2020-го в Сухуми (самопровозглашенная республика Абхазия). В турнире приняли участие три команды из Абхазии, «Восток-уголь» из «ЛНР» и команда «Патриот», которая состояла из солдат и офицеров 7-й российской военной базы, базирующейся в Абхазии (в итоге они заняли на турнире последнее, пятое место).



«Восток-уголь» стал победителем этих соревнований. Команда, в частности, победила российских военных со счетом 2:7. А за кого болели бы в этом матче вы?