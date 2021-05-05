Ковид-диссиденты на Донбассе: Кто они?

22 апреля житель Мариуполя Иосиф Ломтадзе с топором пришел в супермаркет. Угрожая кассирам и посетителям, он трощил все вокруг и кричал. С ним была его жена. Видео снимал несовершеннолетний сын. В тот же день полиция задержала Иосифа. Оказалось, инцидент произошел из-за того, что его жену с детьми в супермаркете отказались обслуживать без маски.



«Я утверждала, что ее (кассирши, — ред.) требования незаконны, требовала, чтобы она назвала статью Кодекса Украины, где написано, что мы обязаны носить маски, тем более наши дети, в мой адрес посыпались оскорбления, со стороны персонала АТБ и покупателей. Я являюсь аллергическим астматиком, поэтому по медицинским показаниям маску не ношу», — говорит Юлия, жена задержанного.





В социальных сетях Иосиф много пишет о своей любви к теске Сталину, ругает власть, называет коронавирус «лже-вирусом», а вакцинацию «лже-вакцинацией».



Так называемые ковид-диссиденты есть в Мариуполе, Украине и во всем мире. Кто-то полностью отрицает существование коронавируса, другие считают его обычным гриппом, хотя исследования показывают, что ковид — более опасное заболевание.



Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что параллельно с пандемией нужно бороться с инфодемией.



Исследования показывают, что некоторые украинцы верят в разные конспирологические теории по поводу коронавируса. Так, по данным Харьковского института социальных исследований, около 4% считают эпидемию выдуманной. А каждый третий респондент категорически не доверяет вакцинации. 10% считают, что вакцинация — это скрытая чипизация населения.



Психолог говорит, конспирологические мысли у людей появляются из-за страха неопределенности.



«У человека нет полной картины, он не понимает всех аспектов, которые происходят, и для этого он находит самое простое, как можно объяснить. Чаще всего это теории заговора. Человеку очень тяжело принимать и осознавать то, что мир устроен немножко спонтанно, немного сложнее чем хотелось бы. И не всем можно управлять», — поясняет психологиня Оксана Смирнова.



В Украине антиковидное движение — неоднородное. Есть одиночки, которые просто постят свое недовольство в соцсетях, а есть сообщества ковид-диссидентов, объединившиеся вокруг блогеров, которые высказываются против карантина, масок и так называемого «чипирования». Яркий представитель Сергей Микитен. Он инициатор движения — «Стоп Фейк Пандемия», его участники устраивают митинги и автопробеги против масочного режима и карантинных мер.



Блогер Кирилл Стремоусов — еще один активный участник движения ковид-диссидентов. Он объединил вокруг себя последователей со всей Украины и создал проект «Журналисты Стремоусова». Они снимают видео про карантинные меры с собственными комментариями.



В Донецкой области представительница движения ковид-дисидентов Виктория Шилова даже баллотировалась в промежуточных выборах в Верховную Раду в Покровске. Массовые антиковидные протесты проходят по всему миру.



Отказ от соблюдения карантинных мер, ношения маски и в целом от вакцинации — такие действия могут быть опасны для общества, говорит психолог.



«В отношении ковида опасность в том, что есть родители, которые отказываются делать прививки и вакцинировать детей. Эти люди могут нести угрозу, потому что потенциально каждый из нас может где-то заразиться, а потом разносить без масок дальше в общественных местах вирусы», — считает Оксана Смирнова.



Уже более 2 миллионов украинцев переболели коронавирусом. Более 44 тысяч человек — умерли. В Донецкой области переболели почти 80 тысяч, 1700 смертей. В Мариуполе сейчас на лечении 2500 тысячи человек. Многие находятся в больницах, если болезнь проходит с осложнениями.



Врачи говорят, соблюдение карантинных норм, масочный режим помогут снизить волну заражения и предотвратить смерти людей.



«Это дело каждого пациента — соблюдать масочный режим, мыть руки. И если человек с симптомами заболевания, он не должен ходить и заражать окружающих. Потому что это чревато, у кого-то могут быть пожилые родители с сопутствующими патологиями и это все может заканчиваться летально», — предупреждает участковый терапевт Алла Томенко.



Вакцинация — единственный способ побороть пандемию, говорят ученые и врачи.



«Население должно провакцинироваться, если это произойдет, будет защита у всех жителей и мы не войдем в следующие этапы коронавирусной инфекции. Потому что в Мариуполе масочный режим тоже особо не соблюдается, дистанция не соблюдается, вакцинация — это единственный выход из того, чтобы предотвратить распространение этой инфекции», — говорит директорка поликлиники №5 Мариуполя Ольга Генова.



Ковид-диссиденты выступают против вакцинации, считают, что вакцина может убить человека или чипировать его для дальнейшего порабощения. Создаются целые исследования на эту тему, вокруг возникает сеть конспирологических теорий. Аргументам и статистике заражений и смертей они не верят. Часто призывают к незаконным деструктивным действиям.



«Переубедить таких людей практически нереально, вы можете приводить статистику, реальные доводы, рассказывать факты, показывать. Но теории заговора обычно не противоречат фактам, они их продолжают, подкрепляют. Это какие-то моменты, которые просто объясняют с другой стороны то, что нам дает официальная версия. Человека не переубедишь, он найдет другое объяснение, найдет чем подкрепить, и вот это мышление связано с картиной мира, которая формируется в течение всей жизни», — говорит психологиня Ольга Смирнова.



Но в СМИ все чаще появляются интервью ковид-диссидентов, которые поменяли свою точку зрения. К несчастью, нередко в реальности такие люди убеждаются на собственном горьком опыте, когда их родственники или друзья переносят болезнь в тяжелой форме или того хуже умирают от осложнений.



В то же время государство и общество должны совместно распространять правдивую информацию про пандемию и вакцинацию, опираясь на научные исследования. Не отворачиваться от людей, которые отрицают опасность и реальность пандемии, стараться помочь им. Таким образом, антинаучные конспирологические теории будут иметь меньше шансов поселиться в головах людей.



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