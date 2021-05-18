Донецк при «ДНР»: 7 лет неопределенности и упадка

Донецк весной 2014 года. Фото: Сергей Ваганов / Новости Донбасса

11 мая в неподконтрольном украинской власти Донецке группировка «ДНР» устроила пафосное празднование «Дня республики» в честь 7-й годовщины незаконного «референдума». Несмотря на пандемию коронавируса, состоялось массовое шествие работников бюджетной сферы с флагами и транспарантами. Главным визитером стал зампредседателя Совета Федерации России — Андрей Турчак. Также присутствовали лидеры других непризнанных территорий — «ЛНР», Южной Осетии, Абхазии.



Ставленники Кремля 7 лет назад устроили незаконный «референдум». Активно использовалась пропаганда. Для того, чтобы заманить жителей на участки и пророссийские митинги, обещали процветание, независимость и вхождение в состав России. Жители неподконтрольного Донецка спустя 7 лет рассказали журналистам «Новостей Донбасса» о том, сбылись ли их ожидания.

Обманутые ожидания



«Минус в том, что нас еще не до конца признали и мы очень ждем интеграцию с РФ. Все остальное — плюсы. Почему не присоединили — думаю, это большая политика», — говорит дончанка.



«Плюсы во всем, это мой родной город, я душой русская. Почему Россия не признает нас? Еще время не пришло, наверное, я так думаю», — сказала другая жительница города.



«По поводу оправданий… как сказать. Культурных — да. По поводу материальных, ну, в принципе, думаю да. Если человек не сидит на месте двигается, то должно получаться», — поделился своим мнением дончанин.

Шествие в Донецке 11 мая 2021 года. Фото: ДАН

Еще одна молодая жительница Донецка рассказала, что недавно вернулась туда с подконтрольной территории Украины. «Почему? Просто потому, что я сделала свой выбор», — ответила она.



7 лет назад проводя псевдореферендум, российская пропаганда пыталась показать, что жители Донбасса хотят отделиться от Украины. Для его проведения не было ни наблюдателей, не защищенных бюллетеней, ни необходимого количества участков, ни законодательной базы. Позже Россия использовала его для оправдания своего вмешательства во внутренние дела Украины.

«Референдум» в Донецке 11 мая 2014 года. Фото: Сергей Ваганов / Новости Донбасса

Журналист Андрей Дихтяренко считает, что произошедшее 11 мая 2014 года привело к последствиям, о которых сейчас все сожалеют.



«К огромному сожалению, я более чем уверен всех жителей Донбасса — и пророссийских и проукраинских, — которые явно не получили то, чего хотели. Создались эти два псевдообразования, между которыми сейчас стоят границы, блокпосты. Из Луганска нельзя проехать в Донецк и обратно — это фактически то, что стало результатом вот этого так называемого референдума», — говорит Дихтяренко.



Экономический балласт и «новые донецкие» олигархи



Аналитик Донецкого института информации Виталий Сизов подчеркивает, что «Л-ДНР» стали экономическим грузом для России, и живут они только за счет распределения поступающих из РФ финансовых потоков.



«Эти территории экономически не самоокупаемые, эти люди абсолютно не самостоятельные, поэтому их роль — это роль сначала распределителей гуманитарной помощи, а теперь распределителей помощи РФ — содержания, которое выделяется на эти территории. То есть это по сути менеджерская управляющая организация, которая направляет финансовые потоки, идущие от России», — считает Сизов.



Спустя 7 лет, несмотря на амбициозные заявления главарей группировок «Л-ДНР», бюджетная и социальная сферы неподконтрольных территорий оказались на обеспечении России. Так, в украинском Минреинтеграции заявляют, что на содержание неподконтрольных Украине территорий Кремль из бюджета выделяет около двух миллиардов долларов в год.



«Они не в состоянии наполнить бюджет в необходимом размере этих территорий, они могут администрировать рынки, какие-то мелкие бизнесы, взимать с них определенную плату, но не более. Ни внешней торговлей они не занимаются, потому что чтобы экспортировать, надо применять какие-то "серые" схемы применять», — поясняет Виталий Сизов.

Шахтерам «ДНР» не платит по несколько месяцев

Последние соки выжимаются из металлургических предприятий, из угольных предприятий, экспортируется уголь и металл на территорию России. И дальше по каким-то перебитым документам возможно даже поступает за рубеж. Люди едят, продукты завозятся через территорию России, туда поступает и украинская даже продукция и белорусская. На этом делаются деньги», «Л-ДНР», — отмечает Андрей Дихтяренко.



Гарантированный доход получают работники бюджетной сферы, участники незаконных вооруженных формирований.



Из-за высокого уровня безработицы многие уезжают на заработки на подконтрольные Украине территории или в Россию. А вот что говорят о своем уровне жизни жители Донецка.



«К сожалению, существуют границы, а так как я представитель производителя швейного предприятия, к сожалению, из-за границ у нас есть определенные трудности», — говорит жительница Донецка.



«Все хорошо, но плохо с работой, конечно. То есть работа, то нет работы... Конечно, хотелось бы некоторых еще продвижений, но я думаю, каждый нормальный человек понимает, что пока блокада, пока все это нас окружает, нам невозможно нормальную жизнь до сих пор построить», — ответили другие дончане.



В 2014 году также одним из лозунгов была деолигархизация региона. Но на место одних олигархов пришли другие. «Внешторгосервис», который якобы призван администрировать ряд промышленных предприятий на неподконтрольном Донбассе, по факту продает в Россию по дешевой цене уголь и металл. А управляет процессом сбежавший в Москву вслед за Януковичем украинский олигарх Сергей Курченко.

Сбежавший в Россию Сергей Курченко

«Боевики "ДНР" и "ЛНР" очень долго не хотели видеть Курченко, потому что им фактически вместе с Курченко навязывали схему, когда они полностью теряли контроль над этим бизнесом, по экспорту угля и металла в Россию. Потихоньку Россия навязала ту схему "Внешторгсервиса", которая привела на мой взгляд к полному упадку, потому что Курченко хищнически грабил эти предприятия», — рассказал журналист Андрей Дихтяренко.

Свобода без свободы



Свое недовольство сложившейся ситуацией жители оккупированных территорий стараются не показывать. Ведь свободы слова в так называемых «свободных республиках» нет.



«Там это уже даже не свобода слова под угрозой, а свобода высказываний, свобода мысли, свобода как-то себя выражать. Объединяться в какие-то инициативы, которые не подконтрольны власти — все это потенциально наказуемо», — отмечает аналитик Донецкого института информации Виталий Сизов.

«ДНР» разрешает только «официальные» массовые собрания

На неподконтрольных территориях работает мощная пропаганда,.Но несмотря на это даже сторонники «Л-ДНР» признают, что в прошлом локомотив украинской экономики Донбасс — сейчас в упадке. Массовая выдача российских паспортов лишь ускоряет процесс выезда трудоспособного населения. Речь о развитии не идет, на повестке дня — вопрос выживания.