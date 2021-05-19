Движение Украины в ЕС: Прогресс или бег на месте?

2021 год должен стать знаковым на пути Украины в ЕС

В тот день, когда Украина передаст в Брюссель свою заявку на вступление в Евросоюз, Литва, Латвия и Польша будут готовы поддержать это решение. Это зафиксировано в серии подписанных двусторонних документов. Но дело не только в поддержке международных партнеров. У страны есть большое «домашнее задание» для кандидатства в члены ЕС. В теме разбирались «Новости Донбасса».



Почему двери в ЕС пока закрыты



Первую совместную декларацию Украина подписала с Литвой. Но сразу же появилась информация о том, что этот документ является частью более масштабного процесса. Вслед за Вильнюсом поддержать Киев согласились Варшава и Рига. В офисе президента говорят, что планируют провести кампанию по подписанию аналогичных деклараций и с другими государствами-членами ЕС. Но, по мнению экспертов, далеко не все настроены как Польша и страны Балтии.

Экс-глава МИД Украины (2014-2019) Павел Климкин считает, что работать только с теми, кто поддерживает Украину, – не имеет смысла.



«В конце концов успех – это работать с теми, кто на сегодня занимает осторожную позицию. Для меня например, голландцы, французы, итальянцы – вот это ключевые страны, с которыми мы должны очень последовательно работать. Естественно, немцы. Естественно, испанцы», – говорит Климкин.

Экс-глава МИД Павел Климкин

Вопросы, которые остаются ключевыми для европейцев, – судебная реформа, борьба с коррупцией и олигархами. Об этом говорили и в октябре прошлого года во время ежегодного саммита Украина-ЕС, и уже в феврале этого года во время Совета ассоциации.



«Критично – это судебная реформа, критично – это борьба с коррупцией. Критично, чтобы антикоррупционная инфраструктура эффективно и независимо работала. Критично – это деолигархизация, реформа СБУ», – перечислил Климкин.



Назрел пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС



Полноправное членство, безусловно, остается отдаленной перспективой с неопределенными сроками. Но в вопросах «сближения без вступления» 2021 год должен стать знаковым из-за запуска нескольких процессов: во-первых, пересмотра Соглашения об ассоциации с ЕС.



Директорка по научным работам Центра экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан отмечает, что Украина достаточно стойко проходит череду кризисов именно благодаря реформам, связанным с Соглашением об ассоциации с ЕС.



«На самом деле то, что экономика Украины достаточно быстро вышла из кризиса 2014 –2015 годов и начала расти, то, что у нас, несмотря на коронавирусный кризис, стабильная банковская система, и даже прошлый год мы прошли с достаточно низкой инфляцией, то, что у нас бюджет стал более эффективно тратиться и соответственно люди смогли получить индексации пенсий – это все во многом благодаря реформам, связанным с Соглашением об ассоциации», – говорит Мовчан.



Работу власти по имплементации текущей версии Соглашения об ассоциации с ЕС эксперты оценивают частично положительно, но есть и замечания.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Евросовета Шарль Мишель

«Процесс выполнения Соглашения был достаточно медленным, и сейчас в последний коронавирусный год скорость выполнения текущих заданий снизилась, но зато мы догоняли там, где мы отставали раньше. Двигается реформа присоединения к общей системе транзита ЕС, и вообще интеграция таможенных систем, сейчас очень важен цифровой рынок, он тоже активно двигается, энергетика», – пояснила экспертка.



Исполнительная директорка Украинского центра европейской политики Любовь Акуленко считает, что есть всего несколько секторов, в которых Украина показывает продвижение, остальное – тормозится.



«У нас буквально есть только несколько секторов, в которых мы очень хорошо работаем. По всем остальным – это очень сложная работа, потому что она требует и средств, и сильных специалистов, которых у нас не хватает. Между прочим, по энергетике приняли очень много законов, но сейчас вопрос в имплементации. Если раньше было все хорошо, то сейчас мы просто очень много директив тормозим, и почему-то это связано с Верховной Радой», – говорит Акуленко.



Переговоры о внесении корректив в Соглашение об ассоциации вели достаточно долго, и окончательно об этом условились во время саммита Украина–ЕС осенью 2020 года. В частности, Киев заинтересован пересмотреть его в части торговли товарами и взаимных квот. Но не только.



«Соглашение – оно динамическое, оно предусматривает, что Украина будет поддерживать определенный уровень гармонизации с нормами ЕС, уже на сегодняшний день очень многие нормативные акты, которые записаны в приложении к Соглашению, – устарели», – комментирует Вероника Мовчан.



«Промышленный безвиз» – мечты или реальность?



Украина ведет переговоры о предоставлении так называемого «промышленного безвиза». Когда наша продукция будет маркироваться по европейским правилам, а сертификаты соответствия на нее будут признаваться в странах Европейского Союза без дополнительных испытаний. Но есть ли уже в Украине предприятия, которым этот безвиз нужен?



По словам директорки по научным работам Центра экономических исследований и политических консультаций, такие предприятия есть.



«Украина сейчас везет эти товары в ЕС, в общем объеме экспорта это пока небольшая часть, это 5 % общего экспорта, но если посмотреть вообще экспорт этих товаров из Украины в мир, то в ЕС везется 41% – это самая большая часть. Поэтому если бы мы выбирали, для каких стран нам в первую очередь нужен "промышленный безвиз", это был бы тоже Европейский Союз», – анализирует Вероника Мовчан.



Пока переговоры ведутся только о трех категориях товаров, но в дальнейшем постепенно список планируют расширять.



Переходить на евростандарты – дорого



Киев также рассчитывает на завершение процедур подписания соглашения с ЕС о совместном авиационном пространстве в первой половине этого года. Кроме того, Украина первой из стран вне Евросоюза хочет присоединиться к реализации Зеленого курса ЕС, что будет означать тесную координацию политик для противодействия климатическим изменениям.



Приоритет ЕС – «чистые» технологии

Исполнительная директорка аналитического центра «Украинский центр европейской политики» Любовь Акуленко отмечает, что это дорого обходится предприятиям.



«Я видела, что есть уже обращения предприятий, что им дорого внедрять эти стандарты "чистые" у себя на производстве, но я считаю, что у нас другого выхода нет. Потому что это касается всех нас, мы дышим этим воздухом, мы пьем воду. Но нужно искать компромисс и помогать предприятиям искать средства на все это оборудование», – считает экспертка.



Поддержка ЕС на региональном уровне



Европейский Союз продолжает при этом поддержку Украины. С 2014 года было выделено 16,5 млрд евро финансовой помощи в виде грантов и займов. При этом для имплементации реформ ЕС предоставляет не только финансовую помощь. Особое внимание уделяется восточным регионам. Один из примеров: в Мариуполе осенью прошлого года открылся офис Консультативной миссии ЕС.

Офис Консультативной миссии ЕС в Мариуполе

Руководитель представительства в Мариуполе Мартин Кулишек объясняет, что деятельность их офиса распространяется на всю Донецкую область. Миссия в целом предоставляет консультации и поддержку при разработке законопроектов, стратегий, сотрудничает с полицией, вузами, таможенной службой. В их фокусе – обучение и тренинги. Так для Донецкого юридического университета, который переместился с неподконтрольной территории, была разработана учебная программа по взаимодействию правоохранителей с громадой.



Кроме того предоставляется и техническая помощь. Так, например, в марте было передано оборудование стоимостью более 600 тыс. евро для полиции Донецкой области.



«Миссия предоставляет поддержку украинским государственным органам для того чтобы достичь эффективного и подотчетного сектора гражданской безопасности. Штаб-квартира миссии находится в Киеве, но также мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы деятельность миссии была эффективной, необходимо иметь представительства в регионах Украины», – подчеркивает руководитель регионального представительства Консультативной миссии ЕС в Мариуполе.



Осенний экзамен



Одно из главных событий, по итогам которого ежегодно оценивают успешность украинской трансформации, – саммит Украина-ЕС. В 2020 году его перенесли из-за пандемии, но тем не менее провели, и его итоги были обнадеживающими. Саммит–2021 из-за коронавируса, скорее всего, также состоится уже осенью, а значит, у Киева в запасе почти полгода, чтобы продемонстрировать реальный прогресс во всех сферах, но в первую очередь – в антикоррупционной и судебной реформах.