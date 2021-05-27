«Бесхозное». Чье жилье отберут в Донецке?

Из Донецка и других неподконтрольных городов Донецкой области масса людей бежали от войны, покидая свое жилье. И часть этого жилья к сегодняшнему дню незаконно отобрана у переселенцев. В нее в дальнейшем незаконные группировки могут повторно заселять людей. Такая же потенциальная участь может ждать и имущество луганчанина Андрея, который уже 7 лет живет в Киеве.

«Я был вынужден не уехать, а бежать от “русского мира”, который захлестнул Луганск. У меня осталось там 5 квартир. Недвижимость, не отжали, но все квартиры разворованы, мебель вывезли, они закрытые, пустые. Машина где-то в Донецке катается, мне знакомые предлагали приехать в Луганск написать заявление об угоне, в Украине она в розыске официально», – говорит переселенец из Луганска Андрей Чудовский.



Если еще в начале оккупации части Донбасса сепаратистские администрации «отжимали» имущество негласно, то с 2018 года они стараются максимально легализовать «приватизацию» бесхозной (по их мнению) недвижимости. Таковыми российские прокси называют пустующие в ОРДЛО квартиры переселенцев, за которые не оплачиваются коммунальные услуги.



«Имущество у нас отжали по факту, как только мы покинули территорию. То, что нас уже 7 лет пугают, что квартиры отберут, так у нас уже их отобрали: мы не можем ими пользоваться», – рассуждает Чудовский.



В апреле глава группировки «ДНР» Денис Пушилин издал так называемый «указ», которым постановил сепаратистским администрациям заниматься учетом и приемом такой недвижимости. Под его действие попадают: жилые дома, хозяйственные здания и сооружения, «имеющие признаки бесхозяйных вещей», а также земельные участки и иное имущество, оставшееся после умерших владельцев, которое не оформили наследники.



«Любые действия оккупационной администрации в отношении имущества, оставшегося на временно оккупированной территории, являются незаконными и неправомерными с точки зрения международного права», – подчеркивает адвокационная координаторка БФ «Право на защиту» Элина Шишкина.



Первые квартиры были показательно опечатаны уже в начале мая – в местном пропагандистском СМИ появилось соответствующее фото.



На бумажке указан номер телефона некой исполнительной службы, по которому нашему журналисту отказались представляться и о чем речь также поняли не сразу:



- Это исполнительная служба?

- Нет.

- Я увидел на двери что опечатано, мне соседи прислали фото и там номер исполнительной службы.

- Подождите, какая квартира?

- А вы кто?

- Сначала представьтесь, кто вы такой.

- Я хозяин квартиры.

- По какому адресу у вас квартира.

- Проспект Мира, 2.

- Нет к проспекту мира мы никакого отношения не имеем.



На появление собственника или наследника опечатанной недвижимости группировка «ДНР» дает 30 дней, позже оспорить решение можно будет только через так называемый «суд ДНР». А иначе, имущество перейдет в «собственность» оккупационной власти.



«Таким образом они эти квартиры будут раздавать местному населению, хотят поднять рейтинг незаконных формирований. У них есть целые открытые биржи, где они признают имущество бесхозным, а потом выставляют на открытые торги. Под это подходят не только квартиры это и гаражи, это и контейнеры людей на рынках, это и автомобили, которые остались на стоянках», – поясняет основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.



Более миллиона переселенцев покинули неподконтрольные территории и многих из них обеспокоила новость о незаконном изъятии имущества в ОРДЛО. Среди таких людей и семья Дмитрия, которая 6 лет назад переехала города Красный Луч в Ивано-Франковскую область.



«Мы жили в доме, который принадлежит мне и моей маме – он достался ей по наследству. Там жил мой старший брат, пока он был живой, он там жил. Он умер в прошлом году, мама поехала на похороны, потому что мне там нежелательно появляться, похоронила закрыла дом и вернулась обратно. Дом стоит пустой, там никто не живет. И продать мы его не можем, потому что как это все сделать, если территория неподконтрольная», – говорит переселенец Дмитрий.



Большинство людей, чьи квартиры сегодня на неподконтрольной территории находятся под ударом «национализации», не могут поехать в ОРДЛО из-за угрозы жизни. Кроме того, уже больше года незаконные вооруженные формирования блокируют работу КПВВ.



В украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта говорят, что тему защиты собственности ставят на повестку.



«Мы предпринимаем соответствующие шаги на уровне МИД, Трехсторонней контактной группы, нормандской четверки. Это будет сумма нот, и еще один трек, который сохранит или добавит санкции РФ», – рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.



В то же время Донецкая областная прокуратура призывает людей, у которых изъяли имущество на оккупированных территориях, сообщать об этих фактах, хотя бы на условиях анонимности.



Но по факту, изъятую недвижимость люди все равно смогут вернуть только после деоккупации территорий, ведь на сегодняшний день руки Украины в ОРДЛО связаны.



Ранее «Новости Донбасса» писали, что советуют правозащитники людям, у которых недвижимость осталась на той части Донбасса, которая пока остается под контролем пророссийских группировок.