Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Бесхозное». Чье жилье отберут в Донецке?

27 мая 2021, 16:00

«Бесхозное». Чье жилье отберут в Донецке?

Из Донецка и других неподконтрольных городов Донецкой области масса людей бежали от войны, покидая свое жилье. И часть этого жилья к сегодняшнему дню незаконно отобрана у переселенцев. В нее в дальнейшем незаконные группировки могут повторно заселять людей. Такая же потенциальная участь может ждать и имущество луганчанина Андрея, который уже 7 лет живет в Киеве. 

«Я был вынужден не уехать, а бежать от “русского мира”, который захлестнул Луганск. У меня осталось там 5 квартир. Недвижимость, не отжали, но все квартиры разворованы, мебель вывезли, они закрытые, пустые. Машина где-то в Донецке катается, мне знакомые предлагали приехать в Луганск написать заявление об угоне, в Украине она в розыске официально», – говорит переселенец из Луганска Андрей Чудовский.

Если еще в начале оккупации части Донбасса сепаратистские администрации «отжимали» имущество негласно, то с 2018 года они стараются максимально легализовать «приватизацию» бесхозной (по их мнению) недвижимости. Таковыми российские прокси называют пустующие в ОРДЛО квартиры переселенцев, за которые не оплачиваются коммунальные услуги.

«Имущество у нас отжали по факту, как только мы покинули территорию. То, что нас уже 7 лет пугают, что квартиры отберут, так у нас уже их отобрали: мы не можем ими пользоваться», – рассуждает Чудовский.

В апреле глава группировки «ДНР» Денис Пушилин издал так называемый «указ», которым постановил сепаратистским администрациям заниматься учетом и приемом такой недвижимости. Под его действие попадают: жилые дома, хозяйственные здания и сооружения, «имеющие признаки бесхозяйных вещей», а также земельные участки и иное имущество, оставшееся после умерших владельцев, которое не оформили наследники.

«Любые действия оккупационной администрации в отношении имущества, оставшегося на временно оккупированной территории, являются незаконными и неправомерными с точки зрения международного права», – подчеркивает адвокационная координаторка БФ «Право на защиту» Элина Шишкина.

Первые квартиры были показательно опечатаны уже в начале мая – в местном пропагандистском СМИ появилось соответствующее фото.

На бумажке указан номер телефона некой исполнительной службы, по которому нашему журналисту отказались представляться и о чем речь также поняли не сразу:

- Это исполнительная служба?

- Нет.

- Я увидел на двери что опечатано, мне соседи прислали фото и там номер исполнительной службы.

- Подождите, какая квартира?

- А вы кто?

- Сначала представьтесь, кто вы такой.

- Я хозяин квартиры.

- По какому адресу у вас квартира.

- Проспект Мира, 2.  

- Нет к проспекту мира мы никакого отношения не имеем.

На появление собственника или наследника опечатанной недвижимости группировка «ДНР» дает 30 дней, позже оспорить решение можно будет только через так называемый «суд ДНР». А иначе, имущество перейдет в «собственность» оккупационной власти.

«Таким образом они эти квартиры будут раздавать местному населению, хотят поднять рейтинг незаконных формирований. У них есть целые открытые биржи, где они признают имущество бесхозным, а потом выставляют на открытые торги. Под это подходят не только квартиры это и гаражи, это и контейнеры людей на рынках, это и автомобили, которые остались на стоянках», – поясняет основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.

Более миллиона переселенцев покинули неподконтрольные территории и многих из них обеспокоила новость о незаконном изъятии имущества в ОРДЛО. Среди таких людей и семья Дмитрия, которая 6 лет назад переехала города Красный Луч в Ивано-Франковскую область.

«Мы жили в доме, который принадлежит мне и моей маме – он достался ей по наследству. Там жил мой старший брат, пока он был живой, он там жил. Он умер в прошлом году, мама поехала на похороны, потому что мне там нежелательно появляться, похоронила закрыла дом и вернулась обратно. Дом стоит пустой, там никто не живет. И продать мы его не можем, потому что как это все сделать, если территория неподконтрольная», – говорит переселенец Дмитрий.

Большинство людей, чьи квартиры сегодня на неподконтрольной территории находятся под ударом «национализации», не могут поехать в ОРДЛО из-за угрозы жизни. Кроме того, уже больше года незаконные вооруженные формирования блокируют работу КПВВ.

В украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта говорят, что тему защиты собственности ставят на повестку.

«Мы предпринимаем соответствующие шаги на уровне МИД, Трехсторонней контактной группы, нормандской четверки. Это будет сумма нот, и еще один трек, который сохранит или добавит санкции РФ», – рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.  

В то же время Донецкая областная прокуратура призывает людей, у которых изъяли имущество на оккупированных территориях, сообщать об этих фактах, хотя бы на условиях анонимности.

Но по факту, изъятую недвижимость люди все равно смогут вернуть только после деоккупации территорий, ведь на сегодняшний день руки Украины в ОРДЛО связаны.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что советуют правозащитники людям, у которых недвижимость осталась на той части Донбасса, которая пока остается под контролем пророссийских группировок.

Еще по теме

Организации
ДНР
Прочее
недвижимость в Донецке

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:16
«ДНР» разрешила устроить праздник последнего звонка в донецких школах
15:35
Правозащитница рассказала, как доказать право собственности «национализированного» в ОРДЛО имущества
11:57
«ДНР» зарегистрировала 25 смертей и более 300 новых случаев заболевания ковидом
10:44
«ЛНР» заявила о 23 заболевших и двух умерших от COVID-19
10:02
«ДНР» 28 мая откроет свой пункт пропуска на один день
22:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 мая
20:42
«ЛНР» изменила правила въезда в ОРЛО через Станицу Луганскую: Подробности
11:06
В «Л-ДНР» рассказали о новых случаях заболевания коронавирусом
09:51
ОБСЕ зафиксировала повреждения четырех домов в Донецке
21:29
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 мая
20:16
«Члены запрещенных организаций»: «ДНР» не впустила двух иностранцев из миссии ЮНИСЕФ
18:00
«ДНР» приговорила своего боевика к 10 годам по обвинению в «шпионаже»
17:51
«ДНР» заявила о гибели мирного жителя на окраине Донецка
16:02
В Севастополе сорвали показ фильма «Ополченочка», снятого «ЛНР»
10:36
В ОРДЛО заявили о новых смертях среди заболевших коронавирусом
все новости
17:42
Штаб: 4 нарушения «тишины», убит военный. ВСУ стреляли в ответ
17:41
На Донетчине выплатят еще 5 млн гривен компенсации за разрушенное жилье
17:30
В Северодонецке не нашли взрывчатку, но детский праздник был испорчен
17:19
ЕС выделит 25,4 миллионов евро помощи пострадавшим от конфликта на Донбассе
16:48
Министры ЕС обсудят введение санкций против Беларуси
16:31
«Не Кравчуку решать»: Лавров резко ответил на заявление о переносе переговоров ТКГ из Минска
16:19
Офис генпрокурора объявил подозрение советнику министра обороны России
16:16
«ДНР» разрешила устроить праздник последнего звонка в донецких школах
16:10
В Мариуполе построят 40-километровую объездную дорогу
15:35
Правозащитница рассказала, как доказать право собственности «национализированного» в ОРДЛО имущества
15:24
В России придумали схему голосования жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму
14:55
Жительницу Великоновоселковского района подозревают в проведении «референдума»
14:47
Стремительно заполняются кладбища: В Краматорске обсуждают возможное строительство крематория
14:14
На Донбассе в ходе обстрела погиб военнослужащий
14:13
В Северодонецке проверяют сообщение о минировании двух вузов
все новости
ВИДЕО
Срыв открытия КПВВ и пленки Медведчука: Дайджест «НД» ►
25 мая, 12:25
Зачем верхушка партии Путина приезжала в Донецк и как «ЛДНР» забирают квартиры переселенцев ►
22 мая, 21:15
Пресс-конференция президента: Все заявления о Донбассе, РФ и Путине ►
20 мая, 22:11

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция