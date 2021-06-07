Из Донецка и Луганска – в украинские вузы через закрытые КПВВ

Дончанин Роман учился в местном техникуме, но когда в апреле группировка «ДНР» объявила обязательный военный призыв, молодой человек бросил учебу и спешно выехал в Мариуполь. Ему 19 лет. Он не хочет воевать на стороне боевиков незаконных вооруженных формирований. Выехать на подконтрольную территорию было непросто, дорого и долго из-за закрытых КПВВ со стороны боевиков. Роман говорит, что дорога в Украину через Россию заняла 36 часов.

Сейчас Роман – абитуриент Приазовского государственного технического университета. Он зарегистрировался в учебном центре «Донбасс-Украина», который шестой год помогает поступать в украинские вузы молодежи с неподконтрольных территорий.



Екатерина из Хрустального Луганской области (до декоммунизации он назывался Красный Луч). Год назад она стала студенткой в Мариупольском государственном университете. Девушка говорит, уже в прошлом году из-за пандемии были сложности с пересечением линии разграничения.



«Я живу на такой территории, что если, например, в Мариуполь в обычное время ехать буквально 2-3 часа, то из-за карантина мне приходилось ехать на другой пункт пропуска, делать огромный круг, это занимает очень много времени и сил. Это не очень хорошо, – говорит Екатерина, но добавляет, что это того стоило. – Я решила поступать сюда, потому что я хочу учиться в перспективной стране. Где есть какое-то будущее, какая-то однозначность».



Со стороны российских прокси «ЛДНР» работают только два КПВВ – «Еленовка» в Донецкой области по понедельникам и пятницам и пешеходный пункт «Станица Луганская» на Луганщине. Так что выехать на подконтрольную территорию, чтобы поступить в украинский вуз, последние два года – непросто.



Правозащитники советуют абитуриентам, которые планируют поступать в украинские вузы, для надежности приезжать и оставаться на подконтрольной территории в течении всего периода сдачи ВНО и вступительной кампании.



У выпускников школ в ОРДЛО есть три варианта для получения высшего образования: остаться учиться на неподконтрольной территории, поступать в российские вузы, либо приехать на подконтрольную территорию.



«Поскольку у некоторых есть российские паспорта и «днровские» тоже есть. Больше половины (студентов, – ред.) моего техникума и моей группы хотели поехать в Россию. Два-три человека хотели поехать в Украину. Остальные хотели остаться. Только было бы желание у студентов ехать сюда, но не у всех есть даже возможность», – говорит Роман.



По оценке министерства образования с каждым годом количество абитуриентов с неподконтрольных территорий увеличивается. В 2020 году их было уже более 1,5 тысячи. Чтобы стимулировать приток молодежи из Донецка и Луганска в 2021 году министерство по вопросам реинтеграции запустило пилотный проект –подготовительные курсы. Абитуриентов из ОРДЛО планируют обеспечить жильем и выплачивать стипендию – 4,5 тысячи гривен. В программе будут участвовать 23 вуза.



Как рассказала заместительница министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Драганчук, на подготовительных курсах акцент будут делать не только на академической части – детей будут реинтегрировать мягко.



По словам тех, кто выезжает из неподконтрольной территории, незаконные вооруженные формирования выпускают молодежь неохотно. Группировки «Л-ДНР» прилагают максимум усилий для того, чтобы поступали в университеты группировок «Л-ДНР».



В Минреинтеграции говорят, что на оккупационную власть повлиять не могут. Но хотят внести изменения в законодательство, чтобы облегчить абитуриентам выезд из Донецка и Луганска. А для тех, кто по какой-то причине не смог выехать вовремя, в индивидуальном порядке могут продлить вступительную кампанию. Для того, чтобы абитуриентов не штрафовали на российско-украинской границе, которую они вынуждены пересекать из-за закрытых блокпостов, также хотят внести изменения в правила.