Полгода «тишины»: Как живет послевоенный Нагорный Карабах

Беженцы возвращаются в Нагорный Карабах / Фото: JAMnews

После прекращения огня в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике прошло более полугода, но ее жители по-прежнему испытывают экономические и социальные трудности, вызванные войной, пишет JAMnews.



Не решена проблема жилья для беженцев, которые не могут вернуться в свои дома. Потерявших жилье размещают в гостиницах, интернатах, общежитиях, а также в съемных домах, расходы покрывает государство. Многие из местных жителей, бежавших во время активных боевых действий в Армению, не могут вернуться домой.



После войны резко усложнилось сообщение с внешним миром, что сказывается на экономической ситуации. В регионе закрылись некоторые предприятия, объекты сферы услуг, выросла безработица.



Ситуация в цифрах



На территории, оставшейся под контролем армянской стороны, были полностью разрушены или повреждены 6 943 квартиры и частных дома, из которых 4 435 – в Степанакерте. Это данные правительства непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Власти насчитали в Степанакерте и Мартунинском районе 24 не подлежащих восстановлению и 58 сильно разрушенных домов.



По данным министерства градостроительства, по программе обеспечения жильем вынужденных переселенцев до конца 2022 года планируется сдать более 700 новых квартир.



В Степанакерте строится 108-квартирный жилой дом, запланировано строительство нового жилого квартала, который обеспечит больше 200 квартир. Объявлен тендер на строительство 10 новых жилых зданий, в которых будет 300 квартир. И в местечке Иванян планируется построить трехэтажные здания с 160 квартирами.



Имеющийся свободный жилой фонд предоставляется переселенцам – их заселяют в гостиницах, гостевых домах. На этом этапе в них размещено около 1300 человек, сообщили в министерстве территориального управления и инфраструктур. В первую очередь, решаются жилищные проблемы семей погибших во второй карабахской войне, получивших инвалидность, многодетных семей и семей военнослужащих.



«К сожалению, на этот момент процесс приостановлен из-за отсутствия свободных гостиниц. Но бывает, когда семьи находят другое жилье, освобождают комнаты и становятся бенефициарами другой программы, в рамках которой государство компенсирует им арендную плату. А эти освободившиеся комнаты в гостиницах передаются другим гражданам, оставшимся без дома», – сказал пресс-секретарь министерства Ваче Варданян.



Оплату жилья временных переселенцев, коммунальные услуги, а также связь всех местных жителей частично берет на себя правительство – финансирует аренду в рамках установленных лимитов.



«Нас обманули, сказали, что через три-четыре дня вернемся в село»



«За неделю до войны младший сын завершил ремонт в доме, чтобы жениться. Все своими руками сделал, все приготовления к свадьбе были готовы, с музыкантами уже договорились, зал в Степанакерте сняли, но не успели, началась война», – рассказывает 63-летняя переселенка из села Карин Так Сусанна Саргсян.

Сусанна Саргсян / Фото: JAMnews

Семья Саргсянов из села Карин Так, перешедшего по итогам войны под контроль азербайджанцев, выехала в Армению во время активных боевых действий.



«Два раза нам, ополченцам Карин Така, велели оставить село. Мы думали, что так специально приманивают азербайджанцев к нам, чтобы добить. Но они спокойно прошли через нашу деревню в Шуши, и нас вывели из Карин Така. Причем обманули, сказали, что через три-четыре дня вернемся в село, поэтому мы с собой ничего не взяли», – рассказывает глава семейства Александр Саргсян.



В Армении семью из 10 человек несколько раз переселяли – из одного поселения в другое. За пять месяцев они поменяли шесть мест. Но все члены семьи хотели вернуться обратно и месяц назад они выехали из Армении, хоть возвращаться было некуда. В итоге семью заселили в полуподвальное помещение под офис в Степанакерте. Власти компенсируют им аренду за него и коммунальные расходы.



«Крестьянам земля нужна, они должны обрабатывать ее, они не могут жить «на асфальте». Мы оставили в родном селе дома, зону отдыха, около 3,5 гектара земельного участка, бизнес – у нас был бар в Шуши. Занимались земледелием, животноводством. Жили в достатке. Ждем, когда вновь освободят Шуши, Карин Так, чтобы вернуться в родной дом. Эта наша родина, мы ее должны вновь возродить, должны вернуться в свои дома, даже если они разрушены».

Александр Саргсян / Фото: JAMnews

«Виктория еще станет символом победы»



Жительница Степанакерта Гаянэ Агаджанян со дня на день ждала четвертого ребенка. Когда начали активно бомбить жилые кварталы населенных пунктов, она поняла, что оставаться в подвале с тремя малышами не может.



«Муж уже был на фронте и недоступен. Я села в машину вместе с детьми, забрала несовершеннолетних детей брата и его жену, и мы поехали в Ереван», – рассказывает Гаянэ.



Маленькая Виктория родилась уже в Ереване, 18 октября, в разгар войны. Имя девочки посоветовали друзья и дети. Решили, что она будет символом победы.



«Мы не отказываемся от своей победы. Этот день еще наступит», – говорит Гаянэ.



Кстати, после отъезда в ее квартиру попал снаряд «Смерча». Разрушился балкон и частично детская комната. Сейчас квартира восстанавливается по правительственной программе.

Гаянэ Агаджанян на балконе своей квартиры, куда попал снаряд / Фото: JAMnews

«Наступил этап страха за будущее, опасений. Мы не знаем, что нас ожидает. Сложно осознавать, что мы тут сидим, а кто-то за нас где-то там будет решать нашу судьбу и, может быть, не в нашу пользу. Миротворцы сейчас здесь, мы надеемся, что они хорошо выполнят свою миссию, но кто знает, это все же политика.



Они просто должны знать, что если кто-то где-то подпишет договор о том, что Арцах может быть в составе Азербайджана, мы здесь не останемся. Те, кто принимает решения, они должны это понимать. Понятно же, что ожидает армянина, который может попасть в плен или может оказаться рядом с азербайджанцами».



Трехстороннее соглашение



После подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении огня Россия ввела миротворческий контингент в зоны конфликта. Миротворцы размещены на определенных участках вдоль линии соприкосновения, а также вдоль Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией. Контингент будет присутствовать там пять лет с автоматическим продлением на аналогичный срок, если ни одна из сторон не заявит за полгода до его истечения о намерении прекратить их присутствие в зоне конфликта.



После войны Нагорный Карабах оказался более изолированным от внешнего мира – изменился порядок въезда иностранных граждан. Отныне иностранцы, кроме граждан Армении, должны предварительно обратиться в МИД непризнанной НКР для получения разрешения на въезд. Эта информация передается также российским миротворческим силам.



Новый порядок касается всех без исключения иностранных граждан, независимо от национальности. То есть граждане другой страны родом из Карабаха не имеют права без получения разрешения приехать на родину.



Кроме этого, в результате войны Карабах лишился второй дороги через Карвачар, связывающей с Арменией. Сейчас Лачинский коридор – единственная дорога в Армению, на которой установлены несколько российских постов. Миротворцы в обязательном порядке проверяют транспорт и документы въезжающих и выезжающих из Карабаха.



«Когда у тебя нет своего дома, тебе все равно, где жить»



Жительница Гадрута Маргарита Карамян рассказывает, что военные действия осенью 2020 года начались сразу по всему периметру Карабаха, под артобстрелом азербайджанских ВС оказались все населенные пункты.



Семья спала, когда грянули первые взрывы. С первым же обстрелом Маргарита с двумя детьми спустилась в подвал.



Однако всем местным очень скоро стало ясно, что подвалы их не спасут: прицельно работали беспилотники и РСЗО «Смерч» – по больницам, воинским частям, по зданиям.



Было принято решение вывезти детей и женщин, но Маргарита осталась в Гадруте до 7 октября.



«Если бы мы хотя бы краешком мозга осознали, что все так сложится, мы бы вывезли что-то из своих домов. Хотя бы альбомы с фотографиями, диски со свадебными торжествами или документы», – говорит она.



В первую карабахскую войну, в 90-х, Маргарита служила в армии: «Мы удержали Гадрут, когда уже не было 40 процентов НКАО и когда 14 сел южного крыла Гадрутского района были депортированы – с 16 по 19 мая 1991 года».



Сейчас, в эту войну, семья Карамян оставила в Гадруте четыре собственных дома, парниковое хозяйство.



«Но самое главное – мы оставили Родину. Мы потеряли свою Родину, где родились, выросли. Там жили мои предки. Конкретно четыре поколения моей семьи жили в Гадруте. Мы потеряли свое прошлое, факты своей жизни, ничего с собой не вывезли», – говорит Маргарита.



35 тысяч человек потеряли дома на тех территориях, которые перешли под контроль Азербайджана. Почти 25 тысяч из них, по предварительным данным, находятся в Армении.



Маргарита с семьей сейчас живет в Ереване, возвращаться ей на этом этапе некуда: «Сейчас Карабах стал настолько маленьким, что не может вместить всех временно перемещенных, да и нет там столько жилья, чтобы обеспечить им всех. Но и страх, неуверенность в безопасности заставляют людей пока не ехать обратно, хотя я не думаю, что в Армении безопаснее. Но когда у тебя нет своего дома, тебе уже все равно, где жить – в Армении, в России или в какой-нибудь другой стране. Везде – не твой дом, а если не твой дом, тебе все равно, где жить».

Маргарита Карамян в Ереване / Фото: JAMnews

«Оценить потери и обратиться в международные организации»



В непризнанной НКР после войны 2020 года сложилась наихудшая ситуация за все время своей независимости, считает экономист Татул Манасерян:



«До 44-дневной войны, последние несколько лет в Карабахе наблюдался экономический рост в двузначных цифрах. Но война привела к тому, что сейчас очень сложно восстановить даже государственный менеджмент. Нужно оценить потери, риски и угрозы экономической безопасности, которые остаются актуальными, уточнить приоритеты и разработать программу экономической интеграции между Арцахом и Арменией».



Но самым актуальным вопросом здесь остается стабильность, сохранение мира, вопрос безопасности. Проекты, которые в настоящий момент осуществляются, финансируются из Армении и Всеармянского фонда «Айастан».



«Но Арцаху нужно обращаться и к международным организациям, чтобы получить средства для выживания. Они работают не только с признанными, но и с непризнанными государствами», – считает Татул Манасерян.

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