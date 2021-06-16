Президентский тет-а-тет: Что ожидает Украину и Донбасс после встречи Байдена и Путина

Встреча Байдена и Путина определит вектор дальнейших взаимоотношений США и России. Фото: government.ru

Лето стало сезоном повышенной активности на международной политической арене. От личных встреч лидеров крупнейших стран до саммитов G-7 и членов НАТО. И об украино-российском конфликте должны заговорить громче потому, что после разбора внутренних проблем с выборами и пандемией в эту повестку активнее включаются США.



Что ждет Донбасс после встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина – мнения экспертов анализировали журналисты «Новостей Донбасса».

При администрации президента Байдена Украина снова стала геостратегическим интересом США, считает эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» Александр Краев.



«Согласно последним стратегическими документам, Россия вновь рассматривается как один из ключевых соперников и угроз для безопасности США. И в этом разрезе Украина – как раз та точка противостояния, где можно наиболее эффективно и относительно малыми ресурсами противостоять российской агрессии и держать Россию в узде. Поэтому получается, что действительно американцы намного активнее стали заниматься вопросом Донбасса», – говорит Краев.



7 июня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Джо Байденом, хотя часть экспертов скептически оценивали вероятность такого диалога до назначенной на 16 июня встречи главы Белого дома с хозяином Кремля.



Судя по сообщениям от офиса Зеленского, разговор был продуктивным, лидеры обменялись мнениями относительно стратегического взаимодействия Украины и США, обговорили ситуацию с безопасностью на Донбассе и вдоль украинских границ. Также американский лидер пригласил украинского гаранта нанести визит в Белый дом уже этим летом и выразил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зеленский поговорил с Байденом перед его встречей с российским президентом. Фото: Офис президента

«В целом это сигнал очень важный. Во-первых, с определенной точки зрения это попытка США, условно говоря, стать репрезентатором Украины и представить украинские интересы в тех форматах, где Украина не представлена. То есть это действительно полноценное отыгрывание США своей роли союзника и во многом даже протектора Украины. Это четкий сигнал России, что об Украине разговор будет, и об Украине разговор будет в достаточно жестких тонах», – подчеркивает Александр Краев.



К тому же Джо Байден заверил Зеленского, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО. Правда эту часть разговора в Киеве восприняли иначе, из-за чего пришлось даже корректировать официальный текст сообщения по итогам переговоров.



Глава организации «Центр военно-правовых исследований», политолог Александр Мусиенко считает, что в Украине сейчас «слишком сильно раздули эту истерию с ПДЧ».



«Совершенно не обоснованно, потому что не было готовности европейских стран отдельных принять такие решения. Нам просто нужно сосредоточиться на формировании двусторонних оборонных союзов, на том, чтобы получить от США статус основного партнера вне НАТО. И просто дальше формировать, развивать свою страну, укреплять обороноспособность», – говорит политолог.



Не упустил возможности в который раз напомнить свою позицию в отношении членства Украины в НАТО и Кремль.



В недавнем интервью телеканалу «Россия 24» президент РФ Владимир Путин поделился рассуждениями о возможном вступлении Украины в НАТО. Вернее – о невозможности принятия Россией такого факта.



«Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова или от Днепропетровска до центральной части Москвы уменьшится до 7-10 минут. Это для нас "красная линия" или нет?», – заявил Путин.

Путин заявил, что вступление Украины в НАТО неприемлемо для России. Скриншот из видео

Некоторые эксперты убеждены, что ряд стран-членов НАТО боятся «ядерного» шантажа России.



«Абсолютно очевидно, что и в НАТО сейчас ряд стран испытывают не просто страх, а определенную боязнь перед шантажом ядерной страны. Они пытаются каким-то образом наладить бизнес с российской стороной и вести какие-то диалоги, переговоры и прочее, прочее. Поэтому вот эта стратегическая неопределенность стран Запада, ряда стран, и вот это побаивание российского шантажа. Это действительно одно из серьезных препятствий в отношениях Украины и НАТО», – подчеркивает содиректор программ внешней политики и международной безопасности «Центра Разумкова» Михаил Пашков.



Тем временем Байден и Путин готовятся к встрече тет-а тет в Швейцарии.

Президенты США и России встретятся на вилле Ла Гранж у Женевского озера. Фото: Reuters

Украина, естественно, ждет результатов для себя по вопросу урегулирования военного конфликта на Донбассе. Часть политологов прогнозируют, что первый саммит президентов может стать неким индикатором будущих отношений двух крупнейших стран, а соответственно и перспектив, помогут ли США договориться с Кремлем по вопросу Донбасса.



«Для Байдена важно выяснить, что хочет Путин – на Восток или он хочет на Запад. Если он хочет на Восток, то это означает еще большая изоляция России, это возможные санкции и это возможные обострения на востоке страны», – отмечает политолог Александр Мусиенко.



Эксперты добавляют, что больших надежд возлагать на эту встречу тоже не стоит. Ведь многие принципиальные позиции России и США по разным вопросам известны еще до начала диалога. Конфликт на почве строительства «Северного потока – 2», газопровода, который делает Россию независимой от украинской газотранспортной системы и против строительства которого выступает США. Острые вопросы по Крыму и по перспективам вступления Украины в НАТО.

Накануне саммита Байден и Путин обменялись идеологическими «авансами»

Так, президент США Джо Байден заявил, что «нарушения суверенитета демократических стран не останутся без последствий». «Это касается событий в США, Европе, других частях света. Мы дадим решительный ответ, если Россия своими действиями будет наносить нам урон», – подчеркнул Байден.



В то же время российский лидер Владимир Путин заявляет о своих интересах: «И мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя».



«Очевидно, что диалог американского и российского президента будет идти по более глобальной проблематике. Речь идет о международной стабильности, о ядерном сдерживании, о ближневосточном конфликте, в том числе, очевидно, и об Украине. Но при этом можно сказать, что стороны обменялись уже такими идеологическими авансами... Тут можно говорить об определенных компромиссах, но которые будут иметь весьма ограниченное влияние, в том числе я не думаю, что встреча Байдена и Путина каким то образом, скажем так, урегулирует конфликт на Донбассе или решит проблему Крыма», – резюмировал содиректор программ внешней политики и международной безопасности «Центра Разумкова» Михаил Пашков.



Но есть надежда, что встреча оживит хотят бы переговорный процесс по Донбассу, который сегодня находится в деструктивном положении. Сорваны договоренности о полном прекращении огня, с прошлого года не проходили обмены, и больше года боевики не открывают КПВВ. Нормандский формат, который был значительно продуктивнее, пока собирается только на уровне советников лидеров стран. В Киеве же, в свою очередь, видят выход в трансформации форматов переговоров, с привлечением в том числе США. В Кремле это расценили как тревожный сигнал.



Глава организации «Центр военно-правовых исследований» Александр Мусиенко высказал мнение, что США вряд ли войдут в Нормандский формат: «Я думаю, что у США есть возможности влиять на процесс, не будучи в переговорном формате. Я не думаю, что они войдут в Нормандский формат, но они будут принимать активное участие, непосредственно влияя на политику и пытаясь вести переговоры на других площадках».



Политические, идеологические и бизнес-интересы, безусловно, будут фоном предстоящих встреч на наивысшем уровне. Как страны выстроят свою дипломатию и как это скажется на украино-российском вопросе – узнаем уже в ближайшее время.