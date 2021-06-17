«Пока не время для объятий, но и не время для холодной войны». Как прошли переговоры Путина и Байдена

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин прибыли на встречу в Женеву, Швейцария, 16 июня 2021 года. Фото: ТАСС / kremlin.ru

«Лев Толстой как-то сказал: “В жизни нет счастья, только зарницы его — дорожите ими”. Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия. Но зарницы, похоже, промелькнули», — говорит об основном тоне встречи с Джо Байденом Владимир Путин. Он дает отдельную пресс-конференцию сразу же после саммита с американским коллегой, который продлился около 4,5 часов. Байден «подхватывает» эстафету с брифингом где-то через полчаса после Путина. И подчеркивает: «Пока не время для объятий, но и не время для холодной войны».



О холодной войне в эти дни в Женеве думать сложно. В городе фантастическая жара — обещанные более +30 по Цельсию вполне объясняют, почему американская сторона накануне переговоров требовала наладить систему кондиционирования на исторической вилле XVIII века Ла Гранж, где и проходили переговоры. Наконец, в обеих делегациях по итогам саммита заявляют о первых шагах к продуктивному диалогу, представители сторон выходят с переговоров вполне довольными. Но из последующих слов лидеров становится понятно: по большинству вопросов каждый остался на своих позициях.



Если накануне встречи глава МИД России Сергей Лавров, который тоже приехал на переговоры, замечал, что «для танго нужны двое», пока кажется, что Байден и Путин лишь начали договариваться об общих правилах этого танго. Было бы проще, если бы говорили только про стратегическую стабильность, о которой даже было принято совместное заявление. А вот в вопросах защиты прав человека, Беларуси, Навального, Донбасса и региональных конфликтов у России и США все еще нет общей траектории движения.



Без сомнения, это была историческая встреча — ведь Байден и Путин впервые встречались как президенты — пусть она и не стала сенсационным прорывом в сильно ухудшившихся в последнее время отношениях между Россией и США. В то время как за Женевой следил весь мир, журналисты hromadske в Женеве следили за ходом саммита Путина и Байдена. И теперь делятся эксклюзивными впечатлениями и осмысливают значимость этого события. Детали — в репортаже.





Раж у виллы Ла Гранж



Роскошный парк Ла Гранж, куда в разгар лета множество людей приходят любоваться розами, на этот раз просто не узнать. Больше чем за неделю до встречи его закрыли для посетителей, а в канун саммита окружили по периметру дополнительной оградой и колючей проволокой. С утра 16 июня все подступы к вилле полностью перекрыты для автомобилей — за исключением кортежей делегаций. Движение всего общественного транспорта в районе виллы перекрыто, а от остановки такси еще минут десять приходится идти пешком до пресс-центра, расположенного прямо через дорогу от Ла Гранж.



Этот пресс-центр, один из двух, которые оборудовали для журналистов со всего мира, наша ближайшая точка наблюдения за виллой. Из-за забора по крайней мере можно рассмотреть прибытие кортежей Байдена и Путина (который, кстати, на удивление приехал вовремя!). В этом плане почти все из полутысячи аккредитованных на встречу журналистов примерно в равных условиях: попасть за кулисы саммита не удается почти никому.



«У нас здесь по сути большая палатка, которая была построена всего за несколько недель. И вместить она может около 300 журналистов. Все места на улице — для лайв-трансляций на фоне виллы — забронированы заранее. Их всего 38, а спрос был в разы больше. Я не знаю, из скольких стран приехали журналисты, но я была бы очень удивлена, если бы узнала, что есть страны, журналисты из которых не приехали на саммит», — рассказывает нам Лиз Корбин, представительница Европейского союза телерадиовещания, отвечавшая за медийное освещение саммита.



Вход в виллу Ла Гранж увидеть можно, но разглядеть, как лидеры пожимают руки на крыльце — даже несмотря на недавние заявления Байдена о том, что он считает Путина убийцей — нам не удается.



Ну разве что небольшой части российских и американских журналистов, которых пустили на территорию парка — они первыми услышали начальные заявления президентов. Перед переговорами в старинной библиотеке имения Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться. Она прозвучала в апреле этого года на фоне наращивания российских войск вблизи украинских границ и в Крыму, а также ожиданий дальнейшей эскалации. Байден же сказал перед встречей, что хочет определиться, «какие у нас с Россией есть вопросы, представляющие общий интерес».



На этом этапе между российскими и американскими журналистами возникла ссора: одни обвиняли других в намеренном блокировании прохода в библиотеку для протокольной съемки. Это был единственный шанс попасть внутрь виллы — все остальные 4,5 часа переговоры велись в узком и расширенном форматах за закрытыми дверями. Вилла Ла Гранж — место переговоров между Байденом и Путиным, 15 июня 2021 года Фото: hromadske В узком формате приняли участие Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен с переводчиками. В расширенном — другие представители делегаций. Вместе с Байденом приехали также советник по нацбезопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд. С Путиным, среди прочих, — его пресс-секретарь Дмитрий Песков и заместитель главы администрации президента и куратор «украинского вопроса» в Кремле Дмитрий Козак. Определенные выводы о темах переговоров можно было сделать уже из этого.



Приехали и послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан, которые были отозваны в апреле после введения Штатами нового пакета антироссийских санкций. Собственно, их дальнейшая судьба определилась на саммите: вскоре они могут возвращаться к работе в Вашингтоне и Москве соответственно — так решили стороны переговоров. Собственно, это один из немногих продуктивных шагов, о которых удалось договориться Байдену с Путиным. Ну разве что еще согласовать позицию по вопросу о ядерном разоружении и одобрить взаимное решение о продлении договора СНВ-3 о стратегических наступательных вооружениях на пять лет. Ну и решить объединить усилия для борьбы с коронавирусом.



К слову о пандемии: встреча проходила со строгими карантинными ограничениями. Российскую делегацию, часть которой прибыла в Женеву вечером накануне саммита, заставили пройти тест на коронавирус — ведь российская вакцина «Спутник V», надлежащие две дозы которой, скорее всего, члены делегации давно уже получили, не сертифицирована в Шенгенской зоне, в которую входит Швейцария. Когда журналисты спросили Лаврова о результатах теста, он отшутился в своей специфической манере: «Вскрытие покажет».



Джо Байден прилетел в Женеву во второй половине дня 15 июня из Брюсселя — в завершение своего европейского турне, во время которого он встречался с британской королевой Елизаветой II и премьером королевства Борисом Джонсоном, участвовал в саммитах G7, НАТО и первом за семь лет саммите США- ЕС. «Соединенные Штаты вернулись» — наглядно демонстрировал Байден один из лозунгов своей предвыборной кампании на протяжении этой недельной поездки по Европе. Но таким образом он еще хотел и «сверить позиции» перед встречей с российским президентом.



Параллельные вселенные Женевы



Из окон огромного наспех обустроенного пресс-центра у виллы Ла Гранж хорошо видно Женевское озеро. Когда выходишь на улицу, чтобы включиться в прямой эфир на фоне виллы, чувствуешь приятную в безумную жару близость воды. Атмосфера в пресс-центре, разумеется, рабочая — все напряженно ждут, чем завершатся переговоры. Но интересно наблюдать, как за забором, на берегу, продолжается совсем другая жизнь: люди загорают, купаются и едят мороженое.



«Я бы не сказала, что жизнь жителей Женевы сильно изменилась. Разве что, действительно, все несколько иначе — вертолеты над головами и меры безопасности», — делится впечатлениями Паула, жительница Женевы, которую мы встречаем на пляже. «Особых проблем нет. Единственное — определенные ограничения, касающиеся общественного транспорта: он останавливается не на всех остановках, а некоторые автобусы отменили. Но лично я какого-то дискомфорта не чувствую», — добавляет Эдуардо, которого мы своими расспросам о городской жизни во время саммита отвлекаем от солнечных ванн.



На мосту Монблан, по которому надо пересечь реку, чтобы попасть на виллу с другой стороны озера, — флаги России и США, напоминающие о саммите. Столь же символичны цвета флагов в брызгах фонтана Же-До на Женевском озере, одном из самых высоких в мире. При этом где-то в параллельной реальности Женевы вечером накануне саммита устроили акцию в поддержку заключенного в России оппозиционера Алексея Навального. Про его дело и дальнейшую судьбу в контексте защиты прав человека Путина на пресс-конференции после саммита спросили как минимум трижды. А тот каждый раз отвечал уклончиво, показательно не называя фамилии Навального. Прозвучало лишь «этот гражданин». Протест украинцев, живущих в Швейцарии, против российской агрессии, Женева, 16 июня 2021 года Фото: hromadske

Женева вообще очень удачное место для напоминания о правах человека: по удачному совпадению здесь расположены штаб-квартиры многих международных организаций, в том числе и европейская штаб-квартира ООН, вторая по значимости после нью-йоркской. В то же время, когда на вилле Ла Гранж начинался саммит, на протест против российской агрессии в центр Женевы вышли и украинцы. В самом городе их мало, но как нам рассказали после акции, многие по этому случаю приехали из других кантонов конфедерации.



«Нам было важно показать, что мы, украинцы, стоим на своих позициях, что Украина неделима в своих признанных границах, что Крым — это Украина и всегда будет Украина, что Донбасс — это Украина, что Россия — агрессор и всегда будет агрессором. К нам присоединились грузины, живущие в Женеве, — и мы вместе говорили, что Россия — агрессор для Грузии и Молдовы, что Россия совершает международные преступления на территории наших государств», — пояснила нам мотивы акции правозащитница и соорганизатор акции Елена Виноградова. По ее словам, накануне согласованного с администрацией города протеста она столкнулась с провокациями: неизвестные начали распространять фейки о том, что акция незаконна и призвали не приходить на нее. Пришлось лишний раз объяснять в соцсетях, в чем суть акции.



Права человека стали топ-темой короткой пресс-конференции Байдена, в частности его вступительного слова к ней. Главный тезис: защита основных прав каждого гражданина — это основа американской политики. «Ни один президент США не может не защищать демократические ценности, права и свободы человека. Я четко дал понять Путину, что мы будем ставить вопросы о правах человека, в том числе касающиеся Алексея Навального. Мы всегда расширяем сферу прав человека, включаем туда все больше и больше людей. Я сказал Путину, что у нас должны быть четкие основополагающие правила игры, которых надо придерживаться. И у нас есть определенные точки соприкосновения», — сказал Байден.

Путин выступает во время пресс-конференции после встречи с Байденом в Женеве, Швейцария, 16 июня 2021 года. Фото: ТАСС / kremlin.ru

Кульминация: обмен позициями



Около 17:30 по женевскому времени переговоры закончились. На экранах пресс-центра, где можно было наблюдать трансляцию из двора виллы, появился президентский лимузин: Байден вышел из виллы, сел в машину и отправился в отель Intercontinental, где он остановился днем ранее. Журналисты засуетились и нацелили камеры на ворота парка в надежде снять отъезд американского лидера. Но Байден, очевидно, выехал с другой стороны.



Пресс-конференции Путина и Байдена были кульминацией долгожданного дня саммита. Но то ли из-за усталости, то ли потому, что подавляющее большинство американских и российских журналистов находились в непосредственной близости к президентам, в нашем пресс-центре (по крайней мере по нашим субъективным наблюдениям), брифинги слушали не слишком внимательно.



Пока Путин отвечал на вопросы о впечатлениях от Байдена, Китае, Минских соглашениях (в невыполнении которых он обвинил Украину), якобы поддерживаемой Америкой российской оппозиции и санкциях, журналисты позади нас очень сосредоточенно смотрели матч «Турция — Уэльс». К слову, о победе россиян во вчерашней игре с финнами Путин во время выступления упомянуть тоже не забыл.

Байден выступает во время пресс-конференции после встречи с Путиным в Женеве, Швейцария, 16 июня 2021 года. Скриншот: The White House / YouTube

За Байденом следили более внимательно. Вероятно потому, что его пресс-конференция была более «живой». Интересно, что слово журналистам для вопросов он давал сам. Как всегда, порой забывал имена и должности, шутил, просил разрешения у аудитории надеть очки и снять пиджак из-за сильной жары, пусть и предвечерней. Хотя пресс-конференция Байдена продолжалась лишь полчаса, на ряд вопросов он ответил значительно более предметно и развернуто, чем Путин. Среди важных и ожидаемых заявлений — упоминание о поддержке Украины и осуждение диктаторского режима Лукашенко в Беларуси.



«Я сообщил о непоколебимой приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы договорились продолжать дипломатические усилия, связанные с Минским соглашениями, и я поделился нашей озабоченностью в отношении Беларуси. Он не выразил несогласия с тем, что там произошло: у него просто другая точка зрения на то, что с этим делать», — подчеркнул Байден.



О членстве Украины в НАТО упомянули вскользь, «и говорить тут не о чем», заявил Путин. Вопрос о достройке «Северного потока-2», который накануне встречи лидеров тоже изрядно волновал Украину, Путин и Байден на брифингах не упомянули вообще. Но это не значит, что речь об этом не шла на саммите.



Встреча Байдена и Путина не стала одномоментным переломом к лучшему в отношениях России и США, но, несомненно, важен был сам факт того, что она состоялась. Накануне саммита в администрации Байдена отметили: не стоит воспринимать ее как поощрение России в чем-то (тем более, что встречу инициировал именно Байден) и как определенную легитимизацию нарушений международного права, к которому прибегает Россия. Это лишь начало диалога между новой американской администрацией и несменяемым российским президентом, который благодаря прошлогодним поправкам к конституции официально подтвердил этот свой статус. Это лишь первые шаги в танго, о котором говорил Лавров: «потому что если кто-то вместе танцует брейк-данс, это уже, наверное, сложнее получается».



Можно ли говорить о появлении хоть какого-то доверия в отношениях России и США? Байден посоветовал пока не спешить с выводами. «Слушайте, это не о доверии. Это о собственных интересах и об их утверждении», — подчеркнул американский президент. Многих журналистов, правда, больше интересовало, удалось ли установить личный контакт двум лидерам. Попутно вспомнили слова Байдена после встречи с Путиным в 2011-м о том, что он смотрит в глаза российскому президенту и не видит там души, и недавние заявления — о том, что Байден считает Путина убийцей.



«Удалось ли установить определенные личные отношения, говорить сложно. Но самое главное, что президент говорил с президентом, что на этом уровне они нашли время и могли спокойно сидеть в одной комнате несколько часов. Они не согласились почти ни в чем: например, когда президент Байден поднимал вопрос о правах человека или об американцах, отбывающих сроки в российских тюрьмах — в этом есть серьезные расхождения в позициях с Россией. Они могли обменяться мнениями. Далее увидим, как все будет развиваться», — отметила нам в комментарии официальный представитель Госдепа США Андреа Калан.



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Пока мы завершали работу над этим материалом, пресс-центр у виллы Ла Гранж быстро пустел, а на улицах, которые целый день были перекрыты, наконец восстанавливают движение. Главное уже произошло: президенты встретились — и разъехались с надеждой на хоть какое-то дальнейшее понимание, важное не только для отношений России и США, но и для стабильности всего глобального мира.



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