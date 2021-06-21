Как мир помогает Донбассу и почему это игнорируют «Л-ДНР»

С 2014 года в Украине в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе сотни тысяч людей оказались на грани гуманитарной катастрофы. Волонтеры и международные организации с начала войны и по сей день помогают людям преодолевать послежствия конфликта: от отстройки разрушенного жилья, поставок продовольствия и чистой воды до помощи в открытии бизнеса. Кроме того, помощь предоставляетс и на неподконтрольной территории. Но главари непризнанных республик скрывают эти факты, рассказывая лишь о российских гумконвоях. Почему так происходит и какую помощь получают жители Донбасса с двух сторон линии соприкосновения — читайте в нашей статье.



Российские гумконвои: дорога жизни или пиар?



В августе 2014 года — в разгар боевых действий и хаоса Донбасс оказался на грани гуманитарной катастрофы. Тогда в регион прибыли первые гумконвои от различных организаций. Внутри — самое необходимое: продовольствие и средства гигиены. Но в сепаратистских медиа показывали лишь помощь России.



По прошествии нескольких лет в подконтрольном «ДНР» Иловайске даже соорудили мемориал — белый грузовик с российской символикой на постаменте — символ помощи Российской Федерации. Так называемые «ДНР» и «ЛНР» целенаправленно вычеркивают из повестки помощь от других стран и организаций.



«Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать», — заявлял Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.



Аналитик «Донецкого института информации» Виталий Сизов отмечает, что медиа манипуляции с гуманитарной помощью это не редкость в такого рода вооруженных конфликтах.



«Это понятно потому что когда люди истощены когда какие то экстремальные условия то гуманитарку она встает она становится элементом политического влияния. Кто дает гуманитарку тот хороший. К этому надо относиться позитивно. Кто не дает тот плохой. Поэтому естественно они хотят показать что они хорошие», — говорит Сизов.



Причем российские гумконвои, которые пересекают границу Украины незаконно и в обход всех необходимых процедур проверки, не имели абсолютного значения. Например, помощь предоставленная за все время гуманитарным Фондом Рината Ахметова — 135 тысяч тонн. МЧС России — 85 тысяч тонн.



«На начальных стадиях конфликта была очень важна помощь одного из гуманитарных фондов от одного олигарха и его имя тоже фактически под запретом хотя все в донецке в принципе знают что мы получали гуманитарку с эмблемой определенного бизнесмена который возможно тоже имел какие то политические цели оказывая эту помощь. Возможно он их не имел это тяжело судить. В этом вопросе но его имя тоже под запретом и неудивительно что международные миссии который оказывают огромную помощь они тоже под таким негласным запретом», — продолжил Виталий Сизов.



Кто помогает населению Донбасса?



Прошло 7 лет, а последствия конфликта продолжают негативно влиять на жизни людей. По данным ООН более 3 миллионов жителей региона, которые проживают по обе стороны линии соприкосновения, нуждаются в помощи, но получают ее не все.



«Мы предоставляем системную помощь для одного миллиона четырехсот тысяч человек в различных секторах водоснабжения, питания, санитарии, жилья, а также услуг по защите. защита не в смысле физической защиты, а в смысле защиты своих прав», — отмечает глава УКГВ ООН в Украине Игнасио Леон Гарсия.







Ситуацию усугубила пандемия COVID-19. Некоторые населенные пункты стали недоступны из-за карантина, как например Семигорье Донецкой области, находящееся всего в паре десятков километров от линии соприкосновения.



«С доступом к услугам немного нас, конечно, коронавирус прихватил нас со всех сторон. Из-за этого мы стали больше изолированы и поэтому доступ к продуктам питания ограничился очень сильно», — говорит жительница села Семигорье Наталья.



Игнасио Леон Гарсия добавляет, что COVID-19 действительно оказал дополнительное давление на гуманитарную систему.



«Возникли новые проблемы, с которыми мы помогаем справиться, проблемы с водой и санитарией, а также с медикаментами и другими связанными с этим вопросами. Но также мы усиливаем наши программы, чтобы обеспечить наличие аппаратов ИВЛ в больницах», — расказал Игнасио Леон Гарсия.



Различные международные организации: ООН, Красный Крест, USAID, ACTED, недавно созданный Украинский Гуманитарный Фонд и другие — также оказывают колоссальную поддержку населению Донбасса. На помощь выделяют миллионы долларов. Но на неподконтрольной территории о ней знают только те, кто непосредственно ее получал. В телевизоре — тишина: ни как ее получить, ни как она реализовывалась.



«И тем более когда идет плановая дискредитация всех инструментов международного сотрудничества и всей этой архитектуры западных структур ну тяжело сказать что эти страны тем не менее помогают людям и помогают во многом и помогают безвозмездно. Да и некоторые критические секторы закрывают. Тут бы конечно было бы логично задать вопрос и тем самопровозглашенные властям которых контролирует россия. А что собственно говоря вы сделали для того чтобы сделать жизнь людей нормальной», — отмечает аналитик ДИИ Виталий Сизов.



Какую помощь предоставляют международные гуманитарные организации?



Оказывать помощь на подконтрольной территории международным организациям легче — есть больше возможностей, больше партнеров, готовых сотрудничать. И если по ту сторону блокпостов речь идет исключительно о гуманитарных проектах, то на подконтрольном Донбассе это еще и проекты устойчивого развития — громадам помогают стать самостоятельными в вопросах обеспечения базовых потребностей людей.



Это прифронтовая Мирненская громада, из основных проблем — дороги и отсутствие главы ОТГ, но главная — водоснабжение.



«Сегодня на территории Мирного самого поселка Мирного у нас 9 колодцев на балансе. Из них только в одном колодце есть вода колодцы глубиной до 25 метров и воды нету на сегодня почти вообще. Качество воды у нас очень плохое, воды питьевой», — жалуется глава Мирненского поселкового совета Николай Лавренюк.



«Мы улучшаем подачу воды на поселок Мирное. На данный момент мы тут разрыли котлован для установки колодца, чтобы перекачивать воду со скважины с одной на резервуар другой ВНС», — Иван Федеренко, мастер ВКУ №4



«Для поселка Мирный была выделена материальная поддержка на улучшение систем водоснабжения и водоотведения. В частности, по этой улице проложат новый водовод, который даст возможность людям подключиться и иметь доступ к централизованному водоснабжению в поселке», — отметил Руслан Гапонюк, менеджер проекта Wash от международной организации ACTED.



«Это прекрасно, потому что вот я была в том году беременная и мне здесь копали, потому что был прорыв. А сейчас проложили и сказали, что будет все хорошо, я надеюсь… что? Мы счастливы, вода есть», — рассказала местная жительница Инна.



«Благодаря организации КАРИТАС нам был спроектирован, построен и сдан в эксплуатацию вот такой вот замечательный прекрасный бювет, где люди могут приходить и брать очищенную воду. Еще нам сюда поставят генератор 10 Кв для того, чтобы в случае аварийного отключения света, чтобы у нас могли люди пить чистую хорошую воду», — отметил глава Мирненского поселкового совета Николай Лавренюк.



Гуманитарная французская организация ACTED за счет средств Украинского гуманитарного фонда также улучшает водоснабжение в селах Бахчевик и Обильное.



В Бахчевике мы исправим ситуацию заменой насоса и труб, которые идут в скважину — это проблему мы решаем полностью», — уверяет директор одного из КП Андреевского поселкового совета Александр Байкалов.



«Проект Shift направлен на передачу гуманитарной помощи от международных организаций таких, как ACTED, по оказанию помощи при стихийных бедствиях, в местную собственность местных громад, которые появились после децентрализации», — отметил Зак Осер, координатор консорциума Shift.



И таких проектов множество — все реализуются за счет донорских вложений стран и организаций. Части людей помогают финансово, кому-то продовольствием, других поддерживают на начальных этапах своего дела, а кто-то получает доступ к таким базовым вещам, как вода. И это реальная помощь, которая оказывается каждый день.



Жители прифронтовых населенных пунктов говорят, что если бы не гуманитарная помощь, то жить было бы крайне трудно и «это был бы конец».



На этом фоне особо цинично выглядит помощь России — мало того, что прослеживается целенаправленный пиар, так еще и сам гуманитарный кризис возник из-за агрессивных действий РФ. И снова «братская рука помощи» ничто иное, как еще один элемент пропаганды и гибридной войны.