Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Закон о коллаборационизме: Наказание пособников оккупантов или угроза реинтеграции Донбасса?

Юлия Диденко
09 июля 2021, 08:05

Закон о коллаборационизме: Наказание пособников оккупантов или угроза реинтеграции Донбасса?

Фото: Сергей Ваганов / Новости Донбасса Фото: Сергей Ваганов / Новости Донбасса

Нужен ли Украине закон о коллаборационизме? Этот вопрос вызывает споры в обществе, экспертной среде и политикуме. Однозначного ответа на него нет, зато разных проектов законов о коллаборантах уже целых четыре. В ситуации разбирались журналисты «Новостей Донбасса».

Версии законопроекта

Еще в 2019 году был зарегистрирован документ, который предлагает наказывать за пособничество оккупационным администрациям. 

Менеджер по адвокации Центра прав человека ZMINA Алена Лунева рассказала, что первый законопроект «забраковали» в Раде. «По нему уже есть негативный вывод профильного комитета по правоохранительной деятельности. Поэтому можно пока его не рассматривать, потому что комитет рассмотрел его уже и сказал, что он не очень хороший и не рекомендовал его к принятию», – отметила Лунева.

В этом году зарегистрировали три похожих законопроекта, все они называются «О коллаборационизме».

 

Замглавы комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции Нелли Яковлева считает, что эти документы в своем роде скандальные.

«Хочу отметить что все три законодательные инициативы являются юридически скандальными. Есть ряд очень размытых положений. Поэтому со своей стороны мы как члены комитета по правам человека, как члены комитета по реинтеграции и деоккупации говорим о том, что нежелательно было бы, чтобы эти законодательные инициативы были поддержаны в зале», – говорит Яковлева.

От Наполеона до нацистов

Все эти инициативы предполагают криминализацию такого состава преступления, как коллаборационизм, то есть предусматривают введение новой нормы в Уголовный кодекс.

Само слово «коллаборационизм» уходит корнями в историю еще наполеоновских войн. Позже его применяли во время Первой мировой войны. Но именно пособничество нацистам во Второй мировой плотнее всего закрепилось за словом «коллаборант» в сознании современного человека. 

«Коалиция организаций и наш центр прав человека не поддерживает инициативы по криминализации коллаборационизма, и даже наша организация делает такое исследование касательно исторического багажа, которое в это понятие вкладывается. Потому что "коллаборационизм" – это не то слово, которое существует в современном юридическом языке. По сути дела, это такой достаточно историко-правовой термин», – поясняет Алена Лунева.

Размытые нормы закона

Правозащитники говорят, что составов преступлений, прописанных в Уголовном кодексе Украины, достаточно для того, чтобы наказать виновных в том, что произошло и продолжает происходить на Донбассе. Это такие статьи как: государственная измена, сепаратизм, угроза суверенитету и территориальной целостности, бандитизм, терроризм, военные преступления и другие. Поэтому в таком размытом виде, как он есть сейчас, принимать отдельный законопроект о коллаборационизме нецелесообразно.

Часть законопроектов о коллаборантах содержат в себе нормы, предусматривающие создание специальных комиссий, которые будут решать: кто, как, когда и в какой степени коллаборант. Якобы это должно помочь избежать большой загрузки судов после реинтеграции.

Правозащитники же говорят: это может нарушить существующую уголовно-процессуальную процедуру. Также юристы критикуют законопроекты из-за их неточности и размытости понятий, чего не должно быть в уголовном праве. Да и саму идею закона называют неоднозначной: довольно трудно четко прописать, что именно является сотрудничеством с оккупационными властями.

Менеджер по адвокации Центра прав человека ZMINA Алена Лунева анализирует, что можно считать коллаборантством – к примеру, будет ли являться таковым ремонт машины, на которой ездят представители группировок, или уплата налогов на оккупированной территории.

«Должен быть достигнут и реализован принцип правовой определенности, правовой конкретики, когда недопустимы разночтения – что мы считаем сотрудничеством, а что мы не считаем... Участие в публичных мероприятиях и призывы публичные или публичная поддержка в социальных сетях – очень широкий перечень действий может быть криминализирован согласно законодательным инициативам депутатов», – отмечает правозащитница.

Неточность закона и непонимание, кого он может коснуться, может вызвать ряд негативных последствий: от политических пропагандистских манипуляций для устрашения жителей неподконтрольного Донбасса, что осложнит реинтеграцию, до реального наказания невиновных.

«В случае их принятия могут быть привлечены к ответственности просто проживающие на временно оккупированных территориях, которые вынужденно там находятся. То есть мы должны понимать что, например, есть конкретная норма о том, что коллаборантами являются те, кто работают по образовательным программам страны-агрессора, а мы понимаем, что на самом деле на временно оккупированных территориях по образовательным программам непризнанных республик работают все учителя, детские садики, – соответственно, все они могут быть привлечены к ответственности за коллаборационизм? То есть такой ситуации мы не можем допустить», – утверждает народная депутатка Нелли Яковлева.

Политика или справедливость?

Но тогда возникает вопрос: если слово «коллаборационизм» неприменимо в современном законодательстве, а сами преступления уже прописаны в законах Украины, то почему такие законопроекты есть?

Политолог Виталий Сизов видит в этом не юридическую подоплеку.

«Главный вопрос этих законов – всегда люди стараются какое-то громкое название дать своему законопроекту, что указывает на то, что на самом деле такие законопроекты не направлены на решение каких-то реальных проблем, а чисто существуют в политическом поле. То есть они нужны для какого-то возмущения в обществе, либо показать, что мы наказываем сепаратистов. Мало кого беспокоит, что нет юридической процедуры, которая бы позволила привлечь этих людей», – поясняет эксперт.

Адвокат, участник инициативы «Донбасс-Донбасс» Юрий Седнев считает, что это исключительно политический термин, который будет использоваться больше на разъединение, чем на возможность воссоединения и реинтеграции оккупированных территорий.

Но, несмотря на критику самого слова и законопроектов, – это не значит, что преступники должны избежать ответственности. Например, нельзя допустить, чтобы остались безнаказанными те, кто пытал людей в незаконной донецкой тюрьме «Изоляция» или любых других местах несвободы. Вместе с тем, с этого года группировки «ДНР» и «ЛНР» призывают молодых парней в ряды незаконных вооруженных формирований. И что делать с теми, кто взял в руки оружие таким образом? Как понять, было ли это принуждение? Эти вопросы остаются дискуссионными. 

Люди боятся, что их признают коллаборантами

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко констатитрует, что многие из проживающих в ОРДЛО боятся, что их признают коллаборантами.

«Давайте будем откровенны и поставим себя на место человека, который проживает на временно оккупированных территориях. Когда я слышу аргументы по поводу коллаборационизма, то конечно же понимаю, что многие проживающие на оккупированной территории боятся, что их будут называть коллаборантами. О какой реинтеграции тогда может идти речь? О каком возвращении людей, их умов и территории может идти речь?» – задается вопросом Яременко.

В Минреинтеграции считают, что нужно избегать слова «коллаборант». Там создали концепцию переходного периода. В ней очерчиваются так называемые «красные линии» – за что наказание точно должно быть. А детализировать и конкретизировать их должен будет уже парламент в отдельном законе. В основе данного документа: принцип переходного правосудия, амнистия и определение принципов люстрации.

Вместе с тем в статье 58 Конституции Украины написано, что законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратной силы. Это значит, что те, кто сотрудничали с так называемыми «ДНР» или «ЛНР» до момента опубликования нового закона о «коллаборационизме» вообще не подпадут под уголовную ответственность.

Еще по теме

Прочее
коллаборационизм
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:33
Вооруженный боевик «ДНР» угрожал патрулю ОБСЕ сбить беспилотник
21:20
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 июля
13:36
Парк у «Донбасс Арены» зарос сорняками
12:54
«ДНР» увеличит численность призывников на «военную службу»
11:36
«ДНР»: 127 новых заболевших коронавирусом и 13 смертей
11:10
В «ДНР» допустили отмену комендантского часа осенью
10:49
«ЛНР»: 55 новых заболевших ковидом и двое умерших
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 июля
18:25
«ДНР» назвала города с наибольшим распространением COVID-19
13:40
Пушилин признал, что рост цен провоцирует коррупция в структурах «ДНР»
12:30
«ЛНР» обновит свои «паспорта»
12:14
На неподконтрольной Донетчине вчера от ковида умерли 12 человек
10:58
Участвующий в выборах в Госдуму «экс-премьер ДНР» рассказал, как РФ организует голосование
10:30
«ЛНР»: 37 новых случаев коронавируса и трое умерших
09:14
В донецкой клинике произошел пожар
все новости
09:53
Евросоюз снова призвал Россию обеспечить свободу передвижения миссии ОБСЕ
09:23
Обстрелы на Донбассе: украинский военный погиб, еще один ранен за сутки
09:17
В Донецкой области выявили 46 случаев коронавируса
08:36
Суд продлил домашний арест Медведчуку еще на два месяца
08:15
655 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
23:33
Вооруженный боевик «ДНР» угрожал патрулю ОБСЕ сбить беспилотник
22:37
Правительство инициирует санкции против чиновников Беларуси. Среди них — сын Лукашенко
21:20
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 июля
20:55
На Луганщине раскрыли хищения при восстановлении инфраструктуры в прифронтовой зоне
20:35
Гармаш: Модератор от ОБСЕ призвала исключить представителей ОРДЛО из украинской делегации
20:32
«Олимпик» снялся с розыгрыша чемпионата Украины по футболу
20:23
«Прямой угрозы не поступало»: Арестович – об отключении мобильной связи Vodafone в ОРДЛО
19:18
Мендель станет советницей Ермака — СМИ
18:45
Новый этап восстановления жилья в прифронтовой зоне Донетчины стартует в сентябре
18:23
Хайди Грау покидает пост посла ОБСЕ в переговорах по Донбассу
все новости
ВИДЕО
Ни аптеки, ни школы, ни автобусов: Без моста уже 7 лет живут люди в Старом Айдаре
05 июля, 19:02
Штрафы на границе отменили не всем. А что на КПВВ? Дайджест НД ►
04 июля, 22:05
Путин vs Зеленский. Черный список звезд РФ. Нужен ли закон о коллаборантах? Донбасс сегодня ►
03 июля, 22:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция