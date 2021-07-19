Семь лет назад в небе над Донбассом сбили «Боинг» MH17. Что известно о трагедии на данный момент

Место крушения самолета MH17 возле села Грабово, Украина. Фото: Jeroen Akkermans / Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Семь лет назад в небе над Донбассом был сбит пассажирский лайнер «Боинг-777». Подробности этой трагедии являются предметом пожалуй самых острых разногласий между Западом и Россией. При этом мы все еще не знаем многих обстоятельств этой трагедии.



Как принимались решения в военном-политическом руководстве России в период агрессии на территории Украины? Как отреагировали в Кремле на сообщения о том, что пассажирский лайнер был сбит из российской установки «Бук»? Кто те люди, запустившие ракету в пассажирский самолет? И почему американские военные не хотят предъявлять данные спутниковой разведки, которая летом 2014 года пристально следила за вооруженным конфликтом между Россией и Украиной.



Рассказывает журналист российской «Новой газеты» Павел Каныгин.



На протяжении семи лет после трагедии я вел в «Новой газете» собственное расследование крушения. За эти годы мы смогли приблизиться к одному из важнейших выводов о том, кто же стоял за атакой на малайзийский «Боинг».



Как сбивали?



Трагедия произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский широкофюзеляжный «Боинг-777» летел по маршруту Амстердам — Куала Лумпур. На его борту находились 298 человек, в том числе 80 детей. Полет шел в штатном режиме. Пассажиры на борту успели пообедать. Борт двигался в воздушном пространстве Украины в зоне контроля днепропетровских авиадиспетчеров — далее судно должно было перенять российские диспетчеры Ростова-на-Дону. Но меньше чем за 2 минуты до входа в воздушнее пространство России самолет был атакован с земли ракетой установки «Бук». Ракета взорвалась перед носовой частью «Боинга», поразив осколками кабину пилотов. Самолет потерял контроль и начал падение.



Очевидцы с земли видели, как борт разваливался на части, с неба на землю падали тела пассажиров. Позже следователи пришли к выводу, что пассажиры «Боинга» погибли практически сразу после того, как ракета поразила самолет. Из-за мгновенной разгерметизации люди получили смертельные баротравмы и скончались до падения на землю.



Свидетельства того, что «Боинг» был сбит оружием, доставленным из России, появились уже в первые дни после трагедии. Нет никаких сомнений в том, что правду о случившемся почти сразу доложили в Кремль. Однако там, судя по всему, приняли решение ни в коем случае не признавать ответственность и до конца покрывать военных преступников. Решили выстраивать свою собственную версию катастрофы и убеждать в ней сограждан.



Здесь и далее мы опираемся на результаты собственного расследования, а также данные международной следственной группы, которая устанавливала истину в деле МН17 — JIT, в которую входят Бельгия, Австралия, Украина, Малайзия и Нидерланды. Сегодня материалы расследования, в том числе перехваты телефонных переговоров лидеров «ДНР» и их кураторов из России, озвучиваются в суде Нидерландов в Гааге.







Кто сбивал?



Согласно этим данным непреднамеренную атаку на пассажирский «Боинг» совершили из российской установки «Бук», которая была доставлена на Донбасс из 53-й бригады ПВО РФ под Курском. Необъявленная война между Россией и Украиной шла тогда полным ходом. Колонны с военной техникой двигались по обычным дорогам, их видели десятки тысяч россиян. Путь «Бука» в составе одной из таких колонн от Курска до приграничного с Украиной Миллерово тоже попал на любительские камеры.



Из «Бука» боевики «ДНР» планировали атаковать украинский военно-транспортный борт, как следует из переговоров между сепаратистами. Даже после атаки на «Боинг», ответственные за «Бук» еще несколько часов пребывали в уверенности, что подбили военный борт.



Пока мы не знаем, кто находился в экипаже пусковой установки. Но из перехватов разговора генерала Дубинского нам известно, что установка пришла из России уже с экипажем. Важная деталь — в штатный комплект ЗРК «Бук» обычно входят от четырех машин, а именно: командный пункт, станция обнаружения и целеуказания, пуско-заряжающая установка и непосредственно самоходная огневая установка. В нашем случае машина была только одна, без станции обнаружения, и этом могло стать причиной неточного распознавания цели.



В нашем расследовании, посвященном 53-й бригаде, мы смогли установить, что 15 июля — за несколько дней до трагедии — зенитчики из Курса действительно прибыли к границе России и Украины для — цитата — «боевого дежурства». Судя по всему установка «Бук» таким образом перешла через границу. Но кто получил над ней контроль далее?

Вооруженные люди на месте крушения самолета MH17 возле села Грабово, Украина. Фото: Jeroen Akkermans / Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Кто прятал «Бук»?



Генерал Дубинский — один из ключевых персонажей дела МН17 — первое время фигурировал в телефонных перехватах лишь по позывному — «Хмурый», иногда «Петровский» или «Нехороший». В нашем расследовании мы смогли установить настоящую личность Хмурого, проведя фоноскопическую экспертизу его голоса. Мы узнали, что Сергей Дубинский — опытный российский военный разведчик в звании генерала. Именно он отвечал за транспортировку «Бука» по подконтрольной «ДНР» территории.



Передвижением «Бука» Дубинский руководил из Донецка, где командовал военной разведкой. Непосредственно контролировали передвижения ЗРК полевой командир Леонид Харченко и еще один россиян Олег Пулатов — подчиненные Дубинского.



Сам Дубинский при этом докладывал Игорю Стрелкову-Гиркину, «министру обороны ДНР». Любопытная деталь — из переговоров становится известно, что помимо военных дел генерал Дубинский активно занимался в оставленном мирными жителями Донецке реализацией гражданских автомобилей. В перерывах между хлопотами о «Буке» Дубинский например был занят сбытом люксового «Мазерати».



Именно активные переговоры этой четверки привели следователей JIT к выводу о том, что поставка «Бука» из России была не случайностью, а частью кампании по поддержке сепаратистов, которую осуществляла Россия.



Дальнобойное зенитное оружие было крайне необходимо пророссийским силам в Донбассе, чтобы защититься от доминирующих в воздухе украинских войск. С помощью авиации армия Украины активно перебрасывала войска в тыл сепаратистов и угрожала взять их в окружение вокруг Донецка.



В разговорах с «главой» аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым и его замом Михаилом Шереметом Стрелков-Гиркин постоянно жаловался на отсутствие вооружений, с помощью которых можно было бы противостоять Воздушным силам Украины. Аксенов в ответ обнадеживал Гиркина тем, что уже донес информацию в самые высокие кабинеты, где уже «готовят документы для поддержки».



