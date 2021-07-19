Семь лет назад в небе над Донбассом сбили «Боинг» MH17. Что известно о трагедии на данный момент

Семь лет назад в небе над Донбассом был сбит пассажирский лайнер «Боинг-777». Подробности этой трагедии являются предметом пожалуй самых острых разногласий между Западом и Россией. При этом мы все еще не знаем многих обстоятельств этой трагедии.
Как принимались решения в военном-политическом руководстве России в период агрессии на территории Украины? Как отреагировали в Кремле на сообщения о том, что пассажирский лайнер был сбит из российской установки «Бук»? Кто те люди, запустившие ракету в пассажирский самолет? И почему американские военные не хотят предъявлять данные спутниковой разведки, которая летом 2014 года пристально следила за вооруженным конфликтом между Россией и Украиной.
Рассказывает журналист российской «Новой газеты» Павел Каныгин.
На протяжении семи лет после трагедии я вел в «Новой газете» собственное расследование крушения. За эти годы мы смогли приблизиться к одному из важнейших выводов о том, кто же стоял за атакой на малайзийский «Боинг».
Как сбивали?
Трагедия произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский широкофюзеляжный «Боинг-777» летел по маршруту Амстердам — Куала Лумпур. На его борту находились 298 человек, в том числе 80 детей. Полет шел в штатном режиме. Пассажиры на борту успели пообедать. Борт двигался в воздушном пространстве Украины в зоне контроля днепропетровских авиадиспетчеров — далее судно должно было перенять российские диспетчеры Ростова-на-Дону. Но меньше чем за 2 минуты до входа в воздушнее пространство России самолет был атакован с земли ракетой установки «Бук». Ракета взорвалась перед носовой частью «Боинга», поразив осколками кабину пилотов. Самолет потерял контроль и начал падение.
Очевидцы с земли видели, как борт разваливался на части, с неба на землю падали тела пассажиров. Позже следователи пришли к выводу, что пассажиры «Боинга» погибли практически сразу после того, как ракета поразила самолет. Из-за мгновенной разгерметизации люди получили смертельные баротравмы и скончались до падения на землю.
Свидетельства того, что «Боинг» был сбит оружием, доставленным из России, появились уже в первые дни после трагедии. Нет никаких сомнений в том, что правду о случившемся почти сразу доложили в Кремль. Однако там, судя по всему, приняли решение ни в коем случае не признавать ответственность и до конца покрывать военных преступников. Решили выстраивать свою собственную версию катастрофы и убеждать в ней сограждан.
Здесь и далее мы опираемся на результаты собственного расследования, а также данные международной следственной группы, которая устанавливала истину в деле МН17 — JIT, в которую входят Бельгия, Австралия, Украина, Малайзия и Нидерланды. Сегодня материалы расследования, в том числе перехваты телефонных переговоров лидеров «ДНР» и их кураторов из России, озвучиваются в суде Нидерландов в Гааге.
Кто сбивал?
Согласно этим данным непреднамеренную атаку на пассажирский «Боинг» совершили из российской установки «Бук», которая была доставлена на Донбасс из 53-й бригады ПВО РФ под Курском. Необъявленная война между Россией и Украиной шла тогда полным ходом. Колонны с военной техникой двигались по обычным дорогам, их видели десятки тысяч россиян. Путь «Бука» в составе одной из таких колонн от Курска до приграничного с Украиной Миллерово тоже попал на любительские камеры.
Из «Бука» боевики «ДНР» планировали атаковать украинский военно-транспортный борт, как следует из переговоров между сепаратистами. Даже после атаки на «Боинг», ответственные за «Бук» еще несколько часов пребывали в уверенности, что подбили военный борт.
Пока мы не знаем, кто находился в экипаже пусковой установки. Но из перехватов разговора генерала Дубинского нам известно, что установка пришла из России уже с экипажем. Важная деталь — в штатный комплект ЗРК «Бук» обычно входят от четырех машин, а именно: командный пункт, станция обнаружения и целеуказания, пуско-заряжающая установка и непосредственно самоходная огневая установка. В нашем случае машина была только одна, без станции обнаружения, и этом могло стать причиной неточного распознавания цели.
В нашем расследовании, посвященном 53-й бригаде, мы смогли установить, что 15 июля — за несколько дней до трагедии — зенитчики из Курса действительно прибыли к границе России и Украины для — цитата — «боевого дежурства». Судя по всему установка «Бук» таким образом перешла через границу. Но кто получил над ней контроль далее?
Вооруженные люди на месте крушения самолета MH17 возле села Грабово, Украина. Фото: Jeroen Akkermans / Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
Кто прятал «Бук»?
Генерал Дубинский — один из ключевых персонажей дела МН17 — первое время фигурировал в телефонных перехватах лишь по позывному — «Хмурый», иногда «Петровский» или «Нехороший». В нашем расследовании мы смогли установить настоящую личность Хмурого, проведя фоноскопическую экспертизу его голоса. Мы узнали, что Сергей Дубинский — опытный российский военный разведчик в звании генерала. Именно он отвечал за транспортировку «Бука» по подконтрольной «ДНР» территории.
Передвижением «Бука» Дубинский руководил из Донецка, где командовал военной разведкой. Непосредственно контролировали передвижения ЗРК полевой командир Леонид Харченко и еще один россиян Олег Пулатов — подчиненные Дубинского.
Сам Дубинский при этом докладывал Игорю Стрелкову-Гиркину, «министру обороны ДНР». Любопытная деталь — из переговоров становится известно, что помимо военных дел генерал Дубинский активно занимался в оставленном мирными жителями Донецке реализацией гражданских автомобилей. В перерывах между хлопотами о «Буке» Дубинский например был занят сбытом люксового «Мазерати».
Именно активные переговоры этой четверки привели следователей JIT к выводу о том, что поставка «Бука» из России была не случайностью, а частью кампании по поддержке сепаратистов, которую осуществляла Россия.
Дальнобойное зенитное оружие было крайне необходимо пророссийским силам в Донбассе, чтобы защититься от доминирующих в воздухе украинских войск. С помощью авиации армия Украины активно перебрасывала войска в тыл сепаратистов и угрожала взять их в окружение вокруг Донецка.
В разговорах с «главой» аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым и его замом Михаилом Шереметом Стрелков-Гиркин постоянно жаловался на отсутствие вооружений, с помощью которых можно было бы противостоять Воздушным силам Украины. Аксенов в ответ обнадеживал Гиркина тем, что уже донес информацию в самые высокие кабинеты, где уже «готовят документы для поддержки».
Утром 17 июля за несколько часов до катастрофы Дубинский дал команду Пулатову и Харченко сопровождать «Бук» в село Первомайское.
«Боинг» пропал с радаров в 16:20. В это же время на форумах и в чатах сепаратистов стали появляться сообщения, что «ополченцы» смогли подбить украинский военный самолет. Новость об этом появилась даже на прокремлевских ресурсах «Лайф-ньюз» и «РИА Новости». Но когда стало понятно, что жертвой атаки стал пассажирский лайнер с иностранцами, тональность и риторика пророссийских групп радикально изменилась. Стали появляться сообщения, что «Боинг» был сбит украинской «сушкой», которую сразу же сбили ополченцы.
Все то же самое происходило и в переговорах Дубинского, Пулатова, Харченко и Стрелкова-Гиркина. Через полчаса после крушения «Боинга» Харченко отчитался Дубинскому, что им удалось сбить «Су». «Ай молодцы», — похвалил Дубинский. О том, что сбит пассажирский самолет, Дубинский узнал только спустя несколько часов. И ликование уступило место растерянности. Прослушка зафиксировала серию панических звонков, в которых Дубинский, Харченко, Пулатов и Гиркин пытались понять, что случилось, а после – придумать и согласовать новую версию случившегося. «Сушка» напала на «Боинг», а мы ее сбили из «Бука».
При этом надо отметить, что вскоре после катастрофы МН17 представители «ДНР» заявили, что не располагают оружием, способным поразить цель на высоте 10 тысяч метров, на которой летел «Боинг».
Как лгал Кремль?
Впрочем, среди всех дезинформирующих заявлений, которые делали как в официальной Москве, так и в Донецке, ложь про отсутствие оружия — самая безобидная, поскольку легко опровергается.
За эти годы прошедшие после гибели «Боинга» накоплено масса свидетельств о перемещении военной техники через границу. В суде были заслушаны также и показания свидетелей, которые подтвердили, что видели запуск ракеты с подконтрольной «ДНР» территории в окрестностях поселения Первомайское. Однако в случае с «Буком» Москва яростно отрицает любую ответственность. И заявляет, что «Боинг» был атакован «Буком» украинской армии из села Зарощенское.
Мы проверили и эту информацию. Я был в Зарощенском дважды в 2015 году и общался с местными жителями, которые заявили, что летом 2014 года село было под контролем сил «ДНР», никто не видел и не слышал запуска ракеты. Версия Москвы опровергается и технической экспертизой, отрицающей возможность стрельбы по самолету из Зарощенского по характеру поражения фюзеляжа осколками.
Несмотря на это, Москва до сих пор не только не соглашается признать свою часть ответственности в трагедии, но и, по моим многолетним наблюдениям, делает все, чтобы запутать общественное мнение, вбрасывая многочисленней противоречащие друг другу версию и теории. Сотни экспертов, комментаторов, выступающих как по телевидению, так и на специально созданных ресурсах дискредитируют работу независимых расследователей и официальной группы JIT и умаляют доказанные факты.
Помимо Зарощенского российская пропаганда муссировала сразу несколько фейков, самым известным из которых стала легенда про украинский военный самолет, атаковавший «Боинг».
Для поддержки этой версии провластные СМИ всякий раз использовали данные, которые оказывались целиком сфальсифицированными либо неполными.
Судьи и адвокаты осматривают реконструированные обломки рейса MH17 Malaysia Airlines на военной авиабазе Гильзе-Риджен, Нидерланды, 26 мая 2021 года. Фото: Iryna Drabok / Ukrinform
Миф первый: «Боинг» был сбит штурмовиком «Су-25».
Источником этого фейка в первые месяцы после крушения было само Минобороны России. На пресс-конференции 21 июля 2014 года военные заявили, что в момент катастрофы рядом с MH17 находился украинский самолет, что якобы подтверждали данные с российских радаров. Таким образом появляется история «Су-25» под управлением капитана Волошина. О капитане Волошине написала «Комсомольская правда» со ссылкой на анонимного механика из Днепропетровска. Вернувшись с пустым боекомплектом, расстроенный капитан Волошин якобы сказал своему механику: «Самолет не тот». Позже Следственный комитет РФ заявил, что проверил информацию и доверяет показаниям анонимного свидетеля. Однако конструктор «Су-25» Владимир Бабак объяснил, что штурмовик не имеет вооружения, с помощью которого можно было бы сбить крупный лайнер, а предельная высота его полета 7 км, в то время как МН17 шел на высоте 10 км.
Миф второй: атаку штурмовика на «Боинг» засвидетельствовал на экране радара некий испанский диспетчер, который работал в киевском аэропорту «Борисполь».
Он даже написал об этом в своем твиттере. Впрочем, позже выяснилось, что под видом «испанского диспетчера» эти посты размещает разыскиваемый по подозрению в подлоге Хосе Карлос Барриос Санчес, не имеющий никакого отношения к авиации; лжедиспетчер сообщил, что посты в соцсетях писал за деньги, которые ему платил телеканал RT. «Раша тудей», конечно, все отрицает.
Что увидели американцы?
И как обещал — расскажу про американские спутниковые снимки.
На суде в Гааге стало известно, что американцы действительно отказались предоставить фото предполагаемого места запуска. Нетрудно догадаться, каким подарком стала эта новость для прокремлевских экспертов. И сколько сомнений способен зародить такой поворот в головах тех, кто не особо следит за перипетиями расследования. Действительно, если зона конфликта с высокой вероятностью «простреливалась» из космоса, почему бы не поделиться этими данными и раз и навсегда поставить точку. Но давайте разберемся по порядку. Одна из наиболее возможных причин отказа предоставить фото — нежелание делать достоянием гласности возможности космической разведки, которыми обладают Штаты. Именно поэтому следователи получили от США лишь справочную информацию, но не сами снимки. Если это так, то российская сторона может еще долго сеять конспирологию, прекрасно понимая, что американцы своей военной тайны не выдадут. Впрочем, в логике российской пропаганды американцы ведут себя совершенно нелогично. Ведь, если трагедия «Боинга» — ничто иное как грандиозная русофобская кампания, почему тогда Запад не решился изготовить поддельные доказательства со спутника? Ведь это так легко!
Тем более для тех, кто пропагандирует кремлевский взгляд на трагедию «Боинга», подделки давно стали обычной практикой. Почему тогда на это не пошли американцы?
Впрочем, этические дилеммы российскому агитпропу не свойственны. Ведь главная задача — создание шума, помех, альтернативных версий, сквозь которые обычному человеку невозможно добраться до проверенной информации. А те, кто все же смог добраться, убедятся в том, насколько труднодоступна истина. В этом и состоит долгоиграющий эффект массивных кампаний по дезинформации и отравлению ложью — люди перестают верить, что правда вообще существует.
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