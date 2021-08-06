«Это твоя родина или ты гость?». Главные тезисы Зеленского в интервью

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью телеканалу «Дом». В эфире телеканала глава государства рассуждал об оккупации украинских территории, национальной идентичности, договоренностях с Россией. «Новости Донбасса» публикуют главные тезисы, озвученные президентом.





О Минских договоренностях



Владимир Зеленский придерживается идеи о том, что для достижения мира на Донбассе необходимо сначала выполнить блок по безопасности, то есть добиться полного прекращения огня.



«Я неизменно верю в то, что нельзя за стол садиться с людьми, у которых в руках оружие. Это же не просто философия. Это предметный разговор. Я всегда выступал за то, что первый пункт и "Минска", и всех договоренностей — прекращение огня. Чтобы вообще о чем-то говорить, нужно хотя бы перестать стрелять».



А что дальше? Дальше — вывод войск. И что мы должны зайти очень аккуратно, очень аккуратно дойти до нашей границы. Да, я все понимаю. Часть людей там информационно раздавлена, информационно пронизана. А кто-то даже приезжал на подконтрольную Украину, но не нашел себя — убежал от боевиков, приехал и не нашел себя, и государство не нашло ему работу или квартиру и так далее. Это жизнь. К сожалению. Это жизнь. И этот человек вернулся. И утратил надежду. И, конечно же, это все очень сложно.



Поэтому, когда мы говорим "гуманитарная миссия" — то это разговор, договоренности и их выполнение, давление на Россию, чтобы она выполняла взятые на себя обязательства. Она — сторона конфликта».



О договоренностях с Россией



Президент отмечает, что Россия, как и прежде не признает себя стороной конфликта на территории Донбасса.



«Обратите внимание, Россия всегда уходит от словосочетания, что она — сторона конфликта. У нас было несколько уже прямо не очень приятных заседаний в видеоформате в Минске, когда и немецкая сторона, и французская сторона пытались как-то очень аккуратно заявлять, что, мол, Россия — сторона… Вот эта аккуратность в этом смысле не работает, я считаю. Тут все мы должны четко понимать: в Трехсторонней контактной группе стороны конфликта — Украина и Россия».



«Я считаю (и президент Российской Федерации знает мое мнение), что сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, деоккупации наших территорий зависит от одного человека. И точно надо знать, что он с этим живет. И люди на Донбассе должны это понимать. Не должны жить какими-то иллюзиями. Да, мы привлекаем наших международных партнеров, есть разработанные планы. Да, все есть. Нужна воля. Политическая воля. Воля человеческая».



Зеленский напомнил, что Россия не выполняет договоренности, которых удалось добиться украинскому руководству за последние несколько лет. В частности, это договоренности об открытых, работающих КПВВ у линии соприкосновения, а также договоренность о доступе международных правозащитников к местам незаконного заключения людей в Луганске и Донецке.



«КПВВ закрывают. И это, кстати, один из тех пунктов, который подтверждает: все зависит в большей части от президента Российской Федерации. Мы с ним договорились об открытии КПВВ на саммите "нормандской четверки" (в декабре 2019 года, — ред.). Договорились? Договорились. Но я человек слова. Мы все построили, мы всех туда привезли — наши журналисты, послы, местные жители все это видели.



Мне говорили: есть проблемы на КПВВ "Станица Луганская" — "скорая" не может проехать или что-то еще. В первые же месяцы моего президентства построили там мост, открыли [обновленный] КПВВ. Потом после Нормандской встречи мы открыли все остальные КПВВ. Все, о чем мы договорились, полностью построили. И с их стороны есть такая же возможность. Но нет желания».



«По поводу Красного Креста у меня была договоренность с президентом России, что будет доступ Красного Креста на временно оккупированные территории, к нашим людям, которые за решетками находятся, которые в изоляционных лагерях находятся. Мы акцентировали: не нас пропустить, а Красный Крест. Чтобы Красный Крест мог изучить проблемы, передать им лекарства, медиков отправить и так далее. Нам подтвердили, что это все будет возможность. Доступа у Красного Креста с момента наших договоренностей не было ни одного».



О Крыме



Глава государства уверен, что рано или поздно Крым вернется в состав Украины так же, как и отдельные районы Донбасса, а Россия в дальнейшем пожалеет о своей агрессии.



«Извините меня за такие словосочетания, но российская история будет еще оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма. Почему я говорю сейчас "Крым", а не "Донбасс". У Донбасса не меньшая рана, даже больше, глубже — погибших намного больше, намного, тысячи людей. А потому что Крым — это первая спичка, первый огонек, из-за которого два народа реально — может быть, на поколение, на два — так друг к другу относятся. Не хотят видеть, не хотят слышать».



О русских, россиянах и украинцах



Зеленский придерживается мнения, что Украиной долгое время руководили люди, которые не любят эту страну. Кроме того, он уверен, что среди простых жителей Украины, есть те, кто любят Россию, хотят жить в России, но не уезжают туда, а зовут соседнюю страну к себе домой. Зеленский высказался о них так:



«И поэтому вся эта оккупация, все эти русские "товарищи", которых пригнали помогать, учить этих боевиков и так далее, — это не их земля. Они не будут здесь. Их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся. И умирать они за нашу землю не будут. Это нас с ними очень сильно отличает. Очень сильно отличает. Поэтому даже в информационном плане нельзя давать кому-то говорить, что если у тебя там, такой-то документ — ты уже "не наш". Нет. Главное — что у тебя в душе. Поэтому мы так просто от людей не откажемся.



Я хочу, чтобы меня правильно поняли: это не о том, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Еще раз — это твоя родина или ты гость?



Я считаю, что, если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и ты считаешь, что "наше дело правое", "нам — в Россию", "мы — русские", — большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Он никогда не будет российской территорией. Просто никогда. Неважно, сколько это [будет] оккупировано, понимаете? Это как стена, которая была в Германии. В любом случае люди, история воспользуются моментом — и стена рухнет. Если не договорятся — люди все равно воспользуются моментом. Это невозможно.



Поэтому я считаю, для будущего своих детей и внуков — если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно».



При этом Зеленский уверен, что в Крыму и ОРДЛО сегодня проживают люди, которые в силу обстоятельств не могут покинуть те территории, но выступают за единую Украину. Таким людям президент посоветовал сохранять украинские традиции, объяснять своим детям, что происходит, но не делать это открыто, чтобы быть в безопасности.



«Если же говорить о людях на оккупированной территории Донбасса и в Крыму. Им сложно, и там опасно, но они должны не соглашаться с тем, что там происходит. Не соглашаться, да. И День Независимости праздновать. Да, не громко, не вывешивая флаг на балконе, потому что это опасно».



Также президент убежден, что в России сегодня есть сторонники единой Украины, люди, которые дружественно настроены по отношению к гражданам соседней страны.



«Я всегда говорил: мы должны разделять две вещи. Мы не должны говорить, что все русские ненавидят украинцев. Это неправда. А это тот нарратив, который показывают в России. Есть огромное количество русских людей, которые поддерживают единую Украину, поддерживают Донбасс и видят его только украинским. Знают, и им неприятно, им стыдно за все, что связано с Крымом».



О российских паспортах



Зеленский призвал здраво относиться к людям в Крыму или ОРДЛО, которые были вынуждены получить паспорта граждан РФ и другие документы, навязанные группировками «ОРДЛО».



«Иногда человек может быть в ситуации безысходности. Конечно же, слава тем людям и большое уважение, кто смог отказаться от паспортизации, кто смог уйти от разных "документов" непризнанных "республик" и остаться с украинским паспортом. Конечно, мы вам очень благодарны, вы молодцы.



Но люди разные, обстоятельства разные. Ведь кто-то остался там ухаживать за своими лежачими родными и, чтобы выжить, они вынуждены получать российские паспорта или какой-то другой "документ". Или чтобы иметь возможность там работать, а им говорят: сюда ты не можешь устроиться без российского паспорта».



Президент считает, что Россия использует украинцев, навязывая им свои документы.



«А что касается России по поводу паспортизации — здесь как раз все просто. И оценивать можно однозначно — Россия нарушает международное право.



По сути, паспортизация [на оккупированной части Донбасса] ничем не отличается от паспортизации, которая была в Крыму. Сначала ты раздаешь паспорта Российской Федерации, а потом ходишь и говоришь: я защищаю свое население, уже не только русскоязычное. Не только культуру, но и то, что они, мол, уже своих граждан защищают. Вот чем это опасно. Это первое.



А вторая история с паспортизацией — выборы в Госдуму, еще куда-то. И вот украинцы с российскими паспортами — их сажают в автобусы, вывозят, заставляют голосовать. Это рабство какое-то».