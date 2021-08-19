Вне зоны доступа. Останется ли украинская мобильная связь в Донецке и Луганске?

Украинская мобильная связь в ОРДЛО под угрозой. Фото: Новости Донбасса

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей с каждым годом качество мобильной связи украинского оператора Vodafone (ранее МТС) становится хуже. Причина некачественной связи проста – техника украинского оператора в Донецке давно устарела. Но сейчас самопровозглашенные власти под руководством России хотят превратить мобильную связь в еще один инструмент дезинтеграции ОРДЛО с «большой Украиной».



В ситуации разбирались журналисты «Новостей Донбасса».





Сети устарели



Местные жители на неподконтрольной территории уже привыкли к перебоям в сети, так что давно приобрели себе СИМ-карты местных операторов «Феникс» и «Лугаком», которые группировки «ДНР» и «ЛНР» соответственно создали с помощью оборудования, «отжатого» у других украинских операторов. Но иметь такие карты удобно лишь для связи в пределах ОРДЛО.



Экс-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Вадим Черныш говорит, что проблемы с вводом оборудования для ремонта станций компании Vodafone существовали и раньше, а также обсуждались в рамках Трехсторонней контактной группы.



Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Снавер Сейтхалилев отмечает, что сети мобильной связи в ОРДЛО остались на довоенном уровне.



«Чтобы поддерживать связь в рабочем состоянии, нужно проводить модернизацию сети, это все подразумевает как поставку оборудования, так и модернизацию по поколениям связи, потому что на той территории осталась связь такой, какой она была на момент оккупации. С 2014 года идет поддержка сети в рабочем состоянии, но не более», – констатирует Сейтхалилев.



Единственный оператор



Vodafone – единственный украинский оператор, который пока еще работает в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Но жители той территории могут остаться без украинской связи, по сути, в любой момент. А это значит, что многим семьям, члены которых находятся по разные стороны линии соприкосновения, еще сложнее будет поддерживать отношения.



Особенно настораживают недавние сообщения от «ЛНР», которая обвиняет украинскую власть и самого оператора в нежелании расплачиваться за потребленную электроэнергию.



Блогеры из Луганска считают, что так готовят жителей к возможному отключению украинской связи: «Пишут, чтоб мы были готовы, так что МТС отключат… Но в принципе МТС нужен только людям, которые получают пенсию с Украины, чтобы СМСки приходили, чтобы можно было в Ощадбанк зайти и как-то свою пенсию снять. А так по большому счету... С МТС на "Лугаком" позвонить можно, но это дорого стоит».



В компании Vodafone публично не комментируют ситуацию. Там уверяют, что делают все возможное, чтобы не оставить дончан и луганчан без связи. А еще добавляют, что не могут гарантировать бесперебойную связь, потому что не всегда влияют на развитие событий в оккупированном регионе.



Вадим Черныш обращает внимание на еще одну, политическую сторону происходящего.



«Блокируют все, пока не подпишешь договор. Электроэнергию же поставляют на соты, на вышки, аренда помещений, земельных участков. Они все говорят: вы должны с так называемыми республиканскими предприятиями заключать договора и так далее. Этот инструмент используется для признания, поэтапного. Как говорят на английском: "bite-bite-bite", то есть "укус за укусом"», – поясняет Вадим Черныш.

Экс-министр Вадим Черныш убежден, что РФ использует связь как элемент оккупации

В министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий говорят, что тоже озадачены этим вопросом, и пока речь не идет о прекращении работы оператора в ОРДЛО.



«Мы также уточняли эту информацию и получили подтверждение, что у самой компании таких планов нет», – говорит Снавер Сейтхалилев.



Российская связь как элемент оккупации



Наряду с тревожной, но не подтвержденной информацией об уходе украинского оператора появилась еще одна, которую самопровозглашенные власти «ДНР» назвали «сюрпризом». В июле некоторые абоненты местной мобильной связи «Феникс» в отдельных районах Донецкой области были автоматически переведены на номера с российским кодом +7. Пока это тестовый режим, уверяют в «ДНР», а нововведение может коснуться любого жителя неподконтрольной Донетчины.



Директор местного донецкого оператора связи утверждает, что для обычного абонента с введением кода +7 ничего не изменится, но появится возможность упростить регистрацию на российском сайте госуслуг. А эта регистрация в свою очередь нужна для того, чтобы жители ОРДЛО могли проголосовать на российских выборах в сентябре. Этой теме местные и российские пропагандистские СМИ посвятили массу материалов, внушая дончанам и луганчанам иллюзию о том, что их жизнь уже стала такой, как в России.



Бывший глава министерства по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш убежден, что Россия постепенно внедряет на территории неподконтрольного Донбасса тот же сценарий, который когда-то использовала в Абхазии и Приднестровье.



«Это долгосрочная стратегия, мы ее видели и в других конфликтах и зонах оккупации. Например, в Грузии та же самая история. Блокируется перемещение людей, общение и доступ к интернет-ресурсам и связи. Что на замену? По такой стратегии приходят российские операторы, которые максимально технически упрощают связь с теми, кто проживает не на свободной территории Украины, а в РФ. То есть это элемент долгосрочной стратегии», – говорит Черныш.



По данным экс-министра, сейчас на оккупированной части Донбасса изменением системы связи занимается российский виртуальный оператор.



«Один из учредителей этой компании контролируется россиянами, но формально находится в Нидерландах. Поэтому я бы со стороны украинского правительства рекомендовал исследовать этот вопрос, и в отношении всех тех, кто дезинтегрирует эту часть населения с Украиной и интегрирует ее с РФ, применить механизм санкций. Работать с международными партнерами и сделать так, чтобы такие операторы больше здесь не работали», – считает Вадим Черныш.



Украинские виртуальные номера



Сейчас в Минреинтеграции работают над тем, как сохранить связь украинских мобильных операторов в Донецке и Луганске. Например, ввести виртуальные номера.

Минреинтеграции работает над введением виртуальных мобильных номеров, рассказал Снавер Сейтхалилев

«Министерство планирует подписать меморандум о сотрудничестве. Это будет открытый меморандум, к которому могут присоединиться любые операторы, которые готовы предоставлять такую услугу для жителей временно оккупированных территорий», – пояснил замминистра Снавер Сейтхалилев.



По его словам, мобильные номера позволят жителям ОРДЛО по крайней мере оставаться с украинскими услугами. С таких номеров также можно позвонить или отправить сообщения. Для этого нужно будет установить мобильное приложение от оператора. Вот только использовать все функции виртуальных номеров можно лишь через интернет.



«В случае наличия интернет-подключения человек будет в зоне доступности со своим украинским номером. Соответственно он может продолжать пользоваться государственными услугами, админуслугами, мобильным банкингом, то есть теми сервисами, для которых нужно наличие мобильного номера», – уточнил Сейтхалилев.