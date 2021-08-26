Славкурорт: Что стало с главной здравницей Донбасса?

Старейший в Украине грязелечебный Славянский курорт, расположен на севере Донецкой области, на трех соленых озерах. Климатические условия, минеральные воды, мулиные грязи соленых озер – все это почти две сотни лет лечило и реабилитировало людей с различными недугами. Но сегодня Славкурорт, скорее, похож на призрак некогда одного из лучших лечебно-диагностических центров. Он окутан скандалами и судебными разбирательствами.

Одним из главных ингредиентов оздоровления в этих местах была лечебная грязь, которую добывали из озера Репное. Техническое сооружение, которое позволяло собирать со дна тончайший слой сульфидных иловых грязей, сейчас находится в плачевном состоянии.



В советское время курорт достиг пика популярности и статуса «всесоюзной здравницы». Помимо массы иностранных туристов бесплатное лечение там проходили металлурги и шахтеры Донбасса.



«Грязелечебница, была уникальным лечебным заведением. Здесь были кабинеты врачей, исследовательские лаборатории. Людей консультировали профессора с мировым именем. Сегодня столько наших воинов имеют такие тяжелые ранения, нуждаются в реабилитации. Почему не сохранить и не сделать для них какое-то одно отделение?», – говорит историк Людмила Поух.



Сегодня Славянский курорт выглядит совсем иначе, нежели в воспоминаниях историков или проходивших тут лечение людей. Неухоженная растительность, облущенные фонтаны и скульптуры, все как будто превращается в живописные руины.



Но самое печальное, что из трех некогда популярных санаториев – «Юбилейный», «Донбасс» и «Славянский» – работает только последний, он специализируется на спинальных больных. Остальные два, особенно «Юбилейный», который специализировался на сердечно-сосудистых заболеваниях, скорее, напоминает здание в Припяти.



Из-за закрытия санаториев в разное время здесь бастовали бывшие сотрудники, которым не выплачивали зарплату за время простоя. Люди с инвалидностью, которые потеряли единственные в Украине подходящие им здравницы, тоже бастовали. И даже жители микрорайона «Славкурорт», чьи дома, как субабонентов, отключали от электроэнергии из-за долгов санаториев.



«Это было и зимой, они не могли отапливаться, и летом, когда холодильники заглохли. Это один из сильных факторов, который возмутил людей, они приходили к мэру, но опять же, мэр отвечал, что ничего не может сделать», – вспоминает журналист Павел Коротенко.



Собственником Славянского курорта и ландшафтного парка, на котором он находится, сегодня является частное акционерное общество «Укрпрофздравница», основанное федерацией профсоюзов Украины и фондом социального страхования по временной утрате трудоспособности. В федерации говорят, сложные времена для курорта настали с момента вооруженного конфликта на востоке Украины, тогда санаторий стал убыточным.



«Даже по своим показателям в 2013 году он был прибыльным – порядка 1,5 миллиона гривен. Уже в 2014 году убыток составлял 8 миллионов гривен. В 2011 году там отдохнули 13 тысяч пациентов, так же, как и в 2012-2013 годах. Уже в 2014 году пациентов стало меньше 3 тысячи. Сегодня мы можем принять 320 пациентов. Сегодня фонд социального страхования дает нам стоимость путевки в 630 гривен, это фактически себестоимость. Мы работаем в минус. На курорте сейчас 49 человек», – рассказал руководитель департамента корпоративных прав и имущества ФПУ Дмитрий Довганенко.



Помимо мародерства сепаратистских группировок в 2014 году, Славянский курорт попадал под обстрелы. А после освобождения города от боевиков «ДНР», в санаториях «Юбилейный» и «Донбасс» порядка 5 лет базировались украинские военные. После их дислокации санаторий из-за необходимости реконструкции, но отсутствия денег на это, так и не заработал. Нет и проектно-сметной документации, которая говорила бы о перспективах восстановления.



«Это оказывало влияние на финансовое положение предприятия, учитывая, что какую-то часть составляли коммерческие путевки, люди просто отказывались туда ехать», – добавил Дмитрий Довганенко.



Но глава Славянской военно-гражданской администрации Вадим Лях проблему видит не только в боевых действиях, но и в управлении собственника – «Укрпрофздравнице». Лях говорит, что санаторий «Славянский» получает от 20 до 40 миллионов гривен дохода.



«Неужели нет 2 миллионов гривен, чтобы выделить их и навести там порядок и что-то выделить на инфраструктуру?», – говорит Лях.



Также город судится с «Укрпрофздравницей», пытаясь досрочно расторгнуть договор аренды земли из-за долгов акционерного общества и ненадлежащего ухода за территорией. На баланс города хотят принять хотя бы пляжи и парковые зоны, чтобы городская власть могла их развивать.



«Вы знаете, почему мы на это не идем? Если вы туда приедете, то вы увидите там пациентов, которые перемещаются на инвалидных колясках. Для них это их жизнь, они добираются до аптеки, до магазина. Мы не хотим остаться без этой парковой зоны», – поясняет Довганенко.



Кроме этого есть информация, что курорт, который и так на грани краха, добивают еще и мародерством, вырезая коммуникации.



«Периодически и по сей день активисты отлавливают людей. Непонятно, чьи это представители. Они говорят, что от Укрпрофздравницы и имеют на это право», – вспоминает Павел Коротенко.



В фонде профсоюзов Украины говорят, что «Укрпрофздравница» уже готова передать Славянский курорт в государственную собственность.



«Мы движемся в этом направлении. На протяжении последних 3-4 месяцев мы провели уже ряд совещаний», – рассказал руководитель департамента корпоративных прав и имущества ФПУ Дмитрий Довганенко.



На сегодняшний день никакой конкретики по передаче в госсобственность или реконструкции здравницы нет. Понятно только одно: этот процесс нужно ускорять, пока уникальный для Украины курорт не уничтожен полностью и не важно кем именно: временем, собственниками или мародерами. Чтобы вернуть былую славу лечебно-диагностическому комплексу, очевидно, потребуются огромные суммы денег, которые придется искать в госбюджете или у инвесторов. Непонятно и то, кто будет погашать долги предприятия в случае передачи в госсобственность, возможно их реструктуризируют.



Тем временем Славкурорт несмотря на свой инфраструктурный крах продолжает привлекать туристов. Каждое лето бесплатный городской пляж, реконструированный за счет государственного бюджета, заполнен людьми. А природные ресурсы в будущем могут снова излечить десятки тысяч людей.