День Донецка при «ДНР»: кокошники и самовары

Седьмой год подряд Донецк отмечает день города и день шахтера в оккупации. В памяти десятков тысяч дончан, которые покинули город, эти два праздника наверняка остаются одними из самых масштабных мероприятий лета. Но многое в жизни Донецка изменилось. До вооруженного конфликта городские власти и местный бизнес не скупились на праздничные шоу с карнавалами и салютами. И на выступления топовых, в то время, украинских и иностранных артистов.



Концерты также организовывали некогда ведущие предприятия города, а вместе с ними – крупные бизнесмены и олигарх Ринат Ахметов.



Сегодня, празднования в Донецке под руководством сепаратистских группировок не отличаются от тех, что были раньше – все те же выступления местных домов творчества, концерты, выставки, ярмарки, вечерний фейерверк.

Правда, теперь все это проходит под флагами России и группировки «ДНР». Концерты спонсируют организации с российскими корнями, а не местный бизнес. И украинских исполнителей на вечернем концерте уже не послушаешь.



То, во что местные самопровозглашенные власти превращают празднования сегодня, больше похоже на очередную пропаганду, а не на чествование города или шахтерской профессии.



Разница празднований видна и в статусе артистов, которых приглашают сейчас выступать в оккупированный Донецк. В основном это второй эшелон российских исполнителей или звезды эстрады девяностых и нулевых годов.



В этом году главные локации для праздника пестрили еще большим количеством российских флагов и атрибутикой русской культуры.

Фото здесь и ниже: Telegram/donetsk_photo

Детей переодели в костюмы персонажей из русского фольклора.

Цветочные экспозиции тоже посвящены русской культуре и отдельным символам соседней страны.

За всем этим занавесом празднований продолжает ухудшаться и уровень жизнь людей в Донецке. Металлургическая и угольная промышленности, которые некогда составляли львиную долю рабочих мест на оккупированных территориях, гибнут, а перед сотрудниками предприятий миллионные долги по зарплатам. Из-за экономического упадка люди уезжают на заработки в другие страны, в том числе в Россию, ведь теперь стало проще получить российский паспорт. Таким образом в Кремле продолжают отрывать часть Донбасса от Украины, используя все механизмы, которые Москва себе может позволить. А Донецк тем временем теряет былую славу.



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