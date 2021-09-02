«Мужской разговор» и «амбициозный план» на 277 миллиардов долларов. Как прошла первая встреча Зеленского и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото: Белый дом

В Вашингтоне — душно и очень жарко. Пока вечер не приносит долгожданную прохладу, прогуливаясь по его необычайно широким улицам рискуешь получить солнечный удар. Не свыклись с такой погодой и местные жители, — они прячутся от жары преимущественно по домам.



Эта атмосфера американской столицы — практически пустые улицы и необычайный зной — странным образом напоминала и об отношении к двухдневному визиту делегации Украины. Все внимание в США приковано к урагану «Ида», бушующему в Миссури. Но еще более важное событие здесь — вывод войск из Афганистана, именно это стало причиной переноса встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена с 30-31 августа на 1 сентября.



К переносу даты украинская делегация относится с пониманием: мол, причины весомы и понятны, главное — чтобы встреча состоялась и стороны обменялись мнениями. Замечания о том, что конец августа — в принципе неудачное время для визита в США, отвергают.

«У нас проходит очень успешный визит с конкретными договоренностями. И по тому, как администрация Байдена относится к этому визиту, мы не видим в этом (в переносе встречи, — ред.) негативного контекста», — говорит глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.



О чем договорились в Вашингтоне два президента, и как будут строиться отношения Украины и США в эпоху Зеленского-Байдена — в репортаже hromadske из американской столицы.



Энергетическая безопасность и «Северный поток-2»



Работа украинской делегации начинается чуть позднее 8 утра 31 августа. Из отеля Хей-Адамс, расположенного за парком напротив Белого дома, выходит Владимир Зеленский. Его встречают несколько украинских журналистов и шестеро членов съемочной группы телеканала «Россия-1» — только для того, чтобы спросить о «притеснении русского языка в Украине». Сам Зеленский просто показывает большой палец на камеру и уезжает.



В составе делегации из Украины — министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр обороны Андрей Таран, министр энергетики Герман Галущенко, глава НАК «Нафтогаз»Юрий Витренко, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель по международным делам Андрей Сибига, глава протокола Игорь Брусило и не только.



У украинской делегации на два дня было запланировано до двух десятков мероприятий и встреч — начиная с визита в vинистерство энергетики США и заканчивая презентацией плана трансформации Украины. Были и более протокольные — например, возложение цветов к мемориалу жертвам Голодомора или участие в мероприятии на знаменитом Арлингтонском кладбище.

Министры энергетики Украины и США Герман Галущенко и Дженнифер Гренхольм подписывают совместное заявление в присутствии президента Украины Владимира Зеленского. Фото: Пресс-служба президента Украины

Символично, что Зеленский в первую очередь встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм, которая представляла страну на саммите «Крымской платформы» в Киеве накануне 30-й годовщины Дня независимости Украины и на ее полях провела трехсторонние консультации (вместе с Германией) по поводу «Северного потока-2».



Казалось, после американско-германского соглашения история с российским газопроводом для Вашингтона исчерпана. Но в Киеве считают, что помешать завершению строительства «Потока-2» все еще можно. Или хотя бы минимизировать риски.



«Между стратегическими партнерами — двумя странами, сотрудничающими между собой по многим пунктам — могут быть различия», — дипломатично объясняет нам бывший посол США в Украине Уильям Тейлор. По его словам, Конгресс США тоже, как и Украина, не верит в неотвратимость «Северного потока-2» и пытается остановить его с помощью санкций.



Во время встречи Гренхольм и Галущенко подписали соглашение о сотрудничестве, где говорится, среди прочего, о диверсификации источников энергии, которая обеспечит энергетическую безопасность страны. Также стороны договариваются о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС. По мнению же украинского президента, российский газ — «самый грязный в мире» из-за производственных издержек, «коррупции, шантажа и манипуляций».



$30 млрд для сельскохозяйственного и цифрового хаба



Несколькими часами позже глава Пентагона Ллойд Остин говорит о $60 млн военной помощи, выделенных Байденом накануне. Он заверяет: США будут поддерживать Украину в защите суверенитета от российской агрессии. А также — будут способствовать интеграции в НАТО. К этой теме украинская сторона собирается вернуться.

В американском Минобороны Остин и Таран подписали одно из ключевых соглашений между Украиной и США — о стратегических основах оборонного партнерства. Документ сроком на пять лет предусматривает углубленное сотрудничество между оборонными ведомствами обеих стран в сфере кибербезопасности, безопасности Черноморского региона и разведки, а также реформы оборонного сектора.

Также Украина и США согласовали обмен передовыми разработками и таможенной информацией, налаживание канала защищенной связи и сотрудничество в авиационной и космической сферах.

Но своеобразным гвоздем программы стал анонс плана трансформации Украины — десятилетнего проекта стоимостью до $30 млрд, который поможет превратить страну в энергетический, сельскохозяйственный и цифровой хаб и форпост безопасности.

«Это то, о чем экспертное сообщество говорило достаточно давно — что Зеленскому надо было ехать в Вашингтон с конкретной стратегией действий, — отмечает эксперт Совета внешней политики “Украинская призма” Александр Краев. — Когда мы не можем показать более практические результаты реформ, когда они у нас в основном плановые, такая стратегия и есть своего рода лакмусовой бумажкой, что мы от реформ не отказываемся и это — процесс необратимый».

Президент Украины Владимир Зеленский выступает с речью в Маунт-Верноне — усадьбе первого президента США Джорджа Вашингтона. Фото: Пресс-служба президента Украины

Свой план трансформации украинский президент анонсировал в Маунт-Верноне — усадьбе первого президента США Джорджа Вашингтона, ныне служащей музеем. Услышав, что Вашингтон около восьми лет возглавлял борьбу за независимость США (и победил), Зеленский отметил: «В нашей стране, к сожалению, восьмой год идет война. Мы тоже очень верим в победу, и то, что мы находимся здесь — это, возможно, хороший знак».



Зеленский также анонсировал, что в плане трансформации Украины заложены более 80 проектов на общую сумму $277 млрд. Речь идет о привлечении программ международной помощи, кредитов, инвестиций. Президент отметил, что надеется, что американские партнеры «активно присоединятся к реализации этого амбициозного плана».



Конкретные шаги по воплощению этого плана обещают показать осенью — к заседанию Комиссии по стратегическому партнерству во главе с Кулебой и его американским визави Энтони Блинкеном. Комиссия эта, к слову, не собиралась с 2018 года. И уже этот факт, а также упоминание «плана трансформации» в общем заявлении Зеленского и Байдена свидетельствует: Вашингтон инициативу одобрил.



Во время презентации плана Зеленского ведущая и главный редактор Украинской службы «Голоса Америки» Мирослава Гонгадзе спросила президента о борьбе с коррупцией — теме, которая не раз поднималась в отношениях Украины и США. Зеленский заявил, что эта борьба зависит от судебной реформы и полноценной работы программы «государство в смартфоне» (приложение «Дія», электронный сервис государственных услуг, разработанный Министерством цифровой трансформации Украины). Она минимизирует влияние чиновников на различные процессы и, соответственно, должна будет уменьшить коррупционные схемы.



«Это фундаментальные вещи. В этом направлении, в борьбе с коррупцией, я считаю, что мы уже победили. А оценят и будут использовать уже следующие люди, следующие президенты», ㅡ заявил Зеленский.

Украинская делегация принимает участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском кладбище Фото: Пресс-служба президента Украины

Встреча в Белом доме Второй день в Вашингтоне мы проводим в ожидании самой главной части визита — встречи Зеленского и Байдена. До полудня украинский президент участвует в церемонии возложения венков на знаменитом Арлингтонском кладбище, презентует «план трансформации» американскому бизнесу и выступает с речью в Мемориальном музее Холокоста.



Допуск на территорию Белого дома — после ПЦР-тестирования, даже если вы полностью вакцинированы и в маске.



За считанные минуты до приезда Зеленского, как раз когда украинских журналистов пустили за ворота Белого дома, не выдерживает даже погода — начинается дождь. А потом — аккурат к приезду кортежа — на несколько минут умолкает. И дальше снова льет (и будет лить весь день).



В это время в теплоте Овального кабинета Байден и Зеленский обмениваются заготовленными приветствиями и говорят прессе о плане встречи. Американский президент отмечает, что отношения между странами как никогда крепкие и будут еще крепче. И вспоминает свою речь в Верховной Раде в декабре 2015 года, в которой он говорит, что надеется «однажды вернуться» в Киев.



Зеленский, в свою очередь, отмечает желание Байдена встретиться «в это непростое время» — на фоне эвакуации американских войск из Афганистана и урагана «Ида», обрушившегося на восточное побережье США. Выражает соболезнование по поводу 13 американских военнослужащих, погибших вследствие теракта в Кабуле 25 августа. «Мы понимаем эту боль», — добавляет украинский президент. Президент США Джо Байден приветствует президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома. Фото: Пресс-служба президента Украины

Переговоры Зеленского и Байдена сначала проходят в составе делегаций, а потом — с глазу на глаз. Вместо запланированных 40 минут они длятся чуть более двух часов.



«Классическая дипломатия говорит о том, что если запланированная встреча была расширена на ходу, то были найдены или точки соприкосновения, по которым работа пошла вперед, или проблемные точки, требующие обсуждения. Оба случая для нас — позитив», — объясняет Александр Краев.



«Наши отношения — краеугольный камень для безопасности, демократии и прав человека в Украине и во всем регионе. Мы поддерживаем глубокие и всеобъемлющие реформы, необходимые для воплощения европейских и евроатлантических устремлений Украины... Ее успех имеет центральное значение для глобальной борьбы между демократией и автократией», — говорится в совместном заявлении по итогам переговоров.



Заявление больше, чем ожидалось, и состоит из пяти блоков: безопасность и оборона; демократия, правосудие и права человека; энергетическая безопасность и климат; экономический рост и процветание; противодействие пандемии и гуманитарная помощь. В заявлении повторяются уже достигнутые договоренности (к примеру, рамочное оборонное соглашение) и содержатся новые (к примеру, $12,8 млн финансовой помощи Украине для борьбы с пандемией).



Пока СМИ читают заявление, Зеленский уезжает в Конгресс для встречи с представителями Украинского кокуса — группы из более чем 30 американских парламентариев, которые поддерживают Украину. Их на встрече было лишь восемь — сейчас сезон отпусков, и конгрессмены не в Вашингтоне. Но и это количество, уверяет нас Уильям Тейлор — хороший знак.



«Это свидетельство того, какое значение конгрессмены придают этой встрече. Они были готовы вернуться из отпусков, даже в условиях урагана, и встретиться с Зеленским и его делегацией», — объясняет бывший посол США в Украине.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский разговаривают на территории Белого дома Фото: Пресс-служба президента Украины