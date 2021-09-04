Риск эскалации на Донбассе теперь высок. Что означает уход наблюдателей ОБСЕ с российской границы

Члены пограничной миссии ОБСЕ на КПП «Донецк» в июле 2019 года. Фото: ОБСЕ

На Постоянном Совете ОБСЕ в Вене 2 сентября Россия объявила о своем нежелании в дальнейшем видеть миссию организации на своих пограничных пунктах пропуска «Донецк» и «Гуково» в Ростовской области и продлевать соответствующий мандат.



Помимо обострения и без того напряженных взаимоотношений с Западом Москва в открытую пошла против буквы Минских договоренностей, подписью под которыми, среди прочего, гарантировала обеспечить мониторинг украино-российской границы со стороны ОБСЕ. Решение положить этому конец — конфронтационное, но вполне предсказуемое. Предпосылки к нему появились в мае, когда из-за позиции РФ стандартный мандат миссии сократили с четырех месяцев до двух. Нынешний мандат истекает 30 сентября, а вместе с ним исчезает шанс на проведение объективной верификации пограничной зоны, разделяемой Россией и поддерживаемыми ею боевиками «ДНР/ЛНР».



Украина вместе с руководством ОБСЕ уже ищет способы минимизировать негативные последствия такого поведения РФ, которое может спровоцировать эскалацию в зоне вооруженного конфликта на Донбассе.



«Новости Донбасса» узнали у постпреда Украины при международных организациях в Вене Евгения Цимбалюка об угрозах после ухода пограничной миссии ОБСЕ с двух российских КПП, инструментах влияния на решение Москвы и о том, какую роль играли наблюдатели ОБСЕ в документировании незаконной военной деятельности РФ в Украине.

Евгений Цимбалюк. Фото: Укринформ

Как можно расценивать подобные действия Москвы, которые ставят под угрозу возможность получать независимые данные о перемещении через неконтролируемый правительством участок границы с РФ?



Объявленное решение стало дополнительным подтверждением последовательного курса российского руководства на саботаж имплементации Минских договоренностей. Свертывание миссии на границе Россия готовила еще с начала этого года. И в мае, и в июле мы довольно сложно продлевали мандат миссии, ведь из-за шантажа российской делегации он продолжался каждый раз только на два месяца, вместо традиционных четырех.



Очевидно, Россия не планирует прекращать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях. Это за собой тянет высокий риск новых провокаций и эскалации — и на границе, и вдоль контактной линии. Еще один важный момент — решение объявлено перед началом широкомасштабных военных учений «Запад 2021».



Сигналы о таких рисках мы доводим до наших международных партнеров, которые полностью разделяют наши оценки. Должны быть вместе готовы к усилению конфронтации со стороны России.



Как данное решение Москвы повлияет на работу наблюдателей ОБСЕ?



Что касается Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк», то российская делегация фактически дала понять, что следующие недели наблюдатели должны использовать для завершения своего пребывания на границе.



Безусловно, это негативно повлияет на выполнение ими непосредственных обязанностей по наблюдению, учитывая и так достаточно ограниченные ресурсы миссии из-за позиции РФ.



Зеркальный подход, направленный на подрыв возможности проводить эффективный мониторинг, Россия применяет и в отношении другой миссии — специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Речь идет и о радиопомехах для беспилотников, и недопуске наблюдателей в те или иные места, к границе, использование пандемии для наложения дополнительных искусственных ограничений. То есть Россия делает все, чтобы «ослепить» миссию ОБСЕ.



Если мы возьмем эти два момента — непродление мандата пограничной миссии и препятствование работе СММ — это комплексная тактика для сокрытия незаконной военной деятельности на оккупированных территориях.



Предусмотрена ли ответственность за препятствование в работе ОБСЕ? Возможно, Москве грозят новые санкции?



Москва соответствии с Минскими договоренностями, подписантом которых она является, взяла на себя обязательство создать необходимые условия для работы ОБСЕ, мониторинг со стороны которой является неотъемлемым элементом мирного урегулирования. Речь идет не только о мониторинге режима прекращения огня, но и верификации отвода тяжелого вооружения, мониторинг той же границы, вывод всех российских вооруженных формирований, военной техники, наемников с территории Украины.



Как Вы знаете, невыполнение Минских договоренностей влечет за собой продолжение санкций в отношении России. И кстати, наши ключевые партнеры постоянно об этом подчеркивают, в том числе такой сигнал прозвучал и во время последнего заседания.



Учитывая позицию Москвы, в каком виде мандат миссии ОБСЕ будет продлен по истечению своего срока 30 сентября?



Российская делегация была достаточно категоричной о невозможности продления мандата миссии после 30 сентября, сославшись на личное решение российского президента. Но да, безусловно, у ОБСЕ есть еще месяц и будут прилагаться усилия для изменения позиции российской стороны.



Возможно ли повлиять на решение Москвы или ветировать его?



Надо учитывать, что ОБСЕ является консенсусной организацией и Россия злоупотребляет этим, чтобы блокировать любой возможный прогресс в мирном урегулировании.



Поэтому учитывая вероятный негативный сценарий, мы уже находимся в контакте со Шведским председательством ОБСЕ с целью выработки и осуществления совместных шагов, в соответствии с существующим инструментарием ОБСЕ, чтобы минимизировать негативные последствия деструктивной инициативы РФ.



Какие риски стоят перед Украиной в случае невозможности мониторинга на неподконтрольном участке границы с РФ?



Будем откровенны, Россия позволяла пребывание миссии лишь на двух из одиннадцати пропускных пунктов на неподконтрольном Украине участке границы. О мониторинге всего неконтролируемого участка речь не шло. Но даже такое ограниченное присутствие ОБСЕ позволило за семь лет зафиксировать перемещение через границу почти сорока тысяч человек в военной форме.



А если экстраполировать эту цифру на весь неконтролируемый участок границы, то мы можем получить приблизительное представление о масштабах незаконной военной деятельности РФ в рамках ее вооруженной агрессии против нашего государства. Очевидно, что в таких условиях миссия является раздражителем для российского режима.



Дальше будем продолжать давление на Россию для выполнения ею Минских договоренностей, в частности пункта 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года, который предусматривает обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией. В этом вопросе у нас есть широкая поддержка наших партнеров.



У нас есть общее понимание, что без эффективного контроля над границей длительное и устойчивое разрешение конфликта невозможно.