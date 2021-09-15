Российская платежная система для «Л-ДНР»: реальность или пустое обещание перед выборами?

Карта российской платежной системы «Мир». Фото: duma.gov.ru

В августе депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Артем Туров заявил о возможности присоединения подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территорий к российской платежной системе «Мир».



«Эта платежная система была создана для России, для наших партнеров, союзников и друзей. <...> Такая же система должна прийти в Донецкую и Луганскую [республики], для того чтобы мы с вами работали в общем финансовом поле», — сказал Туров, посещая неподконтрольную Украине часть Донбасса.



Платежная система «Мир» была создана в 2015 году на фоне западных санкций против России за оккупацию Крыма и аннексию на Донбассе. На данный момент выпущено около 100 миллионов карт.



Карты «Мир» призваны стать альтернативой на случай блокировки в РФ международных платежных систем Visa и Mastercard.



«Новости Донбасса» решили разобраться, насколько реальна перспектива появления российской платежной системы в Донецке и Луганске.







Банковская ситсема «ДНР» и «ЛНР» сейчас



Присоединение отдельных районов Донецкой и Луганской областей к этой платежной системе должно якобы облегчить жизнь дончан и луганчан и интегрировать в российское финансовое поле оккупированные территории. Сейчас тут функционируют «Центральный республиканский банк» «ДНР» и «Государственный банк ЛНР». Они созданы на захваченной технической базе региональных управлений Нацбанка Украины и отделений украинских банков.



В этих банках местные жители могут открыть карточный счет, чтобы получать заработную плату и пенсии. Юридические лица тоже открывают счета, чтобы проводить платежи. Картами можно пользоваться исключительно на подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» территориях. Покупать товары не международных онлайн-площадках невозможно. В России эти карты не обслуживаются, тем не менее, как средство платежа в ОРДЛО используется российский рубль. Большую роль в функционировании финансовой системы Донецка и Луганска играют банки Южной Осетии.



«Используется Южная Осетия, как такой буфер, который позволяет российским банкам оказывать услуги по перечислению и зачислению денег, обеспечивать расчеты на оккупированной территории. И в тоже время не быть под санкционным ударом», — поясняет бывший министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш.



Таким образом, схема «заброса» российского рубля на Донбасс такова: Южная Осетия признана Кремлем как независимое государство, поэтому российские банки могут открывать свои корреспондентские счета в южноосетинских. В свою очередь, Южная Осетия, которая единственная во всем мире признала «ДНР» и «ЛНР», может иметь с этими территориями корреспондентские отношения. Сами денежные средства поступают за продажу продукции, которую производят промышленные предприятия ОРДЛО. Ее вывозят в Россию, перемаркировывают и легализуют под видом российского товара. А средства возвращаются по указанной выше системе.



«Эта система действует не для проведения массовых клиентских платежей. А для того, чтобы забрасывать в непризнанные республики финансовую помощь со стороны России. Там дебетовый оборот, по моим оценкам, несколько лет назад составлял порядка 80 миллиардов рублей, а сейчас это может быть в полтора раза больше», — говорит финансовый аналитик Алексей Кущ.

«Центральный республиканский банк ДНР». Фото: crb-dnr.ru

В банки «Л-ДНР», по словам экспертов, поступает даже иностранная валюта. Это происходит по той же южноосетинской схеме, но только через корреспондентские счета с банками Венесуэлы и карликового государства в Тихом океане Науру, которое является офшорной зоной. Эти страны признали независимость Южной Осетии.



Однако вряд ли таким образом в Донецк и Луганск поступают доллары.



«Финансовый регламент США в этой ситуации жесткий, но это могут быть и платежи в другой иностранной валюты. Например, в китайских юанях», — отмечает финансовый аналитик Алексей Кущ.



По словам экспертов, такая банковская система на оккупированных территориях создана не для того, чтобы отвечать потребностям простых людей. В свою очередь Украина пытается облегчить доступ к банковским услугам жителей неподконтрольных территорий.

«Для того, чтобы люди имели возможность должным образом пользоваться банковскими услугами, мы открыли отделения банков на контрольных пунктах въезда-выезда», — сказал первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский.

На КПВВ, в частности, действуют отделения Ощадбанка«, в которых люди получают украинские соцвыплаты.

Отделение Ощадбанка на КПВВ «Новотроицкое». Фото: ДонОГА

Призрачный «Мир»



Но сможет ли российская платежная система действительно открыть мир жителям отдельных районов Донбасса? Действие платежной системы «Мир» на данный момент распространяется на территории России, Армении, Турции, Вьетнама, а также самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. С российской системой также сотрудничают отдельные банки в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

«Если мы говорим о каких-то удобствах платежных, например, купить что-то на [иностранной онлайн-площадке] Ebay, пользоваться картой международного платежного сервиса, нужно понимать, что у "ДНР" и "ЛНР" этого не будет в ближайшее время ни при каких обстоятельствах», — считает финансовый аналитик Алексей Кущ.

С помощью платежной системы «Мир» Россия объединила вокруг себя своих финансовых друзей, а также территории, на которых хочет усилить свое влияние, говорят эксперты.



«Глобальные игроки, понимая последствия, должны были бы сейчас максимально действовать быстро в финансовой сфере в том числе с правительствами стран, которые поддаются российскому влиянию, разрешают этому финансовому продукту присутствовать в этих государствах», — говорит экс-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш.



Для того, чтобы внедрить свою платежную систему на подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» территориях, Кремлю придется взвесить все репутационные и санкционные риски. На данный момент, как считают опрошенные «Новостями Донбасса» эксперты, подобные обещания похожи на предвыборную агитацию за партию власти «Единая Россия» на сентябрьских выборах в Госдуму, к участию в которых привлекают жителей ОРДЛО с паспортами РФ.



Вместе с тем в Минреинтеграции говорят, что если российская платежная система все же будет внедрена на неподконтрольной части Донбасса, то это станет нарушением со стороны Москвы.



«Это нарушение законных вещей, связанных с банковским оборотом, с банковской деятельностью. Национальны регулятор и другие органы власти должны будут реагировать на все эти вызовы», — резюмировал первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский.