«Сланцевый» и традиционный газ: чем они отличаются? Спецпроект

До начала вооруженного конфликта на Донбассе, когда компания Shell изучала потенциал добычи «сланцевого» газа, на Юзовскую площадь возлагали большие надежды. До того, как отказаться от разработки нетрадиционного газа в Донецкой области, компания рассчитывала к 2030 году нарастить объемы добычи до 5 млрд кубических метров газа в год. А начать разрабатывать «сланцевый» газ планировали в 2019-2020 годах.



На дворе 2021 год. И он подходит к концу. Shell в Донецкой области не работает. О «сланцевом» газе в Украине говорят разное, но факт остается фактом — его в стране не добывают.



Тем не менее, Юзовская площадь остается перспективной как минимум для того, чтобы разрабатывать здесь традиционный газ и газ уплотненных пород. Сейчас компания «Нафтогаз» исследует территорию для того, чтобы понять, сколько кубометров украинского газа может дополнительно получить страна в ближайшие 10 лет.



Разный газ — разный состав? — Нет



И традиционный газ, и газ уплотненных пород, и «сланцевый» газ — это все один и тот же газ, на 98% состоящий из метана и на 2% из других углеводородов. Это именно тот газ, который используют для производства тепла и который горит в наших конфорках. Разница состоит лишь в том, из каких глубин и типов земных пород его извлекают.



Природный газ залегает в осадочных породах на глубине от 250 до 7000 метров, в зависимости от геологии региона. Традиционным считается тот, который легче всего добывать, ведь он находится на небольших глубинах в пористых породах (песчаники, слоистые песчаники). Такого газа в Украине осталось уже не очень много, ведь в 60-70-х годах его интенсивно добывали, чтобы экспортировать в Россию и другие республики советского союза. Большие надежды можно возлагать лишь на залежи газа в Черном море, которые в этом году начал изучать «Нафтогаз».



Кроме этого, газ есть еще в уплотненных породах и сланцевых толщах. Для их разработки недостаточно пробурить обычную газовую скважину и начать добывать газ. Нужно применять дополнительные усилия — современные технологии, дорогостоящую технику, увеличивать площать сообщения газонасыщенного пласта со скважиной, чтобы помочь молекулам газа выйти на поверхность.



По предварительным оценкам в уплотненных породах на территории Украины, в том числе на Юзовской площади, находится до 70 млрд кубических метров газа. Государственная «Укргаздобыча», входящая в НАК «Нафтогаз Украины», уже начала разработку первого месторождения газа плотных пород. Если говорить о газе в сланцевых толщах, то их перспектива в Украине так и не была доказана, и по сегодняшний день ни одна газодобывающая компания не начала добывать газ из сланцевых пород.



Где залегает газ в Святогорской ОТГ, в чем его особенности



На территории Святогорской объединенной территориальной громады, ранее уже велись разведочные работы. В 60-х годах, как в других восточных областях в пределах Днепровско-Донецкой впадины, здесь активно искали газ. Вблизи села Крестище были пробурены поисковые скважины, но из-за низкого финансирования, некоторые из них даже не были добурены до проектной глубины, а в других приток газа не считался промышленным. Ведь в соседней Харьковской области были обнаружены газовые гиганты — Шебелинское, Западно-Крестищенское и другие месторождения, газ из которых не успевали принимать, так как не хватало необходимых мощностей.



После того как Кабмин одобрил покупку «Нафтогазом» прав на разработку Юзовской площади, компания планирует возобновить работы на территории Святогорской ОТГ. В первую очередь речь идет о восстановлении ранее пробуренных скважин. Во-первых, это нужно для того, чтобы обезопасить местных жителей от внезапных аварийных ситуаций, ведь скважины никто за эти десятилетия не инспектировал, и они пострадали от вандализма — наземные конструкции были срезаны. Во-вторых, по имеющейся геологической информации, скважины были пробурены в перспективных участках, где есть потенциальные запасы газа в плотных породах. Чтобы это доказать, нужно провести дополнительны исследования.



Особенности гидроразрыва: от начала до конца



Зачастую для разработки залежей газа в плотных породах применяют технологию гидроразрыва пласта (ГРП). «Новости Донбасса» уже писали подробно об этой технологии и о мифах, которые ее преследуют.



ГРП предусматривает закачку в скважину водной жидкости под большим давлением и с определенной скоростью. Закачиваемая жидкость создает мелкие трещины в газоносном пласте, увеличивает проницаемость пласта. Таким образом создаются отверстия для выхода молекул газа из уплотненных пород.



Водная жидкость состоит в основном из воды, песка (или пропанта) и загустителей, которые делают жидкость вязкой. В качестве загустителей используют реагенты, которые применяются в пищевой промышленности или бытовой химии. После проведения операции у этой жидкости несколько путей: частично она остается в газоносном пласте, остальной объём используют для технических нужд при бурении следующих скважин либо передают на очистные сооружения. Никаких разливов в водоемы, реки или в почву не может быть, это недопустимо.



ГРП является достаточно распространенной технологией, ежегодно в мире проводится около 1 миллиона таких операций. Несмотря на полную безопасность технологии со стороны используемых материалов и с точки зрения невозможности физического воздействия на поверхностные воды и почвы, процесс ГРП строго регламентируется и контролируется применением десятков датчиков и контроллеров, которые ежесекундно фиксируют ход закачки жидкости.



Почему «сланцевый» газ не добывают в Украине?



Причина проста: для разработки «сланцевого» газа нужны современное, дорогостоящие оборудование, новые технологии, которые внедряются в нашей стране не так активно. К тому же нужен персонал, который должен обслуживать высокотехнологическое оборудование, а в Украине, как и в целом в Европе, нет достаточного опыта добычи нетрадиционного газа. Кроме того для наличия газа в сланцевых породах должны быть соблюдены определенные условия, давление, температура и наличие органического вещества. Найти сланцевые залежи, где соблюдены все эти условия совсем не просто, нужно бурение многих исследовательских скважин.



Если говорить о Юзовском участке, то интерес в его пределах составляют именно запасы газа в традиционных и уплотненных породах. Их добывать проще и дешевле. Для того чтобы понять о каких именно перспективах идет речь — нужно проводить геологические исследование: 3D сейсмика, геофизика, бурение новых поисковых скважин. По предварительным оценкам, добычной потенциал такого газа на Юзовской площади составляет 12 млрд кубических метров газа в течении следующих 10 лет. И только после его реализации будет смысл задумываться о поиске газа в сланцевых толщах.